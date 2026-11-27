好市多黑五700項優惠連推14天，總優惠突破120萬元。資深編輯李維唐購物攻略：鎖定每天下午4點公布的優惠清單，搭配會員權益精準採買。

好市多會員年底這波真的要好好安排採購清單。2026好市多Costco黑色購物節正式開跑，今年首度將活動從7天延長至14天，一路優惠至12月6日，超過700項商品輪番登場，總優惠金額突破120萬元。從85吋大電視、DYSON空氣清淨機、LE CREUSET鑄鐵燉鍋，到日本A4和牛、限量黃金珠寶通通列入優惠名單。黑鑽會員每天還能提早1小時入場，準備加入好市多的新會員，也有最高500元線上購物優惠券可以領，電動車車主更能享有每度4.9元的限時充電優惠。

▲一走進好市多門口就先被萌翻，門口這隻巨型大熊坐在長椅上迎賓，超適合在開逛前先拍張照打卡，這次黑五首度延長到十四天，黑鑽會員早上七點半就能搶先衝進場，逛起來完全不用人擠人。圖／好市多提供；窩客島整理



好市多黑五首度連續14天

每年好市多黑色購物節總是讓會員忙著研究優惠清單，今年終於不用把所有採購行程擠在短短7天內。好市多將2026黑色購物節活動安排在11月23日至12月6日，整整14天都有精選優惠商品登場，無論是準備趁年底汰換家電、補充家中日用品，還是想為自己添購平時捨不得下手的商品，都能多留一些時間比較。

好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，今年黑色購物節首度延長至2週，準備超過700項優惠商品，希望透過更充裕的採購時間，以及黑鑽會員優先入場的安排，讓會員依照自己的步調選購。活動商品也設有每卡限購規範，讓更多會員有機會買到心儀商品。

▲客廳想升級劇院級享受就看這台，八十五吋三星超大顯示器直接狂降兩萬三千元，現場看畫質超級震撼，年末想犒賞自己或幫家裡換大電視真的可以衝了。圖／好市多提供；窩客島整理

好市多黑鑽會員提早入場

今年黑五最讓會員有感的改變，就是不同會員卡別的入場時間。黑色購物節期間，黑鑽會員每天上午7點30分就能優先進入賣場，金星會員及商業會員則於上午8點30分開放入場。整整1小時的時間差，對於想仔細比較大型家電、詢問商品規格，或是鎖定限量優惠商品的會員來說，相當具有吸引力。

活動開跑前，社群平台Threads就有網友討論，今年黑五正是驗證黑鑽會員「含鑽量」的好時機。除了提早入場，也有網友開始試算黑鑽會員消費回饋與聯名信用卡回饋，評估是否能透過原本就有需求的大額採購，抵銷部分甚至全部會員費用。

好市多內湖店清晨排隊

黑色購物節開跑首日，台北內湖賣場清晨6點30分就已經出現排隊人潮，不到上午7點便有近50位會員等候入場。地下停車場以紅色伸縮圍欄規劃排隊動線，有人拿著手機確認優惠商品，也有人趁著等待開門的空檔，與親友討論今天究竟要買哪些東西。上午7點30分開放黑鑽會員入場後，電視、家電及3C商品展示區吸引不少會員停下腳步，向工作人員詢問商品資訊。有會員觀察，今年首日等待人潮感覺比往年還多，不過分時入場讓現場動線相當順暢，開門約7分鐘後便能陸續入場，沒有出現明顯壅塞。

▲結帳區已經湧現滿滿排隊人潮，大家推車裡都裝得滿滿滿，今年黑五戰線拉長到兩週，隨時想補貨都能來慢慢挑，結帳動線也很順暢不用等太久。 圖／好市多提供；窩客島整理



主婦搶頭香豪買破萬元

搶下好市多內湖賣場第1位入場的女性會員，當天清晨6點30分就抵達現場排隊，沒想到自己竟然排在最前面，甚至可能是全台第1位入場的會員。她透露，這趟採購已經花了1萬多元，也相當肯定今年將黑五延長至14天的安排。過去只有7天的優惠時間，想買的東西多，採購行程難免有些匆忙。今年可以分成好幾次逛賣場，先看看有哪些優惠，再慢慢挑選喜歡的商品。她還趁著受訪向好市多許願，希望未來台北賣場也能增設加油站，買完東西就能順道加油，讓日常採買更加方便。

好市多黑五家電優惠

準備在年底幫家裡換新家電的會員，今年可以特別留意SAMSUNG 85吋NEO QLED顯示器、LG除濕機、DYSON空氣清淨機，以及DREAME 3合1吹風直髮器。從客廳影音設備、居家空氣品質，到每天出門前整理頭髮需要的造型家電，都有商品列入今年黑五優惠名單。尤其是85吋大尺寸顯示器，對於喜歡窩在家裡追劇、看電影或觀看球賽的人來說，光是尺寸就足以讓人停下腳步。年底進入家電採購旺季，不妨先量好家中的擺放空間，再確認商品規格與實際優惠價格，避免看到特價就急著把大型家電帶回家。

日本A4和牛與鑄鐵鍋

喜歡在家下廚的人，也可以把目光轉向LE CREUSET鑄鐵圓形燉鍋與日本A4和牛。帶有細緻油花的和牛，光是想到放上熱鍋煎烤時，油脂慢慢融化的畫面，就讓人開始期待週末的家庭聚餐。搭配適合燉煮料理的鑄鐵鍋，從日常家常菜到冬天熱呼呼的燉肉料理，都能成為年底添購廚房用品的理由。家中有小朋友的爸媽，則可以留意滿意寶寶三麗鷗輕巧褲，將平時就需要補貨的育兒用品列入採購清單。想趁年底挑選禮物、犒賞自己的會員，今年也有限量黃金珠寶登場，不過各款商品實際折扣、供應數量及優惠日期，仍須以好市多公布的資訊為準。

好市多黑五每天4點公布

今年逛好市多黑色購物節，除了記得會員入場時間，還有1個重要時間點不能錯過，就是每天下午4點。好市多自11月22日起連續14天，透過台灣好市多官方Facebook及Instagram帳號，提前公布隔日精選優惠商品，讓會員可以先在家研究折扣，再決定隔天要不要出門採買。由於700多項優惠商品將輪番登場，並非所有商品都會在同一天推出優惠，建議想買電視、除濕機、黃金珠寶等特定商品的會員，每天下午先確認官方公告。活動宣傳資訊也提醒，優惠商品每卡限購1件，活動數量有限，售完為止。

好市多新會員最高送500元

還沒有好市多會員卡的人，這次也有入會優惠可以把握。好市多自11月16日至12月13日推出「線上加入好市多」限時活動，符合活動條件的新會員，依照申辦的會員卡別，最高可獲得500元線上購物優惠券。成功申辦標準付費主卡，可獲得300元線上購物優惠券，適用於好市多線上購物單筆消費滿1,500元。成功申辦黑鑽付費主卡，則可獲得500元線上購物優惠券，適用於單筆消費滿2,000元。2種優惠券的使用期限皆至2027年2月14日，從年底採購到農曆年前補貨，都還有時間安排使用。

好市多入會優惠領取方式

想領取這次新會員優惠，記得在活動期間前往好市多官網線上申辦新卡，於結帳頁面輸入優惠券代碼「new」，點擊確認後完成會員費付款，並同步線上申辦富邦好市多聯名卡。還有1個容易忽略的步驟，就是前往好市多官網的「我的通知設定」，同意接收線上購物行銷電子郵件。完成相關申辦程序後，系統將於7至14個工作天內，把優惠券寄送至新會員註冊信箱。特別提醒，優惠券代碼僅作為活動資格登錄使用，不會直接折抵當筆會員費。

好市多線上購物雙重回饋

平時習慣在家滑手機購物、不想特別跑一趟賣場的會員，也可以留意好市多線上購物回饋。持有富邦Costco聯名卡，同時具備黑鑽會員資格，於好市多線上購物消費，可享聯名卡百分之3好多金回饋，再加上黑鑽會員專屬百分之2消費回饋金，合計最高可達百分之5回饋。若原本就有添購家電、家具或其他高單價商品的需求，不妨將商品價格、購物優惠券使用門檻，以及會員卡與信用卡回饋一起列入比較。不過線上購物與實體賣場的回饋條件不同，實際回饋資格及限制仍須依相關會員與信用卡權益規範為準。

▲抬頭就能看到超顯眼的黑鑽卡回饋試算看板，只要每個月來逛兩次、每次消費滿三千三百元，一年賺回來的回饋金就直接超過會費，趁著黑五買高單價家電之前先升等真的超划算。圖／好市多提供；窩客島整理

好市多電動車充電再降價

開電動車到好市多採買的會員，今年黑五連充電費用都有優惠。好市多自11月9日起，已將電動車充電費率從原本每度6.5元調降至5.8元，配合黑色購物節，11月23日至12月6日期間再推出每度4.9元的限時優惠。以充電50度試算，原本每度6.5元需要花費325元，黑五期間則只要245元，直接省下80元。若事先完成富邦Costco聯名卡綁定，使用充電服務還可享百分之2好多金回饋。好市多現場提供J1772及TYPE 2雙充電規格，電動車車主可以依照車輛適用規格使用。

好市多黑五不用一次買齊

今年黑色購物節延長至14天，對於平時需要配合家人時間才能出門採購的會員來說，也多了不少彈性。另有女性會員分享，以往活動只有短短幾天，有時還得等先生或小孩有空才能一起來，今年自己有空就能先到賣場看看商品與價格，不必急著一次買齊。從每天公布的精選優惠、黑鑽會員優先入場，到新會員購物優惠券及電動車充電折扣，今年好市多黑五值得留意的已經不只是商品特價。準備出門前，先確認隔日優惠清單、會員入場時間及商品限購規定，把真正需要的商品列好清單，才能把14天的購物優惠用在最需要的地方。

▲美妝保養區也祭出超殺黑五優惠，不管是歐萊雅護髮精油、OLAY膠原蛋白精華還是適樂膚保濕霜通通有折扣，現場直接整排堆高高，愛美一族趁現在補貨最划算。圖／好市多提供；窩客島整理







2026 好市多黑色購物節（Black Friday）

活動期間：2026 年 11 月 23 日（一）至 12 月 6 日（日），首度由 7 天延長至 14 天。

分時入場時間：

黑鑽會員：每日上午 07:30 優先入場。

金星及商業會員：每日上午 08:30 開放入場（實際營業時間依各賣場營運狀況調整）。

優惠規模與規範：集結超過 700 項精選優惠商品，總優惠金額突破 120 萬元；活動商品設有「每卡限購一件」規範，數量有限，售完為止。

精選亮點商品：

家電與 3C：SAMSUNG 85吋 NEO QLED 顯示器、LG 除濕機、DYSON 空氣清淨機、DREAME 三合一吹風直髮器。

居家、生鮮與精品：LE CREUSET 鑄鐵圓形燉鍋、日本 A4 和牛、滿意寶寶三麗鷗輕巧褲、限量黃金珠寶。

優惠預告方式：自 11 月 22 日（日）起連續 14 天，每日下午 4 時於台灣好市多官方 Facebook 與 Instagram 搶先公布隔日精選優惠商品。

線上入會專屬優惠活動

活動期間：2026 年 11 月 16 日（一）至 12 月 13 日（日）。

入會好禮（線上購物優惠券）：

申辦標準付費主卡：贈 $300 線上購物優惠券（單筆滿 $1,500 可折抵）。

申辦黑鑽付費主卡：贈 $500 線上購物優惠券（單筆滿 $2,000 可折抵）。

使用期限：皆可使用至 2027 年 2 月 14 日止。

領取三步驟：

前往官網線上申辦新卡，結帳時輸入優惠券代碼「new」並點擊確認後完成付款（代碼僅作資格登錄，不直接折抵會員費）。

同步線上申辦「富邦好市多聯名卡」。

至官網「我的通知設定」同意接收線上購物行銷電子郵件（優惠券將於完成申辦後 7 至 14 個工作天寄至註冊信箱）。

線上消費疊加回饋：持有富邦 Costco 聯名卡且具黑鑽卡資格者，於線上購物可享聯名卡 3% 好多金 + 黑鑽卡 2% 消費回饋金，加總最高 5% 雙重回饋。

電動車充電優惠升級

費率調降方案：

一般優惠期間：2026 年 11 月 9 日起，充電費率由每度 NT6.5調降至NT5.8。

黑五限時加碼：2026 年 11 月 23 日至 12 月 6 日期間，費率再降至每度 NT$4.9。

聯名卡加碼回饋：完成綁定「Costco 富邦聯名卡」並使用充電服務，可再享 2% 好多金回饋。

支援充電規格：賣場現場提供 J1772 與 TYPE 2 雙充電規格。

▲超萌的好市多熊直接換上藍色海灘褲衝浪去，搭配背後藍天白雲跟彩色地景，充滿濃濃的港都熱情活力，採買完剛好可以帶小朋友來廣場放風拍美照。圖／好市多提供；窩客島整理

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