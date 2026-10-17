台北抹茶控新歡！東區超美ORII MATCHA手刷抹茶新開店，肉桂米漿抹茶、草莓抹茶必點

編輯 鄭雅之 表示：抹茶控一定要先收到口袋名單啊！

台北東區近期注入一股充滿都會感的綠色新浪潮，由時尚設計師與新北國王總經理毛加恩這對風格夫妻檔聯手打造「ORII MATCHA」，將紅遍紐約與洛杉磯的現代抹茶風尚帶入台灣。這裡嚴選日本宇治與八女等地的極品茶粉，巧妙融合美式輕食思維，白天是充滿儀式感的靜心茶室，夜晚則無縫切換為時尚手捲酒吧，打造全天候的精緻生活地標。



▲結合綿密椰香奶霜與香料風味的特調飲品，為ORII MATCHA帶來顛覆想像的視覺與味覺層次(攝影：鄭雅之)

▲兼具美式與日式美學風格的ORII MATCHA，白天與夜晚展現出截然不同的跨界風格餐飲風貌(攝影：鄭雅之)





刷出一杯抹茶的療癒心靈時光

告別傳統茶道嚴肅的印象，創辦人將過去走過的人生低潮轉換為靈感，在晨間刷茶的過程裡尋得內心和諧，並將這份療癒力量落實在空間設計中。店內整體氛圍汲取紐約當代餐廳風格，大片採光揉合沉穩木質調，開放式吧台更化身為動人的視覺舞台，讓饕客在近距離欣賞職人刷茶的韻律時，能暫時離線並洗滌心靈的疲憊。



▲座落於台北東區的ORII MATCHA汲取紐約當代餐廳風格，大片落地窗讓陽光自然灑入室內空間(攝影：鄭雅之)





顛覆想像的特調抹茶飲品靈魂

招牌飲品完美詮釋了混血美學的精髓，像是靈感源自墨式傳統飲料的「肉桂米漿抹茶」，將溫潤香氣與茶香完美結合。經典款「維也納椰霜抹茶」則以綿密椰香奶霜堆疊出醇厚層次，而攻占各大社群版面的「草莓牛奶抹茶」，更以手作果醬搭配堅果奶，交織出兼具視覺與味覺的酸甜茶香新體驗，徹底顛覆大眾對抹茶的刻板印象。



▲廣受女孩喜愛的Strawberry Matcha草莓牛奶抹茶，以酸甜果香與濃郁茶韻打造出ORII MATCHA的人氣招牌(攝影：鄭雅之)





橫跨美日風味的全日輕食提案

除了靈魂茶飲外，菜單更延伸出充滿驚喜的美日全日餐點，從選用鮮甜蟹肉搭配柚子黑蒜美乃滋的「蟹肉酪梨混搭卷」，到鹹甜交織的「味噌培根三明治」，都展現極高的完成度。輕食愛好者還能選擇爽口的「紐約羽衣甘藍沙拉」，或是澎湃的「招牌蕎麥冷麵」，最後再以經典的「紅蘿蔔蛋糕」完美收尾，享受一趟充滿質感的美味饗宴。



▲以鮮美蟹肉搭配滑順酪梨，充滿驚喜感的Cali Remix Roll是來ORII MATCHA必點的美日混血輕食(攝影：鄭雅之)

▲豐富的全日餐點包含了招牌蕎麥冷麵與味噌培根三明治，展現ORII MATCHA多樣化的混血美食選擇(攝影：鄭雅之)





滿額限量贈禮與設計周邊開賣

慶祝開幕特別推出了品牌周邊商品，其中最吸睛的莫過於「獨家設計款抹茶碗」。這款周邊特別將碗身設計得更高，就算一次刷兩杯抹茶的份量也不必擔心茶湯濺出來，兼具美感與實用性。開幕期間消費指定周邊滿額，還能免費獲得限量驚喜盲盒一份，將美好的品味質感直接延伸帶回家中，數量有限送完為止。



▲極具巧思的ORII MATCHA獨家設計款抹茶碗特別加高碗身，能一次順暢刷出兩杯份量的完美茶湯(攝影：鄭雅之)

▲造型吸睛的抹茶茶筅與抹茶罐迷你鑰匙圈，是抹茶控來到ORII MATCHA必收的限量獨家周邊(攝影：鄭雅之)

ORII MATCHA 店家資訊

店家地址：台北市大安區敦化南路一段233巷58號

營業時間：09:00至15:30





ORII MATCHA開幕優惠

活動內容：購買周邊商品單筆消費滿3000元，即贈送限定驚喜盲盒一份，數量有限送完為止。





抹茶控還要喝這些！

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看更多ORII MATCHA照片

▲團隊嚴選來自日本宇治與八女等優質產區的頂級抹茶粉，為ORII MATCHA打造出純正濃郁的靈魂茶韻(攝影：鄭雅之)

▲開幕期間於店內消費滿額即可獲得ORII MATCHA限定驚喜盲盒，開箱精緻小巧的抹茶造型鑰匙圈周邊商品(攝影：鄭雅之)

▲職人現場細心沖刷日本宇治抹茶，將滿滿的療癒儀式感融入ORII MATCHA的美味日常中(攝影：鄭雅之)

▲經典美式紅蘿蔔蛋糕搭配濃厚特調，交織出屬於ORII MATCHA最豐富優雅的午後甜點體驗(攝影：鄭雅之)

▲從招牌蕎麥冷麵到味噌培根三明治，ORII MATCHA打造兼具顏值與健康的澎湃全日餐桌(攝影：鄭雅之)

▲酥脆細薯沾上獨門海苔大蒜美乃滋，為ORII MATCHA的全日美饌增添香濃涮嘴的絕妙滋味(攝影：鄭雅之)

▲開放式吧台宛如靜心舞台，來到ORII MATCHA能近距離欣賞職人專注刷茶的優雅過程(攝影：鄭雅之)