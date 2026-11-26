日本九州聖誕節必拍豪斯登堡！睽違16年全面翻新星光燈海，更首度舉辦米飛兔聖誕節。資深編輯李維唐推薦鎖定水晶吊燈聖誕樹點亮瞬間與限定舞台秀。

日本九州聖誕節又多了1個必拍景點。長崎豪斯登堡自2026年11月6日起至12月25日，推出歷年最大聖誕裝飾規模的「歐洲聖誕慶典」，連續13年獲得日本彩燈相關獎項第1名的彩燈裝飾，更迎來睽違16年的全面翻新，以全新「璀璨星夜盛典」點亮整座歐洲小鎮。今年還首度舉辦「miffy聖誕節」，米飛兔與好友們紛紛換上冬季限定圍巾、大衣，搭配聖誕限定舞台秀、美食、周邊商品，以及與福岡聖誕盛事Christmas Advent合作推出的限定馬克杯，從白天逛市集、追米飛兔，一路玩到晚上看燈海，光是安排拍照行程就讓人期待。

▲整座歐洲小鎮被金色燈海點亮，搭配華麗的建築光影、聖誕舞台演出與星星造型燈飾，今年冬天到豪斯登堡，記得把手機記憶體留給這片夢幻夜景。圖／豪斯登堡提供；窩客島整理



豪斯登堡16年彩燈大改版

曾經去過豪斯登堡看燈海的人，今年冬天可以再安排1趟長崎旅行。豪斯登堡連續13年獲得日本彩燈相關獎項第1名，今年睽違16年全面翻新彩燈裝飾，推出全新「璀璨星夜盛典」。當夜幕低垂，原本充滿歐洲風情的街道逐漸亮起繁星般的光芒，白天與夜晚呈現截然不同的風景，走在街道上就像闖進1座被星光包圍的歐洲小鎮。其中，藝術花園沿著運河延伸的林蔭大道，更是這次彩燈改版值得特別安排的拍照景點。沿途樹木換上全新彩燈裝飾，細碎光點宛如從天空灑落的星辰，搭配運河與歐式建築，隨著散步路線變換拍攝角度，就能收藏不同的冬夜風景。無論是情侶約會、好友旅行，還是帶著家人一起來，都很適合把夜晚的時間留給這片星光。

▲巨大的彎月被金色星星包圍，連街道兩旁的樹梢都掛滿閃耀光點，和閨蜜站在月亮前合照，隨手拍都充滿日系冬日浪漫感。圖／豪斯登堡提供；窩客島整理

日本唯一水晶吊燈聖誕樹

今年豪斯登堡「歐洲聖誕慶典」以歷年最大聖誕裝飾牆面面積呈現，其中最不能錯過的就是阿姆斯特丹廣場主秀「聖誕旋律」。身穿華麗服裝的表演者登上舞台，伴隨音樂演唱聖誕歌曲，讓整座廣場從熱鬧的聖誕街區變成充滿節慶氣氛的戶外表演舞台。真正讓人期待的是表演迎來最高潮的瞬間，日本唯一以水晶吊燈為設計概念的大水晶吊燈聖誕樹，將伴隨音樂綻放耀眼光芒，緊接著全新「璀璨星夜盛典」也同步點亮歐洲街景。從廣場上的聖誕樹到周圍街道，視線所及都是閃耀光點。想要一次收藏聖誕樹、舞台演出與星光燈海，記得把這場表演排進晚上的遊園行程。

▲在日本唯一的大水晶吊燈聖誕樹前享用美食，抬頭就是閃閃發光的歐式建築與聖誕燈飾，光是和好友坐在廣場上喝杯熱飲，就很有在歐洲過聖誕節的感覺。圖／豪斯登堡提供；窩客島整理 ▲聖誕老人玩偶、迷你聖誕樹與各式可愛節慶擺飾塞滿市集攤位，每逛到1個角落都想停下來慢慢挑選，把豪斯登堡的聖誕回憶帶回家。圖／豪斯登堡提供；窩客島整理

歐式聖誕市集必吃必逛

不用飛到歐洲，在日本九州也能體驗逛歐式聖誕市集的樂趣。位於豪斯登堡中心區域的阿姆斯特丹城，今年換上繽紛華麗的聖誕裝飾，市集裡除了各式節慶擺飾、紀念商品，還準備了適合冬天享用的聖誕限定美食。可以先逛逛攤位挑選伴手禮，再買杯熱飲捧在手上，沿著充滿聖誕裝飾的街道慢慢散步。美食部分特別推薦留意融入長崎在地特色的「佐世保名物檸檬牛排風味聖誕烤雞」，將佐世保代表性的檸檬牛排風味融入聖誕烤雞，讓歐式聖誕大餐多了1點九州特色。現場還有聖誕蛋糕、冬季熱飲可以選擇。今年更加入嘉年華遊戲與聖誕老人見面會，除了拍照、吃美食，也能帶著小朋友一起玩遊戲，近距離與聖誕老人互動。

▲聖誕老人玩偶、迷你聖誕樹與各式可愛節慶擺飾塞滿市集攤位，每逛到1個角落都想停下來慢慢挑選，把豪斯登堡的聖誕回憶帶回家。圖／豪斯登堡提供；窩客島整理



米飛兔聖誕限定造型首登場

米飛兔粉絲今年冬天真的要把豪斯登堡列入日本旅遊清單。園區首度舉辦「miffy聖誕節」，推出只有聖誕季節才能欣賞到的限定舞台表演「miffy＆Friends聖誕嘉年華」，除了大家熟悉的米飛兔miffy，好友melanie、boris、grunty也會一起登場。平常熟悉的角色造型，這次多了圍巾、大衣等冬季穿搭元素，讓米飛兔與好友們看起來更有冬日氣息。喜歡收藏角色不同造型的粉絲，光是看到這群可愛角色換上聖誕限定服裝一起登台，就值得特別安排時間欣賞演出，拿起手機記錄難得一見的冬季限定模樣。

米飛兔限定美食與周邊

除了聖誕限定舞台秀，豪斯登堡也準備了以聖誕節為主題的米飛兔限定美食與商品，讓粉絲從看表演、吃美食到逛街購物，都能感受到米飛兔陪伴的聖誕假期。對於喜歡收集角色周邊的人來說，比起平常就能買到的商品，這類結合季節與旅遊回憶的限定系列，更值得花時間慢慢挑選。去年廣受好評的「Dick Bruna TABLE」聯名企劃，今年也確定再次登場。可以把米飛兔相關活動安排在白天，欣賞完限定表演後，再去尋找聖誕美食與周邊商品，等到夜幕低垂，再回到歐洲街區欣賞聖誕樹與全新彩燈，從可愛的角色世界一路玩到浪漫的星光小鎮。

▲米飛兔控看到這幕真的會捨不得離開，米飛兔戴上橘色帽子、換上藍色大衣，與同樣穿著冬季限定服裝的好友們一起登台，4個可愛角色同框的畫面太值得收藏。圖／豪斯登堡提供；窩客島整理

福岡聖誕市集聯名馬克杯

每年冬天到福岡逛聖誕市集，都會特別留意限定馬克杯的旅人，今年又有新的收藏目標。豪斯登堡首度與福岡冬季代表性盛事「Christmas Advent」合作，將米飛兔與豪斯登堡代表性的大水晶吊燈聖誕樹融入限定馬克杯設計，讓九州2大聖誕活動多了共同的收藏亮點。對於喜歡把旅行回憶帶回家的人來說，馬克杯是既實用又有紀念價值的伴手禮。回到台灣後，不論是早晨喝咖啡，還是冬天泡杯熱茶，都能想起在九州度過的聖誕假期。雙方也將推出期間限定的特別聯名企劃，今年有計畫安排福岡、長崎雙城旅行的人，不妨把2地的聖誕活動一起列入行程。

豪斯登堡35週年新設施

位於日本長崎縣的豪斯登堡，占地約33座東京巨蛋大小，除了充滿歐洲風情的建築街景，還有遊樂設施、季節限定娛樂表演與不同主題的園區活動。從白天欣賞歐式街道，到晚上感受星光彩燈，同1個景點就能收藏不同時間的旅遊風景。2027年豪斯登堡也將迎來開業35週年，預計陸續推出更多全新遊樂體驗，其中包含絕景雲霄飛車「全景疾速飛車」。今年冬天可以先來追米飛兔聖誕秀、欣賞睽違16年全面翻新的彩燈裝飾，明年再安排1趟九州旅行，感受豪斯登堡35週年的全新遊樂設施。

▲深藍色杯身搭配黃色小星星、綠色聖誕樹與穿著冬季限定服裝的米飛兔，還印上2026年限定字樣，帶回家每天喝咖啡、泡熱茶，都能回味在九州度過的聖誕假期。圖／豪斯登堡提供；窩客島整理









2026豪斯登堡歐洲聖誕慶典

活動時間：2026年11月6日至12月25日。

活動地點：日本長崎縣豪斯登堡。

豪斯登堡miffy聖誕節

活動時間：2026年聖誕季期間，個別活動時間以官方公告為準。

Christmas Advent聯名企劃

活動時間：2026年聖誕季期間，詳細販售時間以官方公告為準。

首次跨區合作：豪斯登堡首度與福岡冬季代表性盛事「Christmas Advent」合作。

限定馬克杯：推出印有米飛兔及豪斯登堡大水晶吊燈聖誕樹圖案的限定款式。

限定聯名體驗：雙方將推出期間限定的特別聯名企劃。

官方活動網址：https://chinese01.huistenbosch.co.jp/event/xmas/2026/christmas-advent/

豪斯登堡35週年活動

活動時間：2027年。





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