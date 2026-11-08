沒預定吃不到！台北酸種麵包「TÉSUAN遞頌」每週口味不同、必吃推薦，連可頌都很強

編輯 鄭雅之 表示：台北酸種麵包必吃夯店又多一間了！法國麵包主廚做的就是正宗～
近年來台北掀起一陣酸種麵包旋風，許多饕客紛紛走訪巷弄尋找最迷人的麥香。全新登場的「TÉSUAN遞頌法式烘焙」低調進駐松山民生敦北商圈，由法國主廚與台灣太太聯手打造。店內每天供應近20款手工烘焙好物，從溫和爽口的酸種到香酥可頌，為這股熱潮帶來最道地的南法慢活滋味。
南法主廚自養酵母的職人堅持
曾在巴黎各大烘焙名店歷練的主廚，這趟將南法馬賽的自養天然酵母工藝原汁原味搬來台灣。為了讓酸種散發溫柔麥香而不刺鼻，主廚依據每天溫濕度微調酵母狀態，並嚴選法國紅標認證麵粉，耐著性子經過48小時低溫靜置發酵，讓出爐的麵包擁有濕潤保水又有彈性的討喜口感。
每週換菜單的豐富酸種麵包巡禮
主廚每週都會更換風味，天天端出5至6種驚喜選擇。喜愛純粹穀物香氣的推薦必點「法式傳統」，想吃層次風味的則有「藍莓乳酪」與「無花果杏仁」，果乾與濃郁乳酪鹹甜交織極度誘人。想要感受節慶氣息也能試試「鄉村栗子核桃」，黑麥醇厚底蘊搭配堅果香，每口都能嚐到細膩滋味。
甜點魂爆發的酥脆手作美型可頌
除了酸種引人注目之外，融入甜點工藝的可頌系列更是視覺與味覺的雙重享受。招牌「法式可頌」透過特殊的繁複貼皮手法，烘烤出持久酥脆的黃金外層與滿滿奶油香氣。巧思十足的「榛果杏仁帕里尼可頌」更是大方包裹厚實手作堅果內餡，酥脆層次與濃郁堅果香交融，讓人一吃就愛上。杏仁可頌也是以最傳統的法國做法呈現，將原味可頌壓扁後剖半抹上杏仁餡，上頭也擠上滿滿的杏仁餡和杏仁片，讓大家每咬一口都能享受到濃濃的香氣。
TÉSUAN 遞頌法式烘焙 店家資訊
門市地址：台北市松山區敦化北路155巷15號
連絡電話：02-6609-5155
營業時間：每週日至週二公休
TÉSUAN 遞頌法式烘焙 推薦特色品項
- 法式傳統酸種麵包 300元
- 藍莓乳酪酸種麵包 320元
- 無花果杏仁酸種麵包 310元
- 鄉村栗子核桃酸種麵包 320元
- 法式可頌 95元
- 榛果杏仁帕里尼可頌 135元
- 巴黎布丁塔 390元
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