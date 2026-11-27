編輯 鄭雅之 表示：台南人終於等到IKEA了！必須要吃根霜淇淋踩點～

台南人久等了！敲碗許久的IKEA終於正式進駐府城，全新店點就開在熱鬧的南紡購物中心A2館B1，並於12月1日中午12點開門迎客。這是全台首見開在購物中心內的精華版小型店，雖然空間精巧僅約400坪，但從居家佈置、熱門選品到瑞典美食站全都沒少，讓在地人下班或假日就能輕鬆逛街補貨。



▲南紡IKEA台南店集結居家佈置、熱門選品與瑞典美食站，約400坪精巧空間滿足台南在地生活圈採買需求。

▲IKEA台南店限定美食府城雙Q聖代售價50元，香草聖代搭配黑糖珍珠與彈牙粉角帶來雙重Q彈口感。





現場2000項選品！甜甜圈燈、收納推車直接帶走

別以為店面小巧就不好買，現場依然集結了2000多款展示品讓大家盡情試坐體驗，其中更有1000項熱銷好物可以直接結帳扛回家。無論是租屋族最愛的「RÅSKOG推車」、社群爆紅的「VARMBLIXT甜甜圈燈」，還是超療癒的「ALPTALL喜馬拉雅山動物玩偶」全都能找到，搭配店內的自助查詢機台，想線上下單買齊8500多樣商品也完全沒問題。



▲台南獨家限定70年老屋咖啡廳展間，將住家前方規劃為小型咖啡店，完美呈現府城住商混合生活樣貌。





獨家70年老屋咖啡廳展間！全台唯一3D數位投影超好拍

逛IKEA最迷人的就是尋找佈置靈感，台南店特別以在地70年老屋為設計藍本，打造出住家結合小型咖啡廳的獨家展間，運用「TORNSBORG沙發床」與「FÖRHÖJA活動推車」完美詮釋府城常見的住商混合日常。此外，現場更引進全台唯一的數位展間，只要滑動平板就能透過大型全景投影體驗3D空間變換，未來還能直接把居家規劃設計投放在眼前，逛起來超級過癮。



▲IKEA台南店引進全台唯一數位展間，透過大型全景投影與平板操作，讓消費者體驗3D空間居家佈置靈感。





限定虱目魚塔塔堡與府城雙Q聖代！逛街必吃在地美味

來到美食之都台南，瑞典美食站也端出超接地氣的限定菜單。全新推出的「虱目魚塔塔堡」嚴選台灣在地虱目魚排，炸到金黃酥脆的外皮鎖住鮮嫩魚肉，夾入爽脆生菜、酸黃瓜與滑順塔塔醬，大口咬下超滿足。甜點控則不能錯過「府城雙Q聖代」，綿密香草冰淇淋搭配香甜黑糖珍珠與彈牙粉角，就像在喝黑糖珍珠鮮奶，當然經典10元霜淇淋與肉丸也通通吃得到。



▲瑞典美食站台南限定虱目魚塔塔堡售價79元，嚴選台灣在地虱目魚排搭配塔塔醬與酸黃瓜，口感酥脆鮮嫩。

▲IKEA台南店瑞典美食站同步販售經典10元原味霜淇淋、瑞典肉丸、熱狗堡與人氣野莓起司蛋糕。





開幕滿額贈台南限定動物布章！不限金額消費再拿環保袋

歡慶台南店正式登場，官方也祭出誠意滿滿的開幕限定好禮。只要在12月1日至12月30日期間，宜家卡卡友當日消費滿1200元，就能把經典「FRAKTA購物袋」與台南限定布章帶回家，包含大啖芒果冰的鯊魚、躺在棺材板裡的猩猩以及安平古堡狐獴三款趣味造型，每週輪流推出且每日限量300個，想收集全套的粉絲手腳可要快。



▲12月1日至12月30日宜家卡卡友當日消費滿1200元，即可獲得經典購物袋與台南限定動物裝飾布章1個。

▲12月1日至12月5日宜家卡卡友憑當日不限金額發票並追蹤台南店臉書專頁，即可兌換沙發布套再製環保提袋。

IKEA台南店 店家資訊

店面地址：台南市東區中華東路一段366號、南紡購物中心A2館B1

營業時間：11點至22點、12月1日開幕當天為12點開放陸續進場





IKEA台南店 限定美食

虱目魚塔塔堡售價79元

府城雙Q聖代售價50元





IKEA台南店 開幕優惠

開幕滿額禮：12月1日至12月30日，宜家卡卡友當日消費滿1200元，贈經典FRAKTA購物袋與台南限定布章1個，每日限量300個、12月1日至12月10日為鯊魚布章、12月11日至12月20日為猩猩布章、12月21日至12月30日為狐獴布章。





開幕來店禮：12月1日至12月5日，宜家卡卡友憑當日不限金額發票，並出示追蹤IKEA台南店臉書專頁畫面，即可至顧客服務部兌換沙發布套再製環保提袋1個。





不只要逛IKEA台南店！台南最新景點、話題要跟

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