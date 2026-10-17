信義區中菜新餐廳「芯聚苑」太會吃！3公斤櫻桃鴨桌邊現片、金黃蟹皇麵與五星主廚手工港點一次滿足

信義區中菜餐廳「芯聚苑」集結3大五星資歷主廚，端出桌邊片皮鴨、蟹皇麵與手工港點。從料理工序到聚餐空間，都是值得關注的亮點。

台北信義區聚餐又多了一間值得關注的中菜餐廳！ATT集團旗下芯旺餐飲打造的「芯聚苑」，正式進駐ATT Valley地下一樓，集結五星飯店資歷的3大主廚，從桌邊現片的3公斤熟成櫻桃鴨、金黃濃郁的江南黃油蟹皇麵，到一口咬下就有雞汁溢出的手工鍋貼，直接把中華熱炒、廣式燒臘與精緻港點搬上同一張餐桌。超過200坪的現代中式空間，搭配約230個座位與獨立包廂，不管是家庭聚餐、朋友慶生，還是想好好吃頓精緻中菜，都能在這裡找到適合的用餐方式。

▲烤鴨控最期待的畫面來了！芯聚苑選用約3公斤熟成櫻桃鴨，經過低溫風乾與烘烤，整隻烤鴨披上金紅油亮的酥脆外皮，飽滿鴨身直接端上桌，光看這誘人的色澤，就知道為什麼是餐廳的招牌主角。圖／芯聚苑提供；窩客島整理 ▲吃烤鴨最有儀式感的就是這一刻！芯聚苑主廚直接在桌邊操刀片鴨，從金紅酥脆的鴨皮到粉嫩多汁的鴨肉，一片片俐落切下，再整齊擺盤搭配潤餅皮與蘸醬，讓整桌人邊看邊期待開吃。圖／芯聚苑提供；窩客島整理

信義區芯聚苑進駐ATT Valley，200坪現代中式空間打造質感聚餐體驗

走進「芯聚苑」，第一眼就能感受到與傳統中餐廳不同的空間氛圍。深木色調搭配霧金線條，透過燈光明暗營造出帶有現代感的中式美學，既保留了中菜餐廳適合圍桌共享的熱鬧氣氛，又多了幾分時尚餐酒空間的精緻感。半開放式廚房還能看見爐火與料理動態，讓等待上菜的過程，也成為用餐體驗的一部分。

餐廳名稱取自「初芯相聚、聚人聚味、苑聚心」的概念，超過200坪的空間規劃約230個座位，除了適合多人共享料理的圓桌，也設有多間獨立包廂。其中大型VIP聚會空間「芯璽廳」更配置KTV與沙發區，無論是親友聚會、商務宴客，或需要獨立空間的慶祝場合，都有不同的座位選擇。



芯聚苑3大五星主廚坐鎮，從廣式燒臘到手工港點都有專人掌勺

一間中菜餐廳想同時做好熱炒、燒臘與港點，其實相當考驗廚房功力。「芯聚苑」特別採取3大主廚分工模式，由擁有超過30年資歷的行政總主廚楊能進掌管中華料理，擅長新派中菜與粵菜創新，從炒鍋火候、醬汁調味到傳統手路菜，都由專業團隊把關。

港式點心則交給曾任職世貿三三、老爺酒店與故宮晶華的萬紀瑜主廚，從蝦餃捏製、酥餅開酥到煎點製作，都講究手工細節。負責廣式燒臘的黃政凱主廚，曾歷練朝桂茶樓、台北遠東香格里拉「香宮」及板橋「望月樓」，將多年累積的燒臘技藝運用在招牌片皮鴨與各式燒味料理。3位主廚各自發揮專長，也讓一桌中菜能同時吃到不同料理工序的特色。

▲這顆酥餅光看外型就知道有多費工！芯聚苑「蘿蔔絲酥餅」以螺旋開酥工法製作，層層堆疊的金黃酥皮宛如小螺塔，咬下後酥鬆化口，裡頭包著鮮甜多汁的現刨蘿蔔絲，鹹香清爽又有手工點心的細膩感。圖／芯聚苑提供；窩客島整理



芯聚苑經典片皮鴨必點，3公斤熟成櫻桃鴨搭金桔醬與鳳梨更解膩

來到「芯聚苑」，最有儀式感的料理就是「經典片皮鴨」。主廚選用約3公斤重的熟成櫻桃鴨，經過低溫風乾與烘烤工序，讓鴨皮呈現漂亮的棗紅色澤。烤鴨上桌時，服務人員會推著餐車進行桌邊片鴨，刀鋒劃過酥脆鴨皮，金紅油亮的外層搭配厚實鴨肉，光是看著師傅一片片切下，就讓人開始期待入口的滋味。

吃法也不只有傳統甜麵醬。餐廳準備手工蕎麥潤餅皮，搭配甜麵醬、冰梅醬與以金桔乾熬製的特色蘸醬，再包入鴨肉、青蔥、小黃瓜及新鮮鳳梨片。鴨皮的酥香、鴨肉的柔嫩多汁，遇上鳳梨的果香與金桔醬的酸甜，讓原本油脂豐富的烤鴨多了清爽層次。喜歡經典口味可以選擇甜麵醬，想換點新鮮吃法，就試試水果與金桔醬的組合。

▲片皮鴨就是要這樣吃才過癮！金紅酥脆的鴨皮連著軟嫩鴨肉整齊擺盤，搭配手工蕎麥潤餅皮、青蔥、小黃瓜、鳳梨與特色蘸醬，自己動手包成一捲，從濃郁鴨香吃到酸甜果香，每一口都有不同滋味。圖／芯聚苑提供；窩客島整理

芯聚苑一鴨二吃推薦芋頭鴨架米粉湯，濃郁鴨湯配綿密芋頭超有滿足感

吃完片皮鴨，剩下的鴨架也沒有浪費。「芋頭鴨架米粉湯」是相當值得期待的第二吃，大砂鍋端上桌時，微乳白色的湯頭帶著烤鴨熬煮後的肉香，搭配大塊檳榔心芋頭與細米粉，光看份量就很適合多人分食。

芋頭經過燉煮後呈現鬆軟綿密的口感，鴨架釋放的油脂與肉香融入湯底，讓米粉吸附濃郁高湯，再以胡椒帶出香氣。與前一道酥香的片皮鴨相比，這鍋米粉湯走的是溫潤飽足路線，從薄脆鴨皮一路吃到熱騰騰的砂鍋湯品，也讓整套烤鴨料理更有完整感。

江南黃油蟹皇麵金黃蟹膏淋滿麵條，秋季蟹香濃郁到每一口

除了烤鴨，喜歡蟹料理的人也可以留意「江南黃油蟹皇麵」。這道料理以蟹膏與蟹肉呈現濃厚鮮味，橘金色的蟹皇醬汁在桌邊淋上撈麵，讓原本就相當吸睛的金黃色澤，隨著醬汁流動變得更加誘人。

將蟹膏與麵條拌勻後，濃稠的醬汁緊緊包覆麵身，每一口都能感受到蟹油香氣與蟹膏特有的綿密質地。麵條保有嚼勁，與濃厚的蟹皇醬形成鮮明對比，對喜歡濃郁海鮮風味的饕客而言，是整桌料理中相當有記憶點的一道。

▲芯聚苑「江南黃油蟹皇麵」光看就讓人食指大動！金黃濃郁的蟹膏與蟹肉醬汁淋滿細麵，拌開後每根麵條都裹上鮮香蟹皇，筷子一夾起就是滿滿蟹香，濃厚綿密的醬汁搭配彈牙麵條，喜歡蟹料理的人絕對會心動。圖／芯聚苑提供；窩客島整理



芯聚苑四喜迎賓燒臘拼盤，蜜汁叉燒、玫瑰油雞一次吃到4種滋味

正式進入熱炒大菜之前，可以先用「四喜迎賓」打開味蕾。拼盤集結蜜汁叉燒、五香滷牛腱、玫瑰油雞與五味軟絲，從肉香濃郁的燒臘，到清爽彈脆的海鮮，一盤就能品嚐4種不同風味。蜜汁叉燒外層帶有焦糖般的蜜香，肉質軟嫩且肥瘦分布均勻，咀嚼時能感受到鹹甜交錯的滋味。玫瑰油雞則以滑嫩雞皮與細緻肉質呈現不同口感，五香牛腱滷得入味，帶有筋絡的部位更添嚼感。五味軟絲走清爽路線，爽脆的口感搭配特調醬汁，也讓接下來的濃郁料理有了舒服的開場。

▲芯聚苑「四喜迎賓」一次集結蜜汁叉燒、玫瑰油雞、五香滷牛腱與五味軟絲，油亮叉燒帶著蜜汁焦香，油雞滑嫩、牛腱滷香濃郁，再搭配爽脆軟絲，光是開胃冷盤就讓人期待接下來的中菜大餐。圖／芯聚苑提供；窩客島整理

椒麻脆皮豆腐搭魚子醬，山楂糖醋咕咾肉酸甜爽口更有層次

中華料理最讓人期待的，就是熟悉的家常菜也能吃出不同變化。「椒麻脆皮豆腐」將豆腐外層炸出薄脆口感，內部卻保有近似豆腐腦的細嫩質地，搭配特調椒麻醬汁，再以魚子醬與酸模葉點綴。入口先感受到外皮酥香，接著是柔嫩豆腐與微麻醬香，魚子醬的鮮味也為這道料理增加細節。

另一道「山楂糖醋咕咾肉」則把經典酸甜滋味重新調整，利用山楂果酸帶出明亮的酸甜層次，搭配外酥內彈的肉塊、彩椒與酥脆白米香塊，讓每一口都有不同的口感變化。相較於厚重的傳統糖醋醬，山楂帶來的果酸更顯清爽，尤其適合搭配其他燒臘與熱炒料理一起享用。

▲這盤豆腐根本是精緻中菜的小驚喜！芯聚苑「椒麻脆皮豆腐」炸出金黃酥脆外皮，裡頭卻保有豆腐腦般的細嫩口感，再以魚子醬與酸模葉點綴，搭配微麻帶香的特調醬汁，讓平凡豆腐也能吃出細膩層次。圖／芯聚苑提供；窩客島整理

▲糖醋控看到這盤肯定會心動！芯聚苑「山楂糖醋咕咾肉」裹上油亮酸甜醬汁，搭配繽紛彩椒與酥脆白米香塊，利用山楂果酸帶出清爽滋味，外酥內彈的咕咾肉吃起來更有層次，酸甜開胃又下飯。圖／芯聚苑提供；窩客島整理

啫啫蕈酥燒雞煲香氣十足，鎮江陳醋牛筋肉腩軟嫩入味

喜歡砂鍋料理的人，可以把「啫啫蕈酥燒雞煲」列入口袋名單。砂鍋上桌時，熱氣伴隨滋滋聲響竄出，雞肉經過煸炒呈現焦香外層，內部仍保有肉汁，搭配切成厚片的杏鮑菇，吸附濃縮醬汁後，每一口都帶著飽滿的鹹香滋味。熱騰騰的砂鍋與濃厚香氣，也很適合成為多人聚餐時共享的主菜。

「鎮江陳醋牛筋肉腩」則走另一種濃郁路線。牛腩與牛筋燉煮至軟嫩，牛筋帶有膠質口感，鎮江陳醋的微酸則讓牛肉香氣更加鮮明。醬汁濃厚卻有酸味平衡，既能吃到牛腩的肉香，也能感受到牛筋入口柔軟的質地，是喜歡慢燉料理的人可以留意的選擇。

▲喜歡濃郁牛肉料理，這道真的很有吸引力！芯聚苑「鎮江陳醋牛筋肉腩」將牛筋與牛腩燉煮至軟嫩入味，深褐色醬汁緊緊包覆肉塊，帶著鎮江陳醋特有的微酸香氣，牛筋的膠質口感搭配厚實肉香，越嚼越有滋味。圖／芯聚苑提供；窩客島整理



芯聚苑手工港點必吃雞汁煎鍋貼，金黃冰花脆皮咬下還有鮮甜肉汁

如果說片皮鴨是整桌料理的視覺焦點，那麼手工港點就是最能展現細節的部分。「雞汁煎鍋貼」底部煎出漂亮的金黃冰花，薄脆外層與帶有韌性的麵皮形成對比，咬開後則是帶著韭黃香氣的鮮嫩肉餡，雞汁在口中散開，讓原本熟悉的鍋貼多了豐富層次。

「碧綠鮮蝦餃」同樣很有看頭，晶瑩透亮的澄粉外皮包裹飽滿鮮蝦，細緻摺紋透出內餡色澤，蒸熟後保有彈牙口感。從煎鍋貼的酥脆，到鮮蝦餃的柔韌鮮甜，兩種點心放在同一桌上，也能感受到港點師傅對不同麵皮與火候的掌握。

明爐叉燒酥與蘿蔔絲酥餅層層開酥，港式點心控不能錯過

喜歡酥皮點心的人，看到「明爐叉燒酥」應該很難不心動。圓潤飽滿的外型刷上金黃蛋液，再撒上白芝麻，烤過後呈現細密的酥皮層次。輕輕咬開，外層鬆酥化口，裡頭則是帶有蜜香的叉燒餡料，鹹甜交錯卻不顯厚重，很適合搭配熱茶慢慢品嚐。「蘿蔔絲酥餅」則以螺旋狀開酥工法展現另一種手藝，立體的酥皮紋路相當吸睛，內餡包入現刨蘿蔔絲，入口先是酥鬆外皮，接著吃到蘿蔔本身的清甜與水潤感。外層酥香與內餡清爽形成對比，也讓這道經典港點有了更細膩的口感表現。

港式腸粉、臘味蘿蔔糕與楊枝甘露，從鹹點一路吃到甜點

港點菜單還有「陳皮牛肉腸粉」、「蔥花油條腸粉」與「香煎港式臘味蘿蔔糕」等經典選擇。陳皮牛肉腸粉以滑嫩透薄的粉皮包裹牛肉餡，帶出淡淡陳皮香氣；蔥花油條腸粉則利用柔滑粉皮與酥脆油條製造口感反差。臘味蘿蔔糕雙面煎出微焦外層，內部保有水潤柔軟的質地，還能吃到蘿蔔絲與臘味鹹香。

吃完一桌烤鴨、熱炒與港點，還可以用「楊枝甘露」作為甜點收尾。冰涼濃郁的口感，正好與前面熱騰騰的中式料理形成對比。從鹹香濃厚的主菜到清涼甜品，整套餐食安排也讓多人聚餐有了完整的節奏。

▲港點控必吃的經典美味！芯聚苑「香煎港式臘味蘿蔔糕」將外層煎出漂亮的金黃焦痕，裡頭保有柔軟水潤的質地，還能吃到蘿蔔絲的自然清甜與臘味鹹香，外酥內嫩的口感，讓人忍不住再夾一塊。圖／芯聚苑提供；窩客島整理

信義區聚餐推薦芯聚苑，捷運象山站、市政府站步行可抵達

「芯聚苑」位於台北市信義區松仁路99號ATT Valley地下一樓，鄰近台北捷運象山站與市政府站。搭乘捷運可從象山站1號出口或市政府站3號出口出站，依提供的交通資訊，沿松仁路步行約5至8分鐘即可抵達，實際時間仍會因出站位置與步行速度有所不同。開車前往則可利用宏泰交易二號廣場地下停車場。

對於想在信義區找一間適合多人聚餐、又希望料理有一定精緻度的中菜餐廳來說，「芯聚苑」的特色就在於把片皮鴨、功夫熱炒與現做港點集中在同一張餐桌。想吃豐盛一點，可以從燒臘拼盤、經典片皮鴨一路點到蟹皇麵與砂鍋料理；若是想簡單約朋友吃港點，也能選擇蝦餃、鍋貼、叉燒酥與腸粉。搭配獨立包廂與大型聚會空間，讓中式料理不再侷限於正式宴席，也能成為日常聚會的選擇。

▲信義區聚餐也能吃得很有質感！芯聚苑以深木色調搭配現代中式設計，金色與銀色球形吊燈讓空間多了時尚氛圍，超過200坪的寬敞環境規劃約230個座位，從朋友聚餐、家庭聚會到商務宴客，都能享受舒適又有儀式感的中菜時光。圖／芯聚苑提供；窩客島整理











芯聚苑

地址：台北市信義區松仁路99號B1，ATT Valley地下一樓

營業時間：11：30至22：00

訂位電話：02-2758-2588

用餐空間：超過200坪，約230個座位，設有獨立包廂與芯璽廳



芯聚苑3大主廚陣容

行政總主廚楊能進：擁有超過30年廚藝資歷，擅長新派中菜、粵菜與熱炒料理。

港點主廚萬紀瑜：曾任職世貿三三、老爺酒店與故宮晶華，專精手工港式點心。

燒臘主廚黃政凱：曾歷練朝桂茶樓、香宮與望月樓，專精廣式燒臘與片皮烤鴨。

芯聚苑招牌烤鴨推薦

經典片皮鴨：選用約3公斤熟成櫻桃鴨，經低溫風乾與烘烤，提供桌邊片鴨服務。

特色搭配：手工蕎麥潤餅皮、甜麵醬、冰梅醬、金桔乾特製蘸醬、青蔥、小黃瓜與新鮮鳳梨片。

芋頭鴨架米粉湯：一鴨二吃推薦，使用鴨架搭配檳榔心芋頭、細米粉與濃郁鴨高湯。

芯聚苑中華料理推薦

四喜迎賓：蜜汁叉燒、五香滷牛腱、玫瑰油雞與五味軟絲。

江南黃油蟹皇麵：以蟹膏、蟹肉與蟹油醬汁搭配撈麵。

椒麻脆皮豆腐：酥脆豆腐搭配特調椒麻醬汁、魚子醬與酸模葉。

山楂糖醋咕咾肉：以山楂果酸調製糖醋醬汁，搭配彩椒與酥脆白米香塊。

啫啫蕈酥燒雞煲：砂鍋料理，結合煸炒雞肉、杏鮑菇與濃郁醬汁。

鎮江陳醋牛筋肉腩：牛腩、牛筋搭配鎮江陳醋燉煮。

老皮嫩肉：經典中華熱炒料理。

芯聚苑手工港點推薦

碧綠鮮蝦餃：晶瑩澄粉外皮包裹鮮蝦內餡。

雞汁煎鍋貼：金黃冰花脆皮，搭配韭黃雞汁肉餡。

明爐叉燒酥：多層酥皮搭配蜜汁叉燒餡。

蘿蔔絲酥餅：螺旋開酥外皮，包入現刨蘿蔔絲。

陳皮牛肉腸粉：滑嫩腸粉皮搭配陳皮牛肉餡。

蔥花油條腸粉：柔滑腸粉皮包裹酥脆油條。

香煎港式臘味蘿蔔糕：雙面煎香，帶有蘿蔔清甜與臘味鹹香。

楊枝甘露：冰涼濃郁的港式甜品。

還想知道台北有哪些餐廳推出特色新菜？從創意粵菜到經典泰料，下一場聚餐也能換換口味。

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