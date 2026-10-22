2026台北市集13大必逛！台北最大麵包市集、台日手作市集免費逛，台北人週末逛市集

2026必逛13大台北市集！編輯鄭亦庭表示：連假就衝首爾插畫展、松菸古物市集開逛。

台北週末市集逛不完！隨著年末將近，台北各地紛紛推出市集活動，從光復連假便有韓國規模最大插畫展來台、松菸古物市集，接連台北最大麵包市集、Pinkoi市集匯集上百攤品牌一次逛，此外，市集控必逛台日手作市集「島國禮作」、日本工藝市集「靜岡手創り市」、超人氣日本紙博等也不能錯過，這次整理13大台北市集懶人包，週末直接跟著清單開逛。



▲2026台北市集13大必逛！台北最大麵包市集、台日手作市集免費逛。



▲2026台北市集13大必逛！松菸古物市集、台北最大麵包市集、台日手作市集免費逛。





SIF in Taipei 首爾插畫展 台北站

SIF in Taipei 首爾插畫展 台北站 展覽資訊

▲韓國規模最大「首爾插畫展SIF」首度來台！超過160位韓國創作者快閃華山，免飛韓國就能逛。





光復連假免費逛松菸台北蚤之市

台北蚤之市 第三十二回 活動資訊

▲松菸古物市集免費逛！古物控光復連假衝台北蚤之市，日本貨櫃直送古物、生活器皿、歐美經典設計家具。





規模最大台北麵包市集免費入場

2026 Bon Pain 麵包祭

▲2026 BON PAIN麵包祭集結海內外98個品牌，以「SOURDOUGH LIFE 酸種生活」為題打造台北最強麵包美食市集。





2026 Pinkoi瘋設祭超過530個品牌免費逛

2026 Pinkoi Design Fest 瘋設祭 活動資訊

▲免費入場！Pinkoi市集將於10月30日至11月1日在圓山花博登場，超過530個海內外品牌一次逛。(圖片為往年活動照片)





松菸台創祭連2天開逛

台創祭 活動資訊

▲松菸台創祭連2天開逛！台創祭超過370個原創品牌、輕食等，10/31快閃松菸。(攝影：鄭亦庭，圖片為往年活動照片)





韓國爾插畫展首度登台！韓國規模最大「首爾插畫展SIF」首度跨海來台，超過160位韓國人氣插畫創作者，於10月24日至10月26日光復連假期間在台北華山展出，展覽以「Seoul meets Taipei 當首爾遇見台北」為概念，從主題策展、創作者交流，到插畫作品、限定周邊等，讓大家不用飛韓國，在台北華山就能一次逛個夠。展覽地點：華山1914文化創意產業園區東2館展覽日期：2026年10月23日(五) - 10月26日(一)，注意事項：原訂10/23開展日，因應薔琵颱風放假，當天暫停開放一日。開放時間：每日10:00 – 18:00，最晚入場時間17:00票價：單日全票220元、優惠票(僅供現場販售)125元、6歲以下與65以上免票台北古物市集快閃松菸！台北蚤之市將於10/24至10/26光復連假快閃松菸，雙場域集結超過200家國內外品牌，不僅有日本貨櫃直送的珍稀古物、生活器皿、歐美經典設計家具與復古印刷紙本，更有法式甜點、職人咖啡與現場音樂演出，古物控連假就來松菸挖寶。活動日期：2026年10月24日(六)至10月26日(一)，11:00–19:00活動地點：松山文創園區 北向及南向製菸工廠(一樓室內)入場：免費入場台北麵包市集免費入場！台灣規模最大麵包盛事「2026 BON PAIN 麵包祭」，將於10月31日、11月1日在國父紀念館中山文化園區登場，今年以「SOURDOUGH LIFE 酸種生活」為主題，集結海內外98個品牌，從麵包、甜點到東京話題咖啡一次滿足，麵包控週末快衝國父紀念館逛台北麵包市集。活動日期：2026/10/31(六)、2026/11/01(日)活動時間：10:00-17:00活動地點：國父紀念館中山文化園區(映池東側及林蔭草地)國父紀念館捷運站3號出口(步行約8分鐘,主入口位於逸仙路上)入場：免費入場2026Pinkoi Design Fest瘋設祭將於10月30日至11月1日在圓山花博登場，超過530個設計、40個美食品牌一次集結，包含首次來台的沖繩拿鐵咖啡館「The Sinmay」等海外人氣IP、文具品牌，現場更有沉浸式主題體驗、DJ音樂舞台，只要加入會員就能免費入場，連3天Pinkoi市集逛不完。活動地點：台北圓山花博爭艷館活動時間： 2026/10/30 10:00 - 18:002026/10/31 10:00 - 20:002026/11/1 10:00 - 18:00入場方式：會員免費入場台創祭將於10月31日至11月1日在松菸登場，今年活動以台味十足的「辦桌辦祭，呷飽呷文」為主視覺核心，讓喜愛原創漫畫、圖文及手作的創作者自主販售的原創展售會，現場連2天匯集超過370個攤位，也有小島甜點、花心廚房等美味輕食，更規劃紀念章、拍貼區及凸版印刷工作坊，喜歡原創圖文、手作的粉絲們別錯過。活動時間：2026/10/31~11/1 11:00─17:30活動地點：松山文創園區3、4、5號倉庫票價：現場單日票250元、10/8–10/30預售單張250元、雙票預售優惠450元

2026台北世貿文具展免費門票限量開搶

玩轉文具暨手作創意展《文創設計週》 活動資訊

▲2026台北世貿文具展！超過百家品牌連3天快閃世貿，超人氣日本插畫家柴尾 -Shibao也將參展。(攝影：鄭亦庭，圖片為往年活動照片)





松菸亞洲手創暨生活展

POPUPASIA®亞洲手創暨生活展 活動資訊

▲松菸亞洲手創暨生活展！POPUPASIA®於11月12日至15日插旗松菸，集結台日泰等亞洲原創品牌。





免費入場台日手作雜貨市集「島國禮作」

島國禮作 第六回 岸北 活動資訊

▲島國禮作岸北篇超過600組海內外創作品牌，陶器、木藝、帆布小物與金工飾品在國父紀念館免費逛。





劍潭站聖誕市集超過200攤免費逛

森之市森誕小村

▲劍潭站聖誕市集200攤免費逛！森之市「森のクリスマス・森誕小村」12月4日至6日在北藝中心戶外空間舉辦。(攝影：鄭雅之，圖片為往年森之市照片)





首度來台日本工藝市集

静岡手創り市 in 台北 第1回 活動資訊(首度來台)

▲日本工藝市集首度來台！靜岡手創り市12月5日至6日在松菸舉辦。(圖片為往年台北蚤之市)





文具控必逛日本紙博在華山

紙博 in 台北 vol.2 活動資訊

▲文具控必逛日本紙博！日本紙博 in 台北將於12月5日、6日在華山展出，日本人氣星燈社、山本紙業等品牌來台參展。(攝影：鄭亦庭，圖片為往年活動照片)





貓奴必逛華山貓咪市集

2026第三屆貓樂園冬日祈福市集

▲2026台北市集13大必逛！台北最大麵包市集、台日手作市集免費逛。





2027瑪瑪市集慶祝黃阿瑪20歲生日

2027瑪瑪市集 活動資訊

▲為慶祝黃阿瑪20歲生日於1/9、1/10在北流推出瑪瑪市集慶生活動，將有超過10組愛貓、貓咪插畫創作者登場。(攝影：鄭亦庭，圖片為往年活動照片)

2026台北世貿文具展！2026玩轉文具暨手作創意展「文創設計週」將於11月6日至11月9日在台北世貿一館展出，本次邀請海內外超過百家品牌、新銳設計師，打造「設計文具小物區」、「創作職人天地」等5大主題展區，展出涵蓋設計文具、質感皮革、特色紙膠帶及熱門IP盲盒，一次滿足文青、潮流玩家，即日起特別開放預約限量1000張VIP雙人免費門票。活動日期：2026/11/6-11/9 10:00-18:00活動地點：台北世貿一館入場方式：即日起預約，索取限量1,000張VIP雙人免費門票，全票150元POPUPASIA® 今年迎來十週年，將於11月12日至15日插旗松菸，展覽集結台日泰等亞洲原創品牌，攜手日本神戶TRUNK DESIGN呈現兵庫傳統工藝與現代生活的結合，泰國團隊JING JAI也帶來超過30個清邁品牌，展現泰式慢活節奏，從服飾、紡織、家居用品、工藝、手作器皿等生活選物，亞洲原創品牌品牌來松菸一次逛。活動時間：2026/11/12(四)~11/15(日) 10:00–18:00活動地點：台北松山文創園區・五號倉庫票價： 雙人早鳥票300元、雙人單日優惠票350元、雙人單日票500元台日手作雜貨市集免費入場！市集控必逛「島國禮作」岸北篇將於11月13日至11月15日在國父紀念館戶外廣場登場，免門票就能入場開逛，集結超過600組海內外創作品牌，其中更包含200組來自日本、韓國、馬來西亞及香港的海外品牌，從陶器、木藝、帆布小物與金工飾品等都有，連續3天帶大家在戶國父紀念館外廣場感受台日手作雜貨的魅力。活動日期：2026/11/13(五) — 11/15 (日)13:00 — 19:00活動地點：國父紀念館・戶外廣場入場方式：免費入場劍潭站聖誕市集！今年冬天森之市以「森のクリスマス・森誕小村」打造聖誕市集，於12月4日至6日在臺北表演藝術中心戶外空間舉辦，超過200間風格品牌、創作者們，從原創設計、生活器物、花藝植作，到質感咖啡、甜點，帶大家走進充滿過節氣息的冬日聖誕小村，逛市集挑選禮物。活動日期：12/4-12/6，13:00 — 19:00活動地點：臺北表演藝術中心・戶外空間入場方式：免費入場日本工藝市集首度來台！日本中部代表性工藝市集「靜岡手創り市」將於12月5日至6日首次來台，在松菸北向製菸工廠登場，集結86組台日港優秀創作著，陶瓷、金工、染織、皮革、木工及玻璃等小物都能找到，現場購票就能入場，市集控年末絕對要松菸朝聖。活動日期：2026年12月5日(六）、6日(日）11：00 - 17：00活動地點：台北松山文創園區北向製菸工廠入場門票：現場購票250元日本最盛大的紙製品盛典「紙博」將於2026年12月5日、6日在華山紅磚區舉辦，集結台、日、韓超過40組知名插畫家、設計師，以及日本知名品牌星燈社、山本紙業等，現場不僅販售紙膠帶、印章、手帳、包裝紙等紙雜貨，也有集章活動可以獲得原創商品，打造手帳控絕對不能錯過的市文具集。活動日期：2026年12月5日(六）、6日(日）活動時間：10:00 – 18:00地點：華山1914文化創意產業園區 紅磚區 西一館入場門票：預售票(含特典)280元／現場票350元貓奴必逛台北貓咪市集！2026貓樂園冬日祈福市集將於12月26日至27日在華山登場，集結全台貓咪原創IP、主題插畫、手作生活用品，以及貓咪造型創意甜點，更設置「冬日祈願牆」，讓貓奴們逛貓咪市集，也能為愛貓與浪浪留下溫暖祝福，是今年冬天絕不能錯過的貓咪市集。活動日期：12/26-12/27活動時間：11:00－19:00活動地點：華山1914文化創意產業園區(忠孝三角＋中三館前廣場)黃阿瑪生日市集！為了慶祝黃阿瑪20歲生日，黃阿瑪的後宮生活宣布將於2027年1月9日至1月10日在北流推出瑪瑪市集慶生活動，現場集結超過10組愛貓、貓咪插畫創作者，包括貓貓蟲咖波、貓日、諾米、TAMA貓，現場更規劃美食攤車、阿瑪20歲迷你寫真展，讓瑪民逛市集邊吃東西，還能一起觀賞黃阿瑪經典場面。活動日期：2027/1/9(六)– 1/10(日)10:00 – 18:00活動地點：台北流行音樂中心文化館1樓大廳(近捷運昆陽站4號出口)

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