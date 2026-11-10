15間超商、速食雙11優惠！麥當勞買一送一、7-11咖啡買11送11，小資族省錢優惠要跟

編輯 鄭雅之 表示：雙十一就是要趁優惠狂吃啊！超商有咖啡買11送11先寄杯，再來吃炸雞、披薩買一送一～

迎接年度最大檔期雙11購物節，各大美食品牌紛紛祭出超狂好康，不僅麥當勞、肯德基等10大速食推出買一送一與百元套餐，5大超商也加入戰局，端出咖啡飲品買11送11及多杯組合價，從早晨醒腦咖啡到宵夜炸雞披薩一次包辦，讓小資族在11月輕鬆省荷包享用美食。



▲麥當勞雙十一優惠推大薯買一送一等。

▲漢堡王雙十一優惠點心有買一送一。(攝影：鄭雅之)





漢堡控狂歡省很大

想要大口咬下爆汁漢堡，這波活動絕不能錯過。漢堡王推出全新購堡嘉年華優惠券，7款人氣點心買一送一，雙堡任選百元有找，整張券最高現省2991元。德克士則祭出黑金系列買一送一，買黑金咔滋雞腿堡就送指定牛肉堡，現省129元，讓肉食族吃得過癮又划算。



▲德克士雙11炸雞控有福了。黑金脆皮手槍腿、黑金咔滋雞腿堡與黑金墨魚條一次登場，整片黑色脆皮搭配黑色漢堡麵包，光看就很搶眼。11月9日起連續7天推出買1送1優惠，最低99元起，雞腿堡149元還免費送指定牛肉堡，最高現省129元。圖／德克士提供；窩客島整理





炸雞蛋撻爽嗑超滿足

派對聚餐必備的炸雞桶同樣殺很大。頂呱呱8塊炸雞狂歡桶特價359元起，現省破百元。肯德基推出6塊咔啦脆雞搭2顆原味蛋撻只要299元，還有指定點心同品項買一送一與111元超值餐。繼光香香雞則大方送出2萬顆塔塔雞肉可樂餅，憑百貨指定發票或加入好友就能免費吃。



▲頂呱呱雙11狂歡桶祭出超殺折扣，澎湃炸雞桶裝滿經典薄皮炸雞與鮮嫩雞腿，下殺359元起就能爽快開吃。





披薩派對好禮拿不完

披薩控的聚會福利也來了。達美樂外帶大披薩買大送大，還攜手人氣遊戲贈送聯名盲卡包，滿額再抽專屬好禮。必勝客則主打一公尺派對盒下殺5折，抹茶可可QQ球等副食買一送一。拿坡里除了6塊烤雞加雞翅特惠209元，更與熱門遊戲聯名推出套餐，點餐再送限量虛寶卡。



▲必勝客大比薩多款人氣口味推出天天下殺優惠，非常適合上班族與學生族群相約歡聚分享。





銅板價漢堡清爽登場

摩斯漢堡搶攻上班族商機，推出多款百元有找的超值餐點，黃金塔塔鱈魚堡或大麥薑燒珍珠堡搭配大杯冰紅茶只要銅板價，指定飲品加10元還能多喝一杯。麥當勞APP週年慶天天玩遊戲百分百中獎，除了大薯買一送一，還有多款點心優惠與M Point點數超值兌換等著大家。



▲麥當勞雙十一優惠推大薯買一送一等優惠。





超商咖啡寄杯囤起來

超商雙11咖啡戰況熱烈，7-ELEVEN在APP推出指定特大杯美式與厚乳拿鐵買11送11，LINE禮物電子票券也有買一送一。全家便利商店端出31杯特濃美式1111元組合，APP首頁還能搶買一送一券。萊爾富、OK超商及美廉社同步推出買一送一與超值合購，趁現在囤杯最划算。



▲小資族上班必備的7-11現煮咖啡，趁著雙11優惠買起來天天喝超療癒。

雙11優惠活動

頂呱呱：11月11日前，「原味8塊狂歡桶」特價359元、「辣味8塊狂歡桶」特價419元。

漢堡王：11月15日前，憑「購堡嘉年華」優惠券享點心買一送一、雙堡99元起，整券最高省2991元。

德克士：11月9日至11月15日，「黑金系列新品」買一送一，最低99元起。

肯德基：11月16日前，6塊炸雞加2顆蛋撻特價299元；11月23日前，指定炸雞點心買一送一、超值餐111元。

麥當勞：11月17日前，APP週年慶天天玩遊戲抽大薯等指定品項買一送一；11月18日至11月24日指定品項點數兌換6折起。

繼光香香雞：11月25日前，指定百貨消費滿111元或加入LINE好友，免費送「塔塔雞肉可樂餅」乙份。

達美樂：11月29日前，外帶大披薩享買大送大，購買指定套餐贈送Minecraft聯名盲卡包。

摩斯漢堡：11月30日前，指定漢堡套餐優惠價79元起，指定飲品同品項加10元多一杯。

必勝客：11月16日前，「一公尺派對盒」享5折1212元起；11月30日前「抹茶可可QQ球」等副食買一送一。

拿坡里：11月12日前，6塊烤雞加2隻烤雞翅特價209元；12月15日前購買《絕地求生》聯名套餐贈虛寶卡。

7-ELEVEN：11月12日前，APP行動隨時取享指定特大杯美式、厚乳拿鐵買11送11；LINE禮物多款咖啡買一送一。

全家便利商店：11月11日前，APP開搶單品咖啡買一送一券，大杯特濃美式31杯特價1111元。

萊爾富：門市指定咖啡買一送一，11月12日前APP享特大杯美式、拿鐵買11送11。

OK超商：11月11日前，指定特大杯飲品單杯特價39元、任選2杯69元。

美廉社：11月11日當天APP限定中杯美式買5送6；11月24日前指定大杯咖啡買5送5。





雙11優惠吃不完！

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