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喝萊爾富超省！減糖版「辻利抹茶、焙茶歐蕾」買一送一連喝28天，7款起司新品加碼吃

買一送一優惠抹茶焙茶
2026-10-14 18:40文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:萊爾富
編輯 鄭雅之

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編輯 鄭雅之 表示：抹茶控、焙茶控70元喝兩杯辻利也太幸福了吧！

超商美食又有令人期待的新亮點！萊爾富為了響應世界麵包日，熱鬧推出美味起司季活動，一口氣帶來7款包含烘焙點心與飽足燉飯的品項，10月28日還會接力開賣爆餡三明治與松露堡，搭配辻利茶舗聯名歐蕾買1送1優惠，無論早餐或午餐都能輕鬆被濃郁起司風味療癒。

▲萊爾富聯名辻利茶舗推出減糖抹茶歐蕾與減糖焙茶歐蕾，帶來清爽無負擔的日式茶飲體驗。
▲萊爾富聯名辻利茶舗推出減糖抹茶歐蕾與減糖焙茶歐蕾，帶來清爽無負擔的日式茶飲體驗。
▲萊爾富Hi café攜手日本辻利茶舗，推出減糖抹茶歐蕾買1送1超威優惠。
▲萊爾富Hi café攜手日本辻利茶舗，推出減糖抹茶歐蕾買1送1超威優惠。

4款起司系麵包甜點先開吃

這次起司季首推4款烘焙新品，包含鹹香順口的「起司條麵包」、口感酥脆層次豐富的「岩燒起司派司」、越嚼越香的「起司洋蔥培根軟歐」，以及入口即化的「起司蛋糕」，價格落在38元到49元之間，非常適合當作上班族與學生族的美味早餐或午後小點心。

▲萊爾富美味起司季強勢登場，推出起司條麵包、岩燒起司派司與多款起司燉飯新品。
▲萊爾富美味起司季強勢登場，推出起司條麵包、岩燒起司派司與多款起司燉飯新品。

3款爆餡起司燉飯大滿足

對於午餐想來點熱騰騰米飯的人，萊爾富準備了3款份量十足的起司燉飯，包含主打大塊肉感與濃郁乳酪的「重乳酪炸雞排燉飯」、充滿台式熱炒風味的「三杯雞起司燉飯」，還有滿滿海味的「白醬蝦仁燉飯」，百元出頭就能享有豐盛飽足感。此外，10月28日還會推出話題十足的新品，包含結合香甜藍莓醬與提拉米蘇的「天使的禮讚三明治」，以及撞擊威士忌餡與清新香柚風味的「魔鬼的誘惑三明治」，和有滿滿香氣的「蕈菇松露蛋堡」也會同步開賣。

▲萊爾富美味起司季推出重乳酪炸雞排燉飯與三杯雞起司燉飯，滿足上班族便利美味的午餐需求。
▲萊爾富美味起司季推出重乳酪炸雞排燉飯與三杯雞起司燉飯，滿足上班族便利美味的午餐需求。

辻利茶舗歐蕾買一送一

吃美食當然要搭配好喝的飲料，萊爾富Hi café特別與日本百年茶舖辻利茶舗合作，自10月14日至11月10日推出指定飲品買1送1，包含經典的「減糖抹茶歐蕾」與新品「減糖焙茶歐蕾」，單杯原價70元，貼心的減糖配方讓大家在享受濃郁茶香時也能少了負擔。

▲萊爾富Hi café攜手辻利茶舗登場，減糖焙茶歐蕾濃郁烘焙香氣深受茶控喜愛。
▲萊爾富Hi café攜手辻利茶舗登場，減糖焙茶歐蕾濃郁烘焙香氣深受茶控喜愛。

萊爾富美味起司季

活動時間：即日起至11月10日
品項與價格：

  • 起司條麵包38元
  • 岩燒起司派司45元
  • 起司洋蔥培根軟歐49元
  • 起司蛋糕42元
  • 重乳酪炸雞排燉飯109元
  • 三杯雞起司燉飯109元
  • 白醬蝦仁燉飯99元

10月28日話題新品開賣

  • 天使的禮讚三明治55元
  • 魔鬼的誘惑三明治55元
  • 蕈菇松露蛋堡59元

萊爾富辻利茶舗買一送一優惠

活動時間：10月14日至11月10日
優惠內容：中杯減糖抹茶歐蕾、中杯減糖焙茶歐蕾（原價70元/杯），享任選買1送1優惠

小資族都要吃的最新優惠！

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