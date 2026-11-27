編輯 鄭雅之 表示：ATEEZ生甜甜圈台灣也開賣！有限購，ATINY買之前要先做功課～
東區甜點控與韓流粉絲又有新目標，日本排隊生甜甜圈名店I'm donut ?攜手韓國男團「ATEEZ」打造跨界企劃。自今日起至12月10日止，台北敦南店限時推出「松露香草白巧克力」甜甜圈，同步開賣全台限量200條的「ATEEZ聯名限定毛毯」與隨機小卡，掀起搶購熱潮。
I'm donut ?攜手韓團ATEEZ打造潮流生甜甜圈
向來是台北東區排隊指標的日本名店I'm donut ?，這次搭上韓國大勢男團「ATEEZ」發行第15張迷你專輯的熱潮，展開期間限定的跨界合作。把專輯裡冷冽帥氣的黑、白、灰視覺語彙融入甜點設計，讓粉絲不用飛出國，在台北街頭就能用味蕾感受偶像的獨特魅力。
松露香氣搭配大理石紋「松露香草白巧克力」成打卡新寵
主打新品「松露香草白巧克力」生甜甜圈，外觀用白巧克力淋面交織出黑灰大理石紋路，每顆線條自然流動且互不重複，拿到手先拍照絕對是基本動作。咬下鬆軟麵體，香草籽與濃郁奶香在嘴裡化開，尾韻帶出迷人松露油香氣，鹹甜交錯的成熟風味吃起來完全不膩口。
限量200條「ATEEZ聯名限定毛毯」加購再送成員小卡
吃完甜點還有超可愛周邊可以收藏，這次特別將品牌人氣角色換上專屬聯名背影，推出全台總量僅200條的「ATEEZ聯名限定毛毯」。只要在店內購買至少1顆聯名甜甜圈，就能用980元加購1條毛毯，隨毯還會隨機附贈1張成員紀念小卡，兼具實用與收藏價值，粉絲絕對要手刀搶購。
台北敦南I'm donut ?排隊時間與限購攻略一次看
想順利把聯名戰利品帶回家，現場排隊規則一定要提前掌握。活動期間每天早上9點才開放指定區域排隊，嚴禁夜排或用物品占位，現場將依人流發放號碼牌。聯名甜甜圈每人限購2顆，購買即贈「ATEEZ聯名限定4入盒」，毛毯則是每日限量100條，建議早點出門卡位。
I'm donut ? × ATEEZ 聯名活動資訊
活動期間：2026年11月27日至2026年12月10日
販售地點：I'm donut ? Taipei（台北市大安區敦化南路一段188號1樓）
聯名甜甜圈：松露香草白巧克力，售價118元，每人限購2顆，購買即贈ATEEZ聯名限定4入盒，每人限加購1個
I'm donut ? × ATEEZ 聯名 排隊規定
每日早上9點開放指定區域排隊，禁止夜排與物品占位，依現場狀況發放號碼牌
I'm donut ? × ATEEZ 聯名周邊
ATEEZ聯名限定毛毯，售價980元，全台限量200條，每日限量100條，需買至少1顆聯名甜甜圈方可加購，每人限購1條，購買即贈隨機成員小卡1張。
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