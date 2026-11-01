Klook雙11太狂了！大阪釜山來回機票免費抽，迪士尼環球影城買1送1，滿1,111元現折1,000元

Klook雙11直接送出國機會！大阪釜山來回機票免費抽，滿1,111元現折1,000元。窩客島資深編輯李維唐提醒，樂園買1送1限時開搶，記得先確認活動時間與使用條件。
Klook雙11優惠真的要先把時間記下來！想飛日本大阪、韓國釜山，這次有機會直接免費抽來回機票，連日本環球影城、香港迪士尼樂園，以及日本高千穗、銀山溫泉、白川鄉等熱門一日遊，都加入買1送1優惠。Klook宣布2026年雙11狂歡祭於11月10日至13日登場，其中11月10日至12日更推出滿1,111元現折1,000元、全球交通5折等限時好康。從機票、樂園門票到日本自由行交通都能趁這波安排，尤其準備年底出國、寒假旅行，或是已經開始規劃明年旅遊的人，這次可以先把想去的景點和行程整理起來，留意每天的優惠開搶時間。
Klook雙11大阪釜山機票免費抽
出國旅行最讓人期待的事情，莫過於機票有機會直接免費拿！Klook這次以「省一點，這樣才酷」為主題推出雙11輪盤抽獎，活動主打大阪、釜山來回機票免費抽，讓想去日本逛街吃美食、到韓國釜山安排海景旅行的人，多了一個出國省旅費的機會。
大阪一直是日本自由行熱門選擇，從環球影城、道頓堀到心齋橋，購物、美食和主題樂園都能安排進旅程。釜山則有海雲台、海景咖啡廳與韓國在地美食，適合想換個城市度假的旅人。這次不論偏好日本或韓國，都可以留意Klook雙11的機票抽獎活動。不過，免費機票屬於抽獎獎項，並非參加就能獲得，實際中獎與使用方式仍須依官方規則辦理。
Klook雙11輪盤抽萬元購物金
這次輪盤抽獎不只有大阪、釜山來回機票，Klook還準備國泰世華CUBE信用卡1萬元、1,000元購物金，以及全球機場接送5折券等獎項。其中機場接送優惠券最高可折抵600元，對於準備安排海外自由行、希望下飛機就直接前往飯店的人來說，也是值得留意的實用好康。
另外還有饗食天堂100元相關獎項，讓雙11抽獎不只是出國旅遊族群可以參與，平常喜歡聚餐吃美食的人，也能留意這次活動。比起單純搶折扣，輪盤抽獎多了一份期待感，尤其是免費來回機票這類大獎，對正在計畫下一趟旅行的人更有吸引力。
Klook滿1,111元現折1,000元
除了免費抽機票，Klook雙11另一個值得注意的優惠，就是消費滿1,111元現折1,000元。活動於11月10日至12日限量推出，符合條件的訂單可享高額折抵，若以剛好消費1,111元計算，折扣後只需支付111元，相當於把原本的旅遊預算大幅壓低。
這項優惠特別適合已經有明確旅行計畫的人。像是準備預訂日本景點門票、海外一日遊，或是安排當地體驗活動，都可以先確認想買的商品是否符合優惠資格。由於活動採限量方式，並非所有訂單都能保證折抵，實際適用品項、使用條件與優惠名額，仍須以Klook活動頁面公布內容為準。
環球影城迪士尼買1送1
想安排日本環球影城或香港迪士尼樂園，這次Klook雙11也有值得留意的限時優惠。11月10日至12日每天晚上9點，Klook將推出全球樂園買1送1活動，包含日本環球影城、香港迪士尼樂園，以及釜山通行證等熱門旅遊商品。對於準備和朋友、另一半或家人一起出遊的人來說，買1送1最吸引人的地方，就是有機會把原本需要購買2份的旅遊商品，透過活動省下一筆費用。尤其主題樂園通常會占去旅行中的一部分預算，如果本來就打算安排樂園行程，更值得提前確認商品與開賣時間。
日本環球影城適合喜歡主題設施與電影世界的旅人，香港迪士尼樂園則是不少親子旅遊與迪士尼粉絲的熱門選擇。這次把不同國家的樂園商品放進雙11優惠，讓旅客可以依照自己的旅行目的地挑選。不過，買1送1屬於限時限量活動，實際適用票種及名額仍以官方公告為準。
日本高千穗銀山溫泉買1送1
如果已經去過日本熱門城市，下一趟想安排更有特色的景點，Klook雙11的全球行程體驗買1送1同樣值得留意。這次名單包含九州高千穗一日遊、銀山溫泉一日遊，以及白川鄉一日遊，從自然峽谷、溫泉街到合掌村聚落，都能找到不同風格的日本旅行選擇。九州高千穗以壯麗峽谷與自然景觀聞名，適合喜歡山林風景、想暫時離開都市節奏的旅人。銀山溫泉則以充滿懷舊氣息的溫泉街受到關注，尤其冬季街景更是許多人安排日本旅行時期待親眼欣賞的畫面。至於白川鄉，最具代表性的就是一棟棟合掌造建築，整齊排列在山間聚落之中，冬季景色也讓這裡成為日本熱門旅遊目的地。
這類一日遊對自由行旅客來說相當方便，尤其不想自行研究複雜交通路線的人，可以透過行程商品安排景點參訪。這次Klook將上述熱門行程列入買1送1優惠範圍，想和旅伴一起欣賞日本冬季景色，可以提前確認行程日期及活動適用條件。
Klook全球交通5折最高省1,500元
自由行除了機票和住宿，當地交通也是一筆不能忽略的開銷。Klook雙11同步推出全球交通5折優惠，最高折抵1,500元，讓準備安排機場接送、海外交通的旅客，有機會從移動費用再省下一筆。對於攜帶大型行李、與家人同行，或是抵達機場後希望直接前往住宿地點的人來說，機場接送往往是規劃行程時會考慮的選項。若旅程中還有跨城市移動或其他交通需求，也可以一起查看Klook的交通商品優惠。
不過，全球交通5折不代表所有交通商品都能直接半價購買，實際適用範圍、折扣門檻及最高折抵金額，仍須依官方活動規則確認。建議旅客先整理好出發日期、目的地與交通需求，再比較折扣後的實際價格。
國泰世華CUBE卡日本商品88折
除了雙11限時優惠，經常前往日本旅遊的國泰世華CUBE信用卡持卡人，還可以留意Klook同步推出的「秋日遊」活動。優惠持續至11月30日，使用國泰世華CUBE信用卡購買Klook全日本商品，可享88折優惠。
如果持卡人再切換至「秋日遊」權益，還有機會享最高5%小樹點回饋。對於已經規劃日本住宿、景點門票或行程體驗的旅客來說，可以將這項活動列入購買前的比較清單，確認適用條件後再決定使用哪一種優惠。需要留意的是，88折與最高5%小樹點回饋各有適用規則，不能直接認定所有訂單都能同時享有完整折扣與最高回饋。實際優惠資格、權益切換方式及回饋上限，仍須依Klook與國泰世華公布的活動辦法為準。
Klook雙11優惠時間怎麼搶
這次Klook雙11最需要注意的，其實是不同優惠的活動時間並不完全相同。整體狂歡祭從11月10日持續至13日，但滿1,111元折1,000元，以及樂園買1送1等重點活動，主要集中在11月10日至12日，其中樂園買1送1更指定每天晚上9點限時開搶。
如果已經確定要去日本環球影城、香港迪士尼，或是想安排高千穗、銀山溫泉、白川鄉一日遊，可以先把旅遊日期與想購買的商品整理好，避免優惠開放時才開始研究行程。想抽大阪、釜山免費來回機票的人，也要留意輪盤活動規則與開放時間。至於沒有搶到限時優惠的旅客，仍可依需求查看其他交通折扣與國泰世華CUBE信用卡活動。尤其日本商品88折優惠持續至11月30日，不必把所有旅遊消費都集中在雙11當天，先確認商品、價格及折扣條件，才能真正把旅行預算花在想玩的地方。
Klook雙11狂歡祭2026活動優惠整理
活動時間：2026年11月10日至11月13日
官方網址：https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo/double11/
Klook雙11大阪釜山機票免費抽
活動時間：2026年11月10日至11月12日
- 大阪來回機票：參加「省一點，這樣才酷」輪盤抽獎，有機會免費獲得大阪來回機票。
- 釜山來回機票：參加雙11輪盤抽獎，有機會免費獲得釜山來回機票。
- 國泰世華CUBE信用卡：抽獎獎項包含1萬元信用卡獎項。
- Klook購物金：有機會抽中1,000元購物金。
- 全球機場接送優惠券：5折優惠，最高折抵600元。
- 饗食天堂優惠：抽獎獎項包含饗食天堂100元相關好禮。
Klook雙11滿1,111元現折1,000元
活動時間：2026年11月10日至11月12日
- 滿額折扣：活動期間消費滿1,111元，符合優惠條件即可現折1,000元。
- 優惠試算：消費剛好1,111元，符合折扣條件後最低支付111元。
- 適用行程：可留意人氣一日遊、景點門票及海外旅遊體驗等商品。
- 活動限制：限量優惠，實際適用品項、使用條件及名額依官方公告為準。
Klook環球影城迪士尼買1送1
活動時間：2026年11月10日至11月12日，每晚21：00限時開搶。
- 日本環球影城：指定樂園商品買1送1，限時限量。
- 香港迪士尼樂園：指定樂園商品買1送1，限時限量。
- 釜山通行證：列入雙11全球樂園買1送1優惠商品。
- 活動限制：指定時間開搶，實際適用票種與優惠數量依官方公告為準。
Klook日本一日遊買1送1
活動時間：雙11優惠期間，實際適用時段依官方公告。
- 九州高千穗一日遊：欣賞高千穗峽谷與自然景觀，指定行程買1送1。
- 銀山溫泉一日遊：走訪日本人氣溫泉街，指定行程買1送1。
- 白川鄉一日遊：欣賞合掌造特色聚落，指定行程買1送1。
- 全球行程體驗：指定海外一日遊及旅遊體驗商品享買1送1優惠。
Klook全球交通5折優惠
活動時間：2026年11月10日至11月13日雙11活動期間，實際適用時段依官方公告。
- 全球交通優惠：指定交通商品享5折優惠，最高折抵1,500元。
- 機場接送：可留意指定機場接送商品及相關折扣。
- 海外交通：指定海外交通商品有機會享優惠折抵。
- 活動限制：實際適用交通商品、折扣門檻及優惠數量依官方公告為準。
國泰世華CUBE信用卡日本88折
活動時間：即日起至2026年11月30日
- 日本商品優惠：使用國泰世華CUBE信用卡購買Klook全日本商品，享88折優惠。
- 小樹點回饋：切換「秋日遊」權益，最高享5%小樹點回饋。
- 日本旅遊預訂：住宿、景點門票及行程體驗可留意活動優惠。
- 活動限制：信用卡優惠、權益切換及回饋條件依官方公告為準。
Klook雙11優惠注意事項
- 雙11狂歡祭於11月10日至13日登場，但滿額折扣與部分買1送1優惠僅至11月12日。
- 大阪、釜山來回機票為抽獎獎項，並非參加活動即可免費取得機票。
- 滿1,111元折1,000元及樂園買1送1皆有限量限制，實際名額依官方公告。
- 國泰世華CUBE信用卡優惠延續至11月30日，相關回饋須符合指定權益及活動條件。
除了Klook雙11優惠，也可以看看近期有哪些優惠可以搶
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