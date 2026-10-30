信義區萬聖節開喝3天！木柵限定茶啤酒180元、鐵觀音冰沙調酒200元，雙月聯名雞湯也來了

木柵限定茶啤酒竟然來到信義區！3款每瓶180元，還有雙月聯名鐵觀音雞湯。資深編輯李維唐提醒，快閃現場販售的是冷凍雞湯包，想喝熱湯得前往雙月門市。

想在萬聖節週末喝到平常只有文山區才買得到的茶啤酒，這次不用特地跑一趟木柵了。「木柵小茶館萬聖茶微醺」10月30日至11月1日直接開進信義威秀行人廣場，3款文山限定茶啤酒每款180元一次到齊，木柵區農會與雙月食品社聯名的「鐵觀音茶雞湯」冷凍全雞包也同步開賣，喝的、吃的、帶回家料理的，一個攤位全部搞定。下班後或逛街前順路晃過去，先來一杯冰涼的茶啤酒，再順手拎一包雞湯回家，萬聖節週末的行程就這麼排得滿滿的。



▲萬聖節逛信義區又有新去處了。木柵小茶館10月30日至11月1日快閃信義威秀行人廣場，現場換上萬聖節主題布置，還能買到平常限定文山區販售的特色茶啤酒。圖／木柵區農會提供；窩客島整理

木柵小茶館萬聖茶微醺，信義威秀行人廣場3天限定

這場快閃由臺北市政府產業發展局、臺北市木柵區農會主辦，地點就在信義威秀行人廣場，逛街看電影的人潮動線上，走幾步就能遇到。現場除了茶啤酒、冷泡茶和特色調飲，還有音樂演出可以邊聽邊喝，另外也設置套圈圈遊戲，想玩的人排隊丟幾圈，氣氛輕鬆好上手。比較特別的是，攤位上還安排了茶葉相關的食農教育小知識介紹與體驗。喝茶之前先聽一聽木柵的茶從哪裡來，再把這杯茶喝進嘴裡，味道好像也跟著踏實了幾分。



▲喝茶也能玩出新花樣。木柵小茶館把調酒表演搬進信義區，調酒師現場展現花式技巧，觀眾圍在舞台前近距離欣賞，讓萬聖節週末多了熱鬧的微醺氣氛。圖／木柵區農會提供；窩客島整理

文山限定茶啤酒3款每款180元，鐵觀音與紅茶口味怎麼選

這次展售的3款茶啤酒，分別是「木柵女婿鐵觀音茶啤酒」、「鐵觀音茶啤酒」和「鐵韻紅茶啤酒」，每款都是180元。木柵區農會說明，這3款平常只在文山區限定販售，等於把在地人才喝得到的味道，整批搬到信義區讓大家一起嘗鮮。

「木柵女婿鐵觀音茶啤酒」入口先是麥芽的甜香，接著鐵觀音的茶香慢慢浮上來，尾端帶著微微的酒花苦味和一點茶澀感，喜歡有層次、不想只喝到單一甜味的人，可以從這一款開始。「鐵韻紅茶啤酒」走的是另一條路，溫潤的紅茶香搭上清爽的氣泡，一口喝下去很順，吞下去之後茶香還留在喉間。這款啤酒是農會在2025年9月與金色三麥合作推出，把在地特色紅茶放進精釀啤酒裡，喜歡氣泡感、想找一杯清爽好入口的人，點這一款準沒錯。



▲平常得跑文山區才買得到的3款茶啤酒，這次直接在信義區集合。「木柵女婿鐵觀音茶啤酒」、「鐵觀音茶啤酒」與「鐵韻紅茶啤酒」每瓶180元，喜歡茶香精釀的人可以趁快閃期間留意。圖／木柵區農會提供；窩客島整理

醉梅觀音夢鐵觀音冰沙調酒，還有鐵觀音RUN起來SHOT喝法

想來點不一樣的，活動限定調酒「醉梅觀音夢」值得一試。這杯以鐵觀音茶為基底，做成冰沙口感，插上吸管一口一口挖著喝，冰涼又帶著茶香，售價200元。如果覺得不夠過癮，加購1SHOT的版本是250元，酒感更明顯一些。另一款「鐵觀音RUN起來」則是SHOT形式，一杯100元，加入茶葉後，酒香裡透出淡淡的茶香，適合三五好友湊在一起乾一杯。現場還有蜂蜜氣泡酒200元、蜂蜜酒360元，想喝甜口一點的人也有選擇。



▲鐵觀音竟然也能變成冰沙調酒。活動限定「醉梅觀音夢」以鐵觀音茶為基底，冰涼的冰沙口感搭配茶香，每杯200元，想換個方式品嚐木柵茶飲，這款可以列入嘗鮮清單。圖／木柵區農會提供；窩客島整理

鐵觀音冷泡茶60元起，不喝酒也有清涼選項

同行的朋友不喝酒、或是想先暖暖胃，茶飲區也準備得很齊全。「鐵觀音冷泡茶」、「冬瓜冷泡茶」與「甜蜜冷泡茶」每杯60元，「熱泡鐵觀音」則是50元，冷熱都能選。木柵本來就是以鐵觀音聞名的產區，農會形容，鐵觀音冷泡茶喝起來滑順，茶味醇厚，拿在手上邊逛邊喝，剛好適合夜晚微涼的天氣。



▲不喝酒也能來杯木柵好茶。現場準備「鐵觀音冷泡茶」、「冬瓜冷泡茶」與「甜蜜冷泡茶」，每瓶60元，透明瓶身透出不同深淺的茶色，逛信義區想喝點清爽的，剛好可以帶上一瓶。圖／木柵區農會提供；窩客島整理

鐵觀音茶雞湯冷凍全雞包780元，現場買回家自己煮

這次最受矚目的聯名商品，是木柵區農會與雙月食品社合作的「鐵觀音茶雞湯」。快閃現場販售的是冷凍全雞包，每包780元，總重2,200公克，其中固形物有750公克，份量十足，一包就能端上桌讓全家人分著喝。

這款冷凍包原本在木柵區農會販售，活動期間在信義威秀行人廣場也能直接買到，不必專程跑去農會，買完放進袋子裡，回家加熱就能享用。雞湯的研發由農糧署北區分署輔導，農會販售的冷凍雞湯首批嚴選鐵觀音比賽茶製作，滋味濃郁甘醇，把茶香和雞湯的鮮甜燉在同一鍋裡，是很有木柵特色的一道料理。

想直接喝熱湯的人要留意，雙月店面另外供應「茶葉雞湯」，每份250元，除了和碩及機場門市以外，其餘門店都有販售，即日起至12月31日止。店面的熱湯與活動現場的冷凍包是分開供應的，別買錯地方了。



▲雙月聯名雞湯竟然加入木柵鐵觀音。這款「鐵觀音茶雞湯」首批冷凍包嚴選鐵觀音比賽茶製作，每包780元，快閃現場販售的是冷凍全雞包，買回家料理就能品嚐茶香與雞湯結合的滋味。圖／木柵區農會提供；窩客島整理

高麗菜捲與關東煮暖胃熱食，套圈圈套中就有抵用券

逛到肚子餓，現場也有熱食可以墊肚子。高麗菜捲每份50元，其他關東煮品項則是每份35元，一邊喝茶啤酒一邊吃熱呼呼的點心，吃喝都顧到。玩遊戲還有好康，購買20元門票就能參加套圈圈，套中可以獲得30元或50元的抵用券，而且抵用券沒有最低消費限制，直接在現場攤位折抵就好。要記得抵用券只限10月30日至11月1日這3天，在活動現場的攤位使用，拿到之後別放太久。





木柵小茶館萬聖茶微醺活動時間地點整理

活動日期是2026年10月30日（五）至11月1日（日），地點在信義威秀行人廣場。10月30日週五與10月31日週六都是下午2點營業到午夜12點，11月1日週日則是下午2點營業到晚上9點。想趕在萬聖節當晚來場微醺小聚的人，週五、週六都能玩到很晚。



▲南瓜、黑貓、蝙蝠通通來了。木柵小茶館把萬聖節元素融入活動布置，現場還準備茶葉主題趣味手牌，大家拿著造型道具一起合照，替這場茶香微醺派對留下紀念。圖／木柵區農會提供；窩客島整理









木柵小茶館．萬聖茶微醺

主辦單位：臺北市政府產業發展局、臺北市木柵區農會

活動地點：信義威秀行人廣場

活動日期與時間：

2026年10月30日（五）：14:00–24:00

10月31日（六）：14:00–24:00

11月1日（日）：14:00–21:00

文山限定茶啤酒（每款180元）

木柵女婿鐵觀音茶啤酒：結合麥芽甜香與鐵觀音茶香，帶微微酒花苦味與茶澀感。

鐵觀音茶啤酒。

鐵韻紅茶啤酒：溫潤紅茶香搭配清爽氣泡，尾韻留有茶香（2025年9月與金色三麥合作推出）。

特色調酒與酒品：

醉梅觀音夢（活動限定，以鐵觀音茶為基底做成冰沙口感）：200元。

醉梅觀音夢＋1 SHOT：250元。

鐵觀音RUN起來（SHOT形式供應，加入茶葉）：100元。

蜂蜜氣泡酒：200元。

蜂蜜酒：360元。

無酒精茶飲：

鐵觀音冷泡茶、冬瓜冷泡茶、甜蜜冷泡茶：各60元。

熱泡鐵觀音：50元。

雙月食品社聯名「鐵觀音茶雞湯」冷凍全雞包：

價格：每包780元。

規格：總重2,200公克、固形物750公克。

特色：農糧署北區分署輔導研發，首批嚴選鐵觀音比賽茶製作。

備註：現場僅售冷凍包，雙月門店（除和碩及機場門市外）至12月31日止另販售現煮「茶葉雞湯」（每份250元）。

現場熱食

高麗菜捲：每份50元。

關東煮其他品項：每項35元。

現場互動與體驗活動：

音樂演出：現場安排音樂表演。

套圈圈遊戲：購買20元門票即可參加，套中可獲30元或50元現場抵用券（僅限活動期間現場攤位使用，無低消限制）。

食農教育：提供茶葉相關食農教育小知識介紹與體驗。









想讓週末吃喝更省荷包，還有哪些餐飲優惠與省錢組合可以安排？

推薦閱讀：台北人半夜不睡！2026白晝之夜在圓山，6大展區、超過30件裝置藝術、宵夜市集嗨到凌晨2點

推薦閱讀：2026台北市集13大必逛！台北最大麵包市集、台日手作市集免費逛，台北人週末逛市集

推薦閱讀：2公尺大莫內睡蓮來台！富邦「托雷多美術館珍藏展 II」預售票開搶，梵谷、畢卡索真跡一次來