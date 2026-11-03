抹茶控說給過！龜記3款抹茶飲料新品，抹茶王鮮乳、抹茶燕麥乳推薦喝

編輯 鄭雅之 表示：脆上抹茶控都說很濃、很推！
手搖控口袋名單又該更新了，龜記嚴選100％台灣在地茶菁，以傳統蒸菁工法端出全新「抹茶系列」，一口氣推出「冷萃抹茶王」與「抹茶王鮮乳」等誠意之作，更攜手國際燕麥奶品牌打造「抹茶燕麥乳」，讓甘醇台灣茶香為日常生活注入滿滿元氣。
龜記嚴選台灣茶菁
堅持傳遞在地好茶的純粹魅力，龜記精選台灣在地採摘茶菁，透過專業蒸菁技術封存青葉清香與翠綠色澤，再以低溫細磨釋放如海苔般的自然甜韻，展現深厚的製茶功力，三款風味各自精彩，讓辛勤打拚的上班族在每個休息空檔都能品味台灣茶的甘醇美好。
冷萃抹茶王清爽必點
熱愛純粹茶感的朋友首推「冷萃抹茶王」，將台灣蒸菁綠茶與招牌茶王以冷萃手法融為一體，翠綠茶湯閃耀迷人，入口鮮爽清涼且回甘力十足，每杯65元，微甜的海苔尾韻在喉間久久不散，冰涼入喉瞬間掃除整天的疲憊，大口暢飲更是過癮無比。
抹茶王鮮乳厚實溫潤
熱愛濃醇滋味的饕客不能錯過「抹茶王鮮乳」，運用細磨台灣綠茶粉揉合經典茶底與優質鮮乳，完美平衡了奶香與茶韻，每杯80元，天冷做成熱飲溫潤厚實，冰飲則鮮爽回甘，雙重風貌各自精采，豐富的層次感讓人一喝就停不下來，直接攻佔奶茶控的味蕾。
抹茶燕麥乳驚喜登場
蔬食與乳糖不耐族群終於有口福了，亮點新品「抹茶燕麥乳」每杯90元，特別聯名燕麥奶大牌調配出絕妙風味，醇厚穀香襯托出台灣綠茶粉的細膩回甘，滑順不膩口，全門市既有的小農鮮乳系列更同步開放加價升級換購，展現極具包容度的貼心選飲體驗。
龜記抹茶系列 販售資訊
販售價格：
- 冷萃抹茶王每杯65元
- 抹茶王鮮乳每杯80元
- 抹茶燕麥乳每杯90元(11月16日上市)
客製化服務：門市小農鮮乳系列飲品全面開放加價升級換購燕麥奶
抹茶控新甜點、新特調都要吃！
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