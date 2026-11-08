沒預定吃不到！台北酸種麵包「TÉSUAN遞頌」每週口味不同、必吃推薦，連可頌都很強

編輯 鄭雅之 表示：台北酸種麵包必吃夯店又多一間了！法國麵包主廚做的就是正宗～

近年來台北掀起一陣酸種麵包旋風，許多饕客紛紛走訪巷弄尋找最迷人的麥香。全新登場的「TÉSUAN遞頌法式烘焙」低調進駐松山民生敦北商圈，由法國主廚與台灣太太聯手打造。店內每天供應近20款手工烘焙好物，從溫和爽口的酸種到香酥可頌，為這股熱潮帶來最道地的南法慢活滋味。



▲人氣推薦藍莓乳酪酸種麵包撕開滿是野生藍莓乾與香濃乳酪，口感濕潤Ｑ彈且酸甜鹹香。(攝影：鄭雅之)

▲隱身松山民生敦北商圈的TÉSUAN遞頌法式烘焙，優雅店裝傳遞南法職人烘焙的純粹初心。(攝影：鄭雅之)





南法主廚自養酵母的職人堅持

曾在巴黎各大烘焙名店歷練的主廚，這趟將南法馬賽的自養天然酵母工藝原汁原味搬來台灣。為了讓酸種散發溫柔麥香而不刺鼻，主廚依據每天溫濕度微調酵母狀態，並嚴選法國紅標認證麵粉，耐著性子經過48小時低溫靜置發酵，讓出爐的麵包擁有濕潤保水又有彈性的討喜口感。



▲法籍主廚Ted親自細心製作每一款麵團，嚴格控溫控濕，賦予手作麵包最佳的筋度與水潤感。(攝影：鄭雅之)





每週換菜單的豐富酸種麵包巡禮

主廚每週都會更換風味，天天端出5至6種驚喜選擇。喜愛純粹穀物香氣的推薦必點「法式傳統」，想吃層次風味的則有「藍莓乳酪」與「無花果杏仁」，果乾與濃郁乳酪鹹甜交織極度誘人。想要感受節慶氣息也能試試「鄉村栗子核桃」，黑麥醇厚底蘊搭配堅果香，每口都能嚐到細膩滋味。



▲多款手工自養酵母酸種麵包切面氣孔均勻，包含法式傳統與薑黃椰棗杏仁，麥香濃郁且口感Ｑ彈。(攝影：鄭雅之)





甜點魂爆發的酥脆手作美型可頌

除了酸種引人注目之外，融入甜點工藝的可頌系列更是視覺與味覺的雙重享受。招牌「法式可頌」透過特殊的繁複貼皮手法，烘烤出持久酥脆的黃金外層與滿滿奶油香氣。巧思十足的「榛果杏仁帕里尼可頌」更是大方包裹厚實手作堅果內餡，酥脆層次與濃郁堅果香交融，讓人一吃就愛上。杏仁可頌也是以最傳統的法國做法呈現，將原味可頌壓扁後剖半抹上杏仁餡，上頭也擠上滿滿的杏仁餡和杏仁片，讓大家每咬一口都能享受到濃濃的香氣。



▲杏仁可頌大器裹入現磨杏仁奶餡，表面鋪滿香脆杏仁片烘烤，每一口都散發濃厚堅果甜香。(攝影：鄭雅之)

▲經典巧克力可頌展現精湛千層技藝，外層酥脆且內部濕潤，充滿迷人優質發酵奶油香氣。(攝影：鄭雅之)

TÉSUAN 遞頌法式烘焙 店家資訊

門市地址：台北市松山區敦化北路155巷15號

連絡電話：02-6609-5155

營業時間：每週日至週二公休





TÉSUAN 遞頌法式烘焙 推薦特色品項

法式傳統酸種麵包 300元

藍莓乳酪酸種麵包 320元

無花果杏仁酸種麵包 310元

鄉村栗子核桃酸種麵包 320元

法式可頌 95元

榛果杏仁帕里尼可頌 135元

巴黎布丁塔 390元

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▲招牌法式可頌耗時三天低溫長時發酵，獨特貼皮工藝打造極致酥脆外皮與滿滿奶油香。(攝影：鄭雅之)

▲瑞士巧克力與肉桂阿曼等可頌系列，層次分明、金黃誘人，展現正統法式酥皮美學。(攝影：鄭雅之)

▲店內每日新鮮出爐多款自養酵母酸種麵包與千層可頌，在如精品店般的陳列中傳遞手作溫度。(攝影：鄭雅之)