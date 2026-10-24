萬聖節搞怪甜點萌翻！Mister Donut殭屍、木乃伊波堤，買5送1限時搶購

編輯 鄭雅之 表示：萬聖節搞怪甜點先吃波堤！貼符咒殭屍波堤有點可愛～

迎接歡樂的萬聖節派對，人氣甜甜圈品牌Mister Donut推出3款萌鬼造型波堤，將經典Q彈波堤搭配蘇打、蘋果與抹茶風味，打造出視覺與味覺雙重驚喜，同時結合熱銷的蠟筆小新聯名週邊商品與限時買5送1優惠，是今年萬聖節聚會絕對不能錯過的爆款美食提案。



▲Mister Donut萬聖節限定波堤集合符氣波堤、蜘蛛網波堤與木乃伊波堤，以豐富風味與萌鬼造型搶攻萬聖節甜點商機。

▲Mister Donut蠟筆小新聯名甜甜圈推出造型萌趣的小新臉型款與經典搖屁屁款式，兼具豐富果香與茶香內餡風味。





殭屍符氣波堤趣味滿分

編輯首推造型超接地氣的「符氣波堤」，這款甜甜圈以跳跳殭屍為靈感設計，外層裹上清爽的蘇打與濃郁黑可可醬，再以蘋果風味可可醬畫出討喜小帽子，貼上帶有趣味諧音梗的符咒紙插卡，一口咬下不僅能吃到Q彈層次，更能為萬聖節帶來滿滿的好運氣與歡樂氣氛。



▲Mister Donut推出的萬聖節限定符氣波堤，以蘇打與黑可可醬搭配小帽子與符咒插卡，融合諧音梗呈現殭屍萌鬼造型。





蜘蛛網與木乃伊波堤視覺吸睛

視覺系甜點控則不能錯過「蜘蛛網波堤」，這款以黑可可醬搭配蘋果風味可可醬勾勒出精緻網紋，呈現搞怪氛圍，而「木乃伊波堤」則是用苦甜抹茶可可醬當基底，淋上優格風味繃帶並加上大眼睛可可片，兩款甜點造型精緻又好拍，絕對是萬聖節拍照打卡以及派對聚會上的熱門焦點。



▲Mister Donut木乃伊波堤以苦甜抹茶可可醬搭配輕甜優格繃帶與大眼可可片，打造呆萌逗趣的萬聖節限定款式。





蠟筆小新聯名聯名甜甜圈持續熱銷

除了萬聖節限定款式之外，門市熱賣中的蠟筆小新聯名系列一樣超有看頭，包含「蠟筆小新甜甜圈」、「小白甜甜圈」、「肥嘟嘟左衛門甜甜圈」與「搖屁屁甜甜圈」，多款果香與茶香內餡滿足味蕾，門市同步提供加價購的壓克力搖搖吊飾與大容量購物袋，讓粉絲們可以一口氣全部蒐集。



▲Mister Donut熱銷中的蠟筆小新聯名系列甜甜圈與限量週邊商品，包含小新、小白、肥嘟嘟左衛門及搖屁屁款集合登場。

Mister Donut萬聖節 優惠

優惠活動：甜甜圈買5送1／買6送2

活動期間：2026年10月20日（二）至2026年11月2日（一）

活動方式：活動期間挑選6個或8個甜甜圈，需包含1款指定商品，其中1個或2個由Mister Donut招待（贈送價低者）。

指定商品：符氣波堤、蜘蛛網波堤、木乃伊波堤、蠟筆小新甜甜圈、小白甜甜圈、肥嘟嘟左衛門甜甜圈、搖屁屁甜甜圈、蠟筆小新波堤、日式醬油糰子、紅豆糰子、繽紛蘋果波堤、蜜糖巧克力波堤、天使法蘭奇、卡士達法蘭奇。

注意事項：7-ELEVEN與Semeur門市Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用，優惠不得併用，每日數量有限售完為止。





Mister Donut 萬聖節限定商品資訊

開賣日期：2026年10月20日（二）起，售完為止

新品品項：

符氣波堤：52元

蜘蛛網波堤：52元

木乃伊波堤：52元



