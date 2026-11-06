GU感謝祭100元起開搶！790元神褲現省200元、190元牛津鞋太好買，滿額再送隨行杯與磁吸凸面鏡

GU感謝祭11月6日開跑，100元起就能買新衣，790元神褲、190元牛津鞋同步登場。窩客島資深編輯李維唐提醒，滿額還有隨行杯與磁吸凸面鏡，想省錢換季別錯過。

GU感謝祭11月6日正式開跑，這次想買秋冬新衣真的可以準備逛起來了。日本人氣服飾品牌GU從11月6日至11月12日推出限時優惠，最低100元就能入手指定服飾，人氣「3D Barrel Leg錐形牛仔褲」降到790元，現省200元，女裝牛津鞋也只要190元。先前在社群引起討論的氣球袖連帽外套同步補貨，秋冬必備的Puffy蓬鬆柔軟針織系列更首度推出全店限定優惠。這次連滿額贈品都很有看頭，單筆消費滿1,500元送GU隨行杯，滿1,800元再加送GU磁吸凸面鏡，從穿搭到生活小物一次滿足。

▲GU秋冬穿搭這次真的很有看頭，人氣氣球袖連帽外套補貨回歸，蓬鬆袖型搭配短版輪廓，穿上就有滿滿日系街頭感。再配上復古撞色條紋針織外套，簡單搭件牛仔褲就很有型。圖／GU提供；窩客島整理



GU感謝祭100元起！秋冬換季趁現在

每次換季最讓人猶豫的，就是想買的衣服太多，預算卻不想一次花光。GU這次感謝祭直接把多款秋冬熱門商品加入優惠行列，從針織外套、保暖內搭、牛仔褲到短版大衣都有不同價格選擇，甚至還有指定女裝DRY短版T恤推出100元新價格，讓想趁優惠補齊日常基本款的人，多了一個省荷包的機會。

值得注意的是，這次優惠不只集中在單一類型商品，喜歡日系簡約風格的人，可以從素色針織與牛仔褲下手，偏愛復古穿搭的人，也能看看撞色條紋、菱格紋與牛津鞋。想替衣櫃增加幾件實穿又有造型感的單品，不必整套重新購買，挑選能和現有服裝搭配的款式，就能讓秋冬穿搭多一點變化。

GU氣球袖外套補貨！蓬鬆輪廓超吸睛

先前沒買到GU氣球袖連帽外套的人，這次終於又有機會了。受到社群關注的「女裝休閒balloon氣球連帽拉鍊外套」，在感謝祭期間補貨回歸，最吸引人的就是帶有份量感的蓬鬆袖型，搭配收束袖口與下襬，讓整件外套呈現立體又圓潤的輪廓。

這種外套的迷人之處，就是不需要太複雜的搭配，單穿就能讓造型有重點。想走輕鬆日系街頭風，可以搭配寬褲與球鞋，利用寬鬆線條營造隨性感。想穿得俏皮一點，也能搭配短裙，讓外套的蓬鬆份量與下半身形成對比。這次補貨也讓先前沒找到適合尺寸的人，可以重新看看自己喜歡的款式。

GU Puffy針織590元！復古條紋也特價

秋冬穿搭少不了一件舒服又好搭的針織外套。GU這次把本季代表性的「Puffy蓬鬆柔軟系列」列入感謝祭優惠，而且是首次推出全店限定優惠。系列主打柔軟蓬鬆的觸感，從簡單素色到復古條紋、菱格紋都有，讓喜歡不同穿衣風格的人，都能找到適合自己的選擇。

其中「Puffy蓬鬆柔軟V領開襟外套」優惠價590元，微寬鬆剪裁搭配V領設計，很適合穿在襯衫或簡單內搭外面，讓整體造型多一點層次。喜歡復古感的人，則可以看看同樣590元的「女裝Puffy蓬鬆柔軟條紋圓領針織外套」，短版剪裁搭配撞色條紋，穿上牛仔褲就很有日系休閒味道。另外，女裝Puffy蓬鬆柔軟圓領針織外套、菱格紋圓領針織外套也同步降至590元，原價都是690元。想挑選耐看又容易重複搭配的秋冬單品，這次可以依照自己平常喜歡的領型、顏色與花紋慢慢選。

GU神褲790元！錐形牛仔褲現省200元

GU人氣「3D Barrel Leg錐形牛仔褲」也是這次感謝祭的重點優惠，原價990元，活動期間降至790元，直接省下200元，更是品牌公布的年度首度最低價。這款褲子的特色在於帶有立體感的錐形輪廓，不同於一般直筒牛仔褲，褲管線條更有份量，搭配簡單上衣就能讓下半身成為造型焦點。

如果平常喜歡寬鬆、帶點街頭感的穿搭，可以試著搭配短版針織衫或合身上衣，利用上下身不同的輪廓比例，讓整體看起來更俐落。除了牛仔款，「3D Barrel Leg錐形牛仔褲PF」與「寬版工作褲」也列入790元優惠名單，讓喜歡寬褲的人有更多選擇。

▲秋冬衣櫃少不了一件柔軟又百搭的針織外套。GU Puffy蓬鬆柔軟系列這次感謝祭首度推出全店限定優惠，粉嫩粉色、簡約灰色通通有，V領開襟外套優惠價590元，搭配襯衫或休閒長褲就能穿出舒服又有層次的日常造型。圖／GU提供；窩客島整理

GU牛津鞋190元！短版大衣也降價

這次感謝祭另一個讓人想多看幾眼的價格，就是「女裝牛津鞋」優惠價190元。原先標示的新價格為290元，活動期間再降至190元，對於想嘗試學院風或復古穿搭的人來說，是相當容易入手的價位。牛津鞋可以搭配長裙、寬褲或牛仔褲，讓平常偏休閒的服裝多一點正式感，也很適合拿來搭配秋冬針織外套。

怕冷的人也別只顧著看鞋子，GU同步推出多款秋冬保暖單品優惠。「女裝保暖羅紋圓領T恤」長袖款優惠350元，適合當作日常疊穿的基本款。「Heavy Weight重磅半拉鍊休閒上衣」降至890元，想要更有份量感的休閒造型，可以從這件下手。天氣再冷一點，還有「女裝COZY MELTON麥爾登短版連帽大衣」，原價1,490元，優惠價1,290元。短版輪廓搭配連帽設計，可以和高腰褲、長裙組合，讓秋冬外套不只是保暖，也能成為整套穿搭的重點。

GU感謝祭滿額贈！隨行杯與磁吸凸面鏡

這次GU感謝祭除了服飾降價，滿額贈品也值得留意。活動期間單筆消費滿1,500元，即可獲得「GU隨行杯」，透明杯身搭配GU品牌標誌，杯蓋還有不同色彩的吸管設計，整體帶有簡約又活潑的生活感。不論是放在辦公桌上，還是平常外出使用，都能讓日常喝水多一點小巧思。

如果單筆消費滿1,800元，還能再加贈「GU磁吸凸面鏡」。圓形凸面鏡搭配簡潔外型，除了具有實用功能，也帶有一點趣味設計感。對於本來就打算一次購買針織外套、牛仔褲與保暖上衣的人來說，可以先算好購物金額，再決定是否要湊到滿額門檻，不必為了贈品額外買下不需要的商品。

▲GU感謝祭滿額贈品也太可愛了。單筆消費滿1,500元就送GU隨行杯，透明杯身搭配粉紅、嫩綠、薰衣草紫與亮橘色吸管設計，還有方便提拿的杯蓋提把，放在辦公桌上或帶出門都很吸睛，連喝水都多了一點儀式感。圖／GU提供；窩客島整理 ▲這次GU感謝祭連贈品都很有設計感。單筆消費滿1,800元，除了隨行杯還能再拿GU磁吸凸面鏡，圓形鏡面搭配簡約GU標誌，帶點街頭風格又有趣味感，吸附在適合的金屬表面上，隨手一照就能確認自己的穿搭造型。圖／GU提供；窩客島整理





GU感謝祭2026優惠活動整理

活動時間：2026年11月6日至11月12日

GU感謝祭100元起優惠商品

女裝DRY短版T恤：新價格100元，僅12 PINK色適用。

女裝透膚格紋T恤長袖款：新價格190元。

女裝氣球中長裙：新價格190元。

牛仔寬版襯衫：新價格390元。

寬版襯衫格紋款：新價格390元。

官方網址：https://www.gu-global.com/tw/zh_TW/

GU Puffy蓬鬆柔軟系列首次限定優惠

活動時間：2026年11月6日至11月12日

Puffy蓬鬆柔軟V領開襟外套：原價690元，優惠價590元，現省100元。

女裝Puffy蓬鬆柔軟圓領針織外套：原價690元，優惠價590元，現省100元。

女裝Puffy蓬鬆柔軟菱格紋圓領針織外套：原價690元，優惠價590元，現省100元。

女裝Puffy蓬鬆柔軟條紋圓領針織外套：原價690元，優惠價590元，現省100元。

GU神褲790元與牛津鞋190元優惠

活動時間：2026年11月6日至11月12日

女裝3D Barrel Leg錐形牛仔褲：原價990元，優惠價790元，現省200元，年度首度最低價。

3D Barrel Leg錐形牛仔褲PF：原價990元，優惠價790元，現省200元。

寬版工作褲：原價990元，優惠價790元，現省200元。

女裝牛津鞋：原標示新價格290元，優惠價190元，價差100元。

GU秋冬保暖內搭與短版大衣優惠

活動時間：2026年11月6日至11月12日

女裝保暖羅紋圓領T恤長袖款：原價390元，優惠價350元，現省40元。

Heavy Weight重磅半拉鍊休閒上衣：原價990元，優惠價890元，現省100元。

女裝COZY MELTON麥爾登短版連帽大衣：原價1,490元，優惠價1,290元，現省200元。

GU氣球袖連帽外套補貨回歸

活動時間：2026年11月6日至11月12日

女裝休閒balloon氣球連帽拉鍊外套：感謝祭期間補貨回歸，主打蓬鬆袖型、收束袖口與立體輪廓。

商品價格：原始新聞稿未公布優惠價格，實際售價依GU官方資訊為準。

GU感謝祭滿額贈隨行杯與磁吸凸面鏡

活動時間：2026年11月6日至11月12日

單筆消費滿1,500元：贈送GU隨行杯，透明杯身搭配品牌標誌與彩色吸管設計。

單筆消費滿1,800元：除GU隨行杯外，再加贈GU磁吸凸面鏡。

贈品注意事項：原始新聞稿未說明贈品數量、領取通路及是否送完為止，依GU官方公告為準。









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