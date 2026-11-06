台北米其林一星天香樓蟹宴開吃！9道新菜加10道經典回歸，整隻大閘蟹、爆滿蟹黃與舒芙蕾蟹斗上桌，套餐4,880元起

米其林一星天香樓蟹宴11月6日開吃，9道新菜與10道經典料理回歸。窩客島資深編輯李維唐指出，從大閘蟹、蟹粉麵線到舒芙蕾蟹斗，都是今年蟹宴值得關注的亮點。

台北米其林一星杭菜餐廳「天香樓」年度蟹宴正式開吃！台北亞都麗緻大飯店自11月6日起推出2026「天香蟹宴．記憶與技藝」，一次集結9道全新創作與10道歷年暢銷料理，從肥美大閘蟹、濃郁蟹黃、手工蟹粉麵線，到外層像舒芙蕾般蓬鬆的蟹斗，整桌都是秋冬最讓人期待的鮮蟹滋味。這次還有單點680元起、雙款蟹宴套餐4,880元與6,880元，想趁著螃蟹當季好好吃一頓，現在就能把天香樓排進美食清單。

▲整隻紅亮亮的螃蟹躺在碎冰上，光看就很有秋冬吃蟹的儀式感。天香樓今年推出秘製花雕熟醉蟹等9道全新創作，搭配10道歷年人氣料理，讓蟹控一次感受不同的鮮蟹風味。圖／台北亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理





米其林一星天香樓蟹宴回歸

每年到了吃蟹季節，最讓蟹控期待的，就是把蟹肉、蟹膏、蟹黃一次吃個過癮。天香樓今年以「記憶與技藝」為主題，將杭州菜講究時令、火候與食材原味的特色放進蟹宴，從傳統蟹粉料理到重新演繹的功夫菜，每一道都有不同吃法。比起單純吃一整隻螃蟹，更迷人的地方，是能嚐到蟹鮮與滑蛋、魚米、糯米飯、手工麵線交織出的不同風味。

這場蟹宴背後還藏著一段跨越30多年的故事。天香樓團隊近期重新讀到香港天香樓韓桐椿老師當年寫給亞都中餐部同仁的信，信中叮囑「望眾愛徒仍抱著鑽研正宗杭州菜的精神，永保水準不變。」這份對傳統手藝的堅持，也成為今年蟹宴的重要精神。從手工拆蟹到蛋白打發，每一道看似簡單的料理，其實都藏著廚房裡累積多年的細膩功夫。





天香樓主廚林秉宏回歸掌勺

今年天香蟹宴另一個值得關注的焦點，就是主廚林秉宏回到熟悉的天香樓廚房。1999年，他在27歲時踏進天香樓，從尾砧工作開始學習，經過不同餐飲領域的歷練，27年後於2026年10月接任天香樓主廚。這段經歷也讓今年的蟹宴，多了一份延續經典的意義。

擅長杭幫菜的林秉宏，對於季節食材與傳統料理手法格外講究。從如何保留蟹肉完整形狀，到讓蟹黃、蟹膏在烹調後維持鮮香，甚至一道湯品需要熬煮多久，都成為料理風味的重要關鍵。這次蟹宴既保留熟悉的江南滋味，也透過不同食材搭配，讓蟹料理呈現更多層次。

▲台北亞都麗緻天香樓2026年度蟹宴正式登場，主廚團隊延續經典杭菜手藝，從拆蟹、熬湯到料理火候都不馬虎，就是要讓蟹控吃到最道地的江南鮮味。圖／台北亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理

蟹粉魚米羹吃得到細嫩魚米

如果喜歡蟹粉濃郁鮮香的滋味，「蟹粉魚米羹」很值得列入必吃名單。這道料理最特別的地方，就是把魚肉打成細緻魚漿，再擠成一顆顆米粒大小，經過滾水定型與冰鎮，做出柔嫩細緻的魚米。光是這道前置工序，就能看出杭州菜對細節的講究。

接著將手工拆取的大閘蟹肉、蟹膏與蟹黃一起燴煮，讓魚米吸收蟹的鮮甜。入口時先感受到魚米細嫩的口感，接著是蟹黃與蟹膏帶來的醇厚風味。整碗羹湯沒有刻意堆疊複雜調味，而是讓魚鮮與蟹香成為主角，也讓人更能理解江南料理講究細緻口感的原因。

▲看起來像米粒，其實是師傅手工製作的細嫩魚米。「蟹粉魚米羹」把魚肉打成漿，再做成米粒大小，搭配手工拆取的大閘蟹肉、蟹膏與蟹黃一起燴煮，魚米滑嫩、蟹香濃郁，一碗就吃得到杭菜的細膩功夫。圖／台北亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理



芙蓉流金映蟹斗像舒芙蕾

今年最有視覺記憶點的蟹料理之一，就是「芙蓉流金映蟹斗」。這道源自杭州傳統的功夫菜，將蟹膏與蟹黃依比例炒製成濃郁內餡，再填回蟹殼，表面覆上一層打發的蛋白霜，送進烤箱烘烤。端上桌時，柔軟蓬鬆的蛋白霜與蟹殼形成鮮明對比，光看外型就讓人期待。

真正精彩的地方藏在蛋白霜底下。上層是如舒芙蕾般輕柔綿密的口感，內層則是濃郁的蟹膏與蟹黃，柔嫩蛋香襯著飽滿蟹鮮。從蛋白打發程度、蟹黃內餡比例到烘烤火候，都需要精準掌握。對喜歡蟹黃的人來說，這道料理的吸引力，就是把蟹最精華的部分集中在小小一只蟹斗裡。

▲這一口根本把蟹黃精華全部濃縮起來。天香樓「芙蓉流金映蟹斗」將蟹膏與蟹黃炒成濃郁內餡，再蓋上輕柔蛋白霜，外層綿密、內餡鮮香，舀起來還能看到金黃色的蟹黃，視覺與味覺都很有記憶點。圖／台北亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理

三味蟹粉拌雪絲蟹香滿滿

愛吃麵食的人，這次可以把目光放在「三味蟹粉拌雪絲」。師傅手工拆下蟹肉、蟹膏與蟹黃，均勻鋪在金門手工麵線上，再淋上炒香的蟹粉，讓整碗麵線充滿螃蟹的鮮香。不同於一般以醬汁為主角的拌麵，這道料理讓蟹肉與膏黃直接成為麵條的風味來源。

金門手工麵線經過傳統製麵與天然日曬，帶有Q彈嚼勁。吃之前將蟹肉、蟹膏、蟹黃與麵線充分拌開，讓麵條吸附濃厚蟹鮮，每一口都能吃到麵香與蟹香交融。對喜歡濃郁口味的蟹控來說，這道麵食相當有存在感。

▲蟹肉、蟹膏、蟹黃通通加進麵線裡，這碗「三味蟹粉拌雪絲」根本是蟹控的夢幻組合。選用Q彈的金門手工麵線，拌入炒香蟹粉，讓每一口麵條都裹上濃郁蟹香，光想就讓人流口水。圖／台北亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理



蔥薑滑蛋蟹鉗鮮甜又滑嫩

「蔥薑滑蛋蟹鉗」則是另一道讓人感受到廚師手藝的料理。為了保留蟹鉗肉的完整形狀，師傅需要逐隻鋸開沙公蟹鉗，小心取出完整蟹肉，再裹上百花蝦滑，搭配蔥、薑與滑蛋一起拌炒。少了自己剝蟹殼的麻煩，入口就能直接享受蟹鉗肉的鮮甜。

這道菜的口感也很有層次。滑嫩的蛋液與百花蝦滑包覆著紮實蟹肉，蔥薑香氣隨著熱氣散開，讓鮮甜滋味更加鮮明。比起重口味醬汁，這種做法更能凸顯蟹鉗本身的鮮味，也讓傳統中式滑蛋料理多了一份精緻感。

▲吃蟹最幸福的事，就是有人幫你把蟹肉完整取出來。「蔥薑滑蛋蟹鉗」將沙公蟹鉗逐隻鋸開取肉，再裹上百花蝦滑，搭配蔥薑與滑蛋拌炒，蟹肉鮮甜、滑蛋柔嫩，完全不用自己費力剝殼。圖／台北亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理

杭三鮮大閘蟹鍋暖胃登場

秋冬想吃點熱呼呼的料理，「杭三鮮大閘蟹鍋」就很適合。這道菜以杭州傳統名菜「杭三鮮」為基礎，將杭式魚圓、手工肉丸、深海花膠、娃娃菜與筍片放進砂鍋煨煮，再加入大閘蟹，讓蟹肉的鮮味慢慢融入湯頭。

一鍋裡能同時吃到魚圓的軟嫩、肉丸的醇香、花膠的柔潤，以及大閘蟹的鮮甜。不同食材各自保留口感，卻又在湯裡融合出豐富滋味。尤其天氣轉涼時，從砂鍋裡舀起熱湯，搭配蟹肉與蔬菜一起享用，就是很有秋冬氛圍的一道菜。

▲天氣一冷就想來鍋熱呼呼的。「杭三鮮大閘蟹鍋」把大閘蟹、杭式魚圓、手工肉丸、花膠與蔬菜一起煨煮，蟹肉鮮甜慢慢融進湯頭，魚圓軟嫩、肉丸飽滿，一鍋就能吃到滿滿江南風味。圖／台北亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理



8小時西湖蓴菜蟹肉湯

想品嚐更細緻的湯品，還有「西湖蓴菜蟹肉澄清湯」。以老母雞與金華火腿為基底，慢火熬煮8小時以上，讓湯底累積濃厚鮮味，卻維持清爽不膩的口感。上桌時由服務人員將熱湯倒入盛有蟹肉、西湖蓴菜與花膠的碗中，讓食材在熱湯裡展現各自風味。

蓴菜帶有滑順口感，花膠則增添柔潤質地，搭配細嫩蟹肉與清澈湯底，喝起來有著與濃郁蟹粉料理截然不同的風格。這道料理沒有把所有鮮味都集中在蟹黃上，而是透過長時間熬製的上湯，襯托出蟹肉本身的細膩滋味。





杭州八寶蟹糯米飯鹹香誘人

喜歡米飯料理的人，也別錯過「杭州八寶蟹糯米飯」。這道菜將糯米與香菇、蝦米、竹筍、瘦肉、毛豆、栗子等食材一起炒香，再與肉質飽滿的沙公共炒，讓螃蟹鮮味融入糯米飯中。糯米本身帶有黏糯口感，搭配香菇、蝦米與栗子的不同香氣，吃起來比一般炒飯更有厚度。沙公蟹肉的鮮甜與八寶飯的鹹香彼此交融，讓這道料理既有傳統宴席菜的豐盛感，也能吃到當季螃蟹的特色。

▲連糯米飯都要吃得這麼豪華。「杭州八寶蟹糯米飯」把香菇、蝦米、栗子、竹筍等食材與糯米炒香，再加入肉質飽滿的沙公，讓米飯吸收螃蟹鮮味，鹹香又有嚼勁，喜歡米食的人別錯過。圖／台北亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理

琉璃黃金蟹餃蛋香包住蟹黃

「琉璃黃金蟹餃」則把蟹肉與雞蛋變成精緻小點。師傅使用有機蛋，以慢火煎成薄透柔嫩的金黃色蛋皮，再包入大閘蟹肉、蟹黃與蟹膏，表面淋上薄芡，讓整顆蟹餃呈現晶瑩透亮的外觀。這道菜的迷人之處，是沒有使用傳統麵皮，而是以蛋皮包覆蟹鮮。入口先是柔嫩蛋香，接著才是蟹肉與膏黃的濃郁滋味，整體口感細緻。對於喜歡精緻中式點心的人來說，也是一道值得留意的蟹宴料理。

▲這顆金黃色蟹餃也太精緻。「琉璃黃金蟹餃」不用一般麵皮，而是以有機蛋慢火煎成柔嫩蛋皮，包進大閘蟹肉、蟹黃與蟹膏，再淋上薄芡，入口先是滑嫩蛋香，接著就是滿滿蟹鮮。圖／台北亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理



蟹粉芙蓉紅燕盞奢華登場

除了多款蟹料理，「蟹粉芙蓉紅燕盞」也展現出天香樓對傳統蟹粉料理的不同演繹。以有機蛋現蒸成平滑細嫩的蒸蛋，表面鋪上手工拆取並炒香的蟹粉，再放上紅燕盞，讓蟹鮮、蛋香與燕窩結合。這道料理以柔嫩質地為主軸，蒸蛋的滑順與蟹粉的濃厚鮮香形成對比，紅燕盞則讓整道菜多了精緻宴席的氣息。從食材選擇到上桌呈現，都能感受到天香樓對杭菜細膩風格的重視。

花雕大閘蟹套餐4,880元起

如果想一次品嚐多道蟹料理，天香樓這次推出2款套餐。其中「天香珍饌蟹宴」每套4,880元，包含天香珍饌前菜盤、珍珠豌豆白蝦仁、蠔皇紅煨嫩鮮鮑、蓴菜魚米澄清湯，以及5兩花雕白灼大閘蟹等料理，還有花雕罐香東坡肉、甜點與時令水果。從海鮮、經典杭菜到大閘蟹都能吃到，適合想完整感受蟹宴氛圍的饕客。

另一款「江南杭韻蟹宴」每套6,880元，菜色更聚焦於蟹粉與精緻杭式料理，包括江南珍味迎賓盤、丹桂呈祥鮮蟹酥、芙蓉雪花映蟹斗、蟹粉花膠魚米羹、5兩花雕白灼大閘蟹、蟹肉玉筍鮮帶子與三味蟹粉拌雪絲，餐後還有南北杏燉水梨佐紅燕盞與時令水果。若想把蟹肉、蟹黃與蟹膏的不同吃法一次收進餐桌，這款套餐的蟹料理配置更加豐富。

台灣茶酒搭配大閘蟹更有層次

除了吃蟹，這次天香樓也準備了酒精與無酒精2種餐飲搭配，將台灣在地茶葉、釀造酒與水果風味融入飲品。酒精搭配以「如故．島嶼酒香」為主題，包含以台灣港口茶利口酒結合夏多內的「冬日微醺」，以及以天香精釀搭配紫蘇梅汁與法國氣泡酒的「紫蘇冰釀」，讓蟹宴多了不同的飲用選擇。

不喝酒的人則可以選擇「如初．島嶼茶韻」，以台灣茶為主角，像是使用台東鹿野紅烏龍氣泡茶、玫瑰與洛神香氣的「緋紅烏龍」，或以南投鹿谷凍頂烏龍茶搭配龍眼花的「琥珀流香」，都呈現出台灣茶葉的不同風味。還有結合桂花蜜與梅汁的「蜜語水仙」，以及帶有肉桂、薄荷香氣的「胭脂紅玉」，讓不喝酒的饕客也能享受完整的餐飲搭配。

天香樓蟹宴吃到2027年1月10日

2026「天香蟹宴．記憶與技藝」自11月6日起登場，一路供應至2027年1月10日，橫跨秋冬2個季節。除了4,880元與6,880元的套餐，現場也提供單點選擇，價格從680元至5,680元，讓想單獨品嚐蟹粉料理，或安排完整蟹宴的人，都能依照用餐需求挑選。

天香樓位於台北亞都麗緻大飯店地下1樓，每週一休廳。午餐與晚餐依平日、週末有不同供餐時間，想安排聚餐或品嚐當季大閘蟹，建議提前確認菜色供應及訂位資訊。從濃郁蟹黃到細嫩蟹肉，這場延續杭州料理傳統的蟹宴，也為今年秋冬的台北美食清單增添一個值得關注的選擇。





天香蟹宴「記憶與技藝」活動資訊

活動時間：2026年11月6日至2027年1月10日。

天香珍饌蟹宴4,880元套餐

供應期間：2026年11月6日至2027年1月10日。

天香珍饌前菜盤：梅汁番茄、燻素鵝卷、花雕醉雞。

珍珠豌豆白蝦仁：搭配珍珠豌豆與白蝦仁。

蠔皇紅煨嫩鮮鮑：以紅煨方式料理鮮鮑。

蓴菜魚米澄清湯：結合蓴菜與魚米的澄清湯品。

花雕白灼大閘蟹：選用5兩大閘蟹。

白玉珍貝娃娃菜：搭配珍貝與娃娃菜。

花雕罐香東坡肉：結合花雕風味的經典東坡肉。

餐後甜點：桔香酒釀湯圓佐茶香酥餅、時令水果。

江南杭韻蟹宴6,880元套餐

供應期間：2026年11月6日至2027年1月10日。

江南珍味迎賓盤：花雕醉鮮鮑、陳醋海蜇頭、魚籽溏心蛋、蟹肉十香菜。

丹桂呈祥鮮蟹酥：套餐特色蟹肉酥點。

芙蓉雪花映蟹斗：以蟹斗呈現的精緻杭式料理。

蟹粉花膠魚米羹：結合蟹粉、花膠與細嫩魚米。

花雕白灼大閘蟹：選用5兩大閘蟹。

蟹肉玉筍鮮帶子：搭配蟹肉、玉筍與鮮帶子。

三味蟹粉拌雪絲：金門手工麵線搭配蟹肉、蟹膏、蟹黃與炒香蟹粉。

餐後甜點：南北杏燉水梨佐紅燕盞、時令水果。

天香蟹宴單點料理亮點

供應期間：2026年11月6日至2027年1月10日。

蟹粉魚米羹：手工魚米搭配大閘蟹肉、蟹膏與蟹黃，口感細嫩。

蟹粉芙蓉紅燕盞：有機蒸蛋鋪上炒香蟹粉與紅燕盞。

蔥薑滑蛋蟹鉗：完整沙公蟹鉗肉裹上百花蝦滑，搭配蔥薑與滑蛋。

芙蓉流金映蟹斗：蟹膏、蟹黃填入蟹殼，覆上蛋白霜烘烤。

杭三鮮大閘蟹鍋：杭式魚圓、手工肉丸、花膠與大閘蟹入鍋煨煮。

西湖蓴菜蟹肉澄清湯：老母雞與金華火腿熬煮8小時以上，搭配蟹肉、蓴菜與花膠。

杭州八寶蟹糯米飯：糯米搭配香菇、蝦米、栗子等食材，與沙公共炒。

三味蟹粉拌雪絲：金門手工麵線拌入蟹肉、蟹膏、蟹黃與炒香蟹粉。

琉璃黃金蟹餃：有機蛋皮包入大閘蟹肉、蟹黃與蟹膏。

單點價格範圍為680元至5,680元，原始新聞稿未提供各道料理的個別售價。

天香蟹宴酒精與無酒精飲品搭配

供應期間：配合2026天香蟹宴推出。

如故．島嶼酒香：提供冬日微醺、紫蘇冰釀、天香精釀、牽手留香，共4款酒精飲品。

如初．島嶼茶韻：提供緋紅烏龍、琥珀流香、蜜語水仙、胭脂紅玉，共4款無酒精飲品。

飲品特色：結合台灣在地茶葉、釀造酒、水果與花香風味，搭配杭式蟹料理。

價格說明：原始新聞稿未公布飲品搭配售價及是否包含於套餐內。

台北亞都麗緻天香樓營業與訂位

活動時間：2026年11月6日至2027年1月10日。

餐廳地址：台北市民權東路二段41號B1。

訂位電話：02-2597-1234。

週二至週五午餐：12：00至14：30，最後點餐14：00。

週六至週日午餐：11：30至14：30，最後點餐14：00。

週二至週五晚餐：18：00至21：30，最後點餐21：00。

週六至週日晚餐：17：30至21：30，最後點餐21：00。

固定休廳：每週一。

官方訂位網址：https://reurl.cc/LeOR9X

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