編輯 鄭雅之 表示：庫洛米聖誕飲料杯也太可愛！決定要來去喝CoCo～

手搖飲品牌CoCo都可今年聖誕節不走傳統甜美路線，特別邀請三麗鷗人氣角色酷洛米與夥伴巴庫展開跨界合作。這波聯名從11月26日起率先由紅綠聖誕紙杯與8間主題店打頭陣，緊接著12月3日起更推出4款高實用度周邊，要讓粉絲從喝飲料到日常穿搭都充滿儀式感。



▲CoCo都可聯名酷洛米推出4款聖誕周邊，12月3日起購買飲品即可加購或滿額獲贈。(攝影：鄭雅之)

▲12月3日起於CoCo都可臨櫃單筆消費飲品滿100元，即贈送限量酷洛米胖胖泡棉貼紙。(攝影：鄭雅之)





酸甜莓好雙果特調搭配4款聖誕限定紙杯

為了呼應酷洛米外冷內熱的反差魅力，門市特別主打兩款季節限定莓果飲品。「莓好雙果茶」將草莓與蔓越莓的酸甜果韻融入清香紅茶，喝起來清爽解膩；偏好濃郁口感的則推薦「莓好雙果牛乳」，無咖啡因設計讓大小朋友都能安心喝。凡購買大杯飲品就能拿到限量聯名紙杯，共有4款聖誕造型隨機供應。



▲CoCo都可全台打造8間酷洛米主題佈置門市，11月26日起正式登場掀起聖誕打卡熱潮。(攝影：鄭雅之)





全台8間酷洛米主題店登場打造沉浸式打卡點

除了把可愛杯身拿在手上，粉絲還能親自走進酷洛米的甜酷世界拍照打卡。全台共精選8間門市進行主題佈置，涵蓋雙北、桃園、新竹與台南地區，包含西門町、捷運北車、忠孝復興、南港LaLaport、汐止遠雄及台南南紡。其中「新竹關新店」與「桃園大同店」更特別打造專屬沉浸式空間，成為今年聖誕必訪熱點。



▲CoCo都可推出紅綠配色酷洛米聯名紙杯，搭配莓好雙果系列飲品讓聖誕幸福感升級。(攝影：鄭雅之)





4款實用系甜酷周邊12月3日起限量開搶

粉絲最關注的周邊商品將於12月3日起正式開放收藏，從外出提袋到冬日保溫一應俱全。只要到門市購買任一杯飲料，就能用499元加購「莓好保溫杯」，或以199元入手「甜酷針織袋」。此外無論線上訂購或臨櫃都能用19元銅板價直接購買「莓好保溫袋」，單筆消費滿100元再免費贈送「胖胖泡棉貼紙」。



▲12月3日起於CoCo都可臨櫃購買任一飲品，可用199元加購實用可愛的酷洛米甜酷針織袋。(攝影：鄭雅之)

▲CoCo都可酷洛米聯名保溫杯與保溫袋12月3日開搶，陪粉絲打造滿滿聖誕儀式感。(攝影：鄭雅之)

CoCo都可X酷洛米聖誕聯名活動

活動時間：11月26日起聯名紙杯與主題店登場，12月3日起限量周邊開賣，數量有限售完為止

聯名紙杯：購買大杯飲品即隨機出杯，共4款聖誕造型不可指定





CoCo都可X酷洛米聖誕周邊

莓好保溫杯：12月3日起，臨櫃買任一飲品可用499元加購1個

甜酷針織袋：12月3日起，臨櫃買任一飲品可用199元加購1個

莓好保溫袋：12月3日起，線上平台與臨櫃皆可用19元直接購買1個

胖胖泡棉貼紙：12月3日起，臨櫃單筆消費飲品滿100元贈送1張，共2款可累贈





CoCo都可X酷洛米聖誕主題門市

西門町、捷運北車、忠孝復興、南港LaLaport、汐止遠雄、桃園大同、新竹關新、台南南紡





療癒聯名周邊新品都要買！

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