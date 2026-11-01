春水堂珍珠奶茶200元了！牛肉麵315元，連6天消費滿999元再送飲品兌換券

春水堂珍珠奶茶一杯200元了！11月起超過8成品項調價，平均漲幅12%。資深編輯李維唐提醒，茶友除了留意新價格，也別錯過連6天滿999元送飲品兌換券的回饋。

春水堂珍珠奶茶一杯要200元了！喜歡到春水堂喝珍奶、吃功夫麵的茶友，11月起荷包得多準備一點。春水堂宣布自2026年11月1日起正式調整餐飲價格，超過8成品項受到影響，平均漲幅約12%，其中北區珍珠奶茶中杯調整為200元、御品牛肉麵來到315元。不過，品牌也同步推出連續6天的「感恩回饋」活動，11月1日至11月6日單筆消費滿999元就送頂級烏瓦紅茶凍飲兌換券，滿1,200元再送珍珠奶茶兌換券，滿1,500元還能多拿一款春水堂經典提袋，準備到店用餐的茶友可以先把新價格與滿額贈門檻看清楚。

▲春水堂經典珍珠奶茶配上功夫麵、炸物與小點心，滿滿一桌就是茶友熟悉的聚餐組合。11月1日起超過8成品項調漲，北區珍珠奶茶中杯調整為200元，想揪朋友喝茶吃飯，記得先留意新菜單價格。圖／春水堂提供；窩客島整理



春水堂11月調漲超過8成品項

對不少茶友來說，春水堂是想喝杯珍珠奶茶、約朋友聊天，或是坐下來吃碗熱麵時會想到的茶館。從經典茶飲到麵食餐點，原本熟悉的點餐組合，現在也得重新計算預算。春水堂正式公告，自2026年11月1日起調整餐點與飲品價格，這次並非只有少數熱門商品漲價，而是涵蓋超過8成品項，平均調幅約12%。

春水堂表示，近年原物料、人力及整體營運成本持續增加，在兼顧餐飲品質與長期經營的考量下，經過審慎評估才決定調整售價。品牌也強調，未來仍會持續投入人才培育、品質管理及用餐環境，希望茶友走進門市時，依然能享受到熟悉的茶飲與餐點服務。

春水堂珍珠奶茶中杯漲至200元

這波調價最受關注的，當然少不了春水堂的招牌珍珠奶茶。以北區價格為例，珍珠奶茶中杯新售價為200元，調幅約5%。對平常習慣點杯珍奶，搭配餐點慢慢享用的茶友而言，現在光是一杯中杯珍珠奶茶，就得準備200元預算。

不過，這次並非所有飲品都跟著漲價。春水堂另一款「頂級烏瓦紅茶凍飲」中杯維持160元，價格沒有變動。如果平常到春水堂不一定只喝珍珠奶茶，也會選擇其他茶飲，這款維持原價的紅茶凍飲就值得留意。尤其這次感恩回饋活動也將它列入滿額贈品，讓茶友在新價格上路的同時，還有機會多換一杯茶飲。

春水堂牛肉麵315元功夫麵135元

除了飲品，春水堂的麵食價格同樣出現變化。以北區為例，御品牛肉麵調整為315元，漲幅約19%，是這次公告中調幅較明顯的代表品項。喜歡在茶館坐下來吃碗牛肉麵，再配上一杯飲料的消費者，現在點餐時就得留意整體花費。

另一款經典餐點「功夫麵」，新售價則調整為135元，漲幅約12%。如果以北區新價格計算，一碗功夫麵搭配一杯中杯珍珠奶茶，合計335元。若改成御品牛肉麵搭配中杯珍珠奶茶，則為515元。這些都是依照公告新售價計算的餐飲組合金額，並非品牌另外推出的套餐優惠，實際消費仍應以門市價格及點餐內容為準。

春水堂滿999元送紅茶凍飲

雖然11月起多數品項調漲，春水堂也準備了為期6天的「感恩回饋」活動。自11月1日至11月6日，只要單筆消費滿999元，就能獲得一張頂級烏瓦紅茶凍飲小杯兌換券。對於原本就打算和家人、朋友一起到春水堂聚餐的茶友來說，可以先留意結帳金額是否達到贈送門檻。

這次活動採不同消費金額對應贈品的方式，並非只有單一門檻。當單筆消費達到1,200元，除了紅茶凍飲兌換券，還能再獲得珍珠奶茶小杯兌換券。換句話說，若用餐金額剛好接近1,200元，不妨先確認同行者的餐點是否都已點齊，再依實際需求決定消費內容，避免為了湊滿額而額外購買不需要的商品。

春水堂滿1,500元再送經典提袋

想要把春水堂的經典周邊一起帶回家，這次活動還有第3個滿額門檻。11月1日至11月6日期間，單筆消費滿1,500元，除了前面2款飲品兌換券，還會再贈送一款春水堂經典款小提袋。相較於喝完就結束的餐飲消費，提袋屬於能留在日常生活中使用的實體周邊，對喜歡收藏品牌商品的茶友而言，多了一個值得關注的回饋項目。

需要留意的是，春水堂目前提供的活動資訊，僅明確列出消費門檻與對應贈品，尚未說明兌換券使用期限、適用門市及其他兌換限制。至於經典款小提袋是否有數量限制，也未在本次資料中揭露。建議茶友參加活動前先向門市確認，以免拿到兌換券後，才發現使用方式與原先預期不同。

▲春水堂11月1日至11月6日推出感恩回饋，單筆消費滿999元送頂級烏瓦紅茶凍飲小杯兌換券，滿1,200元再送珍珠奶茶小杯兌換券，滿1,500元還能把印有春水堂經典圖案的小提袋帶回家，茶友別錯過這波滿額好禮。圖／春水堂提供；窩客島整理

春水堂新菜單價格依各門市為準

這次春水堂公告的200元珍珠奶茶、315元御品牛肉麵，以及135元功夫麵，都是以北區售價作為舉例，並不代表全台每一家門市都採相同價格。春水堂已說明，各品項實際售價應以11月1日起門市及官方網站公布資訊為準。

對消費者而言，這次調價最需要留意的，不只是招牌珍珠奶茶突破200元的價格變化，還包括整體用餐預算可能跟著增加。如果近期準備到春水堂聚餐，除了先確認新菜單，也可以把11月1日至11月6日的滿額回饋一起納入考量。無論是想換一杯頂級烏瓦紅茶凍飲、珍珠奶茶，還是收藏經典款提袋，掌握消費門檻與兌換規則，才能把這波短期回饋用得更實在。









春水堂11月調價與優惠整理

春水堂2026年11月新價格

生效日期：2026年11月1日

．調價範圍：超過8成餐飲品項，平均漲幅約12%。

．珍珠奶茶中杯：北區新售價200元，調幅約5%。

．頂級烏瓦紅茶凍飲中杯：北區維持160元不變。

．御品牛肉麵：北區新售價315元，調幅約19%。

．功夫麵：北區新售價135元，調幅約12%。

．實際價格：依各門市與官方網站公告為準。

官方網站：https://www.chunshuitang.com.tw/

春水堂感恩回饋滿額贈

活動日期：2026年11月1日至11月6日

．單筆消費滿999元：贈頂級烏瓦紅茶凍飲小杯兌換券1張。

．單筆消費滿1,200元：再贈珍珠奶茶小杯兌換券1張。

．單筆消費滿1,500元：再贈春水堂經典款小提袋1個。

．活動贈品：依品牌公告採滿額累加贈送，實際兌換規則請向門市確認。

官方網站：https://www.chunshuitang.com.tw/

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