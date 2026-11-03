抹茶控說給過！龜記3款抹茶飲料新品，抹茶王鮮乳、抹茶燕麥乳推薦喝

編輯 鄭雅之 表示：脆上抹茶控都說很濃、很推！

手搖控口袋名單又該更新了，龜記嚴選100％台灣在地茶菁，以傳統蒸菁工法端出全新「抹茶系列」，一口氣推出「冷萃抹茶王」與「抹茶王鮮乳」等誠意之作，更攜手國際燕麥奶品牌打造「抹茶燕麥乳」，讓甘醇台灣茶香為日常生活注入滿滿元氣。



▲手搖控必喝！龜記抹茶系列新品同步開賣，除了經典茶王冷萃與濃郁鮮乳特調，更驚喜攜手Oatly燕麥奶推出蔬食友善的抹茶燕麥乳。

龜記嚴選台灣茶菁

堅持傳遞在地好茶的純粹魅力，龜記精選台灣在地採摘茶菁，透過專業蒸菁技術封存青葉清香與翠綠色澤，再以低溫細磨釋放如海苔般的自然甜韻，展現深厚的製茶功力，三款風味各自精彩，讓辛勤打拚的上班族在每個休息空檔都能品味台灣茶的甘醇美好。



▲龜記全新「抹茶系列」首度登場，嚴選100％台灣在地茶菁結合蒸菁工法，一口氣推出冷萃抹茶王、抹茶王鮮乳與抹茶燕麥乳三款風味手搖飲。

冷萃抹茶王清爽必點

熱愛純粹茶感的朋友首推「冷萃抹茶王」，將台灣蒸菁綠茶與招牌茶王以冷萃手法融為一體，翠綠茶湯閃耀迷人，入口鮮爽清涼且回甘力十足，每杯65元，微甜的海苔尾韻在喉間久久不散，冰涼入喉瞬間掃除整天的疲憊，大口暢飲更是過癮無比。



▲龜記「冷萃抹茶王」每杯65元，融合招牌茶王底蘊與台灣在地蒸菁綠茶，冷萃釋放海苔甘甜感與極致回甘茶香。





抹茶王鮮乳厚實溫潤

熱愛濃醇滋味的饕客不能錯過「抹茶王鮮乳」，運用細磨台灣綠茶粉揉合經典茶底與優質鮮乳，完美平衡了奶香與茶韻，每杯80元，天冷做成熱飲溫潤厚實，冰飲則鮮爽回甘，雙重風貌各自精采，豐富的層次感讓人一喝就停不下來，直接攻佔奶茶控的味蕾。



▲龜記「抹茶王鮮乳」每杯80元，以低溫研磨的台灣蒸菁綠茶粉融入經典茶底與香醇鮮乳，冷飲鮮爽回甘、熱飲溫潤濃厚。





抹茶燕麥乳驚喜登場

蔬食與乳糖不耐族群終於有口福了，亮點新品「抹茶燕麥乳」每杯90元，特別聯名燕麥奶大牌調配出絕妙風味，醇厚穀香襯托出台灣綠茶粉的細膩回甘，滑順不膩口，全門市既有的小農鮮乳系列更同步開放加價升級換購，展現極具包容度的貼心選飲體驗。



▲龜記攜手Oatly聯名打造「抹茶燕麥乳」每杯90元，台灣蒸菁綠茶甘甜感交織濃郁穀物醇香，乳糖不耐與蔬食族也能大口暢飲。

龜記抹茶系列 販售資訊

販售價格：

冷萃抹茶王每杯65元

抹茶王鮮乳每杯80元

抹茶燕麥乳每杯90元(11月16日上市)

客製化服務：門市小農鮮乳系列飲品全面開放加價升級換購燕麥奶





抹茶控新甜點、新特調都要吃！

推薦閱讀：重度抹茶控要吃！植物奶冰淇淋「BACK BACK」三種日本抹茶、味噌焦糖，新品這樣免費吃

推薦閱讀：抹茶控名單快更新！法朋×辻利茶舗14款抹茶甜點，22階草莓千層、抹茶布丁百匯都要吃

推薦閱讀：台北抹茶控新歡！東區超美ORII MATCHA手刷抹茶新開店，肉桂米漿抹茶、草莓抹茶必點