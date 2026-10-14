微風25週年請回泰菜天王阿明師！香茅廚8道泰國宮廷御宴每日限量10席，消費滿額還能抽主廚到府料理

微風25週年迎回「泰菜天王」阿明師，香茅廚推出8道式泰國宮廷御宴，每日限量10席。資深美食旅遊媒體編輯李維唐指出，宮廷料理的香料工法與精緻擺盤，是這次新菜單值得關注的亮點。

微風25週年把「泰菜天王」阿明師請回來了！微風集團董事長廖鎮漢親自邀請阿明師重返香茅廚泰式餐廳，推出全新「香茅御宴THE ROYAL TABLE」，將泰國宮廷料理變成一場8道式Fine Dining饗宴。從海膽天使蝦、帝王蟹、宮廷無骨牛小排，到綠咖哩三色米線與泰式傳統甜點，每套3,600元，每日限量10席。這次還同步推出重新開幕抽獎活動，消費滿額就有機會把阿明師請到家中，親自料理一桌泰國風味美食。

▲厚實飽滿的帝王蟹肉、炙烤日本生食級干貝與彈牙大草蝦排排站，淋上滑順椰漿奶霜與特製香料果凍，極致鮮甜口感一吃就上癮。圖／香茅廚提供；窩客島整理



泰菜天王阿明師重返香茅廚，微風25週年推出泰國宮廷料理

喜歡吃泰國菜的人，對阿明師應該不陌生。本名李明芢的阿明師，25歲就擔任曼谷皇家蘭花喜來登飯店泰式餐廳「Thara Thong」行政主廚，並曾跟隨泰國宮廷御廚學習料理技藝。未滿30歲來台發展，先後掌廚晶湯匙、台北喜來登「Sukhothai」泰式餐廳，2016年受到微風集團董事長廖鎮漢延攬，與香茅廚展開合作。

這次適逢微風25週年，廖鎮漢再度親自邀請阿明師回歸，除了推出限定8道式宮廷御宴，也由他帶領廚藝團隊重新調整全店菜單。對阿明師而言，泰國宮廷料理的精髓並不只是精緻擺盤，從香料處理、食材刀工到醬汁熬製都有講究，部分醬料甚至需要花上一整天製作。香茅、南薑等重要香料也堅持由泰國進口，再透過乾焙等手法帶出香氣，讓熟悉的泰式酸、甜、鹹、辣，呈現更細膩的層次。

▲微風25週年特別邀請泰菜天王阿明師回歸香茅廚，隆重推出每日限量10席的八道式泰皇宮廷御宴，頂級泰式Fine Dining錯過不再有。圖／香茅廚提供；窩客島整理

香茅御宴8道式泰皇饗宴，海膽天使蝦與帝王蟹揭開序幕

這套「香茅御宴」從第一道就把泰式香料的特色端上桌。開場一次帶來3款小點，包括宮廷南洋卷、酸辣天使蝦與香料拌烤豬。宮廷南洋卷取材自泰國傳統料理「麵康」，將花生、椰糖、蝦米、紅蔥頭、薑與辣椒調製成醬料，再用葉片包起配料，一口吃進椰糖的甜、蝦米的鮮與香料氣息。另一款酸辣天使蝦，則把天使紅蝦與新鮮海膽搭配，透過檸檬和辣椒提味，讓蝦肉的鮮嫩、海膽的滑順與清爽酸香一起入口。

接著登場的「泰式宮廷烤三鮮」，更直接把日本生食級干貝、帝王蟹與大草蝦集合在同一道料理。海鮮經過炙烤帶出香氣，盤底搭配果凍質地的香料醬汁，另外加入炒香的花生粉、椰子粉與椰漿奶霜。吃的時候可以將海鮮、蔬菜與醬汁拌在一起，從干貝的柔嫩、蟹肉的飽滿到大草蝦的彈牙，再慢慢帶出椰香與花生香氣，讓這道海鮮料理多了不同於傳統泰菜的吃法。

▲一口咬下爆出酸甜椰香的宮廷南洋卷，搭配滑順生海膽鮮蝦與脆口香料烤豬塔，三種精緻開胃小點擺在紅豆木盤上，質感直接拉滿。圖／香茅廚提供；窩客島整理



宮廷無骨牛小排搭配鮭魚塔，香料鴨胸酥片盅吃出不同口感

喜歡肉類料理的人，可以把目光放在第三道「宮廷無骨牛小排佐香料鮭魚塔」。阿明師先用椰漿與奶水醃製牛小排，烘烤前再裹上辣椒與炒米，讓牛肉多了溫和椰香與淡淡辣意。旁邊搭配醃製蘿蔔、蒜頭、小黃瓜與香茅，利用爽脆配菜平衡牛肉的濃郁風味，再接著品嚐香料鮭魚塔，讓味覺在不同食材之間轉換。

第四道「香料鴨胸酥片盅佐香茅鴨米飯」，則把泰式料理常見的香料拌肉變得更有趣。炭烤鴨胸切絲後，拌入魚露、檸檬、炒米、辣椒粉與新鮮香草，再盛裝進炸得香脆的米紙酥片盅裡。酥片口感有點像蝦餅，可以直接搭配鴨肉享用，也能壓碎拌入肉絲中。旁邊還有將咖哩、茉莉香米與鴨肉結合的香茅鴨米飯，放入香茅中塑形後油炸，一道料理就能吃到香脆酥片與咖哩米飯兩種不同風味。

▲熟度剛好的粉嫩無骨牛小排裹上炒米香氣，搭配晶瑩剔透的鮮美鮭魚塔與爽脆醃漬小菜，每一口都能吃到多層次的高級感。圖／香茅廚提供；窩客島整理

宮廷羅望鮮蝦酸甜開胃，柳橙果香搭配酥脆鍋巴丁

泰式料理最迷人的地方之一，就是酸甜與香料之間的平衡。第五道「宮廷羅望鮮蝦」以鮮蝦為主角，阿明師將柳橙汁與果肉加入羅望醬，讓柳橙自然的果香與甜味，襯托羅望醬特有的酸香。盤中另外搭配鍋巴丁、蒜片與紅蔥頭酥，吃的時候先讓蝦肉均勻沾上醬汁，再搭配酥脆配料一起入口，就能同時感受到蝦肉的彈嫩、醬汁的酸甜與鍋巴的香脆。

這道料理也保留調整辣度的空間，旁邊另外準備乾辣椒，喜歡酸辣口感的人可以自行拌入，不吃辣也能單純品嚐柳橙與羅望醬交織出的酸甜滋味。

▲超大隻的鮮蝦裹滿酸甜羅望子醬汁，搭配香脆鍋巴丁與紅蔥頭酥，酸、甜、辣與酥脆口感在舌尖瞬間爆發。圖／香茅廚提供；窩客島整理



綠咖哩烤雞搭配三色米線，香蘭葉與蝶豆花讓泰菜更有畫面

平常吃綠咖哩雞，多半會搭配白飯，但阿明師這次改用三色米線呈現。第六道「綠咖哩烤雞佐三色米線」，把原味、香蘭葉與蝶豆花米線放在一起，光是3種不同色彩就很有視覺亮點。香蘭葉米線還帶著淡淡清香，可以先單獨品嚐，再依照喜好拌入綠咖哩，感受米線與醬汁融合後的味道。

雞肉部分也有不同做法，不是將雞肉切塊直接放入咖哩燉煮，而是選用完整雞腿肉，先以椰漿和魚露醃製，再煎出香氣。綠咖哩中另外加入旗魚丸、馬蹄與檳榔花，讓整道料理除了咖哩的濃郁香氣，還能吃到不同食材的口感。喜歡綠咖哩的人，可以試試將雞肉、米線與配料一起搭配，感受這道經典泰菜的新吃法。

▲熱騰騰濃香綠咖哩直接淋在椰漿醃製的軟嫩烤雞腿與蝶豆花三色米線上，色香味俱全的澎湃視覺感簡直太邪惡。圖／香茅廚提供；窩客島整理

TOMYUM紅條魚椰肉盅，泰式酸辣湯改走清爽細緻路線

吃到第七道，則由「TOMYUM紅條魚椰肉盅」接續前面的濃郁香料風味。這道湯品使用香茅、椰子絲與多種泰式香料熬煮湯底，再加入檸檬、魚露與少許鹽調味，利用椰子本身的甜味，讓酸、甜、鹹交織出比較柔和的風味。

湯裡搭配的是野生紅條魚，細緻的魚肉與帶有椰香的湯底相互襯托。阿明師希望這道TOMYUM呈現不同於一般濃厚酸辣湯的口感，建議先喝一口湯，感受椰子與香茅的香氣，再搭配紅條魚一起享用，讓海鮮的鮮味與香料層次慢慢浮現。

▲清甜椰子盅裡盛裝著鮮嫩野生紅條魚，現場倒入熱騰騰的泰式香茅清湯，溫和酸甜的湯頭喝起來特別清爽順口。圖／香茅廚提供；窩客島整理



泰式宮廷甜點一次吃4款，西瓜干貝酥與檸檬冰淇淋最有記憶點

8道式宮廷御宴的收尾也沒有馬虎，最後一道「SWEET PLATTER」集合露楚、卡儂凍、西瓜干貝酥，以及檸檬冰淇淋佐南瓜布丁，將不同風格的泰式甜點放在同一盤裡，從水果的清甜、豆沙的柔軟，到椰香與冰淇淋的酸甜，一次呈現多種口感。

其中「西瓜干貝酥」的組合特別值得注意，靈感來自泰國宮廷料理中西瓜搭配魚乾的傳統吃法。阿明師改用干貝取代魚乾，再加入紅蔥頭酥與蒜酥，讓多汁清甜的西瓜搭配干貝鮮香，形成甜中帶鹹的特殊滋味。露楚則將綠豆仁製成豆沙，塑成小巧水果造型；卡儂凍以椰子肉製作內餡，外層撒上炒香椰子粉。最後再用阿明師自製配方的檸檬冰淇淋搭配綿密南瓜布丁，以清爽酸香結束整套宮廷料理。

▲超吸睛的多汁西瓜搭配干貝酥，還有造型超萌的露楚豆沙與檸檬冰淇淋佐南瓜布丁，精緻泰式點心拼盤為宮廷宴劃下完美句點。圖／香茅廚提供；窩客島整理

香茅御宴每套3,600元每日限量10席，需提前3天線上預約

想吃這套泰國宮廷料理，記得要先訂位。「香茅御宴THE ROYAL TABLE」即日起於香茅廚微風復興店推出，每套售價3,600元，每日僅提供10席，而且採全席預約制，必須在用餐日前3天完成預訂。訂位透過inline線上系統辦理，想安排聚餐、慶祝紀念日，或是特別喜歡泰國宮廷料理的人，都可以依照自己的用餐日期提前規劃。

香茅廚本身也是通過泰國商務處「泰精選ThaiSELECT」經典等級認證的餐廳。這次阿明師回歸後，除了限定宮廷套餐，全店菜單也將陸續更新，讓想吃傳統泰式料理與想嘗試精緻宮廷菜色的客人，都能找到不同的選擇。

香茅廚重新開幕抽獎，消費滿3,000元有機會請阿明師到家料理

除了8道式御宴，香茅廚還準備了重新開幕回饋活動。即日起至12月13日，只要單筆消費滿3,000元，或直接點購「香茅御宴」套餐，就能參加現場抽獎，而且人人有獎。

最吸引人的大獎就是「泰菜天王到你家」，得獎者可以邀請阿明師親自到府準備一席泰國風味料理。其他獎項還包括當次結帳折扣、泰式金目鱸魚等餐點兌換券，以及阿舍食品與香茅廚聯名的「泰吃香」乾拌麵。對原本就打算安排泰式聚餐的人來說，這次除了有新菜色可以品嚐，還多了一次把主廚料理帶回家的抽獎機會。

▲將炭香鴨胸肉絲盛裝在酥脆的米紙盅裡，旁邊還附上散發濃郁香氣的炸香茅鴨米飯，兩種泰式吃法交織出絕妙好滋味。圖／香茅廚提供；窩客島整理







微風25週年限定「香茅御宴 THE ROYAL TABLE」

主廚團隊：由「泰菜天王」阿明師（李明勝）親自領軍重磅回歸香茅廚打造。

套餐內容：八道式正宗泰國宮廷 Fine Dining 饗宴（含宮廷南洋卷·酸辣天使蝦·香料拌烤豬、泰式宮廷烤三鮮、宮廷無骨牛小排佐香料鮭魚塔、香料鴨胸酥片盅佐香茅鴨米飯、宮廷羅旺鮮蝦、綠咖喱烤雞佐三色米線、TOMYUM 紅條魚椰肉盅、SWEET PLATTER 泰式點心拼盤）。

售價：每套新臺幣 3,600 元。



席次限制：每日限量 10 席。

預約方式：採全席預約制，需於用餐日前三日透過 inline 線上訂位系統完成預約。

供應門市：香茅廚泰式餐廳微風復興店（臺北市松山區復興南路一段 39 號 GF / 02-6600-3210）。

香茅廚重新開幕，回饋限時抽

活動期間：即日起至 2026 年 12 月 13 日止。

參加條件：凡於門市單筆消費滿新臺幣 3,000 元，或點購「香茅御宴」套餐即可獲得現場抽獎機會。

抽獎規則：人人有獎。

活動獎項：

特獎（大獎）：「泰菜天王到你家」（由阿明師親自造訪得獎者家中準備一席專屬泰國風味料理）。

其他獎項：當次結帳折扣優惠、泰式金目鱸魚等餐點兌換券，以及阿舍食品與香茅廚聯名之「泰吃香」乾拌麵。

近期還有哪些不可錯過的限定快閃體驗與特色精緻饗宴活動呢？

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