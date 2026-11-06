GU感謝祭100元起開搶！790元神褲現省200元、190元牛津鞋太好買，滿額再送隨行杯與磁吸凸面鏡

GU感謝祭11月6日開跑，100元起就能買新衣，790元神褲、190元牛津鞋同步登場。窩客島資深編輯李維唐提醒，滿額還有隨行杯與磁吸凸面鏡，想省錢換季別錯過。
GU感謝祭11月6日正式開跑，這次想買秋冬新衣真的可以準備逛起來了。日本人氣服飾品牌GU從11月6日至11月12日推出限時優惠，最低100元就能入手指定服飾，人氣「3D Barrel Leg錐形牛仔褲」降到790元，現省200元，女裝牛津鞋也只要190元。先前在社群引起討論的氣球袖連帽外套同步補貨，秋冬必備的Puffy蓬鬆柔軟針織系列更首度推出全店限定優惠。這次連滿額贈品都很有看頭，單筆消費滿1,500元送GU隨行杯，滿1,800元再加送GU磁吸凸面鏡，從穿搭到生活小物一次滿足。
GU感謝祭100元起！秋冬換季趁現在
每次換季最讓人猶豫的，就是想買的衣服太多，預算卻不想一次花光。GU這次感謝祭直接把多款秋冬熱門商品加入優惠行列，從針織外套、保暖內搭、牛仔褲到短版大衣都有不同價格選擇，甚至還有指定女裝DRY短版T恤推出100元新價格，讓想趁優惠補齊日常基本款的人，多了一個省荷包的機會。
值得注意的是，這次優惠不只集中在單一類型商品，喜歡日系簡約風格的人，可以從素色針織與牛仔褲下手，偏愛復古穿搭的人，也能看看撞色條紋、菱格紋與牛津鞋。想替衣櫃增加幾件實穿又有造型感的單品，不必整套重新購買，挑選能和現有服裝搭配的款式，就能讓秋冬穿搭多一點變化。
GU氣球袖外套補貨！蓬鬆輪廓超吸睛
先前沒買到GU氣球袖連帽外套的人，這次終於又有機會了。受到社群關注的「女裝休閒balloon氣球連帽拉鍊外套」，在感謝祭期間補貨回歸，最吸引人的就是帶有份量感的蓬鬆袖型，搭配收束袖口與下襬，讓整件外套呈現立體又圓潤的輪廓。
這種外套的迷人之處，就是不需要太複雜的搭配，單穿就能讓造型有重點。想走輕鬆日系街頭風，可以搭配寬褲與球鞋，利用寬鬆線條營造隨性感。想穿得俏皮一點，也能搭配短裙，讓外套的蓬鬆份量與下半身形成對比。這次補貨也讓先前沒找到適合尺寸的人，可以重新看看自己喜歡的款式。
GU Puffy針織590元！復古條紋也特價
秋冬穿搭少不了一件舒服又好搭的針織外套。GU這次把本季代表性的「Puffy蓬鬆柔軟系列」列入感謝祭優惠，而且是首次推出全店限定優惠。系列主打柔軟蓬鬆的觸感，從簡單素色到復古條紋、菱格紋都有，讓喜歡不同穿衣風格的人，都能找到適合自己的選擇。
其中「Puffy蓬鬆柔軟V領開襟外套」優惠價590元，微寬鬆剪裁搭配V領設計，很適合穿在襯衫或簡單內搭外面，讓整體造型多一點層次。喜歡復古感的人，則可以看看同樣590元的「女裝Puffy蓬鬆柔軟條紋圓領針織外套」，短版剪裁搭配撞色條紋，穿上牛仔褲就很有日系休閒味道。另外，女裝Puffy蓬鬆柔軟圓領針織外套、菱格紋圓領針織外套也同步降至590元，原價都是690元。想挑選耐看又容易重複搭配的秋冬單品，這次可以依照自己平常喜歡的領型、顏色與花紋慢慢選。
GU神褲790元！錐形牛仔褲現省200元
GU人氣「3D Barrel Leg錐形牛仔褲」也是這次感謝祭的重點優惠，原價990元，活動期間降至790元，直接省下200元，更是品牌公布的年度首度最低價。這款褲子的特色在於帶有立體感的錐形輪廓，不同於一般直筒牛仔褲，褲管線條更有份量，搭配簡單上衣就能讓下半身成為造型焦點。
如果平常喜歡寬鬆、帶點街頭感的穿搭，可以試著搭配短版針織衫或合身上衣，利用上下身不同的輪廓比例，讓整體看起來更俐落。除了牛仔款，「3D Barrel Leg錐形牛仔褲PF」與「寬版工作褲」也列入790元優惠名單，讓喜歡寬褲的人有更多選擇。
GU牛津鞋190元！短版大衣也降價
這次感謝祭另一個讓人想多看幾眼的價格，就是「女裝牛津鞋」優惠價190元。原先標示的新價格為290元，活動期間再降至190元，對於想嘗試學院風或復古穿搭的人來說，是相當容易入手的價位。牛津鞋可以搭配長裙、寬褲或牛仔褲，讓平常偏休閒的服裝多一點正式感，也很適合拿來搭配秋冬針織外套。
怕冷的人也別只顧著看鞋子，GU同步推出多款秋冬保暖單品優惠。「女裝保暖羅紋圓領T恤」長袖款優惠350元，適合當作日常疊穿的基本款。「Heavy Weight重磅半拉鍊休閒上衣」降至890元，想要更有份量感的休閒造型，可以從這件下手。天氣再冷一點，還有「女裝COZY MELTON麥爾登短版連帽大衣」，原價1,490元，優惠價1,290元。短版輪廓搭配連帽設計，可以和高腰褲、長裙組合，讓秋冬外套不只是保暖，也能成為整套穿搭的重點。
GU感謝祭滿額贈！隨行杯與磁吸凸面鏡
這次GU感謝祭除了服飾降價，滿額贈品也值得留意。活動期間單筆消費滿1,500元，即可獲得「GU隨行杯」，透明杯身搭配GU品牌標誌，杯蓋還有不同色彩的吸管設計，整體帶有簡約又活潑的生活感。不論是放在辦公桌上，還是平常外出使用，都能讓日常喝水多一點小巧思。
如果單筆消費滿1,800元，還能再加贈「GU磁吸凸面鏡」。圓形凸面鏡搭配簡潔外型，除了具有實用功能，也帶有一點趣味設計感。對於本來就打算一次購買針織外套、牛仔褲與保暖上衣的人來說，可以先算好購物金額，再決定是否要湊到滿額門檻，不必為了贈品額外買下不需要的商品。
GU感謝祭2026優惠活動整理
活動時間：2026年11月6日至11月12日
GU感謝祭100元起優惠商品
- 女裝DRY短版T恤：新價格100元，僅12 PINK色適用。
- 女裝透膚格紋T恤長袖款：新價格190元。
- 女裝氣球中長裙：新價格190元。
- 牛仔寬版襯衫：新價格390元。
- 寬版襯衫格紋款：新價格390元。
官方網址：https://www.gu-global.com/tw/zh_TW/
GU Puffy蓬鬆柔軟系列首次限定優惠
活動時間：2026年11月6日至11月12日
- Puffy蓬鬆柔軟V領開襟外套：原價690元，優惠價590元，現省100元。
- 女裝Puffy蓬鬆柔軟圓領針織外套：原價690元，優惠價590元，現省100元。
- 女裝Puffy蓬鬆柔軟菱格紋圓領針織外套：原價690元，優惠價590元，現省100元。
- 女裝Puffy蓬鬆柔軟條紋圓領針織外套：原價690元，優惠價590元，現省100元。
GU神褲790元與牛津鞋190元優惠
活動時間：2026年11月6日至11月12日
- 女裝3D Barrel Leg錐形牛仔褲：原價990元，優惠價790元，現省200元，年度首度最低價。
- 3D Barrel Leg錐形牛仔褲PF：原價990元，優惠價790元，現省200元。
- 寬版工作褲：原價990元，優惠價790元，現省200元。
- 女裝牛津鞋：原標示新價格290元，優惠價190元，價差100元。
GU秋冬保暖內搭與短版大衣優惠
活動時間：2026年11月6日至11月12日
- 女裝保暖羅紋圓領T恤長袖款：原價390元，優惠價350元，現省40元。
- Heavy Weight重磅半拉鍊休閒上衣：原價990元，優惠價890元，現省100元。
- 女裝COZY MELTON麥爾登短版連帽大衣：原價1,490元，優惠價1,290元，現省200元。
GU氣球袖連帽外套補貨回歸
活動時間：2026年11月6日至11月12日
- 女裝休閒balloon氣球連帽拉鍊外套：感謝祭期間補貨回歸，主打蓬鬆袖型、收束袖口與立體輪廓。
- 商品價格：原始新聞稿未公布優惠價格，實際售價依GU官方資訊為準。
GU感謝祭滿額贈隨行杯與磁吸凸面鏡
活動時間：2026年11月6日至11月12日
- 單筆消費滿1,500元：贈送GU隨行杯，透明杯身搭配品牌標誌與彩色吸管設計。
- 單筆消費滿1,800元：除GU隨行杯外，再加贈GU磁吸凸面鏡。
- 贈品注意事項：原始新聞稿未說明贈品數量、領取通路及是否送完為止，依GU官方公告為準。
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