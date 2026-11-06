2026旅展優惠懶人包！超過30間飯店、9大航空機票優惠一次看，百元機票限量搶、自助餐買10送1

2026 ITF台灣國際旅展開跑，機票999元起、五星飯店住宿最低1.7折。窩客島資深編輯李維唐表示，旅展最值得比較的不只是折扣，更是票券使用期限、假日加價與現場限定贈品，買對方案才能真正省下旅費。
2026 ITF台灣國際旅展11月6日至9日在台北南港展覽館一館登場，這次不只有華航、台灣虎航祭出機票優惠，易遊網更推出限量100元機票，飯店業者也提前開打線上旅展，從寒舍、晶華、凱撒、福容、雲朗到宜蘭綠舞，住宿券、吃到飽餐券、泡湯券通通有折扣。想安排年底旅行、2027年春節出遊，或先買好家庭聚餐餐券，這波旅展有不少值得比價的選擇。
窩客島資深編輯李維唐整理這波旅展優惠發現，除了機票價格受到關注，飯店聯合住宿券、親子Villa、溫泉住宿與自助餐套票同樣是重點。尤其不同品牌的使用期限、假日加價及買多送多規則差異很大，先確認票券條件，再決定要不要一次買齊。
易遊網百元機票限量搶
這次想搶便宜機票，易遊網「超心動100貨公司」線上旅展是不能漏掉的一站。活動從10月28日至11月11日，推出指定時段100元日韓泰機票、跟團行程、飯店與餐券限量商品，11月11日還有大阪、釜山機票1,111元一口價。一般機票優惠則集合多家航空公司，最低75折起，包含日本越洋航空沖繩來回含稅7,066元起、星宇航空宿霧8,071元起、長榮航空胡志明市9,355元起，以及中華航空曼谷9,688元起。
住宿方面，易遊網集結超過30間飯店輪流推出百元起限量商品，包含清境老英格蘭莊園、墾丁凱撒、關西六福莊、台中鳳凰酒店等。國內旅遊也有台中花毯節一日遊599元起、澎湖五星自由行3天4,999元起，適合想一次比較機票、住宿與套裝行程的人。
華航、台灣虎航機票優惠開搶
華航這次主打熱門航線76折起，亞洲航點包括香港未稅3,240元起、宿霧3,354元起、沖繩及釜山5,994元起；澳洲航線則有布里斯本15,147元起、雪梨16,188元起、墨爾本17,253元起。旅展現場還設有787互動體驗區、寶可夢主題展區與AI拍貼機，購票有機會抽到限定好禮及商務艙機票。
台灣虎航則推出全航線單程未稅999元起，11月6日上午10點開賣至11月9日晚間11點59分，適用搭乘期間為2026年11月6日至2027年10月30日。旅展現場還有機票抽獎及限定活動，想安排日本、韓國等短程旅行，可以先比較實際航班、稅金與行李費用。
五星飯店住宿最低1.7折起
飯店優惠同樣競爭激烈。天成飯店集團推出年度優惠1.7折起，旗下6館聯合住宿券每張3,200元，瑞穗天合平日雙人一泊二食9,800元起，天成逸旅蝴蝶谷一泊三食6,000元起，朋趣豪華露營一泊四食同樣6,000元起。
台北萬豪酒店則有經典客房、天際客房及豪華套房住宿券4,999元起，指定住宿券農曆過年與暑假入住不加價。高雄萬豪酒店推出雙人住宿5,500元起，住宿優惠最低29折。想住台北市區五星飯店，台北遠東香格里拉豪華客房雙人含早餐5,399元起，台北美福行政客房平日雙人住宿券6,088元，台北君悅豪華客房平日住宿券6,888元起。
寒舍、晶華聯合住宿券一次比較
不確定要住哪個城市，聯合住宿券反而更值得先看。寒舍集團線上旅展10月2日開跑，住宿最低33折、餐券最低37折，涵蓋台北喜來登、台北寒舍艾美、礁溪寒沐等館別，還有指定自助餐券及溫泉住宿商品。
晶華國際酒店集團則推出每張3,000元的「環遊晶華住宿券」，可依不同館別所需券數入住晶華、晶英、晶泉及捷絲旅系列飯店，買10送1或選擇亞洲萬里通8,000哩。餐飲方面，栢麗廳早餐、故宮晶華烤鴨等指定商品最低約57折，還有三燔壽喜燒、泰市場與SPA優惠。
凱撒、福容聯合住宿券搶便宜
凱撒飯店連鎖集結全台10館，聯合住宿券每張2,799元，買10送1換算每張最低2,545元；自助餐券每張890元，指定大量購買組合換算最低729元起。除了住宿與餐飲，還有滿額抽住宿券及會員加碼活動。
福容大飯店則推出全新福容徠旅通用券，適用林口、中壢、水里、高雄、墾丁及澎湖6館，會員優惠換算每張約2,399元起；福容聯合住宿券會員買15送2，平均每張2,815元。嘉義福容voco酒店住宿最低2折起，指定平日入住再贈雙人晚餐，適合想安排不同城市旅行的人。
宜蘭綠舞Villa住宿3.3折起
親子旅行不能漏掉宜蘭綠舞國際觀光飯店。綠舞這次線上旅展從10月13日至11月9日，山景雙人房一泊一食5,288元、山景家庭四人房7,688元、黑RuRu露營車四人房一泊二食7,988元。想住獨棟Villa，高級庭園Villa一泊一食13,888元，約3.3折，還能享有額外雙人入住優惠。
綠舞的特色是住宿之外還能玩園區，指定房型搭配萌寵互動、滑索、浴衣、和菓子與下午茶體驗。11月30日前持旅展券完成訂房，並於2027年1月31日前入住，還有指定旺日免加價、週一至週四入住餐食加碼等優惠。豪華湖畔Villa另有住宿券贈禮及連住烤肉晚餐方案，適合親子家庭或多人出遊。
雲朗、長榮鳳凰泡湯住宿接力
想安排秋冬溫泉旅行，雲朗觀光10月22日推出線上旅展，聯合住宿券今年新增了了礁溪，持7張券可兌換一泊三食住宿。雲品溫泉酒店另有湖景住宿商品，君品酒店則推出1,880元雙人牛排套餐券，讓住宿、泡湯與餐飲都能一起採買。
長榮鳳凰酒店礁溪館也推出住宿、SPA及餐飲優惠，台中鳳凰酒店則有平日雙人一泊一食住宿券2,666元起，含雙人自助式早午餐。台中鳳凰平日早餐券每張550元，買7送1後平均每張約481元，想安排台中小旅行或早午餐聚會都能參考。
圓山、麗緻與綠舞餐飲泡湯一起買
圓山大飯店線上旅展集結台北與高雄兩館，住宿優惠最低2.6折起。台北圓山平日住宿通用券每張3,999元，高雄圓山平日市景客房住宿券3,590元，另有片皮鴨、港式早茶、牛排與松鶴自助餐券，還能搭配密道導覽。
麗緻餐旅集團則推出台北亞都麗緻景隅套房住宿券6,999元、天香樓套餐買10送1優惠組36,800元，以及烏來璞石麗緻大眾湯券10張7,700元。想買泡湯券或米其林餐廳餐券，這兩類商品可以和飯店住宿券分開比較，挑選更符合實際使用需求的方案。
Klook環球影城買1送1
不只飯店與航空公司，旅遊平台也加入優惠戰。Klook線上旅展從10月30日至11月13日，推出全站最高折1,111元、全球飯店與行程體驗最高折1,000元，以及日本環球影城指定商品買1送1。11月6日至9日配合ITF實體旅展，再加碼台灣、日本、韓國等熱門目的地指定5折券，最高折1,000元。
旅行社還有環遊世界、南極郵輪
這次ITF也不只是搶便宜，長天數與主題旅行同樣受到關注。東南旅遊推出2027年從基隆出發的和平船104天環遊世界行程，49萬元起；2028年從高雄出發的106天航程則是52.5萬元起。雄獅旅遊推出2027年南極半島20日郵輪行程，旅費百萬元起，另外還有阿爾卑斯山景觀列車、極光與台灣深度旅遊產品。
對於還沒決定目的地的旅客，這次可以把旅展當成一次比較不同旅行方式的機會。想省錢，可以先看機票、聯合住宿券與餐券；想安排特別的假期，則可比較Villa、溫泉飯店、鐵道與郵輪行程。
買旅展券先確認使用期限
旅展優惠雖然吸引人，但不是每張券都能在假日、連假或春節直接使用。像是部分住宿券只限平日、部分餐券需要一次購買多張才有最低平均價，航空機票也要另外確認稅金、行李與指定搭乘期間。
2026 ITF台灣國際旅展於11月6日至9日在南港展覽館一館1樓及4樓舉行，11月6日開放時間為12點至18點，11月7日至9日為10點至18點。建議出發前先把想買的品牌、票券條件及預算整理好，才不會因為現場優惠太多，反而買到用不到的商品。
台灣虎航｜全航線999元起
活動時間：2026年11月6日10：00至11月9日23：59。
．全航線促銷：單程未稅999元起，實際票價依航班及剩餘機位為準。
．適用搭乘期間：2026年11月6日至2027年10月30日。
．實體旅展：南港展覽館一館J709攤位。
．現場加碼：符合活動條件可參加不限航點來回機票抽獎，另有桌曆等限量好禮。
中華航空｜亞洲、澳洲機票優惠
活動時間：2026年11月6日至11月9日ITF旅展檔期。
．香港機票：未稅3,240元起。
．宿霧機票：未稅3,354元起。
．沖繩機票：未稅5,994元起。
．釜山機票：未稅5,994元起。
．布里斯本機票：未稅15,147元起。
．雪梨機票：未稅16,188元起。
．墨爾本機票：未稅17,253元起。
．現場加碼：指定購票及活動登錄，有機會抽商務艙機票、皮卡丘聯名好禮與住宿券。
寒舍集團｜住宿33折、餐券37折起
活動時間：2026年10月2日至11月30日，住宿券販售至11月15日。
．集團住宿券：最低33折起，依指定館別與房型適用。
．餐飲優惠券：最低37折起。
．台北喜來登十二廚：11月6日限量平日雙人自助下午茶券800元，限50組。
．台北寒舍艾美探索廚房：指定平日雙人自助餐券4,100元。
．礁溪寒沐：家庭連通房住宿券16,800元。
．寒居酒店：指定住宿、餐飲商品同步推出。
晶華國際酒店集團｜聯合住宿券買10送1
活動時間：2026年10月21日起線上開賣。
．環遊晶華住宿券：每張3,000元，依館別使用指定張數。
．集團住宿券加碼：買10送1，或選擇亞洲萬里通8,000哩。
．故宮晶華平日烤鴨優惠券：約57折。
．台北晶華栢麗廳平日雙人早餐券：約57折。
．三燔本家日本A5和牛壽喜燒優惠券：約61折。
．北投晶泉丰旅：指定壽喜燒、涮涮鍋與烤鴨餐券同步優惠。
天成飯店集團｜住宿1.7折起
活動時間：2026年11月3日至11月9日18：00。
．六館聯合住宿券：每張3,200元，指定住宿方案2.2折起。
．瑞穗天合國際觀光酒店：平日雙人一泊二食9,800元起。
．天成逸旅蝴蝶谷：平日雙人一泊三食6,000元起。
．天成逸旅朋趣豪華露營：平日雙人一泊四食6,000元起。
．瑞穗天合與蝴蝶谷聯賣：三天兩夜12,999元。
．翠庭中餐廳：平日櫻桃鴨三吃券2,250元、港點券750元。
凱撒飯店連鎖｜全台10館聯合優惠
活動時間：2026年10月16日至11月9日。
．聯合住宿券：每張2,799元，買10送1後平均2,545元。
．指定館別住宿商品：最低1.8折起。
．聯合自助餐券：每張890元，指定大量購買組合平均729元起。
．聯合酒吧雙人套餐券：988元。
．四人片皮烤鴨合菜券：2,988元。
．滿額抽獎：單筆滿8,800元及16,000元，分別享指定抽獎資格。
福容大飯店｜徠旅住宿2,399元起
活動時間：2026年10月22日12：00至11月13日18：00。
．福容徠旅通用券：適用林口、中壢、水里、高雄、墾丁及澎湖6館。
．徠旅通用券會員組合：指定優惠平均每張約2,399元。
．福容聯合住宿券：會員買15送2，平均每張2,815元。
．福容美食通用券：買10送2，12張12,800元，平均每張約1,067元。
．嘉義福容voco酒店：指定住宿最低2折起，週一至週四入住加贈雙人晚餐。
．現場攤位：南港展覽館一館M405。
宜蘭綠舞｜Villa3.3折、親子體驗加碼
活動時間：2026年10月13日至11月9日。
．玥山景雙人房：一泊一食5,288元、一泊二食6,788元。
．綻海景雙人房：一泊一食6,488元、一泊二食7,888元。
．嵐山景四人房：一泊一食7,688元、一泊二食10,588元。
．舞山景四人房：一泊一食8,288元、一泊二食11,088元。
．漓海景六人房：一泊一食17,888元。
．高級庭園Villa：一泊一食13,888元，約3.3折。
．豪華湖畔Villa：一泊一食26,888元。
．黑RuRu露營車：四人房一泊二食7,988元，限量50間。
．早鳥訂房加碼：11月30日前完成指定訂房，並於2027年1月31日前入住，享符合條件的旺日免加價及餐食優惠。
台北萬豪酒店｜住宿4,999元起
活動時間：2026年11月6日至11月9日實體旅展，線上販售至11月15日。
．經典客房住宿券：4,999元起。
．指定升等住宿方案：6,699元及9,999元。
．指定住宿券：農曆春節及暑假入住不加價，依券面規範適用。
．下午茶券：指定商品999元，另有6張5,700元套組。
．現場滿額贈：依單筆消費門檻提供指定贈品。
官方活動網址：https://reurl.cc/1GobqX
高雄萬豪酒店｜雙人住宿5,500元
活動時間：2026年10月26日至11月9日。
．萬豪雙人行：5,500元，含經典客房一晚及雙人早餐，約29折。
．超豪氣雙人行：7,700元，依票券規定選擇指定入住方案。
．萬豪闔家歡：7,700元，提供指定四人入住方案。
．萬豪臻選天倫：18,888元，含家庭套房與4位行政酒廊禮遇。
．豪享自助餐：指定平日午餐買10送2，12張10,450元。
．京享蔬食百匯：指定買10送2，平日平均每客715元起。
台北美福大飯店｜住宿29折、彩匯加贈
活動時間：2026年10月16日至11月26日。
．行政客房平日雙人住宿券：6,088元，不含早餐，每日限量50組。
．彩匯自助餐券：指定8張套組加贈1張同類餐券及1張下午茶券。
．美食通用券：指定商品最低46折起。
．住宿券使用期限：指定商品至2027年9月30日。
台北君悅酒店｜住宿6,888元起
活動時間：2026年10月16日至11月15日。
．豪華客房平日雙人住宿券：6,888元起，含雙人早餐。
．餐飲優惠券：最低61折起。
．凱菲屋及彩日本料理：指定週五限量兩人同行一人免費券。
．企業團購餐券：指定六張套組最低7折起。
．ZIGA ZAGA義大利餐廳：指定四人餐券66折。
官方活動網址：https://pse.is/9qta3e
台北遠東香格里拉｜住宿21折起
活動時間：2026年10月8日至11月9日。
．住宿券：最低21折起。
．指定星級餐券：59折起。
．設施體驗券：35折起。
．雙11快閃：11月11日指定遠東Café餐券6折起，屬另一期活動。
．實體旅展：南港展覽館一館M114攤位。
官方活動網址：https://lihi3.me/q9neu
麗緻餐旅集團｜套房6,999元、泡湯10張7,700元
活動時間：2026年10月16日至11月15日。
．台北亞都麗緻景隅套房：住宿券6,999元，約21折。
．天香樓套餐券：買10送1，優惠組36,800元。
．烏來璞石麗緻大眾湯券：10張7,700元。
．杭風美饌年菜提貨券：8,800元起。
．滿額加碼：指定消費滿15,000元贈1,000元抵用券。
雲朗觀光｜聯合住宿券、了了礁溪新選擇
活動時間：2026年10月22日起。
．雲朗聯合住宿券：可依不同館別及房型使用指定張數。
．了了礁溪：持7張聯合住宿券入住指定一泊三食方案。
．雲品溫泉酒店：推出指定湖景一泊二食住宿商品。
．君品酒店：指定雙人牛排套餐券1,880元。
．線上旅展：購買指定商品可參加抽獎活動。
長榮鳳凰酒店｜台中住宿2,666元起
活動時間：2026年10月19日至11月9日18：00。
．台中鳳凰酒店精緻雙人房：平日一泊一食2,666元，含雙人早午餐。
．台中鳳凰酒店早餐券：每張550元，買7送1平均約481元。
．長榮鳳凰礁溪館：指定住宿、SPA及餐飲票券同步販售。
．指定週五閃購：套房升等券1,000元、SPA六張套組2,988元，屬限時限量商品。
．票券效期：指定商品至2027年5月31日。
圓山大飯店｜台北、高雄兩館優惠
活動時間：2026年ITF線上旅展及11月6日至9日實體旅展。
．台北圓山平日住宿通用券：3,999元。
．高雄圓山平日市景客房：3,590元，含雙人早餐。
．高雄圓山平日一泊二食：4,890元。
．高雄圓山平日花漾住宿券：3,199元。
．金龍廳片皮鴨歡聚餐：5,980元。
．金龍中式早茶雙饗券：1,299元。
．松鶴餐廳：指定自助餐券及密道導覽套票優惠。
官方活動網址：https://reurl.cc/xe8Ebb
Klook線上旅展｜環球影城買1送1
活動時間：2026年10月30日至11月13日。
．全站指定優惠：最高折1,111元。
．全球飯店與行程體驗：指定商品最高折1,000元。
．日本環球影城：指定商品買1送1，依每日限量及活動條件適用。
．東京迪士尼、哈利波特製片廠及其他景點：指定日期輪流推出買1送1。
．ITF加碼：11月6日至9日指定時段推出5折券，最高折1,000元。
．滿額優惠：指定消費滿15,000元折1,111元、滿30,000元折2,222元。
易遊網線上旅展｜百元機票、飯店44折起
活動時間：2026年10月28日至11月11日。
．指定日韓泰機票：100元限量搶，依每日指定商品及時段販售。
．指定大阪、釜山機票：11月11日限量1,111元一口價。
．9大航空機票優惠：最低75折起，依航空公司、航線與訂位條件適用。
．日本越洋航空沖繩來回機票：含稅7,066元起。
．星宇航空宿霧來回機票：含稅8,071元起。
．長榮航空胡志明市來回機票：含稅9,355元起。
．中華航空曼谷來回機票：含稅9,688元起。
．全球飯店：44折起，超過30間指定飯店輪番推出限量優惠。
．國內旅遊：台中花毯節一日遊599元起、澎湖五星自由行3天4,999元起。
東南旅遊、雄獅旅遊｜郵輪與深度旅行
活動時間：2026年11月6日至11月9日ITF旅展期間。
．東南旅遊和平船2027環遊世界：104天行程490,000元起。
．東南旅遊和平船2028環遊世界：106天行程525,000元起。
．雄獅旅遊2027南極半島郵輪：20日行程，百萬元起。
．雄獅旅遊阿爾卑斯山主題旅行：包含景觀列車及高山行程，價格依指定團期。
．台灣深度旅遊：包含阿里山、森林療癒、特色列車等主題產品。
ITF官方網站：https://www.taiwanitf.org.tw/