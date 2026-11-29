編輯 鄭雅之 表示：60公分超長蛋塔也太浮誇！敲碗更多門市有賣～

下班或假日總想來點療癒甜點犒賞自己，但傳統蛋塔一次一顆往往讓人覺得不夠過癮。看準甜點控對份量與視覺的雙重渴望，愛買量販店在蛋塔創下日銷破萬顆後，重磅推出每份168元的「60公分超長蛋塔」，於桃園、南雅及水湳店每日現烤限量開賣，即日起至12月8日更同步祭出多款中西式烘焙優惠。



▲愛買多口味甜吐司包含奶酥、芋頭、椰子與起司火腿口味，即日起至12月8日每條優惠價85元。

▲深受喜愛的愛買綜合中式小酥餅，即日起至12月8日任選5個特價99元，換算下來單個不用20元。





「60公分超長蛋塔」只有三間門市有賣

愛買旗下單顆15元的「傳統蛋塔」與22元的「葡式蛋塔」，憑藉親民價格創下日銷破萬顆紀錄。為延續這股烘焙買氣，愛買將個人獨享升級為多人分享，推出平均1公分不到3元的「60公分超長蛋塔」，大幅提升商品性價比。」主打每日新鮮現烤出爐，外層塔皮呈現誘人的金黃色澤，入口酥脆帶有濃郁香氣，內餡則填滿滑順細緻的蛋奶餡，層次豐富不膩口。浮誇的巨無霸尺寸非常適合家庭聚餐、辦公室午茶或節慶派對分食，讓大家用百元預算就能享受多人分享樂趣，目前僅在桃園、南雅與水湳店限量供應。



▲愛買量販推出第三款蛋塔「60公分超長蛋塔」，桃園、南雅及水湳店每日現烤限量上市，每份只要168元。





台式砂糖甜甜圈任選3個65元

除了吸睛的巨無霸蛋塔外，愛買看準民眾對全天候餐食的多元需求，即日起至12月8日針對多款人氣烘焙品項推出限時折扣。包含充滿懷舊風味的「台式傳統砂糖甜甜圈」任選3個65元，深受長輩喜愛的「綜合小酥餅」5個99元，以及「葡式蛋塔」4個85元、多口味甜吐司與家庭號起酥蛋糕，讓小資族能輕鬆採買。



▲充滿懷舊風味的台式傳統砂糖甜甜圈，即日起至12月8日任選3個只要65元，平均每個不到22元。

愛買60公分超長蛋塔 販售資訊

60公分超長蛋塔：每份168元，於桃園店、南雅店、水湳店每日限時限量販售，售完為止。





愛買烘焙 優惠資訊

優惠活動期間：即日起至12月8日止。

優惠品項：

台式傳統砂糖甜甜圈：任選3個65元，平均每個不到22元。

綜合小酥餅：5個99元，平均每個不到20元。

葡式蛋塔：4個優惠價85元。

多口味甜吐司：奶酥、芋頭、椰子、起司火腿口味，每條85元。

家庭號起酥蛋糕：每條優惠價118元。

不只愛吃蛋塔！麵包控這寫話題新品都要吃到

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