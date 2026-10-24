萬聖節吸血鬼史努比超萌！史努比快閃店進駐信義A9，三麗鷗買一送一加碼搶

史努比快閃信義區！編輯鄭亦庭表示：萬聖節限定吸血鬼史努比、全新歐拉夫戴帽帽玩偶吊飾都要收。

史努比鐵粉衝信義區！YOYOGI PICK市集即日起快閃台北信義新天地A9館5 樓，集結超豐富史努比周邊、玩偶、服飾等，粉絲們必搶萬聖節限定吸血鬼史努比、變裝系列玩偶吊飾，此外，現場也有矮袋鼠、三麗鷗、蠟筆小新周邊，推出第二件5折、買一送一超值優惠，粉絲們快衝信義區A9館帶回家。



▲吸血鬼史努比先搶！YOYOGI PICK市集快閃台北信義新天地A9館，史努比、歐拉夫周邊新品。(攝影：鄭亦庭)



▲史努比控必收！萬聖節限定吸血鬼史努比、胡士托玩偶吊飾，直接買不用抽。(攝影：鄭亦庭)





萬聖節限定吸血鬼史努比、海德變裝系列新品

▲史努比控必收！萬聖節限定吸血鬼史努比、胡士托玩偶吊飾，直接買不用抽。(攝影：鄭亦庭)





鐵粉必收新品！歐拉夫換帽帽盲盒

▲歐拉夫粉要搶！全新「歐拉夫換帽帽盲盒玩偶吊飾」6款造型，歐拉夫戴著高禮帽、戴耳機等。(攝影：鄭亦庭)





超人氣波堤史努比、趴趴系列玩偶盲盒

▲超人氣「波堤狗狗玩偶吊飾盲盒」，史努比與歐拉夫等角色穿過甜甜圈太可愛。(攝影：鄭亦庭)



▲信義區史努比快閃店！超人氣趴趴系列玩偶盲盒，6款顏色史努比抽到哪款都可愛。(攝影：鄭亦庭)





買一送一開搶！矮袋鼠DINOTAENG、三麗鷗、蠟筆小新周邊

▲韓國超人氣DINOTAENG矮袋鼠周邊推出第二件5折，包含玩偶、吊飾與保溫瓶等。(攝影：鄭亦庭)



▲三麗鷗、蠟筆小新、漫威周邊商品推出買一送一優惠，蠟筆小新小白抱枕超可愛。(攝影：鄭亦庭)





YOYOGI PICK 市集 活動資訊

YOYOGI PICK 市集 史努比周邊新品推薦

YOYOGI PICK市集現場設置史努比狗碗、歐拉夫餅乾2隻大型氣偶，讓粉絲拍照打卡外，這次因應萬聖節的到來，新推出萬聖節限定的吸血鬼系列、海德變裝系列，史努比、胡士托都戴上領結、小翅膀，裝扮成吸血鬼的模樣，史努比還露出小尖牙超可愛，也推出海德變裝系列盲盒，紫藍色史努比、歐拉夫4款造型都要收。不只萬聖節限定吸血鬼史努比、海德變裝系列新品，這次YOYOGI PICK市集全新推出「歐拉夫換帽帽盲盒玩偶吊飾」，包括歐拉夫戴著高禮帽、戴耳機、頭頂著狗碗等6款造型，歐拉夫粉絲們絕對要整組抱走。超人氣趴趴系列玩偶盲盒、消波塊史努比歐拉夫，以及先前爆紅的「波堤狗狗玩偶吊飾盲盒」，都能在這次快閃市集找到，史努比與歐拉夫穿過甜甜圈露出屁屁的模樣超療癒，現場各種史努比與歐拉夫玩偶娃娃、盲盒、包包、服飾等，而且全館服飾最低1折，史努比粉必須衝。YOYOGI PICK 市集也集結了韓國矮袋鼠DINOTAENG、三麗鷗與蠟筆小新周邊，矮袋鼠系列周邊推出第二件5折優惠，從玩偶、吊飾、保溫瓶到包包都有，三麗鷗、蠟筆小新與漫威周邊更祭出買一送一優惠，包含故宮Ｘ三麗鷗聯名周邊、蠟筆小新小白抱枕等周邊，通通買一送一讓大家划算搶購。活動時間：2026/10/15(四)~2027/01/17(日）活動地點：信義新天地A9館5樓營業時間：依百貨營業時間為主

吸血鬼史努比玩偶吊飾350元

吸血鬼胡士托玩偶吊飾350元

海德先生與歐拉夫玩偶盲盒(共4款)399元/款、1596元/組

歐拉夫換帽帽盲盒玩偶吊飾(共6款)399元/款、2394元/組

史努比粉衝！全台史努比活動、史努比周邊

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更多 史努比快閃YOYOGI PICK 市集 照片：

▲信義區YOYOGI PICK市集設置巨型史努比、歐拉夫氣偶打卡點，史努比粉絲免費拍個夠。(攝影：鄭亦庭)



▲萬聖節限定新品「海德變裝系列」，紫藍色史努比、歐拉夫4款造型盲抽。(攝影：鄭亦庭)



▲歐拉夫粉要搶！全新「歐拉夫換帽帽盲盒玩偶吊飾」6款造型，歐拉夫戴著高禮帽、戴耳機等。(攝影：鄭亦庭)

