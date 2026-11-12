怪獸入侵高雄親子遊樂園區！藝術家王振瑋、徐至宏打造3大巨型怪獸裝置藝術，快帶小朋友來跟怪獸拍照

高雄親子遊樂園區近期迎來充滿童趣與想像力的全新視覺亮點！園區特別邀請藝術家王振瑋與徐至宏，量身打造3件大型藝術裝置。將工業建築巧妙化身為巨大的毛茸茸怪獸，並結合追逐流星與迎向自由的生動姿態，不僅為園區增添濃厚的藝術氣息，更創造出極具話題的打卡熱點。展期一路延伸至2027年2月，為親子家庭提供了一個兼具休閒與美感的高雄旅遊好去處。

高雄親子遊樂園區近期迎來令人驚喜的新朋友報到！為了帶給大小朋友更多驚奇與歡樂，園區特別邀請知名藝術家王振瑋與徐至宏攜手合作，量身打造3件充滿童趣與豐富想像力的大型藝術裝置，陪伴大家在園區內展開一場奇幻的冒險旅程。

▲即日起至2027年2月15日，快帶小朋友走進高雄親子遊樂園區，尋找怪獸身影、拍照探索。。圖／高雄市政府文化局提供；窩客島整理圖／高雄市政府文化局提供；窩客島整理

工業建築化身溫暖萌獸《哈毛獸》

藝術家王振瑋帶來了吸睛度十足的作品《哈毛獸》，巧妙利用既有的工業建築作為怪獸的身體，將原本冰冷厚重的廠房立面，華麗轉化為一隻巨大而親近的毛茸茸怪獸。作品透過單眼、圓潤的手掌與蹄足等細節，讓怪獸流露出好奇又幽默的神情，彷彿正從建築物裡探出身體，熱情迎接來到樂園的每一位孩子。

▲王振瑋《哈毛獸》讓冰冷的廠房立面化身毛茸茸的巨大怪獸，探出身體迎接來訪的孩子。圖／高雄市政府文化局提供；窩客島整理

《追逐流星的怪獸》與《飛向自由的怪獸》引領想像力起飛

另一位藝術家徐至宏則帶來《追逐流星的怪獸》與《飛向自由的怪獸》兩件精彩作品。其中一隻怪獸開心地追逐著夜空中的流星，另一隻則大方展開雙翅迎向自由天際，生動的姿態讓大小朋友的想像力跟著怪獸一起在天空中自由飛翔。這三件大型藝術裝置即日起正式展出至2027年2月15日止，歡迎大小朋友把握展期前往尋找怪獸們的身影，一起拍照、探索並收藏美好的奇幻回憶。

▲藝術家徐至宏以《追逐流星的怪獸》和《飛向自由的怪獸》，描繪怪獸追逐流星、展翅飛向天際的模樣，邀請人們一同展開想像。圖／高雄市政府文化局提供；窩客島整理

▲藝術家徐至宏以《追逐流星的怪獸》和《飛向自由的怪獸》，描繪怪獸追逐流星、展翅飛向天際的模樣，邀請人們一同展開想像。圖／高雄市政府文化局提供；窩客島整理

高雄親子遊樂園區 全新藝術裝置展資訊

展期：即日起至2027年2月15日止

地點：高雄親子遊樂園區

開放時間：每日上午9:00 至 下午19:00

一般期間休園日：每週二、週三休園

寒暑假期間休園日：每週三休園

三大必拍藝術作品：

王振瑋作品《哈毛獸》：結合工業建築立面，化身毛茸茸的巨大萌獸

徐至宏作品《追逐流星的怪獸》與《飛向自由的怪獸》：展現追逐流星與展翅飛翔的童趣姿態

注意事項： 請愛護藝術裝置，切勿攀爬或破壞 ，實際入園與休園規範請以官方最新公告為準





高雄好玩景點不只親子樂園站！近期活動懶人包，帶小朋友探索港都

推薦閱讀：高雄港灣聖誕節浪漫點燈！17米巨型粉勾TREE登場、旋轉木馬、聖誕市集與點燈時間總整理

推薦閱讀：全高雄化身BTS浪漫紫海！防彈少年團世運開唱，高雄流行音樂中心、夢時代摩天輪、龍虎塔應援亮燈打卡地標一次看

推薦閱讀：阿米專屬好康！BTS高雄演唱會商圈夜市優惠券怎麼領，5大捷運站兌換攻略懶人包