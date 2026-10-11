史努比買一送一！康寧Ｘ哈利波特聯名12款杯盤麻瓜要收，4大週年慶優惠再送史努比傘

編輯 鄭雅之 表示：哈利波特聯名餐盤也太精緻了吧！插畫版嘿美、金探子、霍格華茲都好美喔～

年末想要提升居家用餐儀式感，絕對不能錯過這次全台百貨週年慶的超強餐廚優惠。康寧餐具特別祭出正價商品66折優惠，多款熱銷組合更直接下殺至37折起。今年最吸睛的就是首度亮相的哈利波特聯名餐具，搭配經典史努比系列買一送一與多重滿額好禮，幫大家省荷包又能打造夢幻生活餐桌。

▲萌系粉嫩的SNOOPY花野拾光保溫瓶杯系列同步享有買一送一優惠，買就送精美水壺袋，滿足好康成雙的送禮與自用需求。 ▲聯名餐盤特別採用柔和水彩筆觸與復古色調，將嘿美傳信與金探子等精緻圖案自然融入餐具設計，單品享週年慶特別價優惠。





主婦熱推餐盤換新首選

如果是追求耐用度的家庭首選，品牌最招牌的三層壓製玻璃餐盤這次優惠力道也非常猛烈。主打輕薄耐撞且極好清洗的特色，長年熱銷的「古典藍」與「嫣紅微風」等花色享3件48折與5件38折。另外指定12款熱門花色買滿10件，還會額外加碼送禮，非常適合趁著週年慶一次幫家中的餐具大換血。

▲康寧餐具Corelle經典熱銷花色古典藍系列，採用獨家三層夾層壓製玻璃打造，輕薄耐撞易清洗，任選3件享48折、5件享38折超殺優惠。





霍格華茲魔法餐桌開箱

這次登場的哈利波特聯名系列真的讓人一眼心動。康寧特別選用優雅柔和的水彩筆觸呈現經典圖案，包含「霍格華茲學院」與「九又四分之三月台」等精緻細節，整體質感非常優雅。首波推出12款造型平盤與湯碗，價格親民落在500元至1080元之間，輕鬆為每日早晚餐點注入滿滿的魔法奇幻氛圍。

▲聯名餐碗包含325ml中式小碗與473ml韓式湯碗等多種規格，價格親民且滿足日常用餐需求，週年慶入手最划算。





上班族備餐神隊友推薦

除了餐桌上的精美瓷盤，10月底還會登場兩款超級實用的隨行好物。其中包含大容量的「316不鏽鋼雙飲杯」，採用安全耐用的醫療級材質，並配有方便的便攜手把與防滑底座。另外還有「耐熱玻璃保鮮盒」，高耐溫性質搭配無毒透明上蓋，矽膠圈更能輕鬆拆洗，絕對是上班族日常帶便當或收納食材的夢幻逸品。

▲預計10月底上市的SNAPWARE 316不鏽鋼保溫保冰雙飲杯，具備950ml大容量與雙飲口設計，兼具便攜機能與經典圖騰收藏樂趣。 ▲PYREX耐熱玻璃保鮮盒推出三種實用尺寸規格，具備高耐熱性質與零毛孔無毒特性，透明上蓋搭配可拆洗矽膠圈，輕鬆滿足食材保鮮收納需求。





萌系史努比買一送一優惠

喜愛萌系風格的朋友，這次週年慶一定要鎖定史努比系列商品。包含「隨行杯」、「玻璃水壺」以及「玻璃保鮮盒」全數加入買一送一的超殺搶購行列。全台百貨活動將一路持續至12月20日，消費滿額還能免費帶走「純鈦餐筷五雙組」或是「義大利不沾炒鍋」，卡友首七日更有獨家消費禮，大家趕緊安排時間衝一波。

▲SNOOPY復刻黑白耐熱玻璃與不鏽鋼保鮮盒系列，週年慶祭出買一送一超值優惠，質感極佳且方便上班族日常備餐與食材收納。 ▲SNOOPY旅行趣保溫瓶杯系列享買一送一，購買即加碼贈送實用水壺袋，多款活潑插畫配色是外出隨行必備質感單品。





康寧餐具 週年慶優惠資訊

活動期間與通路：即日起至12月20日於全台康寧餐具百貨通路登場，實際日期依各百貨公告為準。

全館基本優惠：正價商品享66折優惠，不含配件及特價商品，限定套組最低37折起。

優惠內容：

經典Corelle餐盤折扣

指定長年熱銷花色如古典藍、嫣紅微風、春晨藍花：任選3件48折、5件38折。

指定12款花色餐盤：5件55折、10件5折，買滿10件加贈卡通圖案8吋平盤與微波蓋組，市價910元。





指定長年熱銷花色如古典藍、嫣紅微風、春晨藍花：任選3件48折、5件38折。 指定12款花色餐盤：5件55折、10件5折，買滿10件加贈卡通圖案8吋平盤與微波蓋組，市價910元。 SNOOPY系列買一送一

保溫瓶杯系列買一送一，以價低者為贈品，加碼贈水壺袋，市價290元。

玻璃杯壺系列買一送一，以價低者為贈品，加碼贈海綿杯刷，市價120元。

耐熱玻璃及不鏽鋼保鮮盒系列享買一送一，以價低者為贈品。

VVIP首七日獨家禮：VVIP卡友不限金額消費，即贈SNOOPY抗UV晴雨傘，市價590元，每卡限領一支，送完為止。





保溫瓶杯系列買一送一，以價低者為贈品，加碼贈水壺袋，市價290元。 玻璃杯壺系列買一送一，以價低者為贈品，加碼贈海綿杯刷，市價120元。 耐熱玻璃及不鏽鋼保鮮盒系列享買一送一，以價低者為贈品。 VVIP首七日獨家禮：VVIP卡友不限金額消費，即贈SNOOPY抗UV晴雨傘，市價590元，每卡限領一支，送完為止。 滿額贈好禮

滿3000元：贈SNAPWARE方形耐熱玻璃儲物罐3件組，市價1350元。

滿6000元：贈VISIONS純鈦餐筷五雙組，市價2460元。

滿8000元：贈COMBEKK義大利製造不沾炒鍋28cm，市價4080元。





康寧餐具Ｘ哈利波特 聯名商品

首波12款餐碗盤單品享新品特價，熱門套組如CORELLE葛萊分多印記麵碗+微波蓋四入組特價999元。

10月底接力上市SNAPWARE 316不鏽鋼雙飲杯特價1250元起，PYREX耐熱玻璃保鮮盒特價250元起。





人氣IP最新快閃、展覽都要跟上！

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看更多康寧餐具Ｘ哈利波特 聯名商品

▲醫療級316不鏽鋼雙飲杯推出霍格華茲學院與奇獸好友等六款主題花色，搭配便攜手把與防滑底套，是上班族戶外隨行的必備質感好物。 ▲重返霍格華茲系列首波推出12款造型餐碗與平盤，融合入學通知信、九又四分之三月台等經典元素，打造充滿驚喜的魔法餐桌。