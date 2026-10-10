7-ELEVEN罐頭豬LULU集點來了！19款社畜小物超欠收，豬屁屁手機支架、迷你相機和彩虹熊同步登場

7-ELEVEN於10月14日起引進「罐頭豬LULU社畜日常」與「彩虹熊Care Bears」機長空服員系列周邊，最低199元起就能加價購。資深編輯 李維唐 表示：這次小7將療癒IP結合辦公3C與通勤實用性，精準切中上班族紓壓需求，預計將引發一波搶購熱潮。

7-ELEVEN這次真的要讓上班族集體養豬了！人氣角色「罐頭豬LULU」推出全新「LULU社畜日常」系列，10月14日起在全台7-ELEVEN展開精品集點活動，一口氣帶來19款療癒周邊，從迷你數位相機、豬屁屁手機支架、藍牙耳機，到辦公桌上的迷你盆栽通通有。這次還有「彩虹熊Care Bears」同步換上機長、空服員造型，推出存錢筒、絨毛面紙套、玻璃杯等收藏小物，最低199元起就能入手。無論是每天趕著打卡的上班族，還是喜歡蒐集可愛公仔的粉絲，都可以開始研究這波新品清單。

▲整桌粉嫩爆棚的罐頭豬LULU周邊排開簡直太燒，從滑輪購物車、安全帽到桌墊滑鼠墊應有盡有，擺在辦公桌或帶出門通勤都能秒速掃空收假烏雲。 圖／7-ELEVEN提供；窩客島整理



罐頭豬LULU社畜日常登場！19款周邊陪上班族度過忙碌日常

每天打開電腦、回覆訊息、處理工作，辦公桌上如果多了幾隻圓滾滾的小豬，心情是不是也會跟著好一點？來自香港的「罐頭豬LULU」，最初由藝術家Cici以羊毛氈創作，2019年推出首款公仔盒玩，憑著粉嫩臉頰、圓潤屁股，以及住在鋁製午餐肉罐頭裡的小精靈設定，成為不少收藏迷喜愛的角色。粉絲還有「午餐肉」、「養豬人」等專屬稱號，讓收藏LULU豬多了一份趣味。

這次7-ELEVEN直接把LULU豬帶進上班族的生活，19款新品圍繞辦公、通勤、外出購物與居家使用設計。從每天會拿起來的隨行杯，到工作時離不開的計算機、滑鼠墊，甚至安全帽與購物車，都能看見LULU豬的身影。比起單純擺在櫃子裡欣賞的公仔，這系列更強調讓角色真正融入日常生活。





LULU豬迷你咖啡杯盆栽199元！辦公桌也能養一盆療癒小植物

辦公桌空間不大，又想放點可愛的小東西，「限量迷你咖啡杯磁吸盆栽雙入組」就是這次相當有生活感的新品。小巧的咖啡杯造型搭配LULU豬設計，裡面還有真正的活體植物，隨機搭配小仙人掌或多肉植物。杯套採用磁吸設計，能在有限的桌面空間裡安排一個綠意角落，雙入組加價購199元。

喜歡把辦公空間布置得更有個人風格，也可以留意「限量燈箱磁鐵」。這次推出8款不同造型，單入採隨機販售，加價購129元，8入套組則為999元。磁吸設計可以貼在冰箱或鐵製物品表面，搭配燈箱造型，讓原本普通的生活角落多一點收藏趣味。

▲小巧吸睛的迷你咖啡杯磁吸盆栽可以直接吸在屏風或黑板上，可愛外帶杯造型搭配療癒的小多肉植物，為忙碌的工作日常注入滿滿綠意。 圖／7-ELEVEN提供；窩客島整理

LULU豬迷你數位相機699元！24公克輕巧機身還能錄影錄音

喜歡隨手記錄生活的人，這次可以把目光放在「限量迷你數位相機」。整台機身重量只有24公克，體積小巧，除了拍照，還具備錄影與錄音功能，並使用Type-C充電設計。2款造型可選，加價購699元，無論是放進隨身小包，或帶著記錄日常片段，都很符合這次LULU豬主打的生活情境。

另一款讓養豬人很難忽略的，就是「限量磁吸氣囊手機支架」。設計直接把LULU豬最有辨識度的圓滾滾屁股變成手機配件，搭配折疊彈性氣囊與可調整角度的支架，拿手機、觀看影片時都能派上用場。商品內附磁吸環，加價購499元，把手機翻過來就能看見一隻小豬屁股，光是造型就很有話題。

LULU豬藍牙耳機、稅率計算機登場！辦公3C用品也變可愛

每天通勤都會使用耳機的上班族，這次還有「限量真無線藍牙耳機」可以收藏。充電艙直接做成LULU豬的立體大頭造型，粉嫩臉頰與小豬耳朵都成為外觀重點，拿出耳機時就像把一隻小豬帶在身邊。耳機支援藍牙5.3，具備通話降噪、低延遲與自動配對功能，加價購799元。

辦公室裡少不了的計算機，也被LULU豬重新包裝。「限量稅率計算機」將復古計算機與可愛公仔結合，配有12位數大螢幕，並具備記憶累計、稅率計算、百分比及退位鍵等功能，加價購499元。對於經常需要核對數字、處理報表的人來說，實用功能加上角色造型，讓每天反覆使用的辦公用品也多了收藏價值。

▲趴在療癒桌墊上開箱超欠收的真無線藍牙耳機，整顆立體LULU豬頭型充電艙手感細致又可愛，旁邊還有計算機與無線充電座，瞬間把工作區域變成專屬粉紅小天地。 圖／7-ELEVEN提供；窩客島整理



LULU豬隨行杯、筆電包與安全帽！從辦公桌一路陪到通勤路上

這波新品也照顧到經常外出的上班族。「限量Blender不鏽鋼隨行杯」推出2款設計，容量約740毫升，採用雙層真空不鏽鋼結構，標示保冰最高可達24小時，內附316不鏽鋼攪拌球，還有防漏設計與橡膠提環，加價購799元。平常習慣自備飲料的人，可以把LULU豬直接帶進每日喝水、喝咖啡的習慣裡。

其他通勤用品也相當完整，像是加價購499元的手提筆電包，採用加厚防護設計，方便攜帶筆電外出。騎車族則有台灣製造、通過CNS國家標準認證的「限量evo安全帽」，加價購799元。從出門前拿起安全帽，到抵達辦公室打開電腦，都能延續LULU豬的可愛風格。

▲質感滿分的Blender不鏽鋼隨行杯拿在手上非常順手，大容量配上繽紛插畫，隨手放在桌上擺拍或是運動補水都超有品味。 圖／7-ELEVEN提供；窩客島整理

LULU豬購物袋、滑輪購物車也有！外出採買變得更有趣

除了辦公與通勤用品，LULU豬還推出不少適合週末外出的生活小物。「限量絨毛小包附購物袋」加價購299元，輕盈購物袋可以收進絨毛小包裡，平常掛在包包或隨身攜帶，臨時需要購物袋時就能拿出來使用。

想要更大容量的收納選擇，還有「限量滑輪購物車」，加價購1,299元。袋身採用大開口拉鍊設計，搭配360度萬向滾輪，方便外出採買或搬運物品。另有加價購349元的輕量折疊傘、199元的桌墊滑鼠墊，以及799元的手持製冷風扇，讓整個系列從辦公室延伸到更多生活場景。

彩虹熊Care Bears換上機長空服員制服！存錢筒、玻璃杯同步開賣

喜歡彩虹熊Care Bears的人，這次也有一整系列新品可以挑選。7-ELEVEN同步推出以機長、空服員為主題的精品集點活動，讓熟悉的彩虹熊換上不同職業造型，將角色原本的繽紛色彩結合航空制服元素，變成更有主題感的收藏小物。

其中「限量造型公仔存錢筒」推出2款，高度約25公分，加價購每款999元。公仔結合存錢筒功能，設有旋蓋取錢孔，擺在書桌、櫃子上可以當作大型角色擺飾，也能用來收納零錢。另一款「限量經典公仔造型玻璃杯」高度約17公分，透明玻璃搭配彩虹熊造型，推出2款設計，每款加價購699元，日常喝水或擺放收藏都很吸睛。

▲彩虹熊Care Bears換上機長與空服員制服降臨，從立體絨毛面紙套、造型購物袋到公仔存錢筒通通有，滿滿一整桌夢幻周邊讓人忍不住想全套帶回家。 圖／7-ELEVEN提供；窩客島整理



彩虹熊絨毛面紙套499元！機長空服員證件夾上班族必看

對喜歡絨毛小物的人來說，「限量立體絨毛娃娃面紙套」很值得留意。這次共有3款角色，將彩虹熊娃娃與面紙套結合，柔軟的絨毛材質搭配立體角色外型，擺在沙發旁、床頭或辦公桌上，除了可以抽取面紙，也能成為空間裡的可愛裝飾，每款加價購499元。

上班族則可以看看「限量經典造型杯套加伸縮證件夾組」，以藍色機長與粉色空服員造型呈現，杯套背面設有拉鍊，可折疊收納，證件夾還附有伸縮功能，方便日常感應票卡。整組加價購399元，從買飲料到進出辦公室，都能帶著彩虹熊一起出門。

▲抱在懷裡手感極致軟綿的立體絨毛娃娃面紙套，趴姿造型搭配柔順觸感，放在沙發或床頭隨時蹭一下都超級紓壓。 圖／7-ELEVEN提供；窩客島整理

彩虹熊療癒植物瓶199元！還有行李吊牌、絨毛手機支架

如果想找價格相對親民，又適合放在桌上的收藏品，「限量Care Bears療癒植物瓶盲盒」加價購199元，共有2款隨機出貨。彩虹熊的大頭造型搭配植物種植設計，可以親手播種，透過吸水棉線供水，慢慢觀察綠葉生長，讓原本單純的角色擺飾多了照顧植物的樂趣。

這次也推出多款旅行與3C用品，包含加價購399元的密碼鎖行李束帶加行李吊牌組、299元的經典絨毛大頭手機支架，以及699元的WOKY鈦陶瓷雙飲杯。喜歡將角色融入日常的人，可以依照自己的使用習慣挑選，不必只把彩虹熊放在展示櫃裡。

▲一次集齊WOKY鈦陶瓷雙飲杯、造型玻璃杯與造型公仔存錢筒，不論是裝點日常飲品還是擺在家裡當裝飾品，都能讓生活空間隨時充滿療癒感。 圖／7-ELEVEN提供；窩客島整理



7-ELEVEN罐頭豬LULU、彩虹熊集點時間！10月14日下午3點開搶

這次兩大角色系列都採用門市快閃購方式，2026年10月14日下午3點起至11月3日晚間11點59分，於門市當筆消費不限金額，報會員手機即可直接購買指定集點商品。想要搶先收藏迷你數位相機、LULU豬屁屁手機支架，或彩虹熊機長空服員周邊的人，可以先確認想入手的品項與加價購價格。

若錯過快閃購，11月4日下午3點起還有小7集點卡活動，使用6點加價購買快閃購剩餘商品。不過這個階段只販售剩餘數量，若商品已經售完，就不會再開放該品項集點購買。尤其這次商品涵蓋不同款式與隨機盲盒，建議先確認自己想收藏的造型，再依實際販售情況選購，活動如有異動則以7-ELEVEN官網公告為準。

7-ELEVEN「罐頭豬 LULU 社畜日常」 與 「彩虹熊 Care Bears」 全店精品集點活動

門市快閃購：2026 年 10 月 14 日（三）15:00 起至 2026 年 11 月 3 日（二）23:59 止。消費不限金額，報會員手機號碼即可直接加價購。

小 7 集點卡：2026 年 11 月 4 日（三）15:00 起開跑。使用 6 點即可加價購（僅販售快閃購剩餘數量，售完即止）。

罐頭豬 LULU 社畜日常（共 19 款）

限量迷你咖啡杯磁吸盆栽雙入組（共 2 款）：加價購 199 元。內含活體植物（隨機搭配小仙人掌或多肉植物），磁吸杯套設計不占空間。

限量燈箱磁鐵（共 8 款，隨機盲盒）：單入加價購 129 元，八入套組加價購 999 元。可吸附於冰箱或鐵製物品。

限量 Blender 不鏽鋼隨行杯（共 2 款）：加價購 799 元。容量約 740ml，內附 316 不鏽鋼攪拌球，保冰最高達 24 小時。

限量迷你數位相機（共 2 款）：加價購 699 元。重量僅 24g，支援拍照、錄影、錄音，採用 Type-C 充電。

限量絨毛小包附購物袋：加價購 299 元。輕量購物袋可收納至絨毛小包內。

限量真無線藍牙耳機：加價購 799 元。以 LULU 豬立體頭型打造充電艙，支援藍牙 5.3、通話降噪與低延遲。

限量稅率計算機：加價購 499 元。12 位元大螢幕，具備稅率計算、記憶累計與雙重電源供電。

限量 3in1 折疊平板磁吸無線充電座：加價購 999 元。結合夜燈，支援最高 15W 磁吸快充與多裝置同時充電。

限量手提筆電包：加價購 499 元。加厚防護，附便利手把。

限量 evo 安全帽：加價購 799 元。台灣製造，通過 CNS 認證，配備新式鐵插扣與三扣環設計。

限量磁吸氣囊手機支架：加價購 499 元。立體豬屁屁造型，內附磁吸環，折疊氣囊角度可調。

限量手持製冷風扇：加價購 799 元。支援冰敷製冷、四段風速、90 度折疊與 USB 充電。

限量桌墊滑鼠墊：加價購 199 元。柔順防水布面，底部防滑設計。

限量輕量折疊傘：加價購 349 元。晴雨兩用，展開直徑約 87cm。

限量滑輪購物車：加價購 1,299 元。可摺平收納，配備 360 度萬向滾輪與拉鍊式大開口上蓋。

彩虹熊 Care Bears 機長與空服員系列（超過 13 款）

限量造型公仔存錢筒（共 2 款）：加價購 999 元/款。高約 25cm，設有旋蓋取錢孔。

限量立體絨毛娃娃面紙套（共 3 款）：加價購 499 元/款。柔軟絨毛材質結合面紙盒功能。

限量 Care Bears 療癒植物瓶盲盒（共 2 款，隨機）：加價購 199 元/款。利用毛細原理吸水棉線自動給水。

限量經典造型杯套+伸縮證件夾組：加價購 399 元/組。絨毛立體大頭造型，杯套可折疊收納，證件夾具伸縮感應功能。

限量絨毛吊飾造型購物袋（共 2 款）：加價購 349 元/款。大容量輕量購物袋附造型絨毛吊飾。

限量 Care Bears 系列 5 開 4 插 PD 快充延長線：加價購 899 元。具獨立開關與防塵蓋，支援 PD25W/QC25W 快充與過載自動斷電。

限量經典公仔造型玻璃杯（共 2 款）：加價購 699 元/款。高約 17cm，經典角色造型透明玻璃杯。

限量密碼鎖行李束帶+行李吊牌組：加價購 399 元/組。可調式束帶適用 20-32 吋行李箱。

限量造型矽膠手機掛環：加價購 249 元。愛心造型手環防掉落，可作包包掛飾。

限量經典絨毛大頭手機支架（附金屬貼片）：加價購 299 元。絨毛大頭折疊氣囊支架，支援磁吸功能。

限量 WOKY 鈦陶瓷雙飲杯（共 2 款）：加價購 699 元/款。彈蓋與吸管雙飲設計，鈦陶瓷內層防漏密封。

限量 5000mAh 半固態磁吸防爆行動電源：加價購 1,299 元。採用半固態電芯，內建 60W C to C 充電吊繩。

限量 evo 安全帽：加價購 799 元。台灣製造，通過 CNS 認證，配備鐵插扣與三扣環。

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