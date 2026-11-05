吉豚屋雙11太會送！雙主餐611元現省123元，炸雞加購111元，鮮茄滑蛋雞排239元起開吃

吉豚屋雙11優惠開吃，雙主餐611元現省123元，炸物加購只要111元。窩客島資深編輯李維唐提醒，11月9日至15日內用外帶都適用，還有239元起鮮茄滑蛋雞排新品同步登場。

吉豚屋雙11優惠準備開吃，這次不只豬排控有好康，連喜歡日式炸雞的人也能一起省。吉豚屋宣布11月9日至11月15日推出限時7天「雙11超值組」，一次吃到腰內豬排定食、吉豚雞排丼，還有多款配餐與飲品，原價734元直接降至611元，現省123元。想再吃得豐盛一點，只要購買任一主餐，還能用111元加購南蠻唐揚雞、溫泉蛋與味噌湯。同一天還有全新「鮮茄滑蛋雞排」系列登場，239元起就能吃到番茄酸甜、滑蛋柔嫩與現炸雞排的酥脆口感，從雙11優惠一路吃到秋冬限定新菜，這波可以先把日期記下來。

▲番茄控這次有新口味可以吃了。吉豚屋推出期間限定鮮茄滑蛋雞排系列，鮮紅番茄燴煮出酸甜醬汁，搭配滑嫩蛋液與金黃酥脆的現炸雞排，一口吃到酸甜、滑嫩與酥香。鮮茄滑蛋雞排丼239元，想吃得更豐盛也有279元的鍋定食可以選。圖／吉豚屋提供；窩客島整理



吉豚屋雙11優惠611元雙主餐現省123元

雙11不一定只能買網購，連平常想吃的日式豬排飯也有優惠可以撿。吉豚屋這次推出的「雙11超值組」，直接把2款人氣主餐放進同一組合，包含肉質柔嫩的腰內豬排定食，以及帶有日式丼飯風味的吉豚雞排丼。想吃酥脆炸豬排，或是偏愛雞排搭配米飯的飽足感，這次不用在2種主餐之間猶豫。

除了雙主餐，組合還搭配和風海帶絲、柚香漬蘿蔔，以及2杯果漾芭芒柳汁。炸物吃到一半，可以穿插清爽的海帶絲與帶有柚香的漬蘿蔔，讓整套餐點多了不同滋味。原價734元的組合，活動期間只要611元，直接省下123元。無論想找朋友一起分食，或是帶著家人到店用餐，都能趁著11月9日至11月15日的限時優惠，把喜歡的日式炸物一次點齊。

吉豚屋111元加購唐揚雞還有溫泉蛋

覺得只有主餐還不夠滿足，這次的「111加購豪爽組」也很值得留意。活動期間只要購買任一主餐，就能以111元加購南蠻唐揚雞2塊、溫泉蛋及小碗味噌湯，原價173元，現省62元。對喜歡日式炸物的人來說，一份餐點就能同時吃到主餐與額外的唐揚雞，還能用溫泉蛋與味噌湯增加整餐的豐富度。

特別的是，吉豚屋這次雙11優惠並沒有只限定內用，外帶也能享有同樣活動。想在店裡慢慢吃，或是下班後把晚餐帶回家，都能依照自己的用餐習慣選擇。不過要注意，111元加購組必須搭配任一主餐購買，並非單獨以111元販售，想省錢的人記得先確認點餐方式。

吉豚屋鮮茄滑蛋雞排239元起開吃

除了雙11優惠，吉豚屋11月9日還有另一個值得豬排控留意的新消息，就是期間限定的「鮮茄滑蛋雞排」系列正式登場。這次一次推出「鮮茄滑蛋雞排丼」與「鮮茄滑蛋雞排鍋定食」，分別售價239元、279元。與常見的日式炸物搭配方式不同，新品把鮮紅番茄、滑嫩蛋液與現炸雞排放在一起，光是酸甜醬汁搭配金黃炸雞排的組合，就讓人很有食慾。

這次鮮茄滑蛋系列的風味關鍵，在於番茄經過燴煮後釋放的自然酸甜與鮮美湯汁，再加入細緻蛋液及吉豚屋獨家醬汁，讓番茄微酸、蛋香與鹹香醬汁融合。入口先是番茄清爽的酸甜感，接著帶出滑蛋柔和的口感，讓整體風味有層次，卻不會過於厚重。對平常喜歡番茄炒蛋，又捨不得放棄日式炸雞排的人來說，這次新品正好把2種熟悉的味道結合在一起。

鮮茄滑蛋雞排丼與鍋定食怎麼選

喜歡一碗就能吃得滿足的人，可以先鎖定239元的「鮮茄滑蛋雞排丼」。現點現炸的雞排有著金黃酥脆的麵衣，搭配燴煮過的番茄與滑嫩蛋液，再與熱騰騰白飯一起入口，從酥脆、柔滑到米飯的飽足感，都能在同一碗裡吃到。番茄的酸甜也替炸雞排增添清爽滋味，讓平常熟悉的雞排丼多了不同變化。

如果更喜歡熱呼呼的鍋物形式，則可以選擇279元的「鮮茄滑蛋雞排鍋定食」。同樣以番茄、滑蛋及現炸雞排為主角，改用鍋定食呈現，適合喜歡坐下來慢慢享用熱食的人。2款新品的核心風味相同，差別在於丼飯與鍋定食的用餐形式，想吃飯或想吃鍋，可以依照當天的心情決定。

吉豚屋海老腰內泡菜烏龍鍋369元

天氣開始轉涼，除了新上市的鮮茄滑蛋雞排，吉豚屋原本就有販售的日式鍋物也很適合排進秋冬美食清單。其中「海老腰內泡菜烏龍鍋」售價369元，將韓式泡菜的酸香與微辣融入湯頭，再搭配Q彈滑順的烏龍麵，讓麵條充分吸附湯汁，每一口都帶著泡菜的開胃滋味。

這鍋的另一個亮點，就是同時搭配腰內豬排與海老。外酥內嫩的腰內豬排保有炸物的香氣，海老則帶來鮮甜彈牙的口感，再與帶有微辣酸香的烏龍麵一起享用，整體吃起來相當豐富。對喜歡韓式泡菜，又想吃到日式炸豬排的人來說，一鍋就能滿足2種不同的口味偏好。

吉豚屋壽喜牛里肌豬排鍋349元

如果不太吃辣，又喜歡日式壽喜燒的鹹甜醬香，可以選擇349元的「壽喜牛里肌豬排鍋定食」。以經典壽喜燒醬汁熬煮，湯頭帶有醇厚甘甜的風味，搭配鮮嫩牛肉，入口可以感受到肉質的柔軟與醬汁香氣。對平常就喜歡壽喜燒的人來說，這款鍋物的味道相當熟悉。

特別的是，這道鍋定食還加入現炸里肌豬排，金黃色的酥脆外衣包裹著紮實鮮嫩的肉質，搭配壽喜燒醬汁，又能吃到不同於單純炸豬排的鹹甜滋味。從泡菜烏龍鍋到壽喜牛里肌豬排鍋，2款都是吉豚屋常態販售的鍋物，不必特別等到雙11活動才有機會品嚐。想吃酸辣開胃的湯頭，或是偏愛日式壽喜燒的甘甜濃郁，都有不同選擇。

吉豚屋雙11優惠時間與新品價格整理

這次吉豚屋11月的優惠與新品可以分成2個重點。想把握限時折扣，記得鎖定11月9日至11月15日的雙11活動，611元雙主餐組合與111元加購組都有7天優惠期間。至於想吃新口味的人，則可以從11月9日起留意鮮茄滑蛋雞排丼與鍋定食，最低239元就能品嚐新品。

吉豚屋雙11優惠活動整理

活動時間：2026年11月9日至11月15日

活動門市：全台吉豚屋門市

適用方式：內用、外帶皆適用

雙11超值組：原價734元，優惠價611元，現省123元。

雙11超值組內容：腰內豬排定食、吉豚雞排丼、和風海帶絲、柚香漬蘿蔔、果漾芭芒柳汁2杯。

111加購豪爽組：購買任一主餐，即可用111元加購，原價173元，現省62元。

111加購內容：南蠻唐揚雞2塊、溫泉蛋1份、味噌湯小碗1份。

官方網站：https://www.katsuya-taiwan.com

吉豚屋鮮茄滑蛋雞排新品

上市時間：2026年11月9日起

販售類型：期間限定新品

鮮茄滑蛋雞排丼：售價239元，以番茄酸甜醬汁、滑嫩蛋液搭配現炸雞排與白飯。

鮮茄滑蛋雞排鍋定食：售價279元，結合番茄、滑蛋與酥香雞排，以鍋定食形式呈現。

吉豚屋秋冬暖心鍋物

販售時間：常態販售

海老腰內泡菜烏龍鍋：售價369元，韓式泡菜酸辣湯頭搭配Q彈烏龍麵、腰內豬排及海老。

壽喜牛里肌豬排鍋定食：售價349元，以日式壽喜燒醬汁搭配鮮嫩牛肉及現炸里肌豬排。

吉豚屋優惠注意事項

雙11優惠僅限2026年11月9日至15日，共7天，內用與外帶皆適用。

111元加購豪爽組須購買任一主餐，不能直接視為111元單點優惠。

鮮茄滑蛋雞排系列11月9日起上市，原始新聞稿未公布販售截止日期。

2款秋冬暖心鍋物為常態販售商品，並非雙11期間限定特價餐點。

▲吉豚屋11月好康一次看。雙11優惠從11月9日開跑，腰內豬排定食搭配吉豚雞排丼，雙主餐組合611元現省123元，買任一主餐還能用111元加購唐揚雞、溫泉蛋與味噌湯。鮮茄滑蛋雞排239元起同步登場，秋冬想喝熱湯還有369元海老腰內泡菜烏龍鍋、349元壽喜牛里肌豬排鍋定食，從炸物到鍋物都有得選。圖／吉豚屋提供；窩客島整理

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