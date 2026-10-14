0元多一杯CoCo！粉角奶茶買一送一只有1天，60元喝兩杯飲料控跟上

編輯 鄭雅之 表示：每個禮拜都要喝CoCo買一送一啊！

最近天氣開始轉涼，早晚溫差變化特別大，白天想喝涼的解渴，晚上又想來一杯溫熱的甜飲療癒自己。CoCo都可特別選在秋季推出超狂折扣，於週三好友日獻上超高人氣的「粉角奶茶」買一送一活動。兩杯大杯飲料只要60元銅板價，不論選擇冰飲或熱飲都超划算，絕對是手搖控抗漲的下午茶首選。

▲CoCo都可週三好友日限時優惠登場，大杯粉角奶茶買一送一兩杯只要60元，溫潤奶香結合Q彈現煮蜜糖粉角，無論選擇冰飲或熱飲都能滿足口腹之慾。





金黃粉角Q彈口感

身為資深飲料控一定都要喝過CoCo都可這杯人氣「粉角奶茶」，靈魂關鍵就在於手工處理的特殊配料，嚴選經典香醇的阿薩姆奶茶作為溫潤基底，再加入堅持每日新鮮現煮的特製粉角。經過蜜糖透亮的粉角散發出誘人的金黃光澤，咬起來口感極度Q彈有勁，與濃郁奶香完美融合，每一口都是滿滿的嚼勁體驗，喝完一杯讓人擁有無限滿足感。

▲秋日微涼氣候最適合來一杯手搖飲料，CoCo都可推出粉角奶茶買一送一限時折扣，滿滿金黃粉角搭配經典阿薩姆奶茶，成為手搖控最愛的銅板價下午茶選擇。





官方LINE領券買一送一

想搶到這個超值小確幸非常簡單，大家只要在指定活動當天打開手機連結官方線上點購系統，就能輕鬆免費領取專屬優惠券。每位顧客最多可以領取兩張優惠卷，相當於一口氣把四杯大杯手搖飲料帶回家與朋友分享。由於各門市數量有限售完為止，建議手搖控們早點線上下單預訂，甜度與冰塊均可彈性調整，輕鬆省荷包。

▲10月14日限定CoCo都可線上點餐優惠，開啟官方LINE即可領取粉角奶茶買一送一優惠券，每人最多可領2張，輕鬆享受手搖飲料銅板價好康。





CoCo都可 買一送一 優惠資訊

優惠內容：大杯粉角奶茶買一送一，2杯優惠價60元，糖度與冰塊可自由選擇。

活動日期：2026年10月14日，當天00點起開放線上領券與預訂。

領取方式：透過官方LINE線上點購系統領取優惠券，每人限領2張，最多可購買4杯。

適用門市：全台門市適用，部分商場門市或未販售該品項之門市除外，實際供應以各門市現場為準。

注意事項：數量有限售完為止，本優惠不得與其他優惠活動合併使用。





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