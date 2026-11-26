信義區聖誕打卡再添新亮點，BELLAVITA寶麗廣塲夢幻裁縫工廠搶先曝光。窩客島資深編輯李維唐提醒，目前仍在施工中，正式開放後再安排拍照行程。





台北信義區聖誕節又有新亮點可以期待了。每年聖誕節都讓人期待的BELLAVITA寶麗廣塲，2026年將1樓中庭變身「小熊的耶誕夢幻裁縫工廠」，以熊熊裁縫師、巨型聖誕服飾及巨大聖誕老人為造景亮點，其中高達約3層樓的巨型裝置更是讓人忍不住抬頭多看幾眼。目前中庭仍在緊鑼密鼓佈置中，準備安排信義區聖誕約會、交換禮物聚餐的網友，可以先把這裡收進今年的聖誕打卡清單。



▲超巨大的紅色聖誕服飾直接佔據寶麗廣塲中庭，連皮尺、線軸都放大了，仔細看還能發現忙著趕工的熊熊裁縫師，彷彿走進童話故事裡的夢幻裁縫工廠。圖／窩客島編輯 李維唐 攝

寶麗廣塲變身夢幻裁縫工廠

今年BELLAVITA寶麗廣塲將聖誕節的想像帶進童話故事裡的裁縫工廠，從熊熊裁縫師到放大版的聖誕服飾，彷彿走進聖誕老人準備過節的秘密工作室。原本熟悉的挑高中庭，隨著大型裝置陸續搭建，逐漸有了不同於平日逛街時的童話氛圍。11月下旬起，現場搭設畫面陸續曝光，約3層樓高的巨型聖誕服飾與裁縫主題裝置，光是尺寸就相當吸睛。等到整體造景正式完成後，無論是想拍下中庭全景，還是捕捉熊熊裁縫師的可愛模樣，都讓人多了一個走進寶麗廣塲的理由。

巨型聖誕老人搶先曝光

除了可愛的小熊裁縫師，今年另一個讓人好奇的亮點，就是已經引發討論的巨大聖誕老人造型。結合巨型角色與提線木偶元素，讓整座裁縫工廠多了幾分童話劇場的趣味，也讓人期待正式完工後，這些角色會如何呈現在中庭空間裡。喜歡拍攝聖誕裝置的網友，不妨在正式開放後，試著從不同樓層與角度取景。從中庭仰望巨型裝置，或是從較高樓層欣賞整座裁縫工廠，都有機會拍出不同的畫面感。

信義區聖誕約會打卡新選擇

每到年底，台北信義區總是特別適合安排一場充滿節慶感的約會。和另一半吃頓飯、與姊妹淘相約交換禮物，再順路走進BELLAVITA寶麗廣塲欣賞聖誕造景，不必特別安排遠途旅行，就能在熟悉的城市裡感受不一樣的過節氣氛。如果喜歡帶有童話感的聖誕佈置，今年以裁縫工廠為主題的寶麗廣塲，也可以列入拍照口袋名單。巨型聖誕服飾、熊熊裁縫師與聖誕老人，都是正式完工後值得留意的造景細節。

寶麗廣塲聖誕裝置仍在趕工

目前BELLAVITA寶麗廣塲2026年聖誕裝置仍處於施工與調整階段，完整造景及正式開放拍照時間尚待館方公告。想特地前往拍照的網友，建議出發前先確認最新消息，以免到了現場才發現還在施工。近期前往寶麗廣塲逛街的民眾，也要留意現場施工告示與管制範圍，避免攀爬或觸碰造景道具。想拍下完整的夢幻裁縫工廠，不妨再耐心等候一下。



▲從樓上往下看更有畫面感，巨型復古縫紉機、堆成小山的格紋聖誕禮物，搭配散落各處的鈕扣與線軸，還沒正式完工就已經讓人期待今年的聖誕打卡照。圖／窩客島編輯 李維唐 攝





BELLAVITA寶麗廣塲2026聖誕裝置

活動主題：小熊的耶誕夢幻裁縫工廠。

活動地點：BELLAVITA寶麗廣塲1樓中庭。

活動地址：台北市信義區松仁路28號。

活動亮點：約3層樓高巨型聖誕服飾、熊熊裁縫師、巨大聖誕老人及提線木偶元素。

營業時間：週日至週四11：00至21：30，週五、週六及假日前夕11：00至22：00。

開放時間：目前仍在施工佈置中，正式開放時間以館方公告為準。

還想知道今年有哪些百貨聖誕造景與人氣角色主題裝置值得拍照收藏嗎？

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