萬聖節搞怪甜點萌翻！Mister Donut殭屍、木乃伊波堤，買5送1限時搶購

編輯 鄭雅之 表示：萬聖節搞怪甜點先吃波堤！貼符咒殭屍波堤有點可愛～
迎接歡樂的萬聖節派對，人氣甜甜圈品牌Mister Donut推出3款萌鬼造型波堤，將經典Q彈波堤搭配蘇打、蘋果與抹茶風味，打造出視覺與味覺雙重驚喜，同時結合熱銷的蠟筆小新聯名週邊商品與限時買5送1優惠，是今年萬聖節聚會絕對不能錯過的爆款美食提案。
殭屍符氣波堤趣味滿分
編輯首推造型超接地氣的「符氣波堤」，這款甜甜圈以跳跳殭屍為靈感設計，外層裹上清爽的蘇打與濃郁黑可可醬，再以蘋果風味可可醬畫出討喜小帽子，貼上帶有趣味諧音梗的符咒紙插卡，一口咬下不僅能吃到Q彈層次，更能為萬聖節帶來滿滿的好運氣與歡樂氣氛。
蜘蛛網與木乃伊波堤視覺吸睛
視覺系甜點控則不能錯過「蜘蛛網波堤」，這款以黑可可醬搭配蘋果風味可可醬勾勒出精緻網紋，呈現搞怪氛圍，而「木乃伊波堤」則是用苦甜抹茶可可醬當基底，淋上優格風味繃帶並加上大眼睛可可片，兩款甜點造型精緻又好拍，絕對是萬聖節拍照打卡以及派對聚會上的熱門焦點。
蠟筆小新聯名聯名甜甜圈持續熱銷
除了萬聖節限定款式之外，門市熱賣中的蠟筆小新聯名系列一樣超有看頭，包含「蠟筆小新甜甜圈」、「小白甜甜圈」、「肥嘟嘟左衛門甜甜圈」與「搖屁屁甜甜圈」，多款果香與茶香內餡滿足味蕾，門市同步提供加價購的壓克力搖搖吊飾與大容量購物袋，讓粉絲們可以一口氣全部蒐集。
Mister Donut萬聖節 優惠
優惠活動：甜甜圈買5送1／買6送2
活動期間：2026年10月20日（二）至2026年11月2日（一）
活動方式：活動期間挑選6個或8個甜甜圈，需包含1款指定商品，其中1個或2個由Mister Donut招待（贈送價低者）。
指定商品：符氣波堤、蜘蛛網波堤、木乃伊波堤、蠟筆小新甜甜圈、小白甜甜圈、肥嘟嘟左衛門甜甜圈、搖屁屁甜甜圈、蠟筆小新波堤、日式醬油糰子、紅豆糰子、繽紛蘋果波堤、蜜糖巧克力波堤、天使法蘭奇、卡士達法蘭奇。
注意事項：7-ELEVEN與Semeur門市Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用，優惠不得併用，每日數量有限售完為止。
Mister Donut 萬聖節限定商品資訊
開賣日期：2026年10月20日（二）起，售完為止
新品品項：
- 符氣波堤：52元
- 蜘蛛網波堤：52元
- 木乃伊波堤：52元