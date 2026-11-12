全家開賣陳耀訓酸種麵包！熟成酸種軟歐2款52元就有，早餐多杯飲料只要69元

編輯 鄭雅之 表示：全家竟然賣酸種麵包！而且還是跟陳耀訓合作誒～

近期台北掀起一股酸種麵包狂潮，全家看準現代人追求天然純粹的風尚，這回特別攜手世界冠軍陳耀訓大師，共同打造超商罕見的純天然魯邦種發酵軟歐，推出藍莓與洛神兩款兼具彈牙與果香的新品，並於11月11日正式登場，現場更同步祭出指定暖飲優惠。

▲全新酸種軟歐歷經36小時低溫發酵，熟成酸種藍莓軟歐裹入澳洲奶油乳酪，熟成酸種洛神軟歐則以在地果醬提味，切開後呈現彈潤保水的迷人剖面。 ▲全家深耕白金烘焙市場，除了熱銷破10萬顆的減糖烘焙焙煎小麥鹽可頌與石臼軟歐，最新攜手陳耀訓打造的真酸種麵包系列也加入陣容。





冠軍師傅技術加持打造濕潤保水的軟歐食感

現代人吃麵包越來越講究無負擔與工藝細節，陳耀訓團隊特別選用店內同款麵粉自培菌種，經歷36小時低溫熟成，再透過細膩的手工排氣摺疊，巧妙化解歐式麵包容易乾硬的痛點，轉化成適合超商架上保存且彈潤保水的軟歐，讓日常隨手就能享用大師級美味。

▲全家聯手世界麵包冠軍陳耀訓推出熟成酸種藍莓軟歐與熟成酸種洛神軟歐，自11月11日起正式開賣，搭配指定飲品可享69元超值早餐合購優惠。





「熟成酸種藍莓軟歐」搭配細緻乳酪層次超豐富

喜愛豐富奶香的人不能錯過「熟成酸種藍莓軟歐」，單顆售價52元且擁有潔淨標章把關，揉入藍莓果粒與優質橄欖油的麵糰滿是香氣，大口咬下更吃得到澳洲奶油乳酪混和蜜漬藍莓的香滑內餡，微酸果醬恰如其分地點綴濃郁乳香，成為午茶解饞的最佳點心。

▲全家攜手陳耀訓打造熟成酸種藍莓軟歐，透過低溫發酵保留空氣感孔洞，內餡包覆澳洲奶油乳酪與藍莓果醬，酸甜滑順。





在地洛神入餡「熟成酸種洛神軟歐」酸甜順口

想嘗試優雅果香推薦「熟成酸種洛神軟歐」，售價同樣是52元，麵糰拌入甜菜根粉呈現浪漫粉嫩視覺，內餡特別挑選在地洛神花細火熬煮成果醬，經過師傅精心調配甜酸平衡，完美去掉生澀酸嗆感，只留下清亮酸甜與麵香交織，入口瞬間就能驅散微涼倦意。

▲揉入甜菜根粉呈現浪漫粉嫩色澤，全家熟成酸種洛神軟歐選用台灣在地蜜漬洛神入餡，軟Ｑ麵體散發清新果酸尾韻。





咖啡特濃合購超划算

為了讓大家品嚐麵包時能有完美搭配，全家也備妥滿滿暖心補給，11月24日前享大杯特濃美式與特濃拿鐵任選2杯89元，門市溫罐機熱飲及私品茶也推出任選2件8折起折扣，搭配早餐餐促69元合購專案，讓通勤族一早花小錢就能把冠軍軟歐與暖胃熱飲帶回家。

▲迎戰微涼降溫天候，全家私品茶Let’sTea推出金桔揪喝檸等秋冬暖胃飲品，於11月24日前享指定熱飲第2杯8折優惠。

全家Ｘ陳耀訓酸種麵包 新品資訊

售價：52元

品項：熟成酸種藍莓軟歐、熟成酸種洛神軟歐





全家優惠

熟成酸種麵包優惠：11月11日起開賣熟成酸種藍莓軟歐與熟成酸種洛神軟歐，每款售價52元，搭購指定飲品享超值早餐69元促銷。

Let’s Café飲品優惠：即日起至11月24日，Let’s Café大杯特濃美式與特濃拿鐵任選2杯特價89元。

熱飲與溫罐機暖心促銷：即日起至11月24日，Let’s Tea全品項享第2杯8折優惠。溫罐機溫心小館集結黑糖紅玉薑茶、桂圓紅棗茶等12款人氣熱飲，享任選2件8折優惠。





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