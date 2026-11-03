台中人230元開吃！名古屋平價「天鰻 天婦羅鰻魚」台灣首店，整尾炸白鰻、自助吧隨你搭

編輯 鄭雅之 表示：

台中豐原又多了一處必訪美食新地標！日本米其林推薦名店「うなぎ四代目菊かわ」旗下最平易近人的新品牌「天鰻」，把海外第一家台灣首店直接開在台中豐原。現場把現烤肥嫩鰻魚與香酥天婦羅裝在同一個大碗裡，還有全台絕無僅有、就連在日本也很少見的整尾白鰻天婦羅，自助吧的高湯配料更能免費無限續，讓鰻魚飯控吃得痛快。



▲嚴選高品質台灣白鰻炭火白燒，天鰻緊鎖魚肉天然鮮甜與豐潤油脂。(攝影：鄭雅之)

▲炸蝦控不能錯過特上天鰻重，天鰻豪邁集結三隻大炸蝦與厚切炸鰻魚雙拼。(攝影：鄭雅之)





米其林光環加持的平價天婦羅鰻魚

不用特地買機票飛出國，在台中豐原就能爽爽吃道地日本料理！橘焱胡同集團引進日本百年鰻魚名店「うなぎ四代目菊かわ」的平價品牌，一改高級日料難以親近的刻板印象，主打每人只要230元起的親民價位。師傅把講究的職人手藝搬進商場裡，現烤鰻魚香氣配上酥脆炸物，讓日常聚餐也能享受到頂級排隊滋味。



▲話題度爆棚的天龍重每日限量推出，由天鰻霸氣端出少見的小龍蝦天婦羅。(攝影：鄭雅之)





薄透如紙完全不油膩的關西派天丼

有別於一般街頭常見的厚重濕軟麵衣，這裡走的是正宗關西派輕薄路線，炸粉裹得極薄且透亮。廚房特別使用耐熱性佳又清爽的超級植物油配方起鍋，高溫油炸精準鎖住海陸食材的甜美肉汁，入口喀滋作響卻乾爽完全不刮嘴，即便整碗全部吃光光，嘴裡依舊只留下滿滿鮮味，吃起來完全沒有負擔感。



▲關西風極薄麵衣包裹厚切魚肉，天鰻將鮮嫩白鰻炸出酥脆多汁且不油膩的完美口感。(攝影：鄭雅之)





鰻魚飯控暴動的整尾烤炸雙享海味

愛吃鰻魚的吃貨們絕對會尖叫！店家特別選用厚實肥美的台灣在地優質白鰻，肉質滑嫩又帶有彈性。招牌必點的「一本天鰻重」是全台絕無僅有、就連在日本也很少見的吃法，先將整尾鮮魚以炭火白燒烤出香氣，接著再整尾裹粉酥炸。如果想犒賞自己，還能選擇放上整隻小龍蝦的「天龍重」，或是擺滿三隻鮮甜大炸蝦的「特上天鰻重」，視覺感超級強烈。



▲全台獨家一本天鰻重震撼上桌，天鰻以炭烤白燒再酥炸整尾白鰻份量十足。(攝影：鄭雅之)

▲人氣必點鰻旬天婦羅丼，天鰻讓饕客一次爽吃現烤鰻魚與酥脆炸蝦雙主餐。(攝影：鄭雅之)





軌道快速出餐搭高湯紅豆湯吃到飽

店裡用餐體驗極具現代感，桌邊用平板動動手指就能輕鬆點餐，熱騰騰的現做料理會搭著高速科技軌道直達座位，更貼心不收一成服務費。最讓鰻魚飯控驚喜的是現場設有免費高湯配料吧，不僅提供甘醇日式熱高湯、炸天婦羅麵酥與暖心紅豆湯吃到飽，大家還能先品嚐炸物脆度，淋上秘傳醬汁，最後倒進熱高湯變身湯泡飯，爽快解鎖三吃樂趣。



▲引進高科技智能軌道送餐直達座位，天鰻全店免收一成服務費讓用餐體驗更俐落。(攝影：鄭雅之)

▲免費高湯配料自助吧備有甜湯，天鰻貼心提供香甜暖胃的紅豆湯無限喝到飽。(攝影：鄭雅之)

天鰻 天婦羅鰻魚專賣店 店家資訊

營業時間：平日11:00~14:30、17:00-21:30；六、日及國定假日11:00-21:30

電話：04-25251338

地址：台中豐原Mini G Mall 1樓（臺中市豐原區大社街8號）

坪數：62坪 座位數：61席

加入會員：https://lin.ee/Tvg96yY

訂位方式：https://reurl.cc/0QK39D

備註：Mini G Mall 僅本店鋪有停車優惠，天鰻會員滿千元可折1小時。120公分以下無低消、120公分以上低消為一份主食

天鰻 天婦羅鰻魚專賣店 開幕優惠

11月7日至11月8日開幕首二日，鰻旬天婦羅丼附茶碗蒸套餐原價490元，嚐鮮價299元。

11月7日至11月30日加入天鰻會員，即贈特上鰻天婦羅御膳7折券，特價483元。

11月7日至11月30日期間，全店消費滿1000元送100元抵用券，消費可累計贈送。

11月7日至11月20日開幕前兩週，會員消費享免費停車折抵1小時，滿1000元再折抵1小時。





天鰻 天婦羅鰻魚專賣店 推薦必吃

鰻旬天婦羅丼附茶碗蒸套餐：原價490元（開幕首二日嚐鮮價299元）

一本天鰻重：700元

天龍重：800元（每日限量）

特上天鰻重：650元

特上鰻天婦羅御膳：690元（加入會員享7折券優惠價483元）

日式天婦羅定食套餐：230元起

喜歡日式美食老饕也不能錯過這些新開店！

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看更多天鰻 天婦羅鰻魚亮點

▲明亮日式木質空間規劃了獨立座位區，天鰻讓個人用餐也能透過平板輕鬆點餐。(攝影：鄭雅之)

▲現點現炸的澎湃定食由高速軌道精準送達，天鰻免服務費也能享有高效率貼心服務。(攝影：鄭雅之)

▲炸蝦控不能錯過特上天鰻重，天鰻豪邁集結三隻大炸蝦與厚切炸鰻魚雙拼。(攝影：鄭雅之)

▲承襲日本名店炭火烤鰻技術，天鰻現烤厚實台灣白鰻逼出誘人香氣。(攝影：鄭雅之)

▲天婦羅不可或缺的金黃麵酥自由拿取，天鰻為饕客免費升級正統名古屋鰻魚三吃。(攝影：鄭雅之)

▲將酥炸白鰻天婦羅豪邁擺上熱騰騰白飯，天鰻帶來前所未有的頂級鰻魚雙重饗宴。(攝影：鄭雅之)