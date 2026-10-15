抹茶控跟風喝！星巴克現刷抹茶「抹茶三式」還附糖霜檸檬蛋糕，只有這5間門市有賣

編輯 鄭雅之 表示：

抹茶控這下真的要尖叫了！星巴克這次首度開賣現場手刷抹茶，特別推出話題度爆表的新品「茶瓦納抹茶三式」，把同一款高品質抹茶延伸出三種不同層次的風味表現，現場還有夥伴提供超有儀式感的桌邊服務，更附上一塊糖霜檸檬磅蛋糕，絕對是今年抹茶控要跟風打卡的話題新品。



▲星巴克抹茶三式套餐集結翠影、碧波與綠沁三款限定飲品，呈現由清新到濃醇的豐富抹茶層次。(攝影：鄭雅之)

▲星巴克夥伴於桌邊為顧客現場手刷抹茶，極致細緻的茶香泡沫展現茶瓦納抹茶三式首度登場的工藝。(攝影：鄭雅之)





抹茶三式呈現三種特色風味

套餐裡面一次包含三款精彩的抹茶飲品，從夥伴現場手刷的純粹薄茶「翠影」開始，再到擠上抹茶慕斯的蜜桃烏龍青茶「碧波」，最後以淋上濃抹茶的醇厚鮮奶「綠沁」完美收尾，從純粹茶香到果香奶香，讓大家能輕鬆品嚐到抹茶由清新到濃醇的豐富變化。



▲第二式碧波選用蜜桃烏龍青茶為基底，由夥伴現場擠上濃厚抹茶慕斯，交織出清爽豐富的果香茶韻。(攝影：鄭雅之)





現場桌邊服務手刷抹茶

除了飲品表現亮眼之外，這套組合還貼心附上一塊糖霜檸檬磅蛋糕，微酸微甜的檸檬香氣與濃厚茶香簡直是絕配，再加上夥伴會在桌邊為您親自現刷抹茶以及擠上慕斯，充滿專屬感與視覺效果的貼心服務，讓人一邊拍照一邊品嚐美味，整體儀式感直接拉滿。



▲星巴克茶瓦納抹茶三式限定套餐搭配糖霜檸檬磅蛋糕，以酸甜果香與濃郁茶韻帶來極致的美食饗宴。(攝影：鄭雅之)





限定門市與販售資訊快筆記

這套極具特色的奢華組合售價為680元，目前僅在星巴克典藏Dream Plaza台北門市、羅東林場、康橋、高雄夢時代以及愿秀門市共5家限定販售，每天都是限量供應且不提供外帶外送，想要體驗桌邊專屬服務與濃郁抹茶美味的朋友，一定要抓緊時間趕快前往朝聖。



▲星巴克全新抹茶三式套餐第三式綠沁，以極致濃郁抹茶淋入鮮奶，完美展現絲滑交融的醇厚風味。(攝影：鄭雅之)

▲第一式翠影呈現純粹手刷薄茶回甘本味，是抹茶控朝聖星巴克抹茶三式套餐不可錯過的經典美味。(攝影：鄭雅之)

星巴克 抹茶三式套餐 販售資訊

售價：680元

套餐內容：三款抹茶飲品（翠影、碧波、綠沁）、糖霜檸檬磅蛋糕1塊、桌邊專屬服務

限定門市：羅東林場門市、星巴克典藏Dream Plaza台北門市、康橋門市、高雄夢時代門市、愿秀門市（全台僅5家門市限定販售）

供應方式：每日限量供應，詳細供應情況請洽各門市

注意事項：本限定套餐不提供外帶及外送服務





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▲星巴克夥伴於桌邊將濃郁抹茶淋入香醇鮮奶、撒上抹茶粉，打造抹茶三式第三式綠沁的絲滑極致口感。(攝影：鄭雅之)

▲星巴克首度導入專屬桌邊服務，由夥伴現場手刷抹茶，為顧客帶來極具儀式感的茶瓦納抹茶三式體驗。(攝影：鄭雅之)

▲星巴克夥伴於桌邊將濃郁抹茶淋入香醇鮮奶、撒上抹茶粉，打造抹茶三式第三式綠沁的絲滑極致口感。(攝影：鄭雅之)