Klook雙11太狂了！大阪釜山來回機票免費抽，迪士尼環球影城買1送1，滿1,111元現折1,000元

Klook雙11直接送出國機會！大阪釜山來回機票免費抽，滿1,111元現折1,000元。窩客島資深編輯李維唐提醒，樂園買1送1限時開搶，記得先確認活動時間與使用條件。

Klook雙11優惠真的要先把時間記下來！想飛日本大阪、韓國釜山，這次有機會直接免費抽來回機票，連日本環球影城、香港迪士尼樂園，以及日本高千穗、銀山溫泉、白川鄉等熱門一日遊，都加入買1送1優惠。Klook宣布2026年雙11狂歡祭於11月10日至13日登場，其中11月10日至12日更推出滿1,111元現折1,000元、全球交通5折等限時好康。從機票、樂園門票到日本自由行交通都能趁這波安排，尤其準備年底出國、寒假旅行，或是已經開始規劃明年旅遊的人，這次可以先把想去的景點和行程整理起來，留意每天的優惠開搶時間。



▲米奇、米妮穿上充滿聖誕氣氛的華麗服裝，在閃亮燈飾與飄雪中甜蜜牽手，光看就讓人想飛香港過節。Klook雙11於11月10日至12日每晚9點推出限時限量樂園買1送1優惠，香港迪士尼樂園也在名單中，想安排迪士尼之旅的粉絲記得準時開搶。圖／Klook提供；窩客島整理

▲被白雪包圍的合掌造小屋，厚實茅草屋頂搭配遠方雪山與森林，整個白川鄉就像走進冬季童話世界。Klook雙11推出日本白川鄉一日遊買1送1優惠，想親眼欣賞合掌村冬日景色、感受日本傳統聚落魅力，這趟行程值得先收藏。圖／Klook提供；窩客島整理

Klook雙11大阪釜山機票免費抽

出國旅行最讓人期待的事情，莫過於機票有機會直接免費拿！Klook這次以「省一點，這樣才酷」為主題推出雙11輪盤抽獎，活動主打大阪、釜山來回機票免費抽，讓想去日本逛街吃美食、到韓國釜山安排海景旅行的人，多了一個出國省旅費的機會。

大阪一直是日本自由行熱門選擇，從環球影城、道頓堀到心齋橋，購物、美食和主題樂園都能安排進旅程。釜山則有海雲台、海景咖啡廳與韓國在地美食，適合想換個城市度假的旅人。這次不論偏好日本或韓國，都可以留意Klook雙11的機票抽獎活動。不過，免費機票屬於抽獎獎項，並非參加就能獲得，實際中獎與使用方式仍須依官方規則辦理。



▲一整片蔚藍海景搭配沿岸行駛的繽紛天空膠囊列車，光看就想立刻安排釜山海岸旅行。Klook雙11推出「省一點，這樣才酷」輪盤抽獎，大獎包含釜山來回機票，想去海雲台看海、搭天空膠囊列車的旅人，不妨把握這次免費抽機票的機會。圖／Klook提供；窩客島整理

Klook雙11輪盤抽萬元購物金

這次輪盤抽獎不只有大阪、釜山來回機票，Klook還準備國泰世華CUBE信用卡1萬元、1,000元購物金，以及全球機場接送5折券等獎項。其中機場接送優惠券最高可折抵600元，對於準備安排海外自由行、希望下飛機就直接前往飯店的人來說，也是值得留意的實用好康。

另外還有饗食天堂100元相關獎項，讓雙11抽獎不只是出國旅遊族群可以參與，平常喜歡聚餐吃美食的人，也能留意這次活動。比起單純搶折扣，輪盤抽獎多了一份期待感，尤其是免費來回機票這類大獎，對正在計畫下一趟旅行的人更有吸引力。

Klook滿1,111元現折1,000元

除了免費抽機票，Klook雙11另一個值得注意的優惠，就是消費滿1,111元現折1,000元。活動於11月10日至12日限量推出，符合條件的訂單可享高額折抵，若以剛好消費1,111元計算，折扣後只需支付111元，相當於把原本的旅遊預算大幅壓低。

這項優惠特別適合已經有明確旅行計畫的人。像是準備預訂日本景點門票、海外一日遊，或是安排當地體驗活動，都可以先確認想買的商品是否符合優惠資格。由於活動採限量方式，並非所有訂單都能保證折抵，實際適用品項、使用條件與優惠名額，仍須以Klook活動頁面公布內容為準。

環球影城迪士尼買1送1

想安排日本環球影城或香港迪士尼樂園，這次Klook雙11也有值得留意的限時優惠。11月10日至12日每天晚上9點，Klook將推出全球樂園買1送1活動，包含日本環球影城、香港迪士尼樂園，以及釜山通行證等熱門旅遊商品。對於準備和朋友、另一半或家人一起出遊的人來說，買1送1最吸引人的地方，就是有機會把原本需要購買2份的旅遊商品，透過活動省下一筆費用。尤其主題樂園通常會占去旅行中的一部分預算，如果本來就打算安排樂園行程，更值得提前確認商品與開賣時間。

日本環球影城適合喜歡主題設施與電影世界的旅人，香港迪士尼樂園則是不少親子旅遊與迪士尼粉絲的熱門選擇。這次把不同國家的樂園商品放進雙11優惠，讓旅客可以依照自己的旅行目的地挑選。不過，買1送1屬於限時限量活動，實際適用票種及名額仍以官方公告為準。

日本高千穗銀山溫泉買1送1

如果已經去過日本熱門城市，下一趟想安排更有特色的景點，Klook雙11的全球行程體驗買1送1同樣值得留意。這次名單包含九州高千穗一日遊、銀山溫泉一日遊，以及白川鄉一日遊，從自然峽谷、溫泉街到合掌村聚落，都能找到不同風格的日本旅行選擇。九州高千穗以壯麗峽谷與自然景觀聞名，適合喜歡山林風景、想暫時離開都市節奏的旅人。銀山溫泉則以充滿懷舊氣息的溫泉街受到關注，尤其冬季街景更是許多人安排日本旅行時期待親眼欣賞的畫面。至於白川鄉，最具代表性的就是一棟棟合掌造建築，整齊排列在山間聚落之中，冬季景色也讓這裡成為日本熱門旅遊目的地。

這類一日遊對自由行旅客來說相當方便，尤其不想自行研究複雜交通路線的人，可以透過行程商品安排景點參訪。這次Klook將上述熱門行程列入買1送1優惠範圍，想和旅伴一起欣賞日本冬季景色，可以提前確認行程日期及活動適用條件。



▲碧綠溪水穿過高聳峽谷，搭配從岩壁傾瀉而下的瀑布，坐上小船就能近距離欣賞日本九州高千穗的夢幻景色。Klook雙11將高千穗一日遊列入買1送1優惠，想和旅伴一起感受峽谷風光，這次可以把握限時優惠安排日本自由行。圖／Klook提供；窩客島整理

Klook全球交通5折最高省1,500元

自由行除了機票和住宿，當地交通也是一筆不能忽略的開銷。Klook雙11同步推出全球交通5折優惠，最高折抵1,500元，讓準備安排機場接送、海外交通的旅客，有機會從移動費用再省下一筆。對於攜帶大型行李、與家人同行，或是抵達機場後希望直接前往住宿地點的人來說，機場接送往往是規劃行程時會考慮的選項。若旅程中還有跨城市移動或其他交通需求，也可以一起查看Klook的交通商品優惠。

不過，全球交通5折不代表所有交通商品都能直接半價購買，實際適用範圍、折扣門檻及最高折抵金額，仍須依官方活動規則確認。建議旅客先整理好出發日期、目的地與交通需求，再比較折扣後的實際價格。

國泰世華CUBE卡日本商品88折

除了雙11限時優惠，經常前往日本旅遊的國泰世華CUBE信用卡持卡人，還可以留意Klook同步推出的「秋日遊」活動。優惠持續至11月30日，使用國泰世華CUBE信用卡購買Klook全日本商品，可享88折優惠。

如果持卡人再切換至「秋日遊」權益，還有機會享最高5%小樹點回饋。對於已經規劃日本住宿、景點門票或行程體驗的旅客來說，可以將這項活動列入購買前的比較清單，確認適用條件後再決定使用哪一種優惠。需要留意的是，88折與最高5%小樹點回饋各有適用規則，不能直接認定所有訂單都能同時享有完整折扣與最高回饋。實際優惠資格、權益切換方式及回饋上限，仍須依Klook與國泰世華公布的活動辦法為準。

Klook雙11優惠時間怎麼搶

這次Klook雙11最需要注意的，其實是不同優惠的活動時間並不完全相同。整體狂歡祭從11月10日持續至13日，但滿1,111元折1,000元，以及樂園買1送1等重點活動，主要集中在11月10日至12日，其中樂園買1送1更指定每天晚上9點限時開搶。

如果已經確定要去日本環球影城、香港迪士尼，或是想安排高千穗、銀山溫泉、白川鄉一日遊，可以先把旅遊日期與想購買的商品整理好，避免優惠開放時才開始研究行程。想抽大阪、釜山免費來回機票的人，也要留意輪盤活動規則與開放時間。至於沒有搶到限時優惠的旅客，仍可依需求查看其他交通折扣與國泰世華CUBE信用卡活動。尤其日本商品88折優惠持續至11月30日，不必把所有旅遊消費都集中在雙11當天，先確認商品、價格及折扣條件，才能真正把旅行預算花在想玩的地方。

Klook雙11狂歡祭2026活動優惠整理

活動時間：2026年11月10日至11月13日

官方網址：https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo/double11/

Klook雙11大阪釜山機票免費抽

活動時間：2026年11月10日至11月12日

大阪來回機票：參加「省一點，這樣才酷」輪盤抽獎，有機會免費獲得大阪來回機票。

釜山來回機票：參加雙11輪盤抽獎，有機會免費獲得釜山來回機票。

國泰世華CUBE信用卡：抽獎獎項包含1萬元信用卡獎項。

Klook購物金：有機會抽中1,000元購物金。

全球機場接送優惠券：5折優惠，最高折抵600元。

饗食天堂優惠：抽獎獎項包含饗食天堂100元相關好禮。

Klook雙11滿1,111元現折1,000元

活動時間：2026年11月10日至11月12日

滿額折扣：活動期間消費滿1,111元，符合優惠條件即可現折1,000元。

優惠試算：消費剛好1,111元，符合折扣條件後最低支付111元。

適用行程：可留意人氣一日遊、景點門票及海外旅遊體驗等商品。

活動限制：限量優惠，實際適用品項、使用條件及名額依官方公告為準。

Klook環球影城迪士尼買1送1

活動時間：2026年11月10日至11月12日，每晚21：00限時開搶。

日本環球影城：指定樂園商品買1送1，限時限量。

香港迪士尼樂園：指定樂園商品買1送1，限時限量。

釜山通行證：列入雙11全球樂園買1送1優惠商品。

活動限制：指定時間開搶，實際適用票種與優惠數量依官方公告為準。

Klook日本一日遊買1送1

活動時間：雙11優惠期間，實際適用時段依官方公告。

九州高千穗一日遊：欣賞高千穗峽谷與自然景觀，指定行程買1送1。

銀山溫泉一日遊：走訪日本人氣溫泉街，指定行程買1送1。

白川鄉一日遊：欣賞合掌造特色聚落，指定行程買1送1。

全球行程體驗：指定海外一日遊及旅遊體驗商品享買1送1優惠。

Klook全球交通5折優惠

活動時間：2026年11月10日至11月13日雙11活動期間，實際適用時段依官方公告。

全球交通優惠：指定交通商品享5折優惠，最高折抵1,500元。

機場接送：可留意指定機場接送商品及相關折扣。

海外交通：指定海外交通商品有機會享優惠折抵。

活動限制：實際適用交通商品、折扣門檻及優惠數量依官方公告為準。

國泰世華CUBE信用卡日本88折

活動時間：即日起至2026年11月30日

日本商品優惠：使用國泰世華CUBE信用卡購買Klook全日本商品，享88折優惠。

小樹點回饋：切換「秋日遊」權益，最高享5%小樹點回饋。

日本旅遊預訂：住宿、景點門票及行程體驗可留意活動優惠。

活動限制：信用卡優惠、權益切換及回饋條件依官方公告為準。

Klook雙11優惠注意事項

雙11狂歡祭於11月10日至13日登場，但滿額折扣與部分買1送1優惠僅至11月12日。

大阪、釜山來回機票為抽獎獎項，並非參加活動即可免費取得機票。

滿1,111元折1,000元及樂園買1送1皆有限量限制，實際名額依官方公告。

國泰世華CUBE信用卡優惠延續至11月30日，相關回饋須符合指定權益及活動條件。

除了Klook雙11優惠，也可以看看近期有哪些優惠可以搶

推薦閱讀：台中長榮雙11優惠太狂！早餐吃到飽買一送一、住房3,111元，加110元升等家庭房，餐券最低38折

推薦閱讀：翰林珍奶40元還能去冰補滿！雙11日出茶太買一送一，英格莉莉2份燉飯現省380元

推薦閱讀：15間超商、速食雙11優惠！麥當勞買一送一、7-11咖啡買11送11，小資族省錢優惠要跟