信義區這間中餐廳太有功夫！劉家宴金牌烤鴨酥脆上桌、666刀蓑衣黃瓜超吸睛，10人尾牙宴18,888元起

信義區聚餐不只吃氣氛，更要吃真功夫！劉家宴以金牌掛爐烤鴨、666刀蓑衣黃瓜與手工小籠包展現中菜魅力。資深編輯李維唐從料理工序與聚餐實用性切入，解析這間餐廳的特色。

台北信義區想吃精緻中菜，又多了一間值得收藏的聚餐口袋名單！2026年新開幕的「劉家宴」藏身松仁路商辦大樓2樓，主打京魯菜與淮揚菜，從榮獲京津冀烤鴨技能烹飪大賽金牌的經典掛爐烤鴨，到考驗師傅刀工的666刀蓑衣黃瓜、手工小籠包，以及費時8小時慢燉的宮廷石方肉，每道料理都有值得細細品味的功夫。餐廳更推出10人尾牙桌宴，每桌18,888元起，整隻金牌烤鴨直接上桌，無論是公司聚餐、商務宴客或家族聚會，都能在信義區享受一桌講究火候與手藝的中式饗宴。



▲整隻金黃油亮的掛爐烤鴨一上桌，立刻成為全場焦點。劉家宴選用花東縱谷放養75天的櫻桃鴨，經過細緻風乾與掛爐烘烤，烤出誘人的焦糖色澤，光看飽滿鴨身與亮澤酥皮就讓人食指大動。圖／窩客島編輯 李維唐 攝

▲這道松鼠黃魚真的很有看頭，整尾魚經過細緻花刀處理，酥炸後的魚肉層層展開，再淋上紅亮的糖醋醬汁，搭配青豆與松子點綴，金黃魚肉與酸甜醬汁交織出經典中式宴席的華麗感。圖／窩客島編輯 李維唐 攝

信義區劉家宴藏身松仁路商辦大樓，京魯菜與淮揚菜成為餐桌主角

信義區不只有百貨美食與高空景觀餐廳，藏身松仁路101號商辦大樓2樓的「劉家宴」，則以傳統中菜的精緻手藝走出自己的特色。餐廳主打京魯菜與淮揚菜，將北方料理講究的醬香、火候，以及江南菜系細膩的刀工與清鮮風味融入菜單，讓熟悉的中式料理多了值得慢慢品味的層次。

從掛爐烤鴨的風乾工序、海參長時間泡發，到五花肉經過數小時慢火燉煮，每一道功夫菜都需要時間累積風味。餐廳鄰近捷運象山站，店內沒有設定用餐時間限制，對於想找個地方好好吃飯、慢慢聊天的上班族與家庭聚餐族群來說，也多了一個值得留意的選擇。



▲藏在信義區商辦大樓裡的劉家宴，連聚餐空間都很有質感。大圓桌搭配紅白餐具，牆面大型人物藝術畫作與室內綠植相互呼應，讓傳統中式宴席多了現代設計氛圍，無論商務宴客或家族聚會都相當合適。圖／窩客島編輯 李維唐 攝

劉家宴金牌掛爐烤鴨必吃，花東75天櫻桃鴨烤出金黃酥皮

來到劉家宴，最不能錯過的就是招牌「經典掛爐烤鴨」。這道料理曾獲京津冀烤鴨技能烹飪大賽金牌肯定，嚴選花東縱谷放養75天的櫻桃鴨，導入北京精緻製胚工藝，再透過紅酒櫃等級的恆溫低濕設備細心風乾，讓鴨皮在入爐前達到適合烘烤的狀態，展現傳統掛爐烤鴨對工序的講究。

烤鴨出爐後，最迷人的就是金黃酥脆的鴨皮與細嫩多汁的鴨肉。將片好的鴨肉放上荷葉餅，搭配蔥絲與甜麵醬一起包起來，餅皮襯托鴨肉香氣，蔥絲帶出清爽口感，甜麵醬則讓整體風味更加濃郁。從酥皮、鴨肉到配料，每一口都有不同層次，也讓這隻金牌烤鴨成為劉家宴最具代表性的招牌料理。



▲金牌烤鴨最讓人期待的時刻，就是師傅準備下刀片鴨。烤得金黃油亮的鴨皮帶著細緻紋理，整隻烤鴨放上料理檯，準備將酥皮與鴨肉片成適合入口的大小，讓人更加期待接下來的烤鴨包餅。圖／窩客島編輯 李維唐 攝

▲烤鴨控最期待的畫面來了，片好的金黃鴨皮與粉嫩鴨肉整齊排在盤中，旁邊還準備熱騰騰的荷葉餅、蔥絲與醬料。夾起一片烤鴨包進餅皮，搭配蔥絲與甜麵醬，就是經典掛爐烤鴨最迷人的吃法。圖／窩客島編輯 李維唐 攝

蓑衣黃瓜666刀展現職人刀工，清脆爽口也能成為餐桌焦點

除了金牌烤鴨，劉家宴的「蓑衣黃瓜」也是值得留意的特色菜。這道料理將看似簡單的黃瓜變成考驗師傅刀工的作品，透過蓑衣花刀技法，在黃瓜表面切出細密且連續的刀紋，以666刀的精細切製工序呈現如蓑衣般層層相連的特殊造型，讓原本平凡的食材多了令人印象深刻的視覺效果。

蓑衣黃瓜的魅力，在於細密刀紋與黃瓜本身的爽脆質地相互搭配。當黃瓜隨著刀紋展開，層層相連的造型就像一件細緻的工藝作品，既保留食材原有的清爽特色，也展現傳統中菜對刀工的重視。尤其在品嚐烤鴨、紅燒肉等濃郁料理之間，黃瓜清脆的口感更能帶來不同的味覺節奏。



▲一條黃瓜竟然能拉出這麼長，劉家宴蓑衣黃瓜把傳統刀工變成餐桌上的視覺亮點。細密刀紋讓黃瓜展開後依然層層相連，宛如一條翠綠的彈簧，搭配盤底醬汁，光是欣賞這道料理的特殊造型就很有話題。圖／窩客島編輯 李維唐 攝

劉家宴手工小籠包，從揉麵包餡感受經典中式麵點魅力

喜歡小籠包的人，來到劉家宴也能把手工麵點列入品嚐清單。餐廳設有可觀看製作過程的半開放式廚房，從揉製麵皮、包入內餡到收口塑形，傳統中式麵點的製作工序也成為用餐時值得欣賞的細節。

小籠包最令人期待的，就是薄麵皮包覆肉餡與湯汁的經典組合。享用時先將小籠包輕輕夾起，放在湯匙上小心咬開麵皮，讓湯汁與肉餡的鮮香慢慢展開。相較於適合多人分享的整隻掛爐烤鴨，小籠包更能呈現中式麵點細膩的一面，也讓整桌料理從大菜到小點都有不同選擇。



▲小籠包控看到這籠應該很難忍住，細緻摺紋從薄薄的麵皮一路收攏到頂端，圓潤飽滿的小籠包整齊放在竹蒸籠裡。輕輕夾起一顆，最期待的就是咬開麵皮後，品嚐肉餡與鮮美湯汁交融的經典滋味。圖／窩客島編輯 李維唐 攝

宮廷石方肉慢燉8小時，方整五花肉裹滿濃郁醬汁

喜歡傳統紅燒料理的人，可以留意劉家宴的「宮廷石方肉」。這道菜選用台灣肥瘦相間的五花肉，經過8小時以上的小火慢燉與收汁，讓肉塊逐漸吸收醬汁風味。方整的肉塊裹著潤亮醬色，光是端上桌的模樣，就能感受到這道料理對火候與時間的講究。

宮廷石方肉以鹹甜交融的醬香襯托五花肉的豐潤口感，經過長時間燉煮，肥瘦相間的肉質呈現軟嫩而不失層次的特色。比起講究酥脆口感的掛爐烤鴨，這道菜更偏向濃郁醇厚的傳統中菜風味，也是多人聚餐時適合搭配米飯享用的經典功夫菜。



▲宮廷石方肉換個方式上桌更顯精緻，油亮的醬色均勻包覆每一塊肉，搭配翠綠蔥花與紅色花瓣點綴，濃郁醬香與肥瘦交錯的肉質相互襯托，讓傳統紅燒功夫菜多了細膩的宴席質感。圖／窩客島編輯 李維唐 攝

虎掌烏參費時7天泡發，海參與豬膝筋交織彈韌口感

劉家宴另一道講究時間與手藝的料理，就是「虎掌烏參」。餐廳選用山東威海淡干刺參，經過7天7夜的泡發與煮發工序，仔細掌握海參軟韌度，再與富含膠質的豬膝筋一同煨燒，讓兩種口感截然不同的食材在同一道料理中呈現。

海參的彈韌與豬膝筋的軟糯形成鮮明對比，也讓這道菜的特色不只在於食材本身，更在於前置處理與煨燒火候。對喜歡傳統宴席料理的人來說，虎掌烏參正是能感受中菜細緻工序的代表菜色。



▲劉家宴虎掌烏參光看濃郁醬色就很誘人，山東威海淡干刺參經過7天7夜泡發，再與富含膠質的豬膝筋一同煨燒，海參的彈韌搭配豬膝筋的軟糯口感，每一口都是傳統中菜的慢工細活。圖／窩客島編輯 李維唐 攝

龍井蝦仁清爽茶香超對味，膠東海鮮全鍋熬出濃郁鮮甜

在多道醬香濃郁的功夫菜之間，劉家宴也安排了清爽細緻的海鮮料理。「龍井蝦仁」選用印尼根島生態蝦，搭配淡雅茶香呈現蝦仁的鮮甜，讓茶葉的清香與海鮮風味相互襯托。比起重口味的紅燒料理，龍井蝦仁更強調清鮮與細膩，也為整桌菜色增添不同的風味層次。

喜歡濃郁海味的人，則可以留意「膠東海鮮全鍋」。這道料理運用新鮮蝦頭與蝦膏長時間熬煮湯底，再搭配豐富海鮮食材，讓湯汁累積厚實鮮甜的滋味。從龍井蝦仁的清雅茶香，到膠東海鮮全鍋的濃郁湯頭，兩道料理展現出不同的海鮮風味，也讓整桌中菜的搭配更加豐富。





劉家宴尾牙桌宴18,888元起，10人聚餐整隻金牌烤鴨上桌

隨著歲末聚餐與企業尾牙需求增加，劉家宴推出兩款10人桌宴方案，分別是每桌18,888元的「盛情歡聚宴」，以及每桌22,888元的「御品豐盛宴」，兩款方案均需另加收10％服務費，而且每桌都包含一整隻金牌經典掛爐烤鴨，讓招牌料理直接成為整桌聚餐的焦點。

想安排更豐盛的中式宴席，可以選擇「御品豐盛宴」，菜色包含膠東海鮮全鍋、方肉燴烏參與龍井蝦仁等料理。從招牌烤鴨到費工的海鮮與燴菜，適合公司部門聚餐、商務宴客或家族團聚。餐廳沒有用餐時間限制，讓大家可以好好享用整桌功夫菜，也替年終聚餐留下更從容的相聚時光。



▲一整桌功夫中菜排開真的很有氣勢，金牌掛爐烤鴨、海鮮大菜、紅燒料理與手工小籠包一次上桌，從金黃酥皮、濃郁醬汁到清爽蔬菜，光看豐富菜色就能感受到中式宴席的澎湃感，特別適合多人聚餐一起分享。圖／窩客島編輯 李維唐 攝





劉家宴2026尾牙桌宴

盛情歡聚宴：10人桌宴18,888元，包含整隻金牌經典掛爐烤鴨。

御品豐盛宴：10人桌宴22,888元，包含烤鴨、膠東海鮮全鍋、方肉燴烏參及龍井蝦仁等料理。

服務費用：兩款桌宴均需另加收10％服務費。

聚餐特色：主打京魯與淮揚功夫菜，適合企業尾牙、商務宴客與家族聚會。

訂位提醒：桌宴供應日期、實際菜色與訂席狀況，建議提前向餐廳確認。

劉家宴

餐廳地址：台北市信義區松仁路101號2樓

訂位電話：02－2729－0102

週一至週四：11：30至16：00、17：30至22：00



週五至週六：11：30至16：00、17：30至22：30

週日：11：30至15：30、17：30至21：30

停車資訊：無附設停車場

用餐限制：無限制用餐時間

吃完劉家宴金牌掛爐烤鴨，還想找更多值得收藏的中式餐廳？

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