DIOR聖誕快閃免費入場！7米高薑餅聖誕樹現身信義區，台灣首間限定咖啡廳、夢幻拍貼機必拍

DIOR聖誕快閃店免費入場！7米高薑餅聖誕樹、限定咖啡廳一次收集。窩客島資深編輯李維唐指出，結合聖誕打卡、法式下午茶與限定收藏，正是這次信義區聖誕行程的亮點。

DIOR聖誕快閃店真的把巴黎的浪漫搬來台北了。2026年「DIOR金緻夢想工坊」從11月5日至11月22日限時進駐台北信義區BELLAVITA寶麗廣塲，免費入場就能欣賞7米高的奇幻薑餅聖誕樹，還有首次登台的DIOR Mini Café限定咖啡廳、夢幻拍貼機、DIY金緻卡片，以及一系列值得收藏的聖誕限定逸品。整座中庭換上金色光影與白色糖霜裝飾，從聖誕樹、薑餅屋到法式下午茶，每個角落都充滿年末節慶氣氛，想找台北聖誕約會景點、姐妹聚會或拍照打卡的朋友，這次可以直接排進11月行程。

▲DIOR直接把巴黎的夢幻薑餅工坊搬進台北信義區。BELLAVITA中庭變身金色聖誕世界，7米高薑餅聖誕樹搭配精緻禮盒與限定展示空間，從走進來的第一眼就讓人忍不住拿起手機拍照。圖／DIOR提供；窩客島整理



DIOR金緻夢想工坊把巴黎聖誕搬進信義區

每到年底，台北信義區總是少不了各式聖誕裝置，但今年DIOR選擇把品牌最具代表性的巴黎蒙田大道30號帶進BELLAVITA中庭。以「奇幻薑餅世界」為靈感，讓原本熟悉的百貨空間換上金色、白色交織的節慶裝飾，彷彿走進一座充滿法式細節的聖誕甜點工坊。

這次最迷人的地方，就是把薑餅屋的童趣和DIOR一貫的精緻風格放在一起。金色光影帶出華麗氣氛，白色糖霜花紋則讓整體多了一點冬日甜美感。不需要飛到巴黎，也能在台北感受蒙田大道30號的節慶意象，尤其適合喜歡聖誕布置、時尚精品與拍照打卡的朋友。

▲這棵聖誕樹真的太有細節。DIOR把薑餅屋變成7米高的夢幻裝置，層層堆疊的建築造型搭配金色幸運星與品牌標誌，連屋頂、窗框都有精緻裝飾，抬頭拍照就能感受滿滿的法式聖誕氣氛。圖／DIOR提供；窩客島整理

7米高DIOR薑餅聖誕樹成為拍照焦點

走進DIOR金緻夢想工坊，最吸睛的就是高達7米的「奇幻薑餅聖誕樹」。不同於一般以松樹、燈串為主角的聖誕布置，這棵聖誕樹以薑餅禮盒意象層層堆疊，搭配細緻的純白糖霜花紋，讓整棵樹看起來就像一座放大版的精緻聖誕甜點。

仔細欣賞還能發現復古小火車穿梭其中，樹頂則以DIOR經典幸運星點綴，替整座聖誕樹增添辨識度。金色裝飾搭配白色紋樣，無論想拍下整棵聖誕樹的華麗氣勢，或是捕捉薑餅禮盒、復古小火車等細節，都能找到不同的拍攝主題。對喜歡收集聖誕打卡照的人來說，光是這棵7米高聖誕樹，就值得安排一趟信義區散步行程。



台灣首間DIOR Mini Café限定咖啡廳登場

拍完聖誕樹，還能把行程接著安排成一場法式下午茶。這次DIOR Mini Café首次在台灣登場，將咖啡與甜點體驗帶進金緻夢想工坊，讓逛快閃店不只是欣賞節慶裝置，還能坐下來享受一段帶有巴黎氣息的午後時光。

現場規劃法式甜點、下午茶與特調飲品，搭配金色薑餅工坊的節慶氛圍，特別適合姐妹聚會或情侶約會。從聖誕裝置一路逛到咖啡廳，讓原本只是拍照打卡的行程，多了坐下來聊天、享受甜點的時間。不過，限定咖啡廳採預約優先制，想安排下午茶的朋友，建議先確認預約資訊，避免到了現場才發現需要等候。

DIOR聖誕倒數月曆與限定音樂盒必收藏

除了大型聖誕裝置，喜歡DIOR節慶限定商品的人，這次也有不少值得留意的收藏選擇。「金緻夢想工坊音樂盒」以聖誕工坊為主題，將節慶意象延伸成能夠收藏的生活逸品，對喜歡音樂盒或精品聖誕裝飾的人來說，是這次快閃店的關注焦點之一。

另一款「蒙田30蠟燭旗艦版」則採用素燒瓷工藝，將品牌代表性的蒙田大道30號元素融入居家香氛收藏。比起只在聖誕節使用的裝飾，這類帶有建築意象與工藝細節的作品，也很適合喜歡居家布置的人留意。

每年聖誕節都備受關注的「2026聖誕倒數月曆」同樣列入本次限定販售品項。從12月開始每天迎接聖誕節的倒數儀式，本來就是節慶月曆最迷人的地方，而DIOR將這份期待延伸成精品收藏。由於現場商品採限量販售，想入手特定款式的朋友，建議提早確認供應狀況，實際售價與庫存仍以現場公告為準。

▲走進DIOR金緻夢想工坊，兩側的薑餅屋真的讓人有種闖進童話小鎮的感覺。金棕色屋牆、白色糖霜屋頂與暖黃色窗戶，加上充滿節慶感的展示推車，逛限定商品也像在巴黎聖誕市集散步。圖／DIOR提供；窩客島整理



DIOR夢幻拍貼機與DIY金緻卡片留下聖誕回憶

今年DIOR也替喜歡互動體驗的朋友準備了不同玩法。除了站在7米高聖誕樹前拍照，現場還設有「夢幻拍貼機」，讓朋友、情侶可以一起留下專屬於2026年冬天的紀念。比起單純用手機拍照，拍貼機多了一份可以收藏的趣味，也讓這趟聖誕快閃行程更有紀念價值。

喜歡手作體驗的人，則可以留意「DIY金緻卡片」。親手製作節慶卡片，再把想說的祝福寫給重要的人，正好呼應聖誕節交換心意的溫暖氣氛。無論是準備送給另一半、好友或家人，都能讓一張卡片多一點個人心意。相關互動體驗同樣採預約優先制，實際參加方式與名額須依官方活動資訊確認。

DIOR聖誕快閃店台中場11月30日接力登場

不住台北也不用急著羨慕。DIOR金緻夢想工坊在台北BELLAVITA展出至11月22日後，預計於11月30日至12月15日移師台中漢神洲際購物廣場，讓中南部的朋友也有機會感受這場金色聖誕盛會。

對於想安排年末購物、聖誕約會或週末出遊的人來說，台北與台中兩個場次提供不同的時間選擇。不過，目前提供的資料尚未說明台中場是否完整延續7米聖誕樹、限定咖啡廳及所有互動設施，建議先以官方後續公告為準，再安排實際行程。

▲聖誕樹也能變成巨型禮物塔。DIOR將一層層精緻禮盒堆疊成聖誕樹造型，搭配白色糖霜般的裝飾與金色細節，遠看華麗、近看更有驚喜，喜歡聖誕限定包裝的人絕對會想多拍幾張。圖／DIOR提供；窩客島整理

DIOR金緻夢想工坊免費入場與預約資訊

這次DIOR金緻夢想工坊最吸引人的地方，就是不需要購買門票，也能走進充滿金色光影的聖誕空間。台北場位於BELLAVITA寶麗廣塲1樓中庭廣場，平日與週末皆開放參觀，想趁午休、下班後或假日安排一趟信義區聖誕散步，都有機會欣賞這座期間限定的薑餅工坊。

不過，免費入場不代表所有體驗都能直接參加。DIOR Mini Café與部分互動活動採預約優先制，建議出發前先確認官方預約方式及現場規定。尤其想一次完成聖誕樹拍照、限定咖啡廳下午茶與拍貼體驗的朋友，提前安排會比較從容，也能把時間留給真正想體驗的節慶亮點。

▲DIOR經典幸運星這次也換上薑餅造型。金棕色禮盒搭配白色糖霜線條，中央還有閃亮的香氛瓶，周圍陳列多款DIOR香水與精緻包裝，整個畫面就像打開一座充滿驚喜的聖誕禮物寶盒。圖／DIOR提供；窩客島整理





DIOR金緻夢想工坊2026台北聖誕快閃店

活動時間：2026年11月5日至11月22日

活動地點：BELLAVITA寶麗廣塲1樓中庭廣場

活動地址：台北市信義區松仁路28號

．入場優惠：免費入場，可欣賞金色薑餅工坊與聖誕裝置。

．7米高奇幻薑餅聖誕樹：以薑餅禮盒、白色糖霜花紋、復古小火車及DIOR幸運星裝飾。

．DIOR Mini Café：首次登台的限定咖啡廳，提供法式甜點、下午茶及特調飲品，採預約優先制。

．夢幻拍貼機：現場限定互動體驗，可與好友、另一半留下聖誕紀念，採預約優先制。

．DIY金緻卡片：親手製作節慶祝福卡片，實際參加方式依官方公告為準。

．金緻夢想工坊音樂盒：聖誕限定收藏逸品，現場限量販售。

．蒙田30蠟燭旗艦版：採用素燒瓷工藝製作，現場限量販售。

．2026聖誕倒數月曆：DIOR年度聖誕限定收藏商品，現場限量販售。

．營業時間：週日至週四11：00至21：30，週五、週六及假日前夕11：00至22：00。

．預約提醒：免費入場，限定咖啡廳及部分互動體驗採預約優先制，建議事先確認。

除了DIOR免費入場的金色薑餅工坊，還有那些必拍景點

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