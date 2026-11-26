梵谷虛擬實境展在華山！編輯鄭亦庭表示：梵谷星夜、夜晚露天咖啡座名畫都直接在出現眼前，沈浸式體驗梵谷人生。

梵谷虛擬實境展在華山！《尋找梵谷：SVR實境探索之旅 Finding Vincent SVR》亞洲首展登陸台北華山園區，展覽讓觀眾化身成梵谷友人、弟弟西奧，穿梭於《星夜》、《夜晚露天咖啡座》等梵谷名畫場景中，以全新沉浸式視角探索梵谷的人生故事，將在12月24日一路展出至2027年4月6日，預售票優惠即日起開賣，文青、藝術迷快把華山梵谷實境探索展排進假期清單。



▲華山梵谷虛擬實境展！《尋找梵谷：SVR實境探索之旅》亞洲首展於12月24日在台北華山登場。



▲梵谷虛擬實境展觀眾可化身梵谷友人與弟弟西奧，走進《星夜》與《夜晚露天咖啡座》等經典畫作場景。





亞洲首展「梵谷虛擬實境展」在華山

▲華山尋找梵谷展覽運用嶄新「共用虛擬實境」SVR技術，結合藝術、歷史與科技帶來震撼感官體驗。





沈浸式走進梵谷名畫中

▲華山梵谷虛擬實境展！梵谷經典畫作《夜晚露天咖啡座》，穿梭19世紀親身走訪創作啟發場景。





華山梵谷展預售票開賣

▲觀展途中能與梵谷生命中的人物不期而遇，近距離理解藏在筆觸與色彩後的情感。



▲台北華山《尋找梵谷：SVR實境探索之旅》預售票380元開賣，帶觀眾親身走進梵谷的藝術世界。





尋找梵谷：SVR實境探索之旅 Finding Vincent SVR 展覽資訊

華山快閃店、華山展覽順路逛

亞洲首展《尋找梵谷：SVR實境探索之旅》由國際知名團隊Grande Experience與UNIVRSE Studio共同打造，運用嶄新的「共用虛擬實境」SVR技術，將藝術、歷史與尖端科技完美融合，展覽不只是靜態欣賞梵谷作品，而是帶領觀眾重返19世紀的歐洲，以全新的沉浸式敘事視角走進梵谷的生命軌跡，感受他如何將眼中的世界、情感與對藝術的執著，化作流傳後世的經典名作。華山梵谷SVR展帶領觀眾跟隨梵谷留下的足跡，穿梭於19世紀巴黎蒙馬特、亞爾咖啡館、黃屋，以及聖雷米療養院等梵谷人生關鍵場景，不僅能身歷其境走訪啟發多幅經典畫作誕生的環境，還能遇到曾經出現在梵谷生命、畫作中的人物，透過不同的互動觀展方式，讓大家更近距離感受梵谷的起伏人生，理解藏在筆觸與色彩背後的情感。《尋找梵谷：SVR實境探索之旅》將於12月24日在台北華山開展，展期橫跨跨年、寒假、農曆春節與清明連假，展覽預售票即日起開賣，預售單人票優惠價只要380元，想體驗超酷梵谷SVR實境魅力的粉絲，記得把握預售期間搶先買票。展覽日期：2026年12月24日 - 2027年4月6日展覽地點：華山文創園區西五館 / 台北市中正區八德路一段1號展覽時間：10:00–18:00票價：預售票380元 / 現場展期票420元 / 現場愛心票210元

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