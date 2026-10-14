免費吃麥當勞！星級遊戲15萬份「1+1星級點」優惠券大放送，快速集幣辦法要知道

編輯 鄭雅之 表示：小資族很需要的麥當勞優惠，無痛集點就能兌換也太佛～

身為忙碌的小資族，每天最期待的就是用餐時間的小確幸，而深受大家喜愛的麥當勞這次又帶來全新驚喜。自10月14日起至11月3日止，官方特別推出全新的星級遊戲，號召大家全台尋寶，只要掃碼集幣就能抽高達15萬份免費套餐，總價值突破千萬，不要錯過。



▲前往全台麥當勞實體門市與指定點位尋找金幣海報，開啟手機掃碼就能免費參加星級遊戲抽獎活動。

▲熱門的麥脆鷄腿、麥克鷄塊與各式美味漢堡都能自由選搭，成為速食控不可錯過的麥當勞銅板優惠首選。





69元1+1自由選搭打造極致CP值

這次活動主打的1+1星級點優惠，讓大家用銅板價就能輕鬆搞定一餐。熱門玩法由紅區主餐搭配白區飲料，主餐包含雙層牛肉的麥克雙牛堡、外酥內嫩的麥脆鷄腿、經典麥香魚、六塊麥克鷄塊與甜點冰炫風，配上沁涼可樂或熱紅茶，隨意組合都能省荷包又飽足，滿足速食控想吃又省錢的小確幸。



▲深受民眾喜愛的麥當勞1+1星級點主打紅區配白區自由組合，讓小資族用銅板價享受豐富的優惠美味。





輕鬆掃碼解鎖免費大餐

想免費享用美味餐點只需透過簡單幾個步驟操作。只要打開通訊軟體加入活動專區，順道前往捷運站、合作停車場或共享機車等指定生活點位，掃描尋寶金幣即可累積星級幣。此外，玩家首次登陸遊戲就會隨機發送遊戲幣，實測有人一登錄就有35、40元星級幣，換句話說累積遊戲幣是非常輕鬆簡單的。只要成功集滿69元遊戲幣，就能獲得一次免費抽獎機會，有機會直接把美味的套餐即享券帶回家，限量15萬份優惠券趁早來兌換。



▲連去電話亭 KTV 歡唱娛樂時，也能順便掃描機台上的金幣條碼，隨時解鎖麥當勞千萬豪禮與套餐優惠。





麥當勞星級遊戲 活動資訊

活動時間： 2026年10月14日至11月3日止（數量有限，兌換完畢即提前結束）

遊戲入口： 麥當勞LINE官方帳號、官網「現正推出」頁面、實體點位金幣QR Code或活動指定線上網址（https://liff.line.me/2010522144-5nZYW3pn）

尋寶點位： 全台麥當勞餐廳、台北101捷運站與高雄左營捷運站售票機前、指定嘟嘟房停車場繳費機、指定統一速邁販賣機取貨口、指定COCOBAR電話亭KTV兌幣機、指定WEMO共享機車車廂。

遊戲機制：

第一步： 登入活動頁面開啟「星級地圖」，首次加入即可獲得隨機星級幣。

第二步： 前往全台指定尋寶點位，掃描金幣QR Code累積星級幣（每個帳號單一QR Code限掃一次）。

第三步： 累積滿$69星級幣即可獲得1次抽獎機會，中獎即可至門市兌換免費餐點。





遊戲獎品：1+1星級點$69組合即享券，總共十種組合，包含「辣味麥脆鷄腿(1塊)+雪碧(小)」、「原味麥脆鷄腿(1塊)+可樂zero(小)」、「麥克雙牛堡+可樂(小)」、「六塊麥克鷄塊+無糖綠茶(小)」、「麥香魚+無糖紅茶(小)」、「OREO冰炫風+無糖紅茶(小)」、「辣味麥脆鷄腿(1塊)+檸檬風味紅茶(小)」、「原味麥脆鷄腿(1塊)+無糖綠茶(小)」、「麥克雙牛堡+熱紅茶」、「六塊麥克鷄塊+可樂(小)」；即享券兌換限期至2026年12月31日。





美食優惠小確幸吃不完！

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看更多麥當勞星級遊戲

▲搭乘公共運輸或日常通勤途中，也能在指定販賣機發現麥當勞活動條碼，隨手掃碼累積星級幣享優惠。