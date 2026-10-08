BIGBANG台北演唱會應援攻略！松菸皇冠燈海、BIGBANG捷運車廂，7大應援、快閃店一次看

BIGBANG台北演唱會應援攻略！編輯鄭亦庭表示：排完快閃店繼續衝，松菸皇冠燈海、BIGBANG捷運車廂6大打卡點也要拍。

V.I.P衝信義區拍爆！BIGBANG 20週年世界巡迴台北演唱會BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR 即將在10月9日至10月11日於台北大巨蛋連唱三晚，開唱前台北已經熱鬧翻天，不僅多處官方快閃店、周邊販售區，台北更打造了6大城市應援，從超美松菸皇冠海到BIGBANG主題捷運車廂都有，窩客島幫你整理快閃店與應援活動地點、時間，看BIGBANG大巨蛋演唱會前快來打卡。



▲BIGBANG台北演唱會應援攻略！松菸皇冠燈海、BIGBANG捷運車廂，6大應援、快閃店一次看。(攝影：鄭亦庭)



▲V.I.P衝信義區拍爆！BIGBANG台北大巨蛋演唱會快閃店、7大應援活動。(攝影：鄭亦庭)



8大BIGBANG快閃店、GD快閃店信義區一次逛

想要搶BIGBANG演唱會周邊的V.I.P，直接衝松菸2、3號倉庫排隊，10/8起每日10點發放號碼牌，20週年紀念版手燈則在松菸大道東、西段專門開賣，持有VIP1、VIP2票券的粉絲們，可到大巨蛋B2廣場專屬區選購，此外也有統一時代百貨夢廣場官方快閃店、新光三越A9與遠東Garden City 快閃店，GD鐵粉也別錯過在松菸ZO&FRIENDS快閃店，一系列ZOA周邊超可愛，而大巨蛋秀泰影城2樓也推出KPOP GOODS快閃，GD手燈、鑰匙圈、衣服、帽子等周邊一次看。



▲不只BIGBANG快閃店！大巨蛋秀泰影城2樓KPOP GOODS快閃，多款GD周邊商品免費逛。(攝影：鄭亦庭)





松菸皇冠燈海廊道、巨型皇冠手燈必拍

除了6大BIGBANG快閃店，為了迎接BIGBANG 20 週年世界巡迴台北站，10月8日至18日松菸木棧平台特別設置了「巨型BIGBANG 皇冠手燈」，直接把經典手燈放大，一旁還打造了浪漫的「VIP皇冠燈海廊道」，晚上松菸一片黃色皇冠燈海，隨手一拍都是超仙的美照，此外，東區SOGO忠孝館後方的瑠公綠廊帶也有佈置浪漫皇冠燈海，VIP可別錯過。



▲BIGBANG台北應援必拍！松菸木棧平台打造巨型皇冠手燈裝置，成為BIGBANG台北大巨蛋演唱會必拍打卡地標。(攝影：鄭亦庭)



▲松菸同步點亮超美黃色VIP皇冠燈海廊道，粉絲們來松菸絕對要拍。(攝影：鄭亦庭)





BIGBANG主題車廂、6大打卡點

搭捷運也能追BIGBANG！這次不只松菸，捷運板南線更推出BIGBANG主題車廂，國父紀念館站內開唱晚間還會播放全新單曲「BiiiG」 應援，讓你一到車站就超嗨，台北捷運也推出臺北限定套色明信片，只要在西門町遊客中心、忠孝復興站、國父紀念館站，集滿3個集色章就能完成BIGBANG in Taipei獨家紀念明信片，此外，也會有限定應援版位分布在臺北車站、中山站、忠孝敦化站、東區SOGO忠孝館旁LED、春秋大廈LED，6大打卡看板粉絲們必拍。



▲6大台北應援活動！BIGBANG主題車廂、臺北限定套色明信片等。(圖片來源：台北旅遊網)





BIGBANG大巨蛋演唱會續攤衝星巴克

▲星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市特別打造K-POP GLOW PARTY，提供廣大歌迷在台北大巨蛋看完BIGBANG演唱會後的續攤首選場所。



▲不只BIGBANG快閃店！松菸ZO&FRIENDS快閃店一系列ZOA周邊超可愛。(攝影：鄭亦庭)





BIGBANG 20 YEARS IN TAIPEI 台北六大限定城市應援

1、皇冠手燈限定裝置日期：10/8—10/18地點：松山文創園區木棧平台2、VIP皇冠燈海廊道日期：10/8—10/18地點：松山文創園區木棧平台、東區瑠公綠廊帶（SOGO忠孝館後方）3、臺北限定套色明信片日期：10/8—10/18地點：西門町遊客中心(12:00-21:00發放專屬明信片)、捷運忠孝復興站、捷運國父紀念館站4、BIGBANG主題捷運車廂日期：10/7—11/6路線：臺北捷運板南線可在「台北捷運Go」APP中的動態資訊查詢車廂位置。5、國父紀念館站內播音應援日期：10/9—10/11地點：捷運國父紀念館站時間：17:00-22:00，每小時播放三次全新單曲「BiiiG」。6、城市限定應援版位6大打卡點日期：10/5—10/11地點：臺北車站 淡水信義線B3大廳層 立體版位臺北車站 淡水信義線B3大廳層 台鐵售票處前往B4手扶梯電子螢幕捷運中山站 藝文廊 & 電視牆捷運忠孝敦化站 3號出口 (H&M)東區SOGO忠孝館旁LED春秋大廈LED （忠孝東路&基隆路口）加碼星巴克 WAVE K-POP GLOW PARTY活動時間：2026年10月10日（六）21:30 - 10月11日（日）00:30活動地點：星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市票價優惠：原價750元（門票包含3杯指定飲品）。演出陣容：DJ Swallow妖嬌、DJ Ken Lin林軒。購票管道：於Accupass活動網站購買。

BIGBANG周邊、GD周邊販售區資訊

BIGBANG官方周邊商品販售處

BIGBANG 20週年紀念版手燈專賣處

VIP1及VIP2持票者專屬官方周邊商品販售處

BIGBANG信義區快閃店 活動資訊

信義A9快閃店

快閃地點：新光三越 台北信義新天地 A9 5樓

快閃日期：即日起– 2026/10/12(一)

營業時間：週日至週四11:00–21:30；週五至週六11:00–22:00



遠東Garden City快閃店

快閃地點：遠東Garden City 7樓

快閃日期：2026/10/02(五)- 2026/10/15(四)

營業時間：週日至週四11:00–21:30；週五至週六11:00–22:00



ZO&FRIENDS Ordinary Day 快閃店

Dream-K KPOP GOODS－大巨蛋秀泰

地點：松⼭⽂創園區2號及3號倉庫日期：2026/10/08(四)- 2026/10/11(日)營業時間：每日 11:00 - 18:00入場方式：現場排隊領取號碼牌注意事項：每日10:00發放當日號碼牌,號碼牌每人限領一張，數量有限,發完為止，每場次前30分鐘開放下一場次顧客進入「預備區」排隊。地點：松菸大道東段及西段(臺北大巨蛋園區光復南路側)日期：2026/10/08(四)- 2026/10/11(日)營業時間：週四 12:00-18:00；週五至週日 11:00-18:00入場方式：現場排隊地點：臺北大巨蛋 B2 GATE5 前廣場日期：2026/10/08(四)- 2026/10/11(日)營業時間：10:30-17:30注意事項：請先至 GATE 5 旁的「VIP 實名驗證區」完成實名驗證，並領取專屬福利，完成上述流程後，即可前往周邊商品販售區排隊購買。BIGBANG 台北快閃店快閃地點：統一時代百貨2樓戶外 夢廣場(臺北市信義區忠孝東路五段8號2F)快閃日期：即日起至2026/10/14(三)營業時間：週日至週四11:00-21:30、五六11:00-22:00活動日期：2026/10/08(四)- 2026/10/11(日)活動時間：10/8(四)-12:00－19:0010/9(五)-10/11(日)11:30－21:30活動地點：松菸文創交流中心二樓(W209)活動日期：2026/10/08(四)- 2026/10/11(日)活動地點：大巨蛋秀泰 2F營業時間：10/08(四)12:00－21:0010/9(五)-10/11(日)11:00－22:00

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▲V.I.P衝信義區拍爆！BIGBANG台北大巨蛋演唱會快閃店、7大應援活動。(攝影：鄭亦庭)

