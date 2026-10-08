雙十連假4大超商優惠！7-11、全家咖啡買10送10先寄杯，咖啡、霜淇淋、果昔都有

編輯 鄭雅之 表示：雙十連假就是要先喝超商咖啡優惠啊！這次四大超商都有，我要寄杯去～

迎接雙十國慶連假假期，四大超商包含7-11、全家、萊爾富與OK超商紛紛推出超狂咖啡飲品優惠，搶攻出遊與囤貨商機。從熱門的「美式咖啡」與「拿鐵咖啡」買10送10，到清爽解膩的現煮茶與冰沙折扣，只要善用App預購與門市優惠，就能輕鬆為連假節省不少開銷。



▲全家便利商店APP隨時取祭出特濃美式買10送10，門市現場購買特大杯美式或拿鐵任選2杯只要95元。

7-11雙十連假優惠咖啡買10送10

7-ELEVEN線上線下同步祭出折扣，行動隨時取推出「特選美式」買10送10只要330元，熱門「珍珠奶茶」20杯特價1010元。門市更推出滿額立折活動，購買「特大濃萃美式」享買2送2，搭配指定支付工具最高可享有16%回饋，絕對是連假期間採買補給的首選。





7-11雙十連假OPENPOINT行動隨時取

活動時間：10月6日至10月15日

優惠品項：

特選美式買10送10，5折，原價65元，特價33元（每日限量）。

特選拿鐵買10送10，5折，原價80元，特價40元（每日限量）。

CITY TEA琥珀小葉紅茶/梔子花青茶（含不可思議茶BAR指定純茶）任選買10送10，5折，原價45元，特價23元（限量5萬組）。

CITY CAFE大杯美式38杯1010元（限量10萬組）。

CITY CAFE大杯拿鐵26杯1010元（限量10萬組）。

CITY CAFE大杯厚乳拿鐵23杯1010元（限量10萬組）。

CITY CAFE大杯卡布奇諾27杯1010元（限量10萬組）。

CITY PEARL珍珠奶茶20杯1010元（限量5萬組）。

CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青任選26杯1010元（限量5萬組）。





7-11雙十連假茶飲優惠

活動時間：10月7日至10月11日

優惠品項：

冰淇淋紅茶6杯250元，6.4折，原價65元，特價42元。

黑糖粉粿蕎麥茶6杯270元，6折，原價75元，特價45元。

青梅冰茶/一顆檸檬紅茶/一顆檸檬青茶6杯240元，6.7折，原價60元，特價40元。

香鑽水果茶6杯280元，6.7折，原價70元，特價47元。

黑糖珍珠撞奶買10送10，5折，原價60元，特價30元。

黃金蕎麥茶買10送10，5折，原價60元，特價30元。





7-11門市1010購物節會員活動

活動時間：10月7日至10月11日）

優惠內容：

CITY CAFE特大濃萃美式買2送2。

CITY CAFE特大濃萃拿鐵/特大厚乳拿鐵同品項買2送1。

指定商品每滿250元立折20元。

搭配uniopen聯名卡使用指定5大支付工具滿1111元再折100元，最高合併回饋約16%。

滿1111元再獲得贈品兌換券。



▲7-11雙十國慶連假優惠推咖啡買10送10。

全家雙十連假買10送10

全家便利商店搶先祭出超值好康，隨時取線上購買「特濃美式」買10送10平均單杯只要28元，清爽「霜淇淋」買10送6平均單支31元。門市現場也有「特大經典美式」與「特大經典拿鐵」任選2杯95元，出遊途中順路買兩杯分享，既能提神又能省荷包。





全家雙十連假 APP行動隨時取

活動時間：10月8日至10月11日

優惠品項：

特濃美式買10送10，5折，原價55元，特價28元。

冰塊杯買10送10，5折，原價15元，特價8元。

特濃拿鐵買10送5，6.7折，原價65元，特價43元。

酷繽沙65元系列買10送5，6.7折，原價65元，特價43元。

現煮茶40元系列買10送10，5折，原價40元，特價20元。

酷繽球四季檸檬/巨峰葡萄買10送10，5折，原價55元，特價28元。

酷繽球咖啡 檸檬繽球單品西西里/葡萄繽球單品東東里買10送6，6.3折，原價130元，特價81元。

霜淇淋買10送6，6.3折，原價49元，特價31元。





全家雙十連假門市優惠

活動時間：10月9日至10月13日

優惠品項：

特大經典美式任兩杯95元，79折，原價60元，特價47元。

特大經典拿鐵任兩杯95元，68折，原價70元，特價47元。

中杯單品美式任兩杯95元，59折，原價80元，特價47元。

中杯單品拿鐵任兩杯95元，53折，原價90元，特價47元。

特大杯芭C檸檬綠任兩杯75元，58折，原價65元，特價38元。

霜淇淋2支55元，5.6折，原價49元，特價28元。



▲全家霜淇淋限時推出買10送6優惠，門市現場也有2支55元驚喜特價，是雙十連假首選甜品。





萊爾富熱門飲品買1送1

萊爾富看準連假提神需求，門市推出「特大杯美式」單杯30元與「特大杯拿鐵」單杯35元的買1送1優惠。喜歡茶飲的讀者也能選購「四季春茶」買1送1平均只要23元，購買指定果昔還能參加轉轉樂活動抽折扣，最高有機會抽中0元免費喝優惠。





萊爾富雙十連假優惠資訊

活動時間：即日起至10月13日

優惠品項：

特大杯美式買1送1，5折，原價60元，特價30元。

特大杯拿鐵買1送1，5折，原價70元，特價35元。

大杯特濃美式買1送1，5折，原價55元，特價28元。

大杯特濃拿鐵買1送1，5折，原價65元，特價33元。

四季春茶買1送1，5折，原價45元，特價23元。

紅玉紅茶買1送1，5折，原價45元，特價23元。

恐龍巧克力冰沙、鮮芋仙仙草蜜冰沙、泰式奶茶冰沙特價59元，任2杯99元。





萊爾富果昔幸運轉轉樂

活動時間：即日起至10月13日

活動內容：購買指定果C果昔任2杯有機會抽中0元優惠，另有89折、79折、69折、59折優惠。



▲萊爾富迎國際咖啡日與雙十連假，推出特大杯美式與拿鐵買1送1，四季春茶與紅玉紅茶同步享超值折扣。





OK超商風味飲品任2杯69元

OK超商鎖定連假歡聚商機，推出「大杯西西里咖啡」與「大杯楊枝甘露冰沙」等指定飲品任2杯69元優惠。門市更祭出「綠豆鑽包種茶冰棒」買1送1與「OKchoice三杯米血」買1送1，購買指定飲料6件再送限量「可口可樂磁吸小燈箱」，一次滿足各種採買需求。





OK超商雙十連假優惠資訊

門市風味飲品優惠（即日起至10月14日）

指定12款風味飲品單杯39元，任2杯69元，品項包括：特大杯冰淇淋美式、特大杯冰淇淋紅茶、大杯西西里咖啡、大杯楊枝甘露冰沙、中杯經典阿華田、大杯阿華田摩卡拿鐵、大杯茶敬茶-奶香烏龍、大杯茶敬茶-桂花抹茶、中杯黑糖道-黑糖薑茶、大杯黑糖道-黑糖桂圓紅棗茶、大杯草莓戀乳雪露、大杯黃金蕎麥茶。





指定12款風味飲品單杯39元，任2杯69元，品項包括：特大杯冰淇淋美式、特大杯冰淇淋紅茶、大杯西西里咖啡、大杯楊枝甘露冰沙、中杯經典阿華田、大杯阿華田摩卡拿鐵、大杯茶敬茶-奶香烏龍、大杯茶敬茶-桂花抹茶、中杯黑糖道-黑糖薑茶、大杯黑糖道-黑糖桂圓紅棗茶、大杯草莓戀乳雪露、大杯黃金蕎麥茶。 門市冰品與飲料週週超值選（10月9日至10月11日）

灣A冰工所X茶匠系列（綠豆鑽包種茶冰棒/黑金奶凍仙草茶冰棒80g）原價40元，任選買1送1。

杜老爺曠世奇派大雪糕（提拉米蘇/巧克力/草莓）原價49元，任選加10元多1件。

喬亞滴濾咖啡（無糖黑咖啡/拿鐵咖啡39元）、美粒果零加糖蘇打500ml（蘋果/葡萄/蜜桃35元）、原萃文山包種烏龍茶580ml（29元），任選同品項第2件10元。





灣A冰工所X茶匠系列（綠豆鑽包種茶冰棒/黑金奶凍仙草茶冰棒80g）原價40元，任選買1送1。 杜老爺曠世奇派大雪糕（提拉米蘇/巧克力/草莓）原價49元，任選加10元多1件。 喬亞滴濾咖啡（無糖黑咖啡/拿鐵咖啡39元）、美粒果零加糖蘇打500ml（蘋果/葡萄/蜜桃35元）、原萃文山包種烏龍茶580ml（29元），任選同品項第2件10元。 OK台味小吃組合（即日起至10月14日）

OKchoice濃香菜烤翅150g原價59元，特價55元。

OKchoice三杯米血120g原價49元，買1送1。

OKchoice蔥肉餡餅/高麗菜盒/北斗肉圓原價49元，任2件享9折。





OKchoice濃香菜烤翅150g原價59元，特價55元。 OKchoice三杯米血120g原價49元，買1送1。 OKchoice蔥肉餡餅/高麗菜盒/北斗肉圓原價49元，任2件享9折。 可口可樂滿額贈活動（即日起至10月14日）

購買太古可口可樂公司20元以上指定飲料任6件，送「可口可樂™磁吸小燈箱」1個（數量有限，送完為止）

▲OKmart歡慶雙十連假，OKCAFE西西里咖啡與楊枝甘露冰沙等12款指定風味飲品祭出單杯39元、任2杯69元限時優惠。





美廉社與全聯超市超省折扣

美廉社於國慶當天推出快閃優惠，線上買「特大杯美式」買10送10平均單杯27元，「特大杯鮮奶拿鐵」買10送12下殺4.6折平均只要32元。全聯福利中心分批取則主打「精品美式」14杯369元與「小農拿鐵」10杯369元，非常適合習慣預購寄杯的咖啡控。





美廉社雙十連假優惠資訊

活動時間：10月10日限定，美廉社APP限定

優惠品項：

特大杯美式買10送10，5折，原價45元，特價27元。

特大杯鮮奶拿鐵買10送12，4.6折，原價70元，特價32元。





美廉社APP限時優惠

大杯美式買5送5，5折，原價45元，特價23元。

特大杯美式買5送5，5折，原價60元，特價30元。

大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折，原價55元，特價28元。

大杯濃萃美式買5送5，5折，原價50元，特價25元。

大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折，原價60元，特價30元。

大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折，原價50元，特價25元。





全聯福利中心 PX Go!分批取

活動時間：9月30日至10月27日優惠品項：

活動時間：即日起至10月1日

優惠內容：

精品美式14杯369元，5.9折，原價45元，特價26元。

小農拿鐵10杯369元，6.7折，原價55元，特價37元

▲美廉社於國慶日當天推出快閃折扣，線上購買特大杯美式買10送10，特大杯鮮奶拿鐵更是下殺4.6折。





雙十連假這樣吃、這樣玩！

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