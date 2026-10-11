史努比買一送一！康寧Ｘ哈利波特聯名12款杯盤麻瓜要收，4大週年慶優惠再送史努比傘

編輯 鄭雅之 表示：哈利波特聯名餐盤也太精緻了吧！插畫版嘿美、金探子、霍格華茲都好美喔～
年末想要提升居家用餐儀式感，絕對不能錯過這次全台百貨週年慶的超強餐廚優惠。康寧餐具特別祭出正價商品66折優惠，多款熱銷組合更直接下殺至37折起。今年最吸睛的就是首度亮相的哈利波特聯名餐具，搭配經典史努比系列買一送一與多重滿額好禮，幫大家省荷包又能打造夢幻生活餐桌。
主婦熱推餐盤換新首選
如果是追求耐用度的家庭首選，品牌最招牌的三層壓製玻璃餐盤這次優惠力道也非常猛烈。主打輕薄耐撞且極好清洗的特色，長年熱銷的「古典藍」與「嫣紅微風」等花色享3件48折與5件38折。另外指定12款熱門花色買滿10件，還會額外加碼送禮，非常適合趁著週年慶一次幫家中的餐具大換血。
霍格華茲魔法餐桌開箱
這次登場的哈利波特聯名系列真的讓人一眼心動。康寧特別選用優雅柔和的水彩筆觸呈現經典圖案，包含「霍格華茲學院」與「九又四分之三月台」等精緻細節，整體質感非常優雅。首波推出12款造型平盤與湯碗，價格親民落在500元至1080元之間，輕鬆為每日早晚餐點注入滿滿的魔法奇幻氛圍。
上班族備餐神隊友推薦
除了餐桌上的精美瓷盤，10月底還會登場兩款超級實用的隨行好物。其中包含大容量的「316不鏽鋼雙飲杯」，採用安全耐用的醫療級材質，並配有方便的便攜手把與防滑底座。另外還有「耐熱玻璃保鮮盒」，高耐溫性質搭配無毒透明上蓋，矽膠圈更能輕鬆拆洗，絕對是上班族日常帶便當或收納食材的夢幻逸品。
萌系史努比買一送一優惠
喜愛萌系風格的朋友，這次週年慶一定要鎖定史努比系列商品。包含「隨行杯」、「玻璃水壺」以及「玻璃保鮮盒」全數加入買一送一的超殺搶購行列。全台百貨活動將一路持續至12月20日，消費滿額還能免費帶走「純鈦餐筷五雙組」或是「義大利不沾炒鍋」，卡友首七日更有獨家消費禮，大家趕緊安排時間衝一波。
康寧餐具 週年慶優惠資訊
活動期間與通路：即日起至12月20日於全台康寧餐具百貨通路登場，實際日期依各百貨公告為準。
全館基本優惠：正價商品享66折優惠，不含配件及特價商品，限定套組最低37折起。
優惠內容：
- 經典Corelle餐盤折扣
指定長年熱銷花色如古典藍、嫣紅微風、春晨藍花：任選3件48折、5件38折。
指定12款花色餐盤：5件55折、10件5折，買滿10件加贈卡通圖案8吋平盤與微波蓋組，市價910元。
- SNOOPY系列買一送一
保溫瓶杯系列買一送一，以價低者為贈品，加碼贈水壺袋，市價290元。
玻璃杯壺系列買一送一，以價低者為贈品，加碼贈海綿杯刷，市價120元。
耐熱玻璃及不鏽鋼保鮮盒系列享買一送一，以價低者為贈品。
VVIP首七日獨家禮：VVIP卡友不限金額消費，即贈SNOOPY抗UV晴雨傘，市價590元，每卡限領一支，送完為止。
- 滿額贈好禮
滿3000元：贈SNAPWARE方形耐熱玻璃儲物罐3件組，市價1350元。
滿6000元：贈VISIONS純鈦餐筷五雙組，市價2460元。
滿8000元：贈COMBEKK義大利製造不沾炒鍋28cm，市價4080元。
康寧餐具Ｘ哈利波特 聯名商品
- 首波12款餐碗盤單品享新品特價，熱門套組如CORELLE葛萊分多印記麵碗+微波蓋四入組特價999元。
- 10月底接力上市SNAPWARE 316不鏽鋼雙飲杯特價1250元起，PYREX耐熱玻璃保鮮盒特價250元起。
人氣IP最新快閃、展覽都要跟上！
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