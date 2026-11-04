不只寶可夢郵票搶預購！寶可夢郵局、郵筒12處地點攻略，9款獨家周邊售價、再送皮卡丘提袋

編輯 鄭雅之 表示：

寶可夢大師這波絕對等不及要手刀搶買！中華郵政驚喜攜手寶可夢推出超強聯名企劃，除了有粉絲必收的限量紀念郵票，更同步推出多款兼具外型與機能的日常生活周邊，全台還精心規劃了主題拍照門市與特製郵筒，讓喜愛打卡拍照與收集小物的粉絲們，在城市日常中隨時都能捕捉可愛身影。



▲寶可夢郵票珍藏組附贈精靈球側背包與多款限定貼紙，一次打包全套限定收藏逸品。

▲中華郵政聯名寶可夢便利包拉鍊袋組，融入精靈球拉鍊與御三家元素打造實用生活小物。





寶可夢郵票小全張限量要搶！

備受矚目的「寶可夢郵票小全張」定於11月20日正式亮相，每張匯集10枚面值8元的經典角色郵票，全台限量30萬張，官方集郵平台「i集郵」則提前於11月17日上午8時30分展開線上訂購，每筆訂單限購2張，實體郵局與展覽會場也將同步發售，鐵粉們千萬別錯過這波極具代表性的紀念逸品。



▲中華郵政攜手日本官方推出寶可夢郵票小全張，集結十款人氣寶可夢卡牌造型，全台限量三十萬張開放收藏。





9款寶可夢聯名周邊大公開

除了郵票本體值得珍藏，本次聯名更將動漫熱血氛圍融入戶外生活，精心推出「精靈球郵差包」、「摺疊推車」、「存錢筒」、「便利包拉鍊袋組」等7種選物，單件售價落在250元至980元之間，無論通勤出遊還是居家收納都十分百搭，線上預購搶先開跑，粉絲不妨趁著首波開賣迅速為日常穿搭添增亮點。



▲超實用皮卡丘伊布便利箱摺疊推車，融入郵局經典紙箱設計成為出遊露營吸睛裝備。





寶可夢郵局、郵筒北中南都有

想近距離感受滿滿童趣魅力的讀者，絕對不能錯過特別規劃的散步地圖，官方在台北北門與台中民權路等6處設立主題特色門市，並於台北信義、板橋文化路及花蓮國安等地推出6組專屬彩繪郵筒，首發當天還有3處限定快閃點，隨手一拍就是社群吸睛焦點，非常適合週末相約親友一起踩點打卡。



▲中華郵政聯名皮卡丘日期印章，俏皮眨眼圖樣搭配活動轉輪讓日常手帳記錄更療癒。





預購滿額贈品送皮卡丘提袋

在預購指定期間只要單筆訂單累積滿1000元，就能獲得皮卡丘與伊布的迷你造型小箱，直接鎖定全套組合的粉絲，還能免費獲得限量皮卡丘提袋，另外同步登場的「綠色郵務大卡車積木組」定價699元且限量4600組，從11月4日開始販售，細緻還原街頭綠色郵車風貌，絕對是積木愛好者的手作首選。



▲復古綠色郵筒造型寶可夢分類存錢筒，結合皮卡丘與初代目御三家打造趣味收納盒。

▲超萌伊布造型寶可夢日期印章，手帳必備文具可自由調整日期蓋出專屬郵戳印記。

中華郵政X寶可夢聯名 發售與預購日程

11月4日上午8時30分至11月16日下午11時59分，i集郵網站搶先開放周邊商品線上預購。

11月17日上午8時30分起，i集郵網站搶先開放寶可夢郵票小全張線上訂購，每筆訂單限購2張。

11月20日全台正式開賣，於全台901郵局、世界郵展現場、6間寶可夢主題郵局及i集郵發售。





中華郵政X寶可夢聯名 滿額贈與限定優惠

11月4日至11月16日預購期間，於i集郵訂單金額每滿1000元，即贈送皮卡丘伊布迷你便利箱1個，消費可累計贈送，數量有限送完為止。

購買寶可夢商品全套組，售價3200元，加碼贈送皮卡丘購物袋1個，限量500組，每筆訂單限購3組。





中華郵政X寶可夢聯名周邊、售價

寶可夢郵票小全張：面值8元共10枚郵票，全台限量30萬張，每人限購2張

寶可夢明信片組：150元

寶可夢日期印章：250元

寶可夢便利包拉鍊袋組：280元

寶可夢分類存錢筒：420元

寶可夢郵票珍藏組：420元

精靈球郵差包：450元

皮卡丘伊布便利箱折疊推車：980元

寶可夢周邊商品全套組：3200元（限量500組，加贈皮卡丘購物袋1個）

經典綠色郵務大卡車積木組：699元（11月4日開賣，限量4600組）





中華郵政Ｘ寶可夢聯名主題郵局

開始時間：2026年11月20日起

寶可夢主題郵局：

台北北門郵局、林口郵局、桃園成功路郵局、台中民權路郵局、嘉義文化路郵局、新興郵局。

3場首日限定臨時郵局（11月20日限定）：世界郵展現場、台中民權路郵局、新興郵局。





中華郵政Ｘ寶可夢聯名造型郵筒

開始時間：2026年11月20日起

寶可夢聯名造型郵筒位子：

台北信義郵局、台北東門郵局、板橋文化路郵局、清華大學郵局、花蓮國安郵局、馬公中正路郵局。







最新超萌聯名只有台灣才有！

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