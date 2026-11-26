編輯 鄭雅之 表示：甜點控只要到奧瑪烘焙就能一次吃到最新爆紅甜點，四款新品小朋也才選擇！
過去曾靠著千層蛋塔與杜拜巧克力Q餅掀起排隊熱潮的高雄在地名店「奧瑪烘焙」，近期再次發揮強大研發實力，把香港與韓國最火紅的街頭點心通通搬進門市。這次一共推出「午後相伴・脆脆薄餅」與「千層麻糬」兩大系列、共計4款新口味，不僅好拍又好吃，門市更同步祭出限時優惠價，讓高雄甜點控不用出國就能輕鬆解饞。
追劇必備唰嘴零食！港式脆脆薄餅推薦
如果你正在找一款適合配咖啡或追劇的零嘴，主打香港薄片風潮的「午後相伴・脆脆薄餅」絕對要收進口袋名單。餅乾特別設計成剛好一口的大小，咬下去能聽到俐落的清脆聲響。其中「可可開心果」選用比利時無糖純可可粉，苦甜滋味完美襯托堅果香氣，另一款獨家「發酵奶油夏威夷果」則加入北海道十勝酪乳粉，濃郁奶香在嘴裡化開，讓人忍不住一片接一片。
極簡鐵盒包裝超加分！辦公室團購與節慶送禮首選
除了口感令人驚豔，這款薄餅在包裝上也下足功夫，換上素雅有質感的鐵盒設計，吃完還能留下來當作收納盒，無論是擺在辦公桌當下午茶，或是逢年過節拿來拜訪親友都非常體面大方。現在到高雄門市購買「午後相伴・脆脆薄餅」，單盒嚐鮮價只要319元，如果直接帶走任選2盒更划算，特惠價只要598元，很適合揪同事朋友一起湊單。
韓系視覺系甜點登場！冷藏後品嚐口感層次更豐富
喜歡多層次豐富口感的甜點迷，則不能錯過以一秒飛韓國為靈感的「千層麻糬」。這款甜點在切面上藏了滿滿驚喜，最外層是會發出清脆裂響的巧克力脆皮，裡面則緊緊包裹著軟Q又帶有延展性的麻糬與滑順內餡。建議買回家後先放進冰箱冷藏再享用，冰涼脆皮與軟糯麻糬在口中交織，每一口都能吃到截然不同的療癒感受。
雙口味千層麻糬限時特價中
這次的「千層麻糬」共推出2種截然不同的風味，「巧克力千層麻糬」將苦甜巧克力、動物性鮮奶油與無糖可可粉完美融合，可可香氣濃厚卻不膩口，專為重度巧克力控打造。另一款獨家「草莓白巧千層麻糬」擁有超吸睛的粉嫩外表，酸甜草莓果餡搭配自製白巧甘納許，滋味香甜迷人。兩款原價皆為220元，目前門市限時優惠只要180元。
奧瑪烘焙新品
- 午後相伴・脆脆薄餅：口味包含可可開心果、發酵奶油夏威夷果，單盒優惠價319元，任選2盒特價598元。
- 千層麻糬：口味包含巧克力千層麻糬、草莓白巧千層麻糬，原價220元，門市限時優惠價180元。
甜點控的必吃新清單！
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