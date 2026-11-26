編輯 鄭雅之 表示：甜點控只要到奧瑪烘焙就能一次吃到最新爆紅甜點，四款新品小朋也才選擇！

過去曾靠著千層蛋塔與杜拜巧克力Q餅掀起排隊熱潮的高雄在地名店「奧瑪烘焙」，近期再次發揮強大研發實力，把香港與韓國最火紅的街頭點心通通搬進門市。這次一共推出「午後相伴・脆脆薄餅」與「千層麻糬」兩大系列、共計4款新口味，不僅好拍又好吃，門市更同步祭出限時優惠價，讓高雄甜點控不用出國就能輕鬆解饞。



▲奧瑪烘焙巧克力千層麻糬融合苦甜巧克力與鮮奶油，外層巧克力脆皮包覆軟Q麻糬，門市限時特價180元，滿足重度巧克力控。

▲高雄奧瑪烘焙推出午後相伴・脆脆薄餅系列，採用質感鐵盒包裝，單盒優惠價319元、任選2盒598元，是高雄伴手禮與下午茶團購首選。





追劇必備唰嘴零食！港式脆脆薄餅推薦

如果你正在找一款適合配咖啡或追劇的零嘴，主打香港薄片風潮的「午後相伴・脆脆薄餅」絕對要收進口袋名單。餅乾特別設計成剛好一口的大小，咬下去能聽到俐落的清脆聲響。其中「可可開心果」選用比利時無糖純可可粉，苦甜滋味完美襯托堅果香氣，另一款獨家「發酵奶油夏威夷果」則加入北海道十勝酪乳粉，濃郁奶香在嘴裡化開，讓人忍不住一片接一片。



▲神還原香港薄片風潮的脆脆薄餅，一口大小咬下超清脆，可可開心果與發酵奶油夏威夷果雙口味越嚼越香。





極簡鐵盒包裝超加分！辦公室團購與節慶送禮首選

除了口感令人驚豔，這款薄餅在包裝上也下足功夫，換上素雅有質感的鐵盒設計，吃完還能留下來當作收納盒，無論是擺在辦公桌當下午茶，或是逢年過節拿來拜訪親友都非常體面大方。現在到高雄門市購買「午後相伴・脆脆薄餅」，單盒嚐鮮價只要319元，如果直接帶走任選2盒更划算，特惠價只要598元，很適合揪同事朋友一起湊單。



▲高雄奧瑪烘焙脆脆薄餅有比利時可可開心果與北海道十勝酪乳夏威夷果兩款風味，節慶送禮體面大方。





韓系視覺系甜點登場！冷藏後品嚐口感層次更豐富

喜歡多層次豐富口感的甜點迷，則不能錯過以一秒飛韓國為靈感的「千層麻糬」。這款甜點在切面上藏了滿滿驚喜，最外層是會發出清脆裂響的巧克力脆皮，裡面則緊緊包裹著軟Q又帶有延展性的麻糬與滑順內餡。建議買回家後先放進冰箱冷藏再享用，冰涼脆皮與軟糯麻糬在口中交織，每一口都能吃到截然不同的療癒感受。



▲高雄人氣甜點奧瑪烘焙推韓系千層麻糬雙口味，巧克力與草莓白巧切面吸睛，原價220元、門市限時特價180元。



▲主打一秒飛韓國的奧瑪烘焙千層麻糬，切面展現多層次交疊驚喜，建議冷藏後品嚐，外脆內軟Q的豐富口感超療癒。





雙口味千層麻糬限時特價中

這次的「千層麻糬」共推出2種截然不同的風味，「巧克力千層麻糬」將苦甜巧克力、動物性鮮奶油與無糖可可粉完美融合，可可香氣濃厚卻不膩口，專為重度巧克力控打造。另一款獨家「草莓白巧千層麻糬」擁有超吸睛的粉嫩外表，酸甜草莓果餡搭配自製白巧甘納許，滋味香甜迷人。兩款原價皆為220元，目前門市限時優惠只要180元。



▲奧瑪烘焙獨家草莓白巧千層麻糬，以天然草莓果餡搭配自製白巧甘納許，外層白巧克力脆皮包覆軟糯麻糬，限時優惠價180元。

奧瑪烘焙新品

午後相伴・脆脆薄餅：口味包含可可開心果、發酵奶油夏威夷果，單盒優惠價319元，任選2盒特價598元。

千層麻糬：口味包含巧克力千層麻糬、草莓白巧千層麻糬，原價220元，門市限時優惠價180元。





甜點控的必吃新清單！

推薦閱讀：赤峰街最萌甜點！吉伊卡哇大判燒台北「整理券、售價、限購」一次看，搭捷運衝中山

推薦閱讀：巧克力控等到！亞尼克「巧克力三顆布丁生乳捲」YTM盲盒也有，任選3件73折先下單

推薦閱讀：芋頭控衝萊爾富！芋頭布丁、芋頭瘦肉粥20款新品，甜點、鹹食都有照三餐吃