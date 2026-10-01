點水樓秋蟹季開吃！醉膏蟹酒香濃郁、軟殼蟹酥脆爆香，4大必吃秋季限定料理登場，免剝殼江南炒蝦蟹更吸睛

秋蟹控準備開吃！點水樓金秋品蟹季端出醉膏蟹、果律軟殼蟹等4大必吃料理。資深編輯李維唐聚焦免剝殼江南炒蝦蟹與酒香濃郁的醉膏蟹，帶讀者掌握秋季限定菜色亮點。

秋天就是要大口吃蟹！江浙料理名店點水樓推出「秋之饗宴」金秋品蟹季，集結蟹膏飽滿的醉膏蟹、外酥內嫩的果律軟殼蟹，以及不用自己剝殼就能大口享用的江南炒蝦蟹，讓愛吃螃蟹的老饕一次滿足。這次更端出海膽羊肚菌燉蛋等秋季新品，搭配花雕蒸膏蟹、醬爆蟹年糕、紅蟳米粉鍋等經典料理，還有雙人套餐、四人合菜及10人桌菜，無論想約會吃好料，還是揪全家一起品蟹，都能找到適合的秋季美味。

▲點水樓招牌七彩小籠包一次端上桌，橘色、綠色與白色麵皮交錯排列，每顆都捏出細緻摺痕，光看就讓人食指大動。夾起小籠包的瞬間，更讓人期待薄皮裡藏著的鮮美滋味。圖／點水樓提供；窩客島整理 ▲麻婆豆腐竟然還能吃到滿滿蹄筋！點水樓「蹄筋麻婆豆腐」把滑嫩豆腐與富含膠質的蹄筋搭配在一起，裹上濃郁麻辣醬汁，再撒上青蔥提香，軟嫩與滑Q口感交錯，香麻滋味特別適合配飯。圖／點水樓提供；窩客島整理

點水樓秋蟹4大必吃

每年秋天最讓海鮮控期待的，就是螃蟹蟹肉鮮甜、蟹膏飽滿的季節。點水樓今年以「金秋品蟹」為主題，精選果律軟殼蟹、海膽羊肚菌燉蛋、醉膏蟹及Do Re Mi江南炒蝦蟹4大焦點料理，將酥炸、酒漬、熱炒等不同烹調方式搬上餐桌。喜歡濃郁蟹膏的饕客，可以鎖定經典醉膏蟹，偏好清爽口感的人則能試試搭配季節水果的軟殼蟹，從冷盤到熱菜都有不同驚喜。

▲鮮紅蟹殼搭配雪白蓬鬆的芙蓉蛋白，光看就很有秋蟹料理的澎湃感。點水樓「芙蓉處女蟳」將細嫩蟹肉與打發蛋白結合，入口綿密鬆軟，讓螃蟹的自然鮮甜更加突出。圖／點水樓提供；窩客島整理



果律軟殼蟹酥脆開胃

這次新推出的「果律軟殼蟹」，最吸引人的就是不用費力拆殼，直接享受整隻軟殼蟹的酥香口感。經過酥炸的軟殼蟹，外層帶有卡滋酥脆感，內裡則保留細嫩口感，搭配清爽的季節水果沙拉，讓酸甜果香平衡炸物的濃郁滋味。尤其適合喜歡螃蟹，卻不想在餐桌上忙著剝殼的人，吃起來俐落又過癮。

另一道新品「海膽羊肚菌燉蛋」，則以海膽、羊肚菌與燉蛋組合成秋季新菜色。相較於酥炸軟殼蟹的爽脆路線，這道料理走的是精緻海味風格，讓想嚐鮮的饕客在傳統江浙料理之外，也能找到不同的秋季選擇。

▲秋蟹控必吃新品「果律軟殼蟹」，整隻軟殼蟹炸得金黃酥脆，連蟹腳都能直接享用，搭配清爽的季節水果沙拉，酸甜果香剛好平衡炸物的濃郁，吃起來酥香又開胃。圖／點水樓提供；窩客島整理

醉膏蟹酒香濃郁

說到點水樓秋蟹料理，經典「醉膏蟹」絕對是蟹膏控不能錯過的招牌。嚴選膏黃飽滿的優質紅蟳，使用特製紹興酒、花雕酒、黃酒及辛香料浸漬入味，讓酒香慢慢融入蟹肉與蟹膏之中。冰涼上桌的醉膏蟹，入口能感受到蟹膏綿密甘甜，搭配醇厚卻不嗆口的酒香，呈現鮮味與酒香交織的層次。

這道料理最迷人的地方，就是不需要過多調味，便能透過酒香襯托紅蟳本身的鮮甜。對喜歡醉蟹、醉蝦等酒香海鮮料理的饕客而言，醉膏蟹既能作為開胃冷盤，也很適合在秋季聚餐時細細品嚐。

▲蟹膏控的秋季夢幻逸品就是這盤！點水樓經典「醉膏蟹」嚴選膏黃飽滿的紅蟳，以紹興酒、花雕酒與黃酒浸漬入味，蟹膏綿密甘甜，搭配醇厚不嗆口的酒香，冰涼享用更能感受濃郁鮮味。圖／點水樓提供；窩客島整理



江南炒蝦蟹免剝殼

想吃滿滿蟹肉，又不想花時間拆蟹？點水樓經典「Do Re Mi江南炒蝦蟹」就是為這類饕客準備的料理。這道江南名菜最特別的地方，在於由專人現拆新鮮活蟹，並於18度低溫冷房中挑出蟹肉、蟹膏與蟹黃，讓食客不用自己動手，就能直接享受螃蟹精華。

料理名稱也藏著巧思，主廚以1份蝦仁、2份蟹膏、3份蟹肉的比例搭配，就像Do Re Mi音階般層層堆疊。再將鮮甜劍蝦仁與蟹肉、蟹膏大火翻炒，吃得到蝦仁彈牙、蟹肉細嫩與蟹膏濃郁的多重口感。每一口都有滿滿海味，對於喜歡吃蟹卻怕麻煩的人來說，格外有吸引力。

▲不用剝蟹殼就能大口吃蟹，懶人蟹控真的會愛！點水樓招牌「Do Re Mi江南炒蝦蟹」以1份蝦仁、2份蟹膏、3份蟹肉黃金比例拌炒，滿滿彈牙蝦仁鋪在濃郁蟹膏與蟹肉之上，直接把螃蟹精華一次吃進嘴裡。圖／點水樓提供；窩客島整理

花雕蒸膏蟹鮮味滿滿

除了醉膏蟹，喜歡熱騰騰螃蟹料理的饕客，也可以鎖定「花雕蒸膏蟹」。秋季紅蟳蟹膏飽滿，搭配花雕酒入菜，讓蟹肉鮮甜與酒香相互襯托，底下還有滑嫩水蛋，將蟹膏、蟹肉與蛋香結合在一起。入口既能享受軟嫩蟹膏，也能感受到水蛋的細緻口感，是秋季餐桌上頗具代表性的蟹料理。

另一道「芙蓉處女蟳」則走細膩鮮甜路線，利用處女蟳肉質細嫩、蟹膏香濃的特色，搭配打發蛋白大火快炒。鬆軟綿密的蛋白融合蟹肉鮮味，讓喜歡清爽料理的人，也能享受到秋蟹的鮮甜滋味。

▲蟹膏控看到這盤真的很難忍住！點水樓「花雕蒸膏蟹」選用蟹膏飽滿的紅蟳，搭配花雕酒蒸出濃郁香氣，蟹肉鮮甜、蟹膏軟嫩，還有滑嫩水蛋襯托海味，秋天就是要這樣吃蟹才過癮。圖／點水樓提供；窩客島整理



醬爆蟹年糕鹹甜入味

喜歡上海風味料理的人，別錯過點水樓的「醬爆蟹年糕」。這道經典菜色以新鮮活蟹搭配年糕，透過醬爆方式呈現甜鹹交織的濃郁滋味。肥美蟹肉與Q彈年糕搭在一起，吃起來既有海鮮鮮味，也有年糕紮實的咀嚼感，是適合多人分享的秋季料理。

想要更有份量的選擇，還有「椒鹽大沙公」。選用肉質厚實的大沙公，搭配蒜片等配料酥炸至金黃色，再撒上淡淡椒鹽提味。大蟹螯帶來飽滿的蟹肉口感，蒜香與椒鹽則讓整體風味更加鮮明，特別適合偏愛重口味海鮮的饕客。

▲大蟹螯一上桌就超有存在感！點水樓「椒鹽大沙公」將肉質厚實的大沙公搭配蒜片酥炸，外層呈現誘人金黃色，再撒上椒鹽增添香氣，蟹肉肥美、蒜香濃郁，喜歡重口味海鮮的人絕對會心動。圖／點水樓提供；窩客島整理

紅蟳米粉鍋暖胃飽足

秋天聚餐想吃得暖心又有飽足感，「紅蟳米粉鍋」也是值得留意的選擇。點水樓以新鮮紅蟳搭配新竹100％純米粉，湯頭使用雞湯與蛤蜊為基底，讓螃蟹、雞湯與蛤蜊的鮮味融合在一起。起鍋前再撒上蛋酥與芹菜末，讓整鍋料理多了不同香氣與口感。

純米粉吸附湯汁精華後，吃起來帶有濃郁鮮味，搭配紅蟳蟹肉一起享用，更能感受到秋季海鮮的豐富層次。對喜歡熱湯料理的人而言，這道米粉鍋也很適合作為多人聚餐時的暖心主食。

▲整隻鮮紅紅蟳霸氣坐鎮，旁邊還有滿滿蛤蜊與細緻米粉，這鍋根本是海鮮控的天堂！點水樓「紅蟳米粉鍋」以雞湯、蛤蜊熬出鮮美湯底，搭配新竹純米粉吸附湯汁精華，吃起來鮮香又有飽足感。圖／點水樓提供；窩客島整理



秋季限定鮮蔬必吃

除了各式螃蟹料理，點水樓這次也把秋季當令食材搬上餐桌。「酥炸翼豆」就是每年秋天備受期待的人氣菜色，翼豆因外型像翅膀而得名，也是原住民傳統作物之一。裹上薄脆麵衣酥炸後，入口帶有清脆口感與炸物香氣，適合搭配蟹料理一起享用。

「金沙茭白筍」則以秋季鮮嫩多汁的茭白筍，搭配鹹香鴨蛋黃泥，讓蔬菜的自然甜味與濃郁鹹蛋香氣融合。「軟絲秋葵拌鹽昆布」則將新鮮軟絲、秋葵與日式鹽昆布結合，吃得到軟絲爽脆、秋葵滑順的口感，清爽鹹鮮的滋味也能為整桌海鮮料理增添變化。

▲秋季限定的「酥炸翼豆」也是點水樓人氣菜色！外型像翅膀的翼豆裹上薄脆麵衣，炸出金黃酥香的外層，還能看見翼豆獨特的波浪輪廓。咬下帶著爽脆口感，是秋天才吃得到的季節滋味。圖／點水樓提供；窩客島整理

桂花芋艿香甜收尾

秋季料理少不了帶有溫潤甜香的食材，點水樓「酒釀桂花芋艿」就是其中一道特色料理。選用口感細緻Q綿的芋艿，搭配香甜酒釀與淡雅桂花醬，入口能感受到芋艿的綿密、酒釀的甘甜，以及桂花帶來的清雅香氣。

菜單中也有「油浸墨瑞鱈魚」與「蹄筋麻婆豆腐」等不同風味的料理。前者透過油浸手法保留魚肉鮮嫩與細緻滑潤的口感，後者則將富含膠質的滑Q蹄筋加入麻婆豆腐，讓軟嫩豆腐與鮮香麻辣風味交織，替整桌秋季料理增添更多選擇。

▲秋天就是想吃這種帶著甜香的暖心料理！點水樓「酒釀桂花芋艿」將一顆顆綿密芋艿搭配香甜酒釀與桂花醬，入口有芋頭的細緻口感，接著散發淡淡桂花香與酒釀甘甜，甜而溫潤。圖／點水樓提供；窩客島整理



雙人到10人聚餐都適合

想把點水樓秋季美味一次吃齊，這次推出的「秋之饗宴」也規劃了不同人數的用餐組合，包括適合情侶約會的雙人套餐、親友聚餐的四人合菜，以及家族聚會或商務宴席適用的10人桌菜。菜色安排涵蓋金秋三角、花雕蒸膏蟹、醬爆蟹年糕等秋季特色料理，也搭配杏仁豆腐、紅棗桂圓銀耳湯等甜品。

點水樓「秋之饗宴」季節限定菜單目前已全面供應，無論想吃酒香濃郁的醉膏蟹、酥脆爽口的果律軟殼蟹，還是不用自己剝殼的江南炒蝦蟹，都能依照個人喜好挑選。趁著秋蟹當季，揪親友一起安排一場金秋品蟹聚餐，正好能把這個季節的鮮甜滋味一次收進餐桌。









點水樓秋季限定螃蟹料理

花雕蒸膏蟹：飽滿紅蟳蟹膏結合花雕酒香，搭配滑嫩水蛋，吃得到蟹肉鮮甜與細緻口感。

醬爆蟹年糕：新鮮活蟹搭配Q彈年糕，醬爆出上海經典甜鹹風味，蟹肉肥美又入味。

芙蓉處女蟳：細嫩處女蟳搭配打發蛋白大火快炒，口感綿密鬆軟，保留蟹肉鮮甜。

椒鹽大沙公：肉質厚實的大沙公搭配蒜片酥炸至金黃，撒上椒鹽提味，蟹螯飽滿、蒜香濃郁。

紅蟳米粉鍋：新鮮紅蟳搭配新竹100％純米粉，以雞湯、蛤蜊熬出鮮美湯頭，加入蛋酥與芹菜末增添香氣。

點水樓秋季時令鮮蔬料理

軟絲秋葵拌鹽昆布：新鮮軟絲搭配秋葵與日式鹽昆布，口感爽脆滑順，滋味鹹鮮清爽。

酒釀桂花芋艿：細緻Q綿的芋艿搭配香甜酒釀與桂花醬，入口帶有淡雅花香及溫潤甘甜。

酥炸翼豆：秋季限定時令翼豆裹上薄脆麵衣酥炸，外層酥香、內裡爽脆。

金沙茭白筍：秋季鮮嫩茭白筍裹上鹹香鴨蛋黃泥，結合蔬菜清甜與濃郁鹹蛋香。

點水樓其他特色料理

油浸墨瑞鱈魚：以油浸手法保留墨瑞鱈魚的鮮嫩肉汁，魚肉Q彈細緻、口感滑潤。

蹄筋麻婆豆腐：經典麻婆豆腐加入滑Q蹄筋，結合軟嫩豆腐與鮮香麻辣滋味，口感層次豐富。

點水樓秋之饗宴套餐選擇

雙人套餐：適合情侶約會或雙人聚餐，品嚐秋季限定料理。

四人合菜：適合朋友與家庭聚餐，共享當季螃蟹與特色江浙菜。

10人桌菜：適合家族聚會及商務宴席，提供多人共享的秋季菜色組合。

套餐菜色：包含金秋三角、花雕蒸膏蟹、醬爆蟹年糕、酥炸翼豆、酒釀桂花芋艿、金沙茭白筍等料理。

甜品選擇：杏仁豆腐、紅棗桂圓銀耳湯等秋季甜品。

秋季餐桌不只有螃蟹，其他餐飲品牌推出的季節新品與聯名料理，也值得美食控接著關注

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