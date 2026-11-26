資深編輯李維唐推薦，今年聖誕節鎖定台北統一時代百貨、DREAM PLAZA，24處布拉格主題燈區拍到過癮，還能免費搭旋轉咖啡椅、集章抽歐洲機票。





今年聖誕節就約另一半來這裡拍照，2026「愛．Sharing」以捷克布拉格為主題，將統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA變身充滿歐洲古城風情的聖誕打卡景點。從14米高的水晶風格聖誕樹、浪漫查理大橋、童話薑餅屋，到能夠戴上皇冠走紅毯的皇家加冕體驗，北高2大場域共規畫24處主題燈區。除了拍美照、欣賞燈光秀，高雄還有指定日期限定的泡泡雪花秀，台北則祭出免費旋轉咖啡椅體驗、免費那堤抽獎及限量精釀啤酒兌換，北高更同步推出集章抽台北布拉格來回機票活動。今年聖誕節不用急著訂飛往歐洲的機票，先把這些打卡景點和好康通通收藏起來。



▲今年「愛．Sharing」直接把整座捷克布拉格搬進信義區，站在統一時代百貨2樓夢廣場抬頭一看，這棵高達14米的「Purple Wish」聖誕主樹真的美到讓人屏息。圖／統一時代百貨台北店提供；窩客島整理

2026愛．Sharing奇幻布拉格

從2016年開始，「愛．Sharing」每年帶著大家走訪不同的浪漫城市，從巴黎到威尼斯，今年則將目光轉向有著中世紀古城風情的捷克布拉格。哥德式建築的神秘尖塔、巴洛克風格的華麗穹頂，以及藝術家慕夏筆下細膩優雅的花卉與人物線條，都成為今年聖誕燈區的設計元素。比起單純以聖誕樹和燈串妝點街道，今年更像是把布拉格的城市風景、文學故事與藝術作品搬進台灣。

2026「愛．Sharing」已於11月20日正式點燈，台北場邀請周湯豪、高雄場則由婁峻碩登台演出，為聖誕季揭開序幕。主題燈區一路展出至2027年1月3日，從11月底、聖誕節到跨年假期，都能安排一趟充滿異國風情的城市小旅行。

台北14米水晶聖誕樹

每年到信義區拍聖誕樹，今年一定要把統一時代百貨台北店2樓夢廣場排進行程。高達14米的聖誕主樹「Purple Wish」，以捷克立體主義建築的幾何稜角為靈感，融入波希米亞水晶的切面設計及天文鐘元素。不同於傳統以綠色枝葉、紅色蝴蝶結妝點的聖誕樹，今年透過幾何造型與光線折射，呈現宛如大型水晶藝術品般的視覺效果。

想拍出更有聖誕氛圍的照片，建議把時間留到傍晚。活動期間每天晚上18:00至21:00，每個整點都有「Purple Wish」主題燈光秀，搭配音樂與變換的光影，無論是站在聖誕樹下拍合照，還是從遠處將整座聖誕樹收進畫面，都能捕捉不同的光影變化。



▲換個角度近距離感受「Purple Wish」聖誕主樹的魔幻魅力，每晚六點到九點整點都會上演超震撼的主題燈光秀。圖／統一時代百貨台北店提供；窩客島整理

台北聖誕天文鐘燈光秀

來到2樓夢廣場，除了聖誕主樹，另一個值得停下腳步的裝置就是「流光千塔．波希米亞的時間迴圈」。設計結合布拉格天文鐘、星空、伏爾塔瓦河與錯視藝術，將城市裡最具代表性的景色轉化成流動的光影。每天晚上18:30至21:30，每隔1小時，波希米亞女王「波波」就會現身鐘樓之門，伴隨捷克經典旋律與燈光節奏登場。

想要拍照兼拿好康的人，可以特別記下12月19日，當天下午15:00至20:00，每個整點都有轉盤挑戰，每日共6場，每場30分鐘。選對指定答案就能獲得小禮物及康是美50元抵用券。看完聖誕樹整點燈光秀，再接著欣賞半點登場的天文鐘演出，剛好能把2場表演安排在同一趟行程裡。



▲1樓忠孝大門化身金光閃閃的「流金星夢」彩繪玻璃拱門，頭頂還有整片璀璨銀河跟城堡剪影，整點與半點更有浪漫燈光秀。圖／統一時代百貨台北店提供；窩客島整理

免費搭旋轉咖啡椅

喜歡歐洲復古藝術風格的人，別錯過2樓夢廣場的「慕夏花與四季沙龍」。金色圓形沙龍以慕夏的經典作品「四季」與「花」為設計靈感，搭配水晶燈、金色翼鹿及流暢的新藝術風格線條，讓旋轉咖啡椅不再只是遊樂設施，更像是可以坐進去拍照的藝術展品。隨著咖啡椅緩緩旋轉，周圍的畫作與裝飾也會從不同角度映入眼簾。

即日起至2027年1月3日，憑統一時代百貨台北店或DREAM PLAZA發票，或掃描QR Code加入官方LINE好友，即可免費體驗1次。平日16:00至21:30、假日14:00至22:00開放。每週六、日14:00至17:00整點還有加碼轉盤活動，掃碼並拍照打卡就能獲得1次轉盤機會，每場限量30人，有機會把統一麵包、咖啡卡或統一麵包小汽車盲盒帶回家。





星巴克免費那堤與熊熊見面會

以湖水藍色衣裳、流動長髮、鳶尾花及百合花勾勒而成的「伏爾塔瓦河的守願女神」，是今年台北燈區中相當適合拍攝唯美風格照片的裝置。女神身後的滿月呼應慕夏經典構圖，搭配水景與手中的生命之泉，和金色系的旋轉咖啡椅呈現截然不同的色彩與氛圍。喜歡新藝術風格的人，可以把這2處安排在一起拍攝。

即日起至12月27日，每週六、日16:00至20:00，掃描裝置上的QR Code開啟咖啡旅程，領取並揭開咖啡之果，就有機會獲得免費那堤1杯。星巴克Bearista熊也將於11月29日、12月12日、12月20日及12月26日舉辦驚喜見面會，喜歡熊熊的粉絲記得把這幾天留起來。

台北集章抽布拉格來回機票

今年逛聖誕燈區還有機會真的飛往捷克。位於2樓夢廣場的「愛．Sharing漫遊布拉格」，將捷克街道、古堡風情與城市文藝氣息融入體驗，讓遊客除了拍攝靜態照片，也能留下專屬於自己的漫遊影片。

即日起至12月27日，平日16:00至21:00、假日11:00至21:00，參加「布拉格漫遊手札」集章活動，集滿指定數量的章數，就能獲得漫遊布拉格體驗券。憑券至指定裝置兌換專屬影片，還有機會參加台北布拉格來回機票抽獎。建議想參加抽獎的人抵達夢廣場後，就先確認集章任務與活動規則，再依照各處燈區的位置安排拍照路線。

信義區金色銀河燈光秀

從忠孝東路經過統一時代百貨台北店，別急著直接走進百貨公司。位於1樓忠孝路大門口的「流金星夢．浪漫璀璨」，以慕夏風格的流線造型、花卉及星辰銀河為設計元素，將金色城市的浪漫融入街頭。即日起至2027年1月3日，每天18:00至21:00的整點及半點都有燈光展演。

每週五16:00至21:00、每週六、日14:00至22:00還有互動遊戲，依照螢幕牆指示操作，即可獲得星夢祝福卡1張，另有機會獲得來一客1杯。祝福卡共有12款星夢意象，涵蓋愛情、親情、友情與心情，除了拍下聖誕美照，也能帶走一份具有紀念意義的小禮物。



▲穿過忠孝大門別忘了抬頭看，粉紫星空圓頂搭配夢幻白色噴泉與滿場花海，走進來就像置身慕夏畫作裡的宮廷花園。圖／統一時代百貨台北店提供；窩客島整理

查理大橋與6棟童話小屋

想要拍出更有歐洲旅行感的照片，記得走上統一時代百貨台北店4樓戶外平台。「金色城市的流光韻致」將布拉格經典玻璃船、查理大橋及黃金巷搬進聖誕燈區。坐進木船艙，透過LED河景欣賞伏爾塔瓦河沿岸風光，還能體驗占卜，換個角度感受布拉格的城市魅力。黃金巷則特別重現6棟經典小屋，以迷你街景呈現布拉格城堡裡的歷史巷弄。喜歡童話小鎮、歐洲建築的人，可以在這裡慢慢找尋不同的拍攝角度，再走到查理大橋主題裝置，將古城意象與聖誕燈光一起收進照片裡。

台北免費精釀啤酒500ml

4樓戶外平台還藏著成年遊客限定的好康。11月28日至12月27日，每週六、日完成指定體驗、釀酒廠與啤酒浴場內的布拉格色彩集章活動，以及啤酒自行車城市巡禮任務，即可兌換經典皮爾森精釀啤酒500ml裝1罐。活動每日每人限領1罐，數量有限，當日兌完為止，兌換時須出示證件確認年滿18歲。想參加活動的人記得攜帶證件，並預留完成指定任務的時間。禁止酒駕，飲酒過量有害健康，未成年請勿飲酒。



▲ 走到4樓戶外平台一秒飛到布拉格，經典紅瓦建築、迷你黃金巷加上巨型傾斜天文鐘超好拍，集章還能免費換精釀啤酒。圖／統一時代百貨台北店提供；窩客島整理

DREAM PLAZA限定透卡

今年DREAM PLAZA松高路1樓大門前的「卡夫卡的第七個房間」，和其他充滿金色光影、浪漫花卉的燈區相比，多了幾分神秘與超現實的藝術氣息。以布拉格文學家卡夫卡為靈感，透過可以走入其中的雕塑空間，將小說中的荒誕與變異化為具體的視覺體驗。

每天18:00至22:00整點都有主題光雕投影演出。11月27日起，每週五、六、日13:45至21:45，掃描QR Code並出示完成畫面，就能索取限量主題透卡1張，每日限量，送完為止。喜歡收藏展覽小物、藝術明信片與透卡的人，可以特別安排在週末前往。

信義區5處浪漫聖誕步道

除了大型藝術裝置，台北燈區還有5處適合散步、拍攝街景的聖誕光廊。忠孝東路人行道的「光之街」以銀白色燈串點亮街道，通往地下1樓階梯的「心之星願」則將日常通道變成浪漫入口。2樓夢廣場花圃的「星光漫步」，透過枝葉與草地間的金色燈光，呈現另一種較為柔和的聖誕夜景。

沿著DREAM PLAZA興雅路人行道散步，還能遇見暖金色花朵光飾交織的「布拉格花夜步道」，東側廊道則有融合布拉格城堡、舊城廣場及慕夏風格少女的「波西米亞光境」。不妨在看完主樹燈光秀後，沿著街道慢慢走一圈，將不同色調的聖誕燈飾一次拍齊。



▲大步梯直接變成充滿文藝氣息的「知識階梯」，復古書牆搭配彩繪花窗與發光布拉格拱門，邊走邊拍就像漫步古城裡。圖／統一時代百貨台北店提供；窩客島整理

台北聖誕弦樂演奏會

喜歡聽現場音樂的人，今年統一時代百貨台北店也將聖誕樹前的廣場變成戶外音樂舞台。「布拉格的冬日樂章」由2026布拉格國際音樂節總冠軍弦樂團揭開系列演出序幕，讓逛街、拍照的午後多了一個停留的理由。

接下來的耶誕弦樂表演將於12月5日、6日、12日、13日、19日及20日16:00至17:00登場。Bill街頭演奏會則於11月28日、29日13:30至16:30演出。想要從白天一路玩到晚上，可以先欣賞音樂表演，再等待傍晚聖誕主樹點亮。

2026「愛．Sharing」奇幻布拉格 活動資訊

活動期間：2026/11/20（五）～2027/01/03（日）

活動地點：統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA、高雄夢時代

統一時代百貨台北店 / DREAM PLAZA

必看主題燈區

Purple Wish 14米高聖誕樹（2F夢廣場）：結合捷克立體主義與波希米亞水晶切面設計，每日18:00～21:00整點上演主題燈光秀。

流光千塔．波希米亞的時間迴圈（2F夢廣場）：融合天文鐘與錯視藝術，18:30～21:30每小時一次女王「波波」現身報時；11/21、12/19整點（15:00～20:00）參加轉盤挑戰有機會拿康是美50元抵用券。

慕夏花與四季沙龍（2F夢廣場）：憑當日館內發票或加入官方LINE即可免費搭乘旋轉咖啡椅；週六日14:00～17:00整點拍照打卡可玩轉盤抽麵包或小汽車盲盒。

伏爾塔瓦河的守願女神（2F夢廣場）：12/27前每週六日16:00～20:00掃碼互動有機會獲免費那堤；11/29、12/12、12/20、12/26另有Bearista熊見面會。

愛．Sharing 漫遊布拉格（2F夢廣場）：12/27前集滿布拉格漫遊手札指定章數，可兌換專屬影片體驗並抽「台北布拉格來回機票」。

流金星夢．浪漫璀璨（1F忠孝路大門口）：每日18:00～21:00每半點及整點演出燈光秀；週五16:00～21:00、週末14:00～22:00互動抽星夢祝福卡，有機會再拿來一客。

金色城市的流光韻致（4F戶外平台）：重現玻璃船、查理大橋與黃金巷；11/28～12/27每週六日完成集章與巡禮任務，滿18歲可兌換限量皮爾森精釀啤酒500ml（每日限量）。

卡夫卡的第七個房間（1F DREAM PLAZA 松高路大門）：每日18:00～22:00整點投影光雕秀；11/27起每週五六日13:45～21:45掃碼互動可索取限量主題透卡。

其他周邊浪漫燈區：走進布拉格的序章（大步梯）、光之街（1F忠孝東路人行道）、心之星願（1F下B1F階梯）、星光漫步（2F夢廣場花圃）、布拉格花夜步道（1F興雅路人行道）、波西米亞光境（1F東側廊道）。

限定表演活動

Purple Wish主題燈光秀（2F夢廣場）：活動期間每日18:00～21:00整點呈現。

布拉格的冬日樂章（2F夢廣場）：

耶誕弦樂表演：12/5、12/6、12/12、12/13、12/19、12/20 當日16:00～17:00。

Bill街頭演奏會：11/28、11/29 當日13:30～16:30。

想趁著聖誕節出門約會又不傷荷包，還有哪些免費打卡景點

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