7-ELEVEN罐頭豬LULU集點來了！19款社畜小物超欠收，豬屁屁手機支架、迷你相機和彩虹熊同步登場

7-ELEVEN於10月14日起引進「罐頭豬LULU社畜日常」與「彩虹熊Care Bears」機長空服員系列周邊，最低199元起就能加價購。資深編輯 李維唐 表示：這次小7將療癒IP結合辦公3C與通勤實用性，精準切中上班族紓壓需求，預計將引發一波搶購熱潮。
7-ELEVEN這次真的要讓上班族集體養豬了！人氣角色「罐頭豬LULU」推出全新「LULU社畜日常」系列，10月14日起在全台7-ELEVEN展開精品集點活動，一口氣帶來19款療癒周邊，從迷你數位相機、豬屁屁手機支架、藍牙耳機，到辦公桌上的迷你盆栽通通有。這次還有「彩虹熊Care Bears」同步換上機長、空服員造型，推出存錢筒、絨毛面紙套、玻璃杯等收藏小物，最低199元起就能入手。無論是每天趕著打卡的上班族，還是喜歡蒐集可愛公仔的粉絲，都可以開始研究這波新品清單。
罐頭豬LULU社畜日常登場！19款周邊陪上班族度過忙碌日常
每天打開電腦、回覆訊息、處理工作，辦公桌上如果多了幾隻圓滾滾的小豬，心情是不是也會跟著好一點？來自香港的「罐頭豬LULU」，最初由藝術家Cici以羊毛氈創作，2019年推出首款公仔盒玩，憑著粉嫩臉頰、圓潤屁股，以及住在鋁製午餐肉罐頭裡的小精靈設定，成為不少收藏迷喜愛的角色。粉絲還有「午餐肉」、「養豬人」等專屬稱號，讓收藏LULU豬多了一份趣味。
這次7-ELEVEN直接把LULU豬帶進上班族的生活，19款新品圍繞辦公、通勤、外出購物與居家使用設計。從每天會拿起來的隨行杯，到工作時離不開的計算機、滑鼠墊，甚至安全帽與購物車，都能看見LULU豬的身影。比起單純擺在櫃子裡欣賞的公仔，這系列更強調讓角色真正融入日常生活。
LULU豬迷你咖啡杯盆栽199元！辦公桌也能養一盆療癒小植物
辦公桌空間不大，又想放點可愛的小東西，「限量迷你咖啡杯磁吸盆栽雙入組」就是這次相當有生活感的新品。小巧的咖啡杯造型搭配LULU豬設計，裡面還有真正的活體植物，隨機搭配小仙人掌或多肉植物。杯套採用磁吸設計，能在有限的桌面空間裡安排一個綠意角落，雙入組加價購199元。
喜歡把辦公空間布置得更有個人風格，也可以留意「限量燈箱磁鐵」。這次推出8款不同造型，單入採隨機販售，加價購129元，8入套組則為999元。磁吸設計可以貼在冰箱或鐵製物品表面，搭配燈箱造型，讓原本普通的生活角落多一點收藏趣味。
LULU豬迷你數位相機699元！24公克輕巧機身還能錄影錄音
喜歡隨手記錄生活的人，這次可以把目光放在「限量迷你數位相機」。整台機身重量只有24公克，體積小巧，除了拍照，還具備錄影與錄音功能，並使用Type-C充電設計。2款造型可選，加價購699元，無論是放進隨身小包，或帶著記錄日常片段，都很符合這次LULU豬主打的生活情境。
另一款讓養豬人很難忽略的，就是「限量磁吸氣囊手機支架」。設計直接把LULU豬最有辨識度的圓滾滾屁股變成手機配件，搭配折疊彈性氣囊與可調整角度的支架，拿手機、觀看影片時都能派上用場。商品內附磁吸環，加價購499元，把手機翻過來就能看見一隻小豬屁股，光是造型就很有話題。
LULU豬藍牙耳機、稅率計算機登場！辦公3C用品也變可愛
每天通勤都會使用耳機的上班族，這次還有「限量真無線藍牙耳機」可以收藏。充電艙直接做成LULU豬的立體大頭造型，粉嫩臉頰與小豬耳朵都成為外觀重點，拿出耳機時就像把一隻小豬帶在身邊。耳機支援藍牙5.3，具備通話降噪、低延遲與自動配對功能，加價購799元。
辦公室裡少不了的計算機，也被LULU豬重新包裝。「限量稅率計算機」將復古計算機與可愛公仔結合，配有12位數大螢幕，並具備記憶累計、稅率計算、百分比及退位鍵等功能，加價購499元。對於經常需要核對數字、處理報表的人來說，實用功能加上角色造型，讓每天反覆使用的辦公用品也多了收藏價值。
LULU豬隨行杯、筆電包與安全帽！從辦公桌一路陪到通勤路上
這波新品也照顧到經常外出的上班族。「限量Blender不鏽鋼隨行杯」推出2款設計，容量約740毫升，採用雙層真空不鏽鋼結構，標示保冰最高可達24小時，內附316不鏽鋼攪拌球，還有防漏設計與橡膠提環，加價購799元。平常習慣自備飲料的人，可以把LULU豬直接帶進每日喝水、喝咖啡的習慣裡。
其他通勤用品也相當完整，像是加價購499元的手提筆電包，採用加厚防護設計，方便攜帶筆電外出。騎車族則有台灣製造、通過CNS國家標準認證的「限量evo安全帽」，加價購799元。從出門前拿起安全帽，到抵達辦公室打開電腦，都能延續LULU豬的可愛風格。
LULU豬購物袋、滑輪購物車也有！外出採買變得更有趣
除了辦公與通勤用品，LULU豬還推出不少適合週末外出的生活小物。「限量絨毛小包附購物袋」加價購299元，輕盈購物袋可以收進絨毛小包裡，平常掛在包包或隨身攜帶，臨時需要購物袋時就能拿出來使用。
想要更大容量的收納選擇，還有「限量滑輪購物車」，加價購1,299元。袋身採用大開口拉鍊設計，搭配360度萬向滾輪，方便外出採買或搬運物品。另有加價購349元的輕量折疊傘、199元的桌墊滑鼠墊，以及799元的手持製冷風扇，讓整個系列從辦公室延伸到更多生活場景。
彩虹熊Care Bears換上機長空服員制服！存錢筒、玻璃杯同步開賣
喜歡彩虹熊Care Bears的人，這次也有一整系列新品可以挑選。7-ELEVEN同步推出以機長、空服員為主題的精品集點活動，讓熟悉的彩虹熊換上不同職業造型，將角色原本的繽紛色彩結合航空制服元素，變成更有主題感的收藏小物。
其中「限量造型公仔存錢筒」推出2款，高度約25公分，加價購每款999元。公仔結合存錢筒功能，設有旋蓋取錢孔，擺在書桌、櫃子上可以當作大型角色擺飾，也能用來收納零錢。另一款「限量經典公仔造型玻璃杯」高度約17公分，透明玻璃搭配彩虹熊造型，推出2款設計，每款加價購699元，日常喝水或擺放收藏都很吸睛。
彩虹熊絨毛面紙套499元！機長空服員證件夾上班族必看
對喜歡絨毛小物的人來說，「限量立體絨毛娃娃面紙套」很值得留意。這次共有3款角色，將彩虹熊娃娃與面紙套結合，柔軟的絨毛材質搭配立體角色外型，擺在沙發旁、床頭或辦公桌上，除了可以抽取面紙，也能成為空間裡的可愛裝飾，每款加價購499元。
上班族則可以看看「限量經典造型杯套加伸縮證件夾組」，以藍色機長與粉色空服員造型呈現，杯套背面設有拉鍊，可折疊收納，證件夾還附有伸縮功能，方便日常感應票卡。整組加價購399元，從買飲料到進出辦公室，都能帶著彩虹熊一起出門。
彩虹熊療癒植物瓶199元！還有行李吊牌、絨毛手機支架
如果想找價格相對親民，又適合放在桌上的收藏品，「限量Care Bears療癒植物瓶盲盒」加價購199元，共有2款隨機出貨。彩虹熊的大頭造型搭配植物種植設計，可以親手播種，透過吸水棉線供水，慢慢觀察綠葉生長，讓原本單純的角色擺飾多了照顧植物的樂趣。
這次也推出多款旅行與3C用品，包含加價購399元的密碼鎖行李束帶加行李吊牌組、299元的經典絨毛大頭手機支架，以及699元的WOKY鈦陶瓷雙飲杯。喜歡將角色融入日常的人，可以依照自己的使用習慣挑選，不必只把彩虹熊放在展示櫃裡。
7-ELEVEN罐頭豬LULU、彩虹熊集點時間！10月14日下午3點開搶
這次兩大角色系列都採用門市快閃購方式，2026年10月14日下午3點起至11月3日晚間11點59分，於門市當筆消費不限金額，報會員手機即可直接購買指定集點商品。想要搶先收藏迷你數位相機、LULU豬屁屁手機支架，或彩虹熊機長空服員周邊的人，可以先確認想入手的品項與加價購價格。
若錯過快閃購，11月4日下午3點起還有小7集點卡活動，使用6點加價購買快閃購剩餘商品。不過這個階段只販售剩餘數量，若商品已經售完，就不會再開放該品項集點購買。尤其這次商品涵蓋不同款式與隨機盲盒，建議先確認自己想收藏的造型，再依實際販售情況選購，活動如有異動則以7-ELEVEN官網公告為準。
7-ELEVEN「罐頭豬 LULU 社畜日常」 與 「彩虹熊 Care Bears」 全店精品集點活動
門市快閃購：2026 年 10 月 14 日（三）15:00 起至 2026 年 11 月 3 日（二）23:59 止。消費不限金額，報會員手機號碼即可直接加價購。
小 7 集點卡：2026 年 11 月 4 日（三）15:00 起開跑。使用 6 點即可加價購（僅販售快閃購剩餘數量，售完即止）。
罐頭豬 LULU 社畜日常（共 19 款）
- 限量迷你咖啡杯磁吸盆栽雙入組（共 2 款）：加價購 199 元。內含活體植物（隨機搭配小仙人掌或多肉植物），磁吸杯套設計不占空間。
- 限量燈箱磁鐵（共 8 款，隨機盲盒）：單入加價購 129 元，八入套組加價購 999 元。可吸附於冰箱或鐵製物品。
- 限量 Blender 不鏽鋼隨行杯（共 2 款）：加價購 799 元。容量約 740ml，內附 316 不鏽鋼攪拌球，保冰最高達 24 小時。
- 限量迷你數位相機（共 2 款）：加價購 699 元。重量僅 24g，支援拍照、錄影、錄音，採用 Type-C 充電。
- 限量絨毛小包附購物袋：加價購 299 元。輕量購物袋可收納至絨毛小包內。
- 限量真無線藍牙耳機：加價購 799 元。以 LULU 豬立體頭型打造充電艙，支援藍牙 5.3、通話降噪與低延遲。
- 限量稅率計算機：加價購 499 元。12 位元大螢幕，具備稅率計算、記憶累計與雙重電源供電。
- 限量 3in1 折疊平板磁吸無線充電座：加價購 999 元。結合夜燈，支援最高 15W 磁吸快充與多裝置同時充電。
- 限量手提筆電包：加價購 499 元。加厚防護，附便利手把。
- 限量 evo 安全帽：加價購 799 元。台灣製造，通過 CNS 認證，配備新式鐵插扣與三扣環設計。
- 限量磁吸氣囊手機支架：加價購 499 元。立體豬屁屁造型，內附磁吸環，折疊氣囊角度可調。
- 限量手持製冷風扇：加價購 799 元。支援冰敷製冷、四段風速、90 度折疊與 USB 充電。
- 限量桌墊滑鼠墊：加價購 199 元。柔順防水布面，底部防滑設計。
- 限量輕量折疊傘：加價購 349 元。晴雨兩用，展開直徑約 87cm。
- 限量滑輪購物車：加價購 1,299 元。可摺平收納，配備 360 度萬向滾輪與拉鍊式大開口上蓋。
彩虹熊 Care Bears 機長與空服員系列（超過 13 款）
- 限量造型公仔存錢筒（共 2 款）：加價購 999 元/款。高約 25cm，設有旋蓋取錢孔。
- 限量立體絨毛娃娃面紙套（共 3 款）：加價購 499 元/款。柔軟絨毛材質結合面紙盒功能。
- 限量 Care Bears 療癒植物瓶盲盒（共 2 款，隨機）：加價購 199 元/款。利用毛細原理吸水棉線自動給水。
- 限量經典造型杯套+伸縮證件夾組：加價購 399 元/組。絨毛立體大頭造型，杯套可折疊收納，證件夾具伸縮感應功能。
- 限量絨毛吊飾造型購物袋（共 2 款）：加價購 349 元/款。大容量輕量購物袋附造型絨毛吊飾。
- 限量 Care Bears 系列 5 開 4 插 PD 快充延長線：加價購 899 元。具獨立開關與防塵蓋，支援 PD25W/QC25W 快充與過載自動斷電。
- 限量經典公仔造型玻璃杯（共 2 款）：加價購 699 元/款。高約 17cm，經典角色造型透明玻璃杯。
- 限量密碼鎖行李束帶+行李吊牌組：加價購 399 元/組。可調式束帶適用 20-32 吋行李箱。
- 限量造型矽膠手機掛環：加價購 249 元。愛心造型手環防掉落，可作包包掛飾。
- 限量經典絨毛大頭手機支架（附金屬貼片）：加價購 299 元。絨毛大頭折疊氣囊支架，支援磁吸功能。
- 限量 WOKY 鈦陶瓷雙飲杯（共 2 款）：加價購 699 元/款。彈蓋與吸管雙飲設計，鈦陶瓷內層防漏密封。
- 限量 5000mAh 半固態磁吸防爆行動電源：加價購 1,299 元。採用半固態電芯，內建 60W C to C 充電吊繩。
- 限量 evo 安全帽：加價購 799 元。台灣製造，通過 CNS 認證，配備鐵插扣與三扣環。
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