2026旅展優惠懶人包！超過30間飯店、9大航空機票優惠一次看，百元機票限量搶、自助餐買10送1

2026 ITF台灣國際旅展開跑，機票999元起、五星飯店住宿最低1.7折。窩客島資深編輯李維唐表示，旅展最值得比較的不只是折扣，更是票券使用期限、假日加價與現場限定贈品，買對方案才能真正省下旅費。

2026 ITF台灣國際旅展11月6日至9日在台北南港展覽館一館登場，這次不只有華航、台灣虎航祭出機票優惠，易遊網更推出限量100元機票，飯店業者也提前開打線上旅展，從寒舍、晶華、凱撒、福容、雲朗到宜蘭綠舞，住宿券、吃到飽餐券、泡湯券通通有折扣。想安排年底旅行、2027年春節出遊，或先買好家庭聚餐餐券，這波旅展有不少值得比價的選擇。







▲2026 ITF台灣國際旅展11月6日至9日在台北南港展覽館1館登場，台灣虎航這次不只準備全航線機票優惠，現場還有抽獎、限定贈品等好康，想安排明年出國的旅遊控，記得把台灣虎航攤位J709列入必逛清單。圖／台灣虎航提供；窩客島整理

窩客島資深編輯李維唐整理這波旅展優惠發現，除了機票價格受到關注，飯店聯合住宿券、親子Villa、溫泉住宿與自助餐套票同樣是重點。尤其不同品牌的使用期限、假日加價及買多送多規則差異很大，先確認票券條件，再決定要不要一次買齊。





易遊網百元機票限量搶

這次想搶便宜機票，易遊網「超心動100貨公司」線上旅展是不能漏掉的一站。活動從10月28日至11月11日，推出指定時段100元日韓泰機票、跟團行程、飯店與餐券限量商品，11月11日還有大阪、釜山機票1,111元一口價。一般機票優惠則集合多家航空公司，最低75折起，包含日本越洋航空沖繩來回含稅7,066元起、星宇航空宿霧8,071元起、長榮航空胡志明市9,355元起，以及中華航空曼谷9,688元起。







▲三麗鷗粉絲看到這個空間應該會捨不得離開！美樂蒂、酷洛米等人氣角色一起現身，粉色與紫色的佈置充滿可愛氛圍，隨手拍都很有紀念感。易遊網2027年春節推出三麗鷗萌旅號台東3日遊，結合東海岸、南橫霧鹿峽谷與池上溫泉，每人13,900元起。圖／易遊網提供；窩客島整理

住宿方面，易遊網集結超過30間飯店輪流推出百元起限量商品，包含清境老英格蘭莊園、墾丁凱撒、關西六福莊、台中鳳凰酒店等。國內旅遊也有台中花毯節一日遊599元起、澎湖五星自由行3天4,999元起，適合想一次比較機票、住宿與套裝行程的人。





華航、台灣虎航機票優惠開搶

華航這次主打熱門航線76折起，亞洲航點包括香港未稅3,240元起、宿霧3,354元起、沖繩及釜山5,994元起；澳洲航線則有布里斯本15,147元起、雪梨16,188元起、墨爾本17,253元起。旅展現場還設有787互動體驗區、寶可夢主題展區與AI拍貼機，購票有機會抽到限定好禮及商務艙機票。







▲2026ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日在台北南港展覽館1館舉行，想逛華航展區的旅客，可以直接記下攤位編號J1804。

台灣虎航則推出全航線單程未稅999元起，11月6日上午10點開賣至11月9日晚間11點59分，適用搭乘期間為2026年11月6日至2027年10月30日。旅展現場還有機票抽獎及限定活動，想安排日本、韓國等短程旅行，可以先比較實際航班、稅金與行李費用。





五星飯店住宿最低1.7折起

飯店優惠同樣競爭激烈。天成飯店集團推出年度優惠1.7折起，旗下6館聯合住宿券每張3,200元，瑞穗天合平日雙人一泊二食9,800元起，天成逸旅蝴蝶谷一泊三食6,000元起，朋趣豪華露營一泊四食同樣6,000元起。







▲住飯店也能享受寬敞的客廳空間。台北萬豪豪華套房以柔和色調搭配大片窗景，獨立客廳擺有舒適沙發與茶几，無論聊天、休息都很自在。ITF旅展首度推出豪華套房住宿券，原價31,185元，旅展價9,999元，每日限量快閃更只要8,888元，還享雙人早餐及行政貴賓廳禮遇。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理

台北萬豪酒店則有經典客房、天際客房及豪華套房住宿券4,999元起，指定住宿券農曆過年與暑假入住不加價。高雄萬豪酒店推出雙人住宿5,500元起，住宿優惠最低29折。想住台北市區五星飯店，台北遠東香格里拉豪華客房雙人含早餐5,399元起，台北美福行政客房平日雙人住宿券6,088元，台北君悅豪華客房平日住宿券6,888元起。





寒舍、晶華聯合住宿券一次比較

不確定要住哪個城市，聯合住宿券反而更值得先看。寒舍集團線上旅展10月2日開跑，住宿最低33折、餐券最低37折，涵蓋台北喜來登、台北寒舍艾美、礁溪寒沐等館別，還有指定自助餐券及溫泉住宿商品。







▲牛排控看到這粉嫩切面應該很難不心動，厚切爐烤肋眼牛排帶著漂亮的玫瑰色澤，外層烤得焦香，切開還能看見細緻肉質與油花。台北晶華酒店azie冠軍爐烤肋眼牛排雙人券約76折，想安排一頓有儀式感的牛排約會，這次正好有優惠。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理

晶華國際酒店集團則推出每張3,000元的「環遊晶華住宿券」，可依不同館別所需券數入住晶華、晶英、晶泉及捷絲旅系列飯店，買10送1或選擇亞洲萬里通8,000哩。餐飲方面，栢麗廳早餐、故宮晶華烤鴨等指定商品最低約57折，還有三燔壽喜燒、泰市場與SPA優惠。





凱撒、福容聯合住宿券搶便宜

凱撒飯店連鎖集結全台10館，聯合住宿券每張2,799元，買10送1換算每張最低2,545元；自助餐券每張890元，指定大量購買組合換算最低729元起。除了住宿與餐飲，還有滿額抽住宿券及會員加碼活動。







▲金黃酥脆的整隻烤鴨霸氣上桌，光看那油亮焦糖色澤就讓人忍不住流口水，搭配特製餅皮與醬汁更是層次豐富。 圖／凱撒飯店連鎖提供；窩客島整理

福容大飯店則推出全新福容徠旅通用券，適用林口、中壢、水里、高雄、墾丁及澎湖6館，會員優惠換算每張約2,399元起；福容聯合住宿券會員買15送2，平均每張2,815元。嘉義福容voco酒店住宿最低2折起，指定平日入住再贈雙人晚餐，適合想安排不同城市旅行的人。





宜蘭綠舞Villa住宿3.3折起

親子旅行不能漏掉宜蘭綠舞國際觀光飯店。綠舞這次線上旅展從10月13日至11月9日，山景雙人房一泊一食5,288元、山景家庭四人房7,688元、黑RuRu露營車四人房一泊二食7,988元。想住獨棟Villa，高級庭園Villa一泊一食13,888元，約3.3折，還能享有額外雙人入住優惠。







▲氤氳蒸氣在溫暖的風呂浴池間繚繞，將舀水木桶輕輕舀起溫熱水流，浸泡其中瞬間釋放全身疲憊，冬日放鬆選這套票組合準沒錯。 圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供；窩客島整理

綠舞的特色是住宿之外還能玩園區，指定房型搭配萌寵互動、滑索、浴衣、和菓子與下午茶體驗。11月30日前持旅展券完成訂房，並於2027年1月31日前入住，還有指定旺日免加價、週一至週四入住餐食加碼等優惠。豪華湖畔Villa另有住宿券贈禮及連住烤肉晚餐方案，適合親子家庭或多人出遊。





雲朗、長榮鳳凰泡湯住宿接力

想安排秋冬溫泉旅行，雲朗觀光10月22日推出線上旅展，聯合住宿券今年新增了了礁溪，持7張券可兌換一泊三食住宿。雲品溫泉酒店另有湖景住宿商品，君品酒店則推出1,880元雙人牛排套餐券，讓住宿、泡湯與餐飲都能一起採買。







▲礁溪溫泉假期就想住得舒服一點。長榮鳳凰酒店寬敞的雙床客房搭配柔和木質色調，窗邊還有雙人休憩座椅，不管是親子出遊或好友同行，都能好好享受放鬆時光。圖／長榮鳳凰酒店提供；窩客島整理

長榮鳳凰酒店礁溪館也推出住宿、SPA及餐飲優惠，台中鳳凰酒店則有平日雙人一泊一食住宿券2,666元起，含雙人自助式早午餐。台中鳳凰平日早餐券每張550元，買7送1後平均每張約481元，想安排台中小旅行或早午餐聚會都能參考。





圓山、麗緻與綠舞餐飲泡湯一起買

圓山大飯店線上旅展集結台北與高雄兩館，住宿優惠最低2.6折起。台北圓山平日住宿通用券每張3,999元，高雄圓山平日市景客房住宿券3,590元，另有片皮鴨、港式早茶、牛排與松鶴自助餐券，還能搭配密道導覽。







▲17坪景隅套房真的很適合安排一場五星級小旅行。三面落地窗讓自然光灑進房間，搭配寬敞雙人床、溫暖木質裝潢，待在房裡就能享受悠閒度假感。這次旅展直接下殺21折，雙人入住只要6,999元，還包含隔天2客早餐。圖／台北亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理

麗緻餐旅集團則推出台北亞都麗緻景隅套房住宿券6,999元、天香樓套餐買10送1優惠組36,800元，以及烏來璞石麗緻大眾湯券10張7,700元。想買泡湯券或米其林餐廳餐券，這兩類商品可以和飯店住宿券分開比較，挑選更符合實際使用需求的方案。





Klook環球影城買1送1



▲秋天到日本賞楓，富士山絕對是不能錯過的經典風景。白雪覆蓋的山頂搭配橘紅色楓葉，隨手拍都是讓人想收藏的旅行畫面。Klook數據顯示，富士山周邊一日遊訂單較去年同期成長近50%，人氣相當驚人。圖／Klook提供；窩客島整理

不只飯店與航空公司，旅遊平台也加入優惠戰。Klook線上旅展從10月30日至11月13日，推出全站最高折1,111元、全球飯店與行程體驗最高折1,000元，以及日本環球影城指定商品買1送1。11月6日至9日配合ITF實體旅展，再加碼台灣、日本、韓國等熱門目的地指定5折券，最高折1,000元。





旅行社還有環遊世界、南極郵輪

這次ITF也不只是搶便宜，長天數與主題旅行同樣受到關注。東南旅遊推出2027年從基隆出發的和平船104天環遊世界行程，49萬元起；2028年從高雄出發的106天航程則是52.5萬元起。雄獅旅遊推出2027年南極半島20日郵輪行程，旅費百萬元起，另外還有阿爾卑斯山景觀列車、極光與台灣深度旅遊產品。







▲富士山下的粉紅櫻花海夢幻爆表，搭配古色古香的朱紅色五重塔，美到讓人停不下快門，快趁優惠搶機票卡位春季賞櫻美景。圖／雄獅旅遊提供；窩客島整理

對於還沒決定目的地的旅客，這次可以把旅展當成一次比較不同旅行方式的機會。想省錢，可以先看機票、聯合住宿券與餐券；想安排特別的假期，則可比較Villa、溫泉飯店、鐵道與郵輪行程。





買旅展券先確認使用期限

旅展優惠雖然吸引人，但不是每張券都能在假日、連假或春節直接使用。像是部分住宿券只限平日、部分餐券需要一次購買多張才有最低平均價，航空機票也要另外確認稅金、行李與指定搭乘期間。







▲到台中玩不一定要住得很貴。台中鳳凰酒店以簡約清爽的客房風格搭配柔和燈光，舒適雙人床、大片窗戶與俐落家具配置，讓城市小旅行多了一處可以好好休息的空間，這次旅展雙人住宿優惠2,666元起。圖／台中鳳凰酒店提供；窩客島整理

2026 ITF台灣國際旅展於11月6日至9日在南港展覽館一館1樓及4樓舉行，11月6日開放時間為12點至18點，11月7日至9日為10點至18點。建議出發前先把想買的品牌、票券條件及預算整理好，才不會因為現場優惠太多，反而買到用不到的商品。



