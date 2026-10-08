BIGBANG台北演唱會應援攻略！松菸皇冠燈海、BIGBANG捷運車廂，7大應援、快閃店一次看

BIGBANG台北演唱會應援攻略！編輯鄭亦庭表示：排完快閃店繼續衝，松菸皇冠燈海、BIGBANG捷運車廂6大打卡點也要拍。
V.I.P衝信義區拍爆！BIGBANG 20週年世界巡迴台北演唱會BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR
8大BIGBANG快閃店、GD快閃店信義區一次逛 松菸皇冠燈海廊道、巨型皇冠手燈必拍 BIGBANG主題車廂、6大打卡點 BIGBANG大巨蛋演唱會續攤衝星巴克
全文介紹：星巴克買一送一無條件喝！加碼變身韓風電音派對，BIGBANG演唱會續攤衝星巴克
1、皇冠手燈限定裝置
BIGBANG 20 YEARS IN TAIPEI 台北六大限定城市應援
日期：10/8—10/18
地點：松山文創園區木棧平台
2、VIP皇冠燈海廊道
日期：10/8—10/18
地點：松山文創園區木棧平台、東區瑠公綠廊帶（SOGO忠孝館後方）
3、臺北限定套色明信片
日期：10/8—10/18
地點：西門町遊客中心(12:00-21:00發放專屬明信片)、捷運忠孝復興站、捷運國父紀念館站
4、BIGBANG主題捷運車廂
日期：10/7—11/6
路線：臺北捷運板南線
可在「台北捷運Go」APP中的動態資訊查詢車廂位置。
5、國父紀念館站內播音應援
日期：10/9—10/11
地點：捷運國父紀念館站
時間：17:00-22:00，每小時播放三次全新單曲「BiiiG」。
6、城市限定應援版位6大打卡點
日期：10/5—10/11
地點：臺北車站 淡水信義線B3大廳層 立體版位
臺北車站 淡水信義線B3大廳層 台鐵售票處前往B4手扶梯電子螢幕
捷運中山站 藝文廊 & 電視牆
捷運忠孝敦化站 3號出口 (H&M)
東區SOGO忠孝館旁LED
春秋大廈LED （忠孝東路&基隆路口）
加碼星巴克 WAVE K-POP GLOW PARTY
活動時間：2026年10月10日（六）21:30 - 10月11日（日）00:30
活動地點：星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市
票價優惠：原價750元（門票包含3杯指定飲品）。
演出陣容：DJ Swallow妖嬌、DJ Ken Lin林軒。
購票管道：於Accupass活動網站購買。
BIGBANG周邊、GD周邊販售區資訊
BIGBANG官方周邊商品販售處地點：松⼭⽂創園區2號及3號倉庫
日期：2026/10/08(四)- 2026/10/11(日)
營業時間：每日 11:00 - 18:00
入場方式：現場排隊領取號碼牌
注意事項：每日10:00發放當日號碼牌,號碼牌每人限領一張，數量有限,發完為止，每場次前30分鐘開放下一場次顧客進入「預備區」排隊。
BIGBANG 20週年紀念版手燈專賣處地點：松菸大道東段及西段(臺北大巨蛋園區光復南路側)
日期：2026/10/08(四)- 2026/10/11(日)
營業時間：週四 12:00-18:00；週五至週日 11:00-18:00
入場方式：現場排隊
VIP1及VIP2持票者專屬官方周邊商品販售處地點：臺北大巨蛋 B2 GATE5 前廣場
日期：2026/10/08(四)- 2026/10/11(日)
營業時間：10:30-17:30
注意事項：請先至 GATE 5 旁的「VIP 實名驗證區」完成實名驗證，並領取專屬福利，完成上述流程後，即可前往周邊商品販售區排隊購買。
BIGBANG信義區快閃店 活動資訊BIGBANG 台北快閃店
快閃地點：統一時代百貨2樓戶外 夢廣場(臺北市信義區忠孝東路五段8號2F)
快閃日期：即日起至2026/10/14(三)
營業時間：週日至週四11:00-21:30、五六11:00-22:00
信義A9快閃店
快閃日期：即日起– 2026/10/12(一)
營業時間：週日至週四11:00–21:30；週五至週六11:00–22:00
遠東Garden City快閃店
快閃日期：2026/10/02(五)- 2026/10/15(四)
營業時間：週日至週四11:00–21:30；週五至週六11:00–22:00
活動日期：2026/10/08(四)- 2026/10/11(日)
ZO&FRIENDS Ordinary Day 快閃店
活動時間：10/8(四)-12:00－19:00
10/9(五)-10/11(日)11:30－21:30
活動地點：松菸文創交流中心二樓(W209)
Dream-K KPOP GOODS－大巨蛋秀泰活動日期：2026/10/08(四)- 2026/10/11(日)
活動地點：大巨蛋秀泰 2F
營業時間：10/08(四)12:00－21:00
10/9(五)-10/11(日)11:00－22:00
雙十總統府光雕秀、雙十連假優惠一次看推薦閱讀：只有4天點亮總統府！雙十總統府光雕秀交通管制、光雕時間，民主徽章3天不限量預訂
推薦閱讀：麗寶18歲以下免費！雙十連假全台「14大樂園優惠」懶人包，九族買票免費搭日月潭纜車
推薦閱讀：雙十連假4大超商優惠！7-11、全家咖啡買10送10先寄杯，咖啡、霜淇淋、果昔都有