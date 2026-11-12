全家開賣陳耀訓酸種麵包！熟成酸種軟歐2款52元就有，早餐多杯飲料只要69元

編輯 鄭雅之 表示：全家竟然賣酸種麵包！而且還是跟陳耀訓合作誒～
近期台北掀起一股酸種麵包狂潮，全家看準現代人追求天然純粹的風尚，這回特別攜手世界冠軍陳耀訓大師，共同打造超商罕見的純天然魯邦種發酵軟歐，推出藍莓與洛神兩款兼具彈牙與果香的新品，並於11月11日正式登場，現場更同步祭出指定暖飲優惠。
冠軍師傅技術加持打造濕潤保水的軟歐食感
現代人吃麵包越來越講究無負擔與工藝細節，陳耀訓團隊特別選用店內同款麵粉自培菌種，經歷36小時低溫熟成，再透過細膩的手工排氣摺疊，巧妙化解歐式麵包容易乾硬的痛點，轉化成適合超商架上保存且彈潤保水的軟歐，讓日常隨手就能享用大師級美味。
「熟成酸種藍莓軟歐」搭配細緻乳酪層次超豐富
喜愛豐富奶香的人不能錯過「熟成酸種藍莓軟歐」，單顆售價52元且擁有潔淨標章把關，揉入藍莓果粒與優質橄欖油的麵糰滿是香氣，大口咬下更吃得到澳洲奶油乳酪混和蜜漬藍莓的香滑內餡，微酸果醬恰如其分地點綴濃郁乳香，成為午茶解饞的最佳點心。
在地洛神入餡「熟成酸種洛神軟歐」酸甜順口
想嘗試優雅果香推薦「熟成酸種洛神軟歐」，售價同樣是52元，麵糰拌入甜菜根粉呈現浪漫粉嫩視覺，內餡特別挑選在地洛神花細火熬煮成果醬，經過師傅精心調配甜酸平衡，完美去掉生澀酸嗆感，只留下清亮酸甜與麵香交織，入口瞬間就能驅散微涼倦意。
咖啡特濃合購超划算
為了讓大家品嚐麵包時能有完美搭配，全家也備妥滿滿暖心補給，11月24日前享大杯特濃美式與特濃拿鐵任選2杯89元，門市溫罐機熱飲及私品茶也推出任選2件8折起折扣，搭配早餐餐促69元合購專案，讓通勤族一早花小錢就能把冠軍軟歐與暖胃熱飲帶回家。
全家Ｘ陳耀訓酸種麵包 新品資訊
售價：52元
品項：熟成酸種藍莓軟歐、熟成酸種洛神軟歐
全家優惠
- 熟成酸種麵包優惠：11月11日起開賣熟成酸種藍莓軟歐與熟成酸種洛神軟歐，每款售價52元，搭購指定飲品享超值早餐69元促銷。
- Let’s Café飲品優惠：即日起至11月24日，Let’s Café大杯特濃美式與特濃拿鐵任選2杯特價89元。
- 熱飲與溫罐機暖心促銷：即日起至11月24日，Let’s Tea全品項享第2杯8折優惠。溫罐機溫心小館集結黑糖紅玉薑茶、桂圓紅棗茶等12款人氣熱飲，享任選2件8折優惠。
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