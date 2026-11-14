頂呱呱下午茶79元開吃！炸雞、呱呱包加10元升級飲料，5款人氣組合最低72折，平日限定4小時

頂呱呱下午茶79元起，炸雞、呱呱包加10元就能配飲料！窩客島資深編輯李維唐指出，5款組合最低72折，平日限定4小時，想吃鹹食下午茶又不想花太多錢，可以留意這波優惠。

頂呱呱下午茶最低79元就能吃炸雞配飲料！11月16日起推出全新「呱呱午茶時間」，平日週一至週五下午13點至17點，原味炸雞、波浪薯條、招牌呱呱包等5款人氣單品，只要加10元就能升級搭配中杯飲料的午茶組合，優惠最低72折起。對於下午工作到一半突然想吃點鹹食，或是不想再用蛋糕、甜點當下午茶的人來說，這次直接把炸雞、薯條與飲料湊成一套，最低79元就能解決午後嘴饞，連人氣新品青花椒鹹酥雞也加入優惠行列。

▲頂呱呱招牌呱呱包一口剝開太誘人，金黃酥香的外皮包著飽滿糯米飯，還能看到裡頭的肉塊與配料，光看就讓人想咬上一口。這次下午茶優惠呱呱包搭配中杯飲料只要85元，下午嘴饞就能來一份。圖／頂呱呱提供；窩客島整理



頂呱呱下午茶79元起

下午茶不一定要喝咖啡、吃蛋糕，想吃點熱騰騰的炸物，現在也有更划算的選擇。台灣本土速食品牌頂呱呱推出「呱呱午茶時間」，將5款人氣餐點變成平日下午限定的午茶組合，從炸雞、薯條到招牌呱呱包通通有，搭配中杯可樂系列飲品，組合價79元至109元，讓原本只是想買點心的午後時段，也能用百元左右的預算吃得更有飽足感。

這次優惠的重點，就是原本單點的人氣商品，只要加10元就能搭配中杯飲料。對於平常買炸雞還會順手帶杯飲料的人來說，不必另外花時間挑選套餐，直接從5款午茶組合中選擇喜歡的口味，就能享有比原價便宜30元的優惠。

原味炸雞薯條79元

想用最少預算吃到下午茶，原味炸雞組與波浪薯條組都是79元，原價同樣為109元。原味炸雞組包含1份原味炸雞與1杯中杯可樂系列飲品，適合下午突然想吃炸雞，又不打算點上一整份正餐的人。炸雞外層的炸衣搭配雞肉本身的鹹香風味，再喝上一口冰涼飲料，就是速食控熟悉的下午茶組合。

另一款波浪薯條組同樣只要79元，波浪造型的薯條帶有凹凸紋路，拿在手上吃相當方便。對於下午還要繼續工作、追劇，或是只想找點東西解嘴饞的人來說，薯條搭配飲料比甜點多了一種鹹香選擇，也不必花超過百元就能享受一段午後點心時間。

招牌呱呱包85元開吃

提到頂呱呱，當然少不了招牌呱呱包。這次「呱呱午茶時間」也把呱呱包列入優惠，原價115元的呱呱包組，活動期間只要85元，就能吃到1份呱呱包搭配1杯中杯飲料。比起一般下午茶常見的蛋糕與麵包，呱呱包更有頂呱呱自己的品牌特色。對於喜歡這款經典商品的消費者來說，下午不用特別點完整套餐，也能用85元的組合價享用熟悉的招牌餐點。無論是下午休息時間想吃點鹹食，還是晚餐前需要先墊墊胃，都是這次午茶優惠值得留意的選項。

辣味炸雞89元更過癮

下午茶想吃得更有刺激感，頂呱呱也準備了辣味炸雞組，原價119元，優惠價89元，內容包含1份辣味炸雞與1杯中杯可樂系列飲品。相較於原味炸雞，辣味版本多了辛香風味，適合平常吃炸物就偏愛辣味的人。

尤其下午工作進入後半段，想換個口味又不想吃太多，直接選擇辣味炸雞搭配冰涼飲料，就能把短暫休息時間變成自己的鹹食下午茶。原味與辣味炸雞這次都能搭配飲料升級，消費者可以依照當天想吃的口味選擇，不需要為了優惠而限定只能吃某一種炸雞。

▲炸雞控看到這一盒真的很難忍住，頂呱呱經典炸雞外皮炸得金黃，整塊雞肉看起來厚實又有份量，光是酥脆炸衣就讓人食慾大開。平日下午想吃點鹹香炸物，原味炸雞搭配中杯飲料79元就能開吃。圖／頂呱呱提供；窩客島整理

青花椒鹹酥雞109元

除了經典炸雞與呱呱包，這次5款午茶組合中，還有頂呱呱人氣新品「青花椒鹹酥雞組」。原價139元，活動期間優惠109元，包含1份青花椒鹹酥雞與1杯中杯可樂系列飲品。青花椒本身帶有鮮明的辛香特色，讓這款鹹酥雞與一般原味炸物有不同的風味方向。對於喜歡花椒香氣、平常就愛吃鹹酥雞的人來說，下午也能把熟悉的台式炸物當成點心。雖然109元是這次5款組合中價格最高的一款，但同樣比原價省下30元，想換點不同口味的消費者可以留意。

4款飲料自由搭配

這次「呱呱午茶時間」另一個方便的地方，就是5款組合都能從4種可樂系列飲品中自由選擇，包含可口可樂、雪碧、檸檬紅茶與零卡可樂，搭配的飲料尺寸統一為中杯。喜歡經典炸雞配可樂，可以選擇可口可樂。偏好清爽氣泡口感的人，則能搭配雪碧。想喝茶類飲品，也有檸檬紅茶可以選擇，平常習慣喝零卡飲料的人，則可以挑選零卡可樂。從炸雞、薯條到青花椒鹹酥雞，都能依照自己的飲料習慣搭配，不必每次都喝同一種口味。

頂呱呱「呱呱午茶時間」79元起優惠

活動日期：2026年11月16日起

活動時間：每週一至週五13：00至17：00

活動門市：頂呱呱全台門市，桃園機場及松山機場門市除外。

優惠內容：5款人氣單品加10元升級中杯可樂系列飲品，午茶組合最低72折起。

原味炸雞組：原味炸雞1份＋中杯飲料1杯，原價109元，優惠價79元，現省30元。

波浪薯條組：波浪薯條1份＋中杯飲料1杯，原價109元，優惠價79元，現省30元。

呱呱包組：招牌呱呱包1份＋中杯飲料1杯，原價115元，優惠價85元，現省30元。

辣味炸雞組：辣味炸雞1份＋中杯飲料1杯，原價119元，優惠價89元，現省30元。

青花椒鹹酥雞組：青花椒鹹酥雞1份＋中杯飲料1杯，原價139元，優惠價109元，現省30元。

頂呱呱下午茶飲料選擇

．可口可樂：中杯1杯。

．雪碧：中杯1杯。

．檸檬紅茶：中杯1杯。

．零卡可樂：中杯1杯。

頂呱呱下午茶優惠注意事項

．活動僅限每週一至週五13：00至17：00，週六、週日不適用。

．桃園機場及松山機場門市不參與本次下午茶優惠。

▲頂呱呱下午茶優惠一次端出5款人氣組合，原味炸雞、波浪薯條最低79元，招牌呱呱包85元，辣味炸雞89元，青花椒鹹酥雞109元，通通搭配中杯飲料。11月16日起每週一至週五下午13點至17點限定，想吃炸雞配可樂不用花大錢。圖／頂呱呱提供；窩客島整理







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