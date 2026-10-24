萬聖節吸血鬼史努比超萌！史努比快閃店進駐信義A9，三麗鷗買一送一加碼搶

史努比快閃信義區！編輯鄭亦庭表示：萬聖節限定吸血鬼史努比、全新歐拉夫戴帽帽玩偶吊飾都要收。
史努比鐵粉衝信義區！YOYOGI PICK市集即日起快閃台北信義新天地A9館5 樓，集結超豐富史努比周邊、玩偶、服飾等，粉絲們必搶萬聖節限定吸血鬼史努比、變裝系列玩偶吊飾，此外，現場也有矮袋鼠、三麗鷗、蠟筆小新周邊，推出第二件5折、買一送一超值優惠，粉絲們快衝信義區A9館帶回家。
萬聖節限定吸血鬼史努比、海德變裝系列新品YOYOGI PICK市集現場設置史努比狗碗、歐拉夫餅乾2隻大型氣偶，讓粉絲拍照打卡外，這次因應萬聖節的到來，新推出萬聖節限定的吸血鬼系列、海德變裝系列，史努比、胡士托都戴上領結、小翅膀，裝扮成吸血鬼的模樣，史努比還露出小尖牙超可愛，也推出海德變裝系列盲盒，紫藍色史努比、歐拉夫4款造型都要收。
鐵粉必收新品！歐拉夫換帽帽盲盒不只萬聖節限定吸血鬼史努比、海德變裝系列新品，這次YOYOGI PICK市集全新推出「歐拉夫換帽帽盲盒玩偶吊飾」，包括歐拉夫戴著高禮帽、戴耳機、頭頂著狗碗等6款造型，歐拉夫粉絲們絕對要整組抱走。
超人氣波堤史努比、趴趴系列玩偶盲盒超人氣趴趴系列玩偶盲盒、消波塊史努比歐拉夫，以及先前爆紅的「波堤狗狗玩偶吊飾盲盒」，都能在這次快閃市集找到，史努比與歐拉夫穿過甜甜圈露出屁屁的模樣超療癒，現場各種史努比與歐拉夫玩偶娃娃、盲盒、包包、服飾等，而且全館服飾最低1折，史努比粉必須衝。
買一送一開搶！矮袋鼠DINOTAENG、三麗鷗、蠟筆小新周邊YOYOGI PICK 市集也集結了韓國矮袋鼠DINOTAENG、三麗鷗與蠟筆小新周邊，矮袋鼠系列周邊推出第二件5折優惠，從玩偶、吊飾、保溫瓶到包包都有，三麗鷗、蠟筆小新與漫威周邊更祭出買一送一優惠，包含故宮Ｘ三麗鷗聯名周邊、蠟筆小新小白抱枕等周邊，通通買一送一讓大家划算搶購。
YOYOGI PICK 市集 活動資訊活動時間：2026/10/15(四)~2027/01/17(日）
活動地點：信義新天地A9館5樓
營業時間：依百貨營業時間為主
YOYOGI PICK 市集 史努比周邊新品推薦
吸血鬼史努比玩偶吊飾350元
吸血鬼胡士托玩偶吊飾350元
海德先生與歐拉夫玩偶盲盒(共4款)399元/款、1596元/組
歐拉夫換帽帽盲盒玩偶吊飾(共6款)399元/款、2394元/組
史努比粉衝！全台史努比活動、史努比周邊
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