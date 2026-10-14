微風25週年請回泰菜天王阿明師！香茅廚8道泰國宮廷御宴每日限量10席，消費滿額還能抽主廚到府料理

微風25週年迎回「泰菜天王」阿明師，香茅廚推出8道式泰國宮廷御宴，每日限量10席。資深美食旅遊媒體編輯李維唐指出，宮廷料理的香料工法與精緻擺盤，是這次新菜單值得關注的亮點。
微風25週年把「泰菜天王」阿明師請回來了！微風集團董事長廖鎮漢親自邀請阿明師重返香茅廚泰式餐廳，推出全新「香茅御宴THE ROYAL TABLE」，將泰國宮廷料理變成一場8道式Fine Dining饗宴。從海膽天使蝦、帝王蟹、宮廷無骨牛小排，到綠咖哩三色米線與泰式傳統甜點，每套3,600元，每日限量10席。這次還同步推出重新開幕抽獎活動，消費滿額就有機會把阿明師請到家中，親自料理一桌泰國風味美食。
泰菜天王阿明師重返香茅廚，微風25週年推出泰國宮廷料理
喜歡吃泰國菜的人，對阿明師應該不陌生。本名李明芢的阿明師，25歲就擔任曼谷皇家蘭花喜來登飯店泰式餐廳「Thara Thong」行政主廚，並曾跟隨泰國宮廷御廚學習料理技藝。未滿30歲來台發展，先後掌廚晶湯匙、台北喜來登「Sukhothai」泰式餐廳，2016年受到微風集團董事長廖鎮漢延攬，與香茅廚展開合作。
這次適逢微風25週年，廖鎮漢再度親自邀請阿明師回歸，除了推出限定8道式宮廷御宴，也由他帶領廚藝團隊重新調整全店菜單。對阿明師而言，泰國宮廷料理的精髓並不只是精緻擺盤，從香料處理、食材刀工到醬汁熬製都有講究，部分醬料甚至需要花上一整天製作。香茅、南薑等重要香料也堅持由泰國進口，再透過乾焙等手法帶出香氣，讓熟悉的泰式酸、甜、鹹、辣，呈現更細膩的層次。
香茅御宴8道式泰皇饗宴，海膽天使蝦與帝王蟹揭開序幕
這套「香茅御宴」從第一道就把泰式香料的特色端上桌。開場一次帶來3款小點，包括宮廷南洋卷、酸辣天使蝦與香料拌烤豬。宮廷南洋卷取材自泰國傳統料理「麵康」，將花生、椰糖、蝦米、紅蔥頭、薑與辣椒調製成醬料，再用葉片包起配料，一口吃進椰糖的甜、蝦米的鮮與香料氣息。另一款酸辣天使蝦，則把天使紅蝦與新鮮海膽搭配，透過檸檬和辣椒提味，讓蝦肉的鮮嫩、海膽的滑順與清爽酸香一起入口。
接著登場的「泰式宮廷烤三鮮」，更直接把日本生食級干貝、帝王蟹與大草蝦集合在同一道料理。海鮮經過炙烤帶出香氣，盤底搭配果凍質地的香料醬汁，另外加入炒香的花生粉、椰子粉與椰漿奶霜。吃的時候可以將海鮮、蔬菜與醬汁拌在一起，從干貝的柔嫩、蟹肉的飽滿到大草蝦的彈牙，再慢慢帶出椰香與花生香氣，讓這道海鮮料理多了不同於傳統泰菜的吃法。
宮廷無骨牛小排搭配鮭魚塔，香料鴨胸酥片盅吃出不同口感
喜歡肉類料理的人，可以把目光放在第三道「宮廷無骨牛小排佐香料鮭魚塔」。阿明師先用椰漿與奶水醃製牛小排，烘烤前再裹上辣椒與炒米，讓牛肉多了溫和椰香與淡淡辣意。旁邊搭配醃製蘿蔔、蒜頭、小黃瓜與香茅，利用爽脆配菜平衡牛肉的濃郁風味，再接著品嚐香料鮭魚塔，讓味覺在不同食材之間轉換。
第四道「香料鴨胸酥片盅佐香茅鴨米飯」，則把泰式料理常見的香料拌肉變得更有趣。炭烤鴨胸切絲後，拌入魚露、檸檬、炒米、辣椒粉與新鮮香草，再盛裝進炸得香脆的米紙酥片盅裡。酥片口感有點像蝦餅，可以直接搭配鴨肉享用，也能壓碎拌入肉絲中。旁邊還有將咖哩、茉莉香米與鴨肉結合的香茅鴨米飯，放入香茅中塑形後油炸，一道料理就能吃到香脆酥片與咖哩米飯兩種不同風味。
宮廷羅望鮮蝦酸甜開胃，柳橙果香搭配酥脆鍋巴丁
泰式料理最迷人的地方之一，就是酸甜與香料之間的平衡。第五道「宮廷羅望鮮蝦」以鮮蝦為主角，阿明師將柳橙汁與果肉加入羅望醬，讓柳橙自然的果香與甜味，襯托羅望醬特有的酸香。盤中另外搭配鍋巴丁、蒜片與紅蔥頭酥，吃的時候先讓蝦肉均勻沾上醬汁，再搭配酥脆配料一起入口，就能同時感受到蝦肉的彈嫩、醬汁的酸甜與鍋巴的香脆。
這道料理也保留調整辣度的空間，旁邊另外準備乾辣椒，喜歡酸辣口感的人可以自行拌入，不吃辣也能單純品嚐柳橙與羅望醬交織出的酸甜滋味。
綠咖哩烤雞搭配三色米線，香蘭葉與蝶豆花讓泰菜更有畫面
平常吃綠咖哩雞，多半會搭配白飯，但阿明師這次改用三色米線呈現。第六道「綠咖哩烤雞佐三色米線」，把原味、香蘭葉與蝶豆花米線放在一起，光是3種不同色彩就很有視覺亮點。香蘭葉米線還帶著淡淡清香，可以先單獨品嚐，再依照喜好拌入綠咖哩，感受米線與醬汁融合後的味道。
雞肉部分也有不同做法，不是將雞肉切塊直接放入咖哩燉煮，而是選用完整雞腿肉，先以椰漿和魚露醃製，再煎出香氣。綠咖哩中另外加入旗魚丸、馬蹄與檳榔花，讓整道料理除了咖哩的濃郁香氣，還能吃到不同食材的口感。喜歡綠咖哩的人，可以試試將雞肉、米線與配料一起搭配，感受這道經典泰菜的新吃法。
TOMYUM紅條魚椰肉盅，泰式酸辣湯改走清爽細緻路線
吃到第七道，則由「TOMYUM紅條魚椰肉盅」接續前面的濃郁香料風味。這道湯品使用香茅、椰子絲與多種泰式香料熬煮湯底，再加入檸檬、魚露與少許鹽調味，利用椰子本身的甜味，讓酸、甜、鹹交織出比較柔和的風味。
湯裡搭配的是野生紅條魚，細緻的魚肉與帶有椰香的湯底相互襯托。阿明師希望這道TOMYUM呈現不同於一般濃厚酸辣湯的口感，建議先喝一口湯，感受椰子與香茅的香氣，再搭配紅條魚一起享用，讓海鮮的鮮味與香料層次慢慢浮現。
泰式宮廷甜點一次吃4款，西瓜干貝酥與檸檬冰淇淋最有記憶點
8道式宮廷御宴的收尾也沒有馬虎，最後一道「SWEET PLATTER」集合露楚、卡儂凍、西瓜干貝酥，以及檸檬冰淇淋佐南瓜布丁，將不同風格的泰式甜點放在同一盤裡，從水果的清甜、豆沙的柔軟，到椰香與冰淇淋的酸甜，一次呈現多種口感。
其中「西瓜干貝酥」的組合特別值得注意，靈感來自泰國宮廷料理中西瓜搭配魚乾的傳統吃法。阿明師改用干貝取代魚乾，再加入紅蔥頭酥與蒜酥，讓多汁清甜的西瓜搭配干貝鮮香，形成甜中帶鹹的特殊滋味。露楚則將綠豆仁製成豆沙，塑成小巧水果造型；卡儂凍以椰子肉製作內餡，外層撒上炒香椰子粉。最後再用阿明師自製配方的檸檬冰淇淋搭配綿密南瓜布丁，以清爽酸香結束整套宮廷料理。
香茅御宴每套3,600元每日限量10席，需提前3天線上預約
想吃這套泰國宮廷料理，記得要先訂位。「香茅御宴THE ROYAL TABLE」即日起於香茅廚微風復興店推出，每套售價3,600元，每日僅提供10席，而且採全席預約制，必須在用餐日前3天完成預訂。訂位透過inline線上系統辦理，想安排聚餐、慶祝紀念日，或是特別喜歡泰國宮廷料理的人，都可以依照自己的用餐日期提前規劃。
香茅廚本身也是通過泰國商務處「泰精選ThaiSELECT」經典等級認證的餐廳。這次阿明師回歸後，除了限定宮廷套餐，全店菜單也將陸續更新，讓想吃傳統泰式料理與想嘗試精緻宮廷菜色的客人，都能找到不同的選擇。
香茅廚重新開幕抽獎，消費滿3,000元有機會請阿明師到家料理
除了8道式御宴，香茅廚還準備了重新開幕回饋活動。即日起至12月13日，只要單筆消費滿3,000元，或直接點購「香茅御宴」套餐，就能參加現場抽獎，而且人人有獎。
最吸引人的大獎就是「泰菜天王到你家」，得獎者可以邀請阿明師親自到府準備一席泰國風味料理。其他獎項還包括當次結帳折扣、泰式金目鱸魚等餐點兌換券，以及阿舍食品與香茅廚聯名的「泰吃香」乾拌麵。對原本就打算安排泰式聚餐的人來說，這次除了有新菜色可以品嚐，還多了一次把主廚料理帶回家的抽獎機會。
微風25週年限定「香茅御宴 THE ROYAL TABLE」
主廚團隊：由「泰菜天王」阿明師（李明勝）親自領軍重磅回歸香茅廚打造。
套餐內容：八道式正宗泰國宮廷 Fine Dining 饗宴（含宮廷南洋卷·酸辣天使蝦·香料拌烤豬、泰式宮廷烤三鮮、宮廷無骨牛小排佐香料鮭魚塔、香料鴨胸酥片盅佐香茅鴨米飯、宮廷羅旺鮮蝦、綠咖喱烤雞佐三色米線、TOMYUM 紅條魚椰肉盅、SWEET PLATTER 泰式點心拼盤）。
售價：每套新臺幣 3,600 元。
席次限制：每日限量 10 席。
預約方式：採全席預約制，需於用餐日前三日透過 inline 線上訂位系統完成預約。
供應門市：香茅廚泰式餐廳微風復興店（臺北市松山區復興南路一段 39 號 GF / 02-6600-3210）。
香茅廚重新開幕，回饋限時抽
活動期間：即日起至 2026 年 12 月 13 日止。
參加條件：凡於門市單筆消費滿新臺幣 3,000 元，或點購「香茅御宴」套餐即可獲得現場抽獎機會。
抽獎規則：人人有獎。
活動獎項：
- 特獎（大獎）：「泰菜天王到你家」（由阿明師親自造訪得獎者家中準備一席專屬泰國風味料理）。
- 其他獎項：當次結帳折扣優惠、泰式金目鱸魚等餐點兌換券，以及阿舍食品與香茅廚聯名之「泰吃香」乾拌麵。
近期還有哪些不可錯過的限定快閃體驗與特色精緻饗宴活動呢？
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