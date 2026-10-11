IKEA喜馬拉雅萌獸登場！厭世臉帕拉斯貓爆紅，16款IKEA新品推薦買

編輯 鄭雅之 表示：IKEA娃娃真的很欠買誒！厭世臉帕拉斯貓有夠可愛的～
最近逛IKEA又有全新的驚喜等著大家去搶購，這次IKEA把遠在喜馬拉雅山上的稀有可愛萌獸通通搬進賣場裡，不僅推出紅遍網路的厭世臉貓咪與舉手投降的小貓熊玩偶，還打造一系列充滿自然風格的繽紛地毯與質感寢具，甚至連小朋友最愛的超長著色紙捲與繪本都一應俱全，全系列商品既柔軟又安心，非常適合大家週末抽空去門市挖寶打卡。
招牌厭世臉帕拉斯貓爆紅
走進賣場最吸引眼球的就是這隻帶著厭世眼神的「ALPTALL帕拉斯貓填充玩具」，圓滾滾的矮胖身材搭配無奈表情真的超級搞笑，設計團隊歷經多次調整才完美還原牠的個性神采，另一款「ALPTALL小貓熊填充玩具」則以橘紅毛色搭配條紋尾巴登場，甚至還有精緻重現受驚時舉手投降姿態的「ALPTALL迷你小貓熊填充玩具」，讓人看了忍不住想通通抱緊處理。
高山萌獸大軍同步登場
除了人氣爆棚的貓咪與小貓熊外，喜馬拉雅探險隊還有許多不可錯過的動物好朋友，像是身形嬌小卻能跳高3公尺的「ALPTALL長耳跳鼠填充玩具」，以及胸前印有經典月牙形白色毛紋的「ALPTALL亞洲黑熊寶寶填充玩具」，另外還有具備超強安全感的「ALPTALL雙峰駱駝填充玩具」與帥氣又俏皮的「ALPTALL孟加拉虎填充玩具」，每一款都讓人愛不釋手。
把高山花草融入美學日常
如果想幫房間換個心情，這個系列的質感家飾單品絕對是輕裝修的首選靈感，像是鋪在床邊的「ALPTALL地毯」，米色底色搭配活潑的動物爪印圖案，能立刻為地板增添探險樂趣，粉嫩色系的「ALPTALL靠枕」以立體花朵造型呈現，輕鬆成為沙發上的視覺焦點，再搭配印有喜馬拉雅藍罌粟圖案的「ALPTALL被套附一個枕頭套」，輕鬆打造出充滿自然氣息的舒適空間。
親子共讀與收納的趣味生活
針對家中有小朋友的家庭，這次也準備了好多能增進親子互動的實用好物，長達8公尺的「ALPTALL著色紙捲」能讓大人小孩一起塗鴉發揮創意，搭配「ALPTALL兒童益智繪本」邊玩邊認識高山生態，玩累了還能把畫筆與玩具通通收進大容量的「ALPTALL收納袋」以及山景圖案的「ALPTALL收納盒」裡，讓遊戲後的收拾過程變得既輕鬆又討喜，陪伴大家度過溫馨的居家時光。
IKEA ALPTALL系列商品
- ALPTALL 帕拉斯貓填充玩具（31公分）：售價 399 元（產品編號：206.206.26）
- ALPTALL 小貓熊填充玩具（36公分）：售價 399 元（產品編號：006.206.08）
- ALPTALL 迷你小貓熊填充玩具（9公分）：售價 79 元（產品編號：006.206.51）
- ALPTALL 長耳跳鼠填充玩具（9公分）：售價 129 元（產品編號：806.206.47）
- ALPTALL 雙峰駱駝填充玩具（42公分）：售價 499 元（產品編號：706.206.38）
- ALPTALL 亞洲黑熊寶寶填充玩具（27公分）：售價 299 元（產品編號：106.206.17）
- ALPTALL 孟加拉虎填充玩具（60公分）：售價 599 元（產品編號：606.206.34）
- ALPTALL 地毯（米色/爪印圖案，90x130公分）：售價 999 元（產品編號：606.251.65）
- ALPTALL 靠枕（粉紅色/花型，47公分）：售價 299 元（產品編號：806.251.74）
- ALPTALL 椅凳布套（藍色/繁花圖案，30公分）：售價 199 元（產品編號：206.252.09）
- ALPTALL 被套附一個枕頭套（藍色/喜馬拉雅動植物，150x200/50x80公分）：售價 799 元（產品編號：706.251.55）
- ALPTALL 收納袋（粉紅色/小貓熊圖案，53公升）：售價 299 元（產品編號：406.251.90）
- ALPTALL 收納盒（33x38x33公分）：售價 179 元（產品編號：406.276.55）
- ALPTALL 著色紙捲（喜馬拉雅山脈，8公尺）：售價 179 元（產品編號：606.250.28）
- ALPTALL 兒童益智繪本（喜馬拉雅山脈）：售價 199 元（產品編號：706.201.34）
- ALPTALL 自黏壁貼3件組（彩色/喜馬拉雅動植物）：售價 149 元（產品編號：006.251.87）
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