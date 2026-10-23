10／23賞煩人同事巴掌日撞上颱風假！網笑白目同事逃過一劫，4款LINE貼圖讓你線上出氣

10月23日「國際賞煩人同事巴掌日」巧撞薔琵颱風假，職場迷因意外成為話題。窩客島資深編輯李維唐指出，這場巧合反映上班族以黑色幽默宣洩壓力的文化，但玩笑與實際動手仍有法律界線。

10月23日竟然是「國際賞你煩人同事巴掌日」，今年還剛好遇上薔琵颱風影響台灣，讓原本就充滿黑色幽默的職場迷因，多了令人會心一笑的巧合。隨著部分地區因颱風停止上班上課，網路上也出現「老天爺替白目同事開防護罩」的玩笑說法，彷彿這場突如其來的颱風假，意外讓平常最愛惹人生氣的同事逃過一劫。不過這個聽起來相當荒謬的國際節日，其實只是網路流傳的趣味迷因，真的動手打人仍可能觸犯法律。



▲上班族理智線斷裂的瞬間，連辦公室都變得像漫畫現場！女同事拿著捲起的文件追著男同事跑，旁邊的人嚇得目瞪口呆，誇張又逗趣的畫面，正好呼應10月23日國際賞煩人同事巴掌日的黑色幽默。圖／窩客島整理

10月23日國際賞同事巴掌日是什麼？上班族最有共鳴的職場迷因

每天上班最讓人崩潰的，可能不是做不完的工作，而是那些總能精準踩到別人底線的同事。開會講了半天卻沒有結論、工作出包第一時間找人背鍋、明明一句話就能交代的事情，偏偏要寄出一封副本給全公司的電子郵件。這些熟悉的辦公室日常，也讓10月23日的「國際賞你煩人同事巴掌日」成為不少上班族拿來自嘲的話題。

這個英文名稱為「National Slap Your Coworker Day」的趣味節日，並非聯合國或任何國際組織正式認定的紀念日，而是網路流傳的非官方惡搞節日。它用誇張的「賞巴掌」概念，諷刺職場中讓人理智線斷裂的各種情境。對上班族而言，真正有共鳴的不是動手打人，而是看到迷因時，腦海裡突然浮現某位同事的那一瞬間。

薔琵颱風假巧撞賞巴掌日！白目同事意外獲得老天爺保護

今年10月23日格外有話題，因為「國際賞你煩人同事巴掌日」正好碰上薔琵颱風影響台灣。原本應該坐在辦公室裡面對同事的上班族，部分人因為停班停課留在家中防颱，讓這個原本就很荒謬的網路節日，意外多了一層黑色幽默。

「本來今天想去公司賞同事一巴掌，結果老天爺直接放颱風假」、「這不是颱風假，是白目同事的物理防禦罩」，這類結合職場怨氣與颱風假的玩笑，成為相當應景的社群迷因。平常看到同事訊息就想翻白眼的人，這天連見面的機會都沒有，難怪會有人笑稱，颱風不只讓大家放假，還順便替某些同事擋下一場職場危機。

當然，這些話題都只是網路上的幽默想像，並不代表真的有人準備動手。颱風假也不是為了讓大家躲避同事，而是基於天候與公共安全考量。比起在社群上開玩笑，留意風雨動態、避免不必要外出，才是颱風期間真正需要注意的事情。



▲10月23日國際賞煩人同事巴掌日，連LINE貼圖都超應景！白色貓咪直接上演連環巴掌，搭配「啪啪啪啪」與「討厭」的逗趣文字，把上班族想翻白眼的心情一次演出來。圖／窩客島提供；窩客島整理

國際賞同事巴掌日真的能打人？小心一巴掌觸犯刑法

雖然「國際賞你煩人同事巴掌日」聽起來像是替上班族出氣的特殊節日，但玩笑歸玩笑，現實生活中真的賞同事一巴掌，可能讓原本只是辦公室裡的小摩擦，直接變成刑事案件。依據台灣刑法第277條，傷害他人身體或健康者，可能涉及普通傷害罪，法定刑為5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。若是在公開場合以強暴方式侮辱他人，也可能涉及刑法第309條第2項規定，面臨1年以下有期徒刑、拘役或15萬元以下罰金。

不過，是否成立傷害罪或公然侮辱罪，仍須依照實際行為、受傷情形、侮辱意圖及具體情境判斷，並非只要在辦公室打巴掌，就必然同時成立上述犯罪。若造成他人受傷，還可能衍生醫療費用、精神慰撫金等民事賠償問題。為了一時情緒讓自己惹上官司，怎麼想都不划算。



▲10月23日國際賞煩人同事巴掌日，最有畫面感的就是這一幕！女同事氣得直接賞出一巴掌，男同事瞬間閉眼歪頭，後方同事更是嚇到摀嘴，戲劇化的辦公室情境讓人秒懂職場迷因的笑點，不過現實中真的動手可是可能觸法。圖／窩客島提供

LINE貼圖取代賞巴掌！颱風假上班族靠迷因幽默紓壓

既然不能真的動手，不妨把職場怨氣轉換成比較輕鬆的表達方式。尤其10月23日剛好遇上颱風影響，待在家裡滑手機、看看職場迷因，或是和熟悉的朋友分享幾張有趣的LINE貼圖，也能替緊繃的上班情緒找個出口。

想找應景貼圖，可以直接打開LINE貼圖小舖，搜尋「颱風假」、「不想上班」、「上班族」或「颱風」等關鍵字。喜歡無奈搞笑風格的人，可以挑選躺平、裝死、崩潰或翻白眼等主題，搭配「今天先放過你」、「還好今天不用進公司」這類玩笑文字，讓原本令人煩躁的職場話題變得輕鬆一些。

不過，分享迷因也要看對象與場合。如果是工作群組或主管交代事項，仍應正常回覆重要訊息，避免使用帶有人身攻擊意味的貼圖。想要吐槽同事，找信任的朋友私下聊聊，比直接在公開群組點名嘲諷更能避免不必要的誤會。



▲橘貓的職場厭世日常根本是上班族心聲！從「欠扁」、「裝忙」到「我不要」、「怒」，每個動作都讓人忍不住會心一笑，尤其「已讀就點回」更適合拿來形容工作群組裡的無奈瞬間。圖／窩客島整理

▲上班受了一肚子氣，就靠搞笑貼圖發洩一下！白色兔子與棕色猴子的互動超有戲，從「來打」到「臉都腫了」，每個表情都充滿誇張喜感，拿來搭配國際賞同事巴掌日的職場迷因剛剛好。圖／窩客島整理

10月23日颱風假遇上光復節！上班族關心連假也別忘記防颱

今年10月23日是星期五，隔天10月24日進入週末，10月25日則是台灣光復節。依照2026年政府行政機關辦公日曆，光復節補假安排在10月26日星期一，因此原本就有10月24日至26日的3天連假。若10月23日所在地也宣布停止上班，對符合停班條件的上班族而言，便可能形成連續4天不用進辦公室的特殊情況。

只是颱風假與一般國定假日的性質不同，是否停止上班上課，仍應以各縣市政府正式公告為準。颱風期間也不適合因為突然多出休息時間，就安排戶外出遊或冒險前往風雨較大的地區。今年10月23日最讓上班族會心一笑的，或許就是「賞煩人同事巴掌日」與颱風假的巧合。平常讓人忍不住翻白眼的同事，今天可能連面都見不到。與其真的動手，不如傳張LINE貼圖、分享一則職場迷因，把心裡的無奈化成笑話。畢竟同事可以明天再抱怨，颱風天的安全可不能拿來開玩笑。



▲國際賞同事巴掌日的LINE聊天室有多熱鬧？白色貓咪連環巴掌、搞笑猩猩揮拳，再加上橘貓舉起拳頭的逗趣貼圖，讓原本只能放在心裡的職場吐槽，瞬間變成朋友之間的搞笑話題。圖／窩客島整理

用超嗆LINE貼圖替代巴掌！四款熱門貼圖精準解鎖社畜心聲

月初剛過完雙十連假，月底又因為薔琵颱風與台灣光復節拼出4天連假，10月份宛如夢幻般的週休三日。不過假期結束後的積壓工作量，往往讓理智線陷入斷裂邊緣。人力資源專家建議，與其在違法邊緣試探，不如用LINE貼圖線上放飛！

這四款話題貼圖剛好完美對應了「颱風假放鬆」與「面對白目同事」的極致心理狀態：

台灣原創貓咪系列

專為台灣在地社畜打造，滿滿台味用語搭配貓咪略帶欠扁又無奈的眼神，群組傳來交辦事項時，傳一張就能委婉表達「收到但心很累」的內心戲。（https://store.line.me/stickershop/product/34641104/zh-Hant）

超級軟綿綿的四毛與八毛

颱風假在家躺平的最高境界！毛絨絨的視覺感瞬間融化工作緊繃感，用它展現「今天就是要在家當一顆廢物小泡芙」的生活態度最合適。（https://store.line.me/stickershop/product/12353/zh-Hant?ref=Desktop）

熱門療癒話題貼圖

畫風可愛卻帶有微微厭世感，完美捕捉「不用去辦公室但想到假後工作量還是想翻白眼」的心情，是10/23賞巴掌日跟閨蜜同事發洩怨氣的必備工具。（https://store.line.me/stickershop/product/33528328/zh-Hant）

反應過激的貓 第2彈

代替實體巴掌的終極武器！以誇張肢體動作與抓狂聞名，看到白目同事講廢話時，直接傳一張過激貓大暴走，不用動手觸法就能線上把心頭大火徹底抒發。（https://store.line.me/stickershop/product/7328/zh-Hant?ref=Desktop）

用手感紮實的手機螢幕輕輕一按傳送，既能展現優雅生活態度，又能安全抒發心頭大火。薔琵颱風來勢洶洶，乖乖在家滑迷因、傳貼圖，才是最明智的防颱生存學。