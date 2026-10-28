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藏有整顆麝香葡萄生甜甜圈！EATDONUT聯名甜點2大推薦，慶尚北道麝香葡萄好吃秘密曝

麝香葡萄聯名甜點慶尚北道EATDONUT
2026-10-28 10:40文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之
編輯 鄭雅之

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編輯 鄭雅之 表示：又到了吃麝香葡萄的季節了！連生甜甜也包進整顆，必須吃一波～

秋天最期待的就是咬下水果瞬間爆汁的幸福感，深受台灣人喜愛且一年可以狂吞573.8萬公斤的韓國慶尚北道麝香葡萄，這次竟然跨界攜手生甜甜圈品牌EATDONUT，強勢推出兩款顏值高又超美味的聯名甜甜圈，要讓喜歡麝香葡萄的水果控最極致的甜美饗宴。

▲宜可頌旗下EATDONUT推出的蜂蜜優格麝香葡萄生甜甜圈，巧妙結合酸甜優格、草本紫蘇與頂級鮮美果實，風味清爽有層次。
▲宜可頌旗下EATDONUT推出的蜂蜜優格麝香葡萄生甜甜圈，巧妙結合酸甜優格、草本紫蘇與頂級鮮美果實，風味清爽有層次。
▲EATDONUT精緻禮盒裝載兩款聯名麝香葡萄生甜甜圈，將韓國產地新鮮果實奢華融入甜點，成為秋季限定的人氣甜點首選。
▲EATDONUT精緻禮盒裝載兩款聯名麝香葡萄生甜甜圈，將韓國產地新鮮果實奢華融入甜點，成為秋季限定的人氣甜點首選。

慶尚北道麝香葡萄好吃的秘密

作為韓國麝香葡萄核心產區的慶尚北道，憑藉優越地理氣候與肥沃土質，造就出散發荔枝與玫瑰幽香的碩大果實，再透過溫室與溫差控管技術，讓果肉維持極致Q彈且皮薄無籽，毫無酸澀感的清甜風味，堪稱追求生活質感不可或缺的頂級珍品。

▲產地直送的韓國慶尚北道麝香葡萄，果實結實飽滿且散發優雅淡雅香氣，無論單吃或送禮都是極致饗宴。
▲產地直送的韓國慶尚北道麝香葡萄，果實結實飽滿且散發優雅淡雅香氣，無論單吃或送禮都是極致饗宴。

啦啦隊女神Mingo親授精準挑選指南

啦啦隊女神Mingo受邀擔任推廣大使，熱情透露在全聯、萬家福、傳統批發市場或萬泰門市等通路即可輕鬆購入，除了直接鮮採單吃，也相當推薦做成果汁與精緻甜點享用，挑選時只要認明韓國原產標示與韓文產地字樣，就能買得安心又划算。

▲慶尚北道麝香葡萄不僅能鮮採單吃，更被延伸製作成氣泡飲、果醬與康普茶等多樣化精緻加工商品。
▲慶尚北道麝香葡萄不僅能鮮採單吃，更被延伸製作成氣泡飲、果醬與康普茶等多樣化精緻加工商品。

EATDONUT秋季限定兩款麝香葡萄生甜甜圈

這次慶尚北道麝香葡萄特別和台灣人氣生甜甜圈品牌EATDONUT聯名推出，除了上頭擺上切半的新鮮麝香葡萄，內餡還藏有一整顆葡萄，不論是融合酸甜檸檬優格與紫蘇草本香的「蜂蜜優格麝香葡萄」，或是結合茉莉青茶與柚子清香的「青茶柚子麝香葡萄」，即日起至11月30日限定開賣，甜點控千萬別錯過。

▲兩款EATDONUT慶尚北道麝香葡萄聯名生甜甜圈，內餡奢華藏入一整顆爆汁葡萄，限定販售吸引甜點控目光。
▲兩款EATDONUT慶尚北道麝香葡萄聯名生甜甜圈，內餡奢華藏入一整顆爆汁葡萄，限定販售吸引甜點控目光。
▲飽滿的韓國慶尚北道產麝香葡萄果實，皮薄無籽且一口爆汁，展現高品質鮮果的清爽甜美。
▲飽滿的韓國慶尚北道產麝香葡萄果實，皮薄無籽且一口爆汁，展現高品質鮮果的清爽甜美。


韓國慶尚北道麝香葡萄 台灣販售資訊

實體販售通路：全聯超市、萬家福、萬泰水果零售門市、傳統批發市場
線上販售通路：各大網路銷售通路同步販售
產地辨識重點：外箱或塑膠盒認明 Product of Korea 字樣，以及產地欄位印有慶尚北道或韓文 경상북도 字樣


韓國慶尚北道麝香葡萄 X EATDONUT聯名甜點 販售資訊

販售期間：即日起至11月30日止
販售門市：EATDONUT限定門市
聯名商品：

  • 蜂蜜優格麝香葡萄生甜甜圈 110元
  • 青茶柚子麝香葡萄生甜甜圈 110元


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