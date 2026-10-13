星巴克0元升級去冰補奶！隱藏優惠現折20元先看，12款小熊維尼聯名這天提前搶

編輯 鄭雅之 表示：小熊維尼100週年沒有要放過粉絲的錢包啊！星巴克聯名周邊也太可愛～

每天早晨來杯咖啡是許多人開啟活力的秘密儀式，不過在忙碌生活中總需要一點童趣來療癒身心。星巴克這回特別攜手迪士尼小熊維尼，歡慶100週年重磅推出12款全新限定周邊。星禮程會員可以在10月19日搶先開搶，全台門市則於10月20日正式開賣。而近日星巴克客製化收費新制話題討論的沸沸揚揚的，窩客島也發現0元升級去冰補奶隱藏版優惠攻略，讓大家無痛升級喝滿杯星巴克飲品。



▲星巴克攜手迪士尼推出小熊維尼裝扮組，Bearista變身百畝森林好朋友角色引起粉絲搶購。(攝影：鄭雅之)

▲星巴克聯名迪士尼小熊維尼造型收納袋，搭配可愛蜂蜜黃色系環保袋方便隨手收納。(攝影：鄭雅之)





萌翻天蜂蜜元素杯款辦公室必備

這次新品將維尼最愛的蜂蜜元素變身成拍照亮點，像是「小熊維尼馬克杯」打造立體蜂巢造型，拿在手上喝咖啡超級療癒。另一款「小熊維尼雙層玻璃TOGO冷水杯」附贈超卡哇伊的蜂蜜棒造型吸管，搭配透明杯身，絕對是辦公桌上最搶眼的萌物。



▲星巴克小熊維尼馬克杯搭配立體蜂巢造型，以及小熊維尼雙層玻璃TOGO冷水杯附蜂蜜棒吸管。(攝影：鄭雅之)





保溫杯系列質感爆棚隨身帶走

除了透亮冷水杯之外，這次推出的保溫杯與不鏽鋼杯系列更是實用度滿分。像是設有造景巧思的「小熊維尼造景磁鐵不鏽鋼杯」，以及方便隨手攜帶的「小熊維尼彈蓋不鏽鋼杯」，既能持久保溫又具備極高顏值，隨時隨地為咖啡控鎖住溫暖好滋味。



▲星巴克迪士尼小熊維尼100週年限定隨行杯與不鏽鋼水壺，質感爆棚兼具實用性。(攝影：鄭雅之)





小熊維尼療癒小物超實用

除了每日必備的咖啡杯之外，星巴克這回也推出多款融入日常生活的高實用性配件。像是「小熊維尼造型收納袋」方便輕巧收納環保袋，搭配可愛的「小熊維尼手機掛繩」更能隨身賣萌。此外熊熊也換上限定裝扮化身「小熊維尼裝扮組」，送禮自用都超級合適。



▲星巴克Bearista熊熊換上小熊維尼、小豬、屹耳與跳跳虎經典裝扮，化身超萌角色手機掛繩。(攝影：鄭雅之)





0元無痛升級去冰補奶隱藏優惠

近期星巴克宣布自10月12日起實施點餐新制，過往免費去冰補奶與抹茶加量都改為額外加價，讓許多網友紛紛表示難過。不過小資族也不用太傷心，星巴克特別推出限時小確幸，星禮程會員於10月13日至10月15日使用手機「行動預點」服務，輸入專屬折扣碼「10月清爽點」即可享有指定大杯以上飲品現折20元優惠，等於原本加價15元的去冰補奶，可以無痛升級喝之外還省5元，提前預點也能省下排隊等候的時間。



▲喜愛客製化特調的顧客需留意配料收費新標準，包含風味糖漿、鮮奶油與抹茶液等品項，每杯皆限制追加1份且均需加價15元。(攝影：鄭雅之)

星巴克Ｘ小熊維尼聯名周邊 販售資訊

星禮程會員搶先購日期：2026年10月19日

全門市及線上門市正式上市日期：2026年10月20日

合作線上購物平台：博客來星巴克旗艦店、康是美網購eshop、7-ELEVEN i預購、yahoo!購物中心、PChome 24h購物

聯名品項：

小熊維尼馬克杯（355毫升）：售價850元

小熊維尼雙層玻璃TOGO冷水杯（473毫升）：售價1150元

小熊維尼蜂蜜TOGO冷水杯（710毫升）：售價1000元

小熊維尼旋轉TOGO冷水杯（355毫升）：售價1050元

小熊維尼矽膠套冷水壺（710毫升）：售價1300元

小熊維尼彈蓋不鏽鋼杯（473毫升）：售價1250元

小熊維尼不鏽鋼水壺（473毫升）：售價1250元

小熊維尼不鏽鋼TOGO冷水杯（591毫升）：售價1250元

小熊維尼造景磁鐵不鏽鋼杯（473毫升）：售價1700元

小熊維尼造型收納袋：售價990元

小熊維尼裝扮組：售價1800元

小熊維尼手機掛繩：售價400元





星巴克行動預點專屬優惠活動

活動時間：2026年10月13日（二）至10月15日（四）

活動方式：星禮程會員使用APP行動預點服務，原價點購大杯或特大杯100元以上指定飲料，於檢視訂單步驟輸入活動代碼【10月清爽點】，可享單杯折抵20元優惠（每筆訂單限折乙杯，活動期間不限購買次數）。

注意事項：須全額使用APP行動預點支付，優惠品項不含每日精選咖啡（熱）、咖啡密斯朵（熱）、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。此優惠不適用於免費中杯回饋、金星禮星星兌換、星級回饋、生日禮好友分享與門市現場各項折扣行銷活動。





療癒小物都要買！

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看更多星巴克Ｘ小熊維尼周邊

▲迪士尼小熊維尼手機掛繩共推出四款造型，隨身攜帶展現質感生活品味。(攝影：鄭雅之)

▲小熊維尼與百畝森林好朋友主題旋轉TOGO冷水杯與矽膠套冷水壺，融入香甜蜂蜜元素超療癒。(攝影：鄭雅之)

▲小熊維尼旋轉TOGO冷水杯透明杯身上印有可愛插畫，搭配圓滾滾造型蓋頂萌度滿分。(攝影：鄭雅之)