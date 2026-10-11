IKEA喜馬拉雅萌獸登場！厭世臉帕拉斯貓爆紅，16款IKEA新品推薦買

編輯 鄭雅之 表示：IKEA娃娃真的很欠買誒！厭世臉帕拉斯貓有夠可愛的～

最近逛IKEA又有全新的驚喜等著大家去搶購，這次IKEA把遠在喜馬拉雅山上的稀有可愛萌獸通通搬進賣場裡，不僅推出紅遍網路的厭世臉貓咪與舉手投降的小貓熊玩偶，還打造一系列充滿自然風格的繽紛地毯與質感寢具，甚至連小朋友最愛的超長著色紙捲與繪本都一應俱全，全系列商品既柔軟又安心，非常適合大家週末抽空去門市挖寶打卡。



▲IKEA ALPTALL帕拉斯貓填充玩具還原招牌厭世臉與圓滾滾身型。

▲IKEA全新ALPTALL系列打造充滿喜馬拉雅自然氛圍的親子兒童房佈置空間。





招牌厭世臉帕拉斯貓爆紅

走進賣場最吸引眼球的就是這隻帶著厭世眼神的「ALPTALL帕拉斯貓填充玩具」，圓滾滾的矮胖身材搭配無奈表情真的超級搞笑，設計團隊歷經多次調整才完美還原牠的個性神采，另一款「ALPTALL小貓熊填充玩具」則以橘紅毛色搭配條紋尾巴登場，甚至還有精緻重現受驚時舉手投降姿態的「ALPTALL迷你小貓熊填充玩具」，讓人看了忍不住想通通抱緊處理。



▲爆紅IKEA ALPTALL帕拉斯貓玩偶，眼神充滿個性的厭世表情細節。





高山萌獸大軍同步登場

除了人氣爆棚的貓咪與小貓熊外，喜馬拉雅探險隊還有許多不可錯過的動物好朋友，像是身形嬌小卻能跳高3公尺的「ALPTALL長耳跳鼠填充玩具」，以及胸前印有經典月牙形白色毛紋的「ALPTALL亞洲黑熊寶寶填充玩具」，另外還有具備超強安全感的「ALPTALL雙峰駱駝填充玩具」與帥氣又俏皮的「ALPTALL孟加拉虎填充玩具」，每一款都讓人愛不釋手。



▲IKEA ALPTALL孟加拉虎填充玩具展現俏皮又威風凜凜的外型細節。





把高山花草融入美學日常

如果想幫房間換個心情，這個系列的質感家飾單品絕對是輕裝修的首選靈感，像是鋪在床邊的「ALPTALL地毯」，米色底色搭配活潑的動物爪印圖案，能立刻為地板增添探險樂趣，粉嫩色系的「ALPTALL靠枕」以立體花朵造型呈現，輕鬆成為沙發上的視覺焦點，再搭配印有喜馬拉雅藍罌粟圖案的「ALPTALL被套附一個枕頭套」，輕鬆打造出充滿自然氣息的舒適空間。



▲IKEA ALPTALL藍色繁花椅凳布套與粉紅色立體花型靠枕點綴居家氛圍。

▲IKEA ALPTALL爪印圖案地毯為居家空間增添探險足跡樂趣。





親子共讀與收納的趣味生活

針對家中有小朋友的家庭，這次也準備了好多能增進親子互動的實用好物，長達8公尺的「ALPTALL著色紙捲」能讓大人小孩一起塗鴉發揮創意，搭配「ALPTALL兒童益智繪本」邊玩邊認識高山生態，玩累了還能把畫筆與玩具通通收進大容量的「ALPTALL收納袋」以及山景圖案的「ALPTALL收納盒」裡，讓遊戲後的收拾過程變得既輕鬆又討喜，陪伴大家度過溫馨的居家時光。



▲IKEA ALPTALL喜馬拉雅山景收納盒方便收納房間零散日常物品。

▲IKEA ALPTALL藍色繁花椅凳布套與粉紅色立體花型靠枕點綴居家氛圍。

IKEA ALPTALL系列商品

ALPTALL 帕拉斯貓填充玩具（31公分）：售價 399 元（產品編號：206.206.26）

ALPTALL 小貓熊填充玩具（36公分）：售價 399 元（產品編號：006.206.08）

ALPTALL 迷你小貓熊填充玩具（9公分）：售價 79 元（產品編號：006.206.51）

ALPTALL 長耳跳鼠填充玩具（9公分）：售價 129 元（產品編號：806.206.47）

ALPTALL 雙峰駱駝填充玩具（42公分）：售價 499 元（產品編號：706.206.38）

ALPTALL 亞洲黑熊寶寶填充玩具（27公分）：售價 299 元（產品編號：106.206.17）

ALPTALL 孟加拉虎填充玩具（60公分）：售價 599 元（產品編號：606.206.34）

ALPTALL 地毯（米色/爪印圖案，90x130公分）：售價 999 元（產品編號：606.251.65）

ALPTALL 靠枕（粉紅色/花型，47公分）：售價 299 元（產品編號：806.251.74）

ALPTALL 椅凳布套（藍色/繁花圖案，30公分）：售價 199 元（產品編號：206.252.09）

ALPTALL 被套附一個枕頭套（藍色/喜馬拉雅動植物，150x200/50x80公分）：售價 799 元（產品編號：706.251.55）

ALPTALL 收納袋（粉紅色/小貓熊圖案，53公升）：售價 299 元（產品編號：406.251.90）

ALPTALL 收納盒（33x38x33公分）：售價 179 元（產品編號：406.276.55）

ALPTALL 著色紙捲（喜馬拉雅山脈，8公尺）：售價 179 元（產品編號：606.250.28）

ALPTALL 兒童益智繪本（喜馬拉雅山脈）：售價 199 元（產品編號：706.201.34）

ALPTALL 自黏壁貼3件組（彩色/喜馬拉雅動植物）：售價 149 元（產品編號：006.251.87）





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▲IKEA ALPTALL小貓熊與迷你小貓熊填充玩具呈現舉起雙手的討喜造型與橘紅毛色細節。 ▲IKEA ALPTALL長耳跳鼠填充玩具還原大耳朵與超強跳躍力特色。