2027德州旅遊太狂了！世界最長家庭雲霄飛車、海盜水樂園接力登場，19家米其林一星餐廳必收藏

2027年德州旅遊亮點大爆發！海盜水樂園、世界最長家庭彈射雲霄飛車接力登場，還有19家米其林一星餐廳。窩客島資深編輯李維唐指出，親子樂園、奢華住宿與德州燒烤，都是值得關注的行程亮點。

美國德州2027年準備迎接一波旅遊新亮點，從海盜主題水上樂園、世界最長家庭彈射雲霄飛車，到華爾道夫等3間奢華飯店接力開幕，光是新景點就讓人想重新安排美國自由行。更讓美食控期待的是，2026年德州米其林指南一口氣集結19家一星餐廳，其中4家竟然是德州最具代表性的煙燻燒烤店，連沃斯堡也迎來史上首家米其林星級餐廳。想把刺激樂園、精品住宿與道地美食一次收進行程，接下來的德州確實有不少值得關注的新選擇。

▲全員戴上牛仔帽，手拿Travel Texas標誌合影，德州旅遊的熱情氣氛直接拉滿。2027年德州將迎來海盜水上樂園、世界最長家庭彈射雲霄飛車與3間奢華飯店，加上2026年公布的19家米其林一星餐廳，讓喜歡美食與旅遊的人又多了一個值得收藏的美國目的地。圖／德州旅遊局提供；窩客島整理 ▲夜晚燈光映照著古老石牆，聖安東尼奧的阿拉莫展現濃厚歷史氛圍，也是認識德州文化的重要景點。預計2027年完工的遊客中心暨博物館主體工程，將規劃8間展廳與4D劇院，未來走訪阿拉莫，又多了認識當地歷史的新方式。圖／德州旅遊局提供；窩客島整理

德州2027旅遊新亮點一次看

提到美國德州，許多人第一時間想到的可能是牛仔文化、遼闊公路與豪邁的德州燒烤。不過，德州旅遊局Travel Texas公布的2027年旅遊計畫，讓這個美國南方旅遊目的地多了不同玩法。從適合親子同遊的主題樂園、音樂表演場館，到奢華度假飯店與藝術文化地標，旅客可以依照自己的喜好，安排一趟結合城市探索、休閒度假與美食體驗的旅行。

這次公布的4大旅遊亮點，分別聚焦家庭娛樂、會展表演、高端住宿及文化藝術。對於準備規劃2027年美國旅遊的台灣旅客而言，休士頓、奧斯汀與聖安東尼奧等城市都有新設施值得留意，也讓原本以公路旅行聞名的德州，多了可以專程停留的理由。

德州海盜水樂園2027開幕

喜歡水上樂園的旅客，可以先把休士頓近郊的凱馬海濱木棧道Kemah Boardwalk Bay放進旅遊清單。這裡預計在2027年第一季迎來全新海盜主題水上樂園，規劃8項遊樂設施與兒童戲水區，將海濱遊樂的度假氛圍與海盜冒險主題結合，成為親子旅遊的新選擇。

對帶著小朋友出國的家庭而言，水上樂園最吸引人的地方，就是可以把玩水與遊樂設施安排在同一個景點。凱馬海濱木棧道本身具有臨海景觀，新設施加入後，也讓旅客未來造訪休士頓時，除了城市觀光之外，還能安排一段海濱休閒時光。

▲美國德州親子旅遊又有新亮點。休士頓近郊的凱馬海濱木棧道，沿著海岸集結遊樂設施與休閒景點，2027年第一季還將迎來海盜主題水上樂園，規劃8項遊樂設施與兒童戲水區，未來帶小朋友玩德州又多了一個好去處。圖／德州旅遊局提供；窩客島整理



世界最長家庭雲霄飛車登場

如果覺得一般水上樂園還不夠刺激，聖安東尼奧的六旗德州嘉年華樂園Six Flags Fiesta Texas，也準備推出全新遊樂設施「狼人峽谷」Werewolf Gorge。這座雲霄飛車全長4,120英尺，約1,256公尺，依德州旅遊局公布資訊，將成為世界最長的家庭彈射雲霄飛車，同時也是樂園歷來最大規模的單一投資案。

相較於只適合追求極限刺激的遊樂設施，家庭彈射雲霄飛車的定位，也讓這項新設施受到親子遊客關注。對喜歡蒐集世界級遊樂設施的玩家而言，4,120英尺的軌道長度尤其具有話題性。未來安排聖安東尼奧自由行時，除了市區景點，也可以把六旗樂園列為重點行程。





奧斯汀新飯店與音樂場館

德州向來以現場音樂文化聞名，奧斯汀更是許多音樂迷熟悉的城市。2027年，當地除了新增住宿選擇，也將迎來新的大型表演場館，讓商務旅行與音樂旅遊都有更多安排空間。位於奧斯汀地區的雪松公園萬豪飯店暨會議中心Cedar Park Marriott Hotel and Conference Center，預計2027年第一季啟用，規劃約300間客房，以及30,000平方英尺、約2,787平方公尺的會議空間。對於前往德州參加會議、展覽或商務活動的旅客而言，飯店與會議設施結合，也提供更完整的住宿選擇。

同樣位於奧斯汀地區的聯合傳承大廳United Heritage Hall，則預計2027年春季開幕。這座新型態室內音樂與活動場館規劃4,000個座位，未來將提供音樂演出與各類活動使用。喜歡安排演唱會、現場表演與城市旅行的旅客，可以留意場館啟用後的節目資訊，讓德州行程不只有白天觀光，晚上也能感受當地的音樂魅力。

德州華爾道夫奢華度假村首登場

2027年的德州住宿市場同樣值得關注，尤其奧斯汀近郊的佛列德里克斯堡Fredericksburg，將迎來希爾頓集團旗下頂級奢華品牌華爾道夫Waldorf Astoria進駐。預計開幕的希爾莊園華爾道夫酒店Waldorf Astoria Texas Hill Country，將成為華爾道夫品牌在德州的首座奢華度假村與高級住宅開發案，規劃60間客房及37棟別墅。相較於一般以城市觀光為主的飯店住宿，這類度假村更適合想放慢旅行步調、將住宿本身列為旅遊重點的旅客。

佛列德里克斯堡位於德州丘陵地區，原本就是適合安排郊區旅行的目的地。未來隨著華爾道夫進駐，旅客也多了一個可以結合德州鄉間風景與高端住宿的選擇。對於喜歡精品飯店、度假村與特色住宿的人來說，這間新飯店相當值得持續追蹤。

金普頓與奧伯奇飯店接力開幕

除了華爾道夫，佛列德里克斯堡還將迎來洲際酒店集團旗下的金普頓酒店Kimpton Fredericksburg。飯店預計2027年開幕，規劃210間客房與套房，為當地新增一處高端住宿選擇。另一間值得注意的飯店，則位於休士頓知名高級住宅區橡樹河區River Oaks。奧伯奇度假村系列Auberge Collection旗下的博德薩爾酒店The Birdsall，預計2027年開幕，規劃105間客房與套房，以及44間私人品牌住宅。

從佛列德里克斯堡的度假村，到休士頓高級住宅區的精品奢華酒店，3間新飯店呈現不同住宿定位。想安排郊區度假，可以留意華爾道夫與金普頓。偏好城市生活與高端住宿的旅客，則可以關注博德薩爾酒店。對於習慣先選飯店、再安排周邊行程的旅遊族群而言，2027年的德州確實多了不少值得期待的選項。

▲一整片鮮紅花海搭配藍天，讓德州佛列德里克斯堡的郊外風景美得像明信片。這座位於奧斯汀近郊的小鎮，2027年還將迎來華爾道夫與金普頓2大奢華飯店品牌進駐，喜歡自然風景與質感住宿的人，可以先把這裡放進旅行清單。圖／德州旅遊局提供；窩客島整理

阿拉莫博物館新增4D劇院

除了樂園與飯店，喜歡歷史文化的旅客，也有新的德州景點可以期待。聖安東尼奧知名歷史地標阿拉莫Alamo，正在推進遊客中心暨博物館工程，主體工程預計2027年完工，規劃8間展廳與4D劇院。

阿拉莫原本就是聖安東尼奧具有代表性的歷史景點，未來新增展覽空間與4D劇院後，旅客將有更多方式接觸當地歷史。對於第一次造訪德州的人而言，也可以把阿拉莫與聖安東尼奧其他景點安排在同一趟旅程，讓旅遊內容不只停留在拍照打卡，更能認識德州的歷史背景。

休士頓曼尼爾收藏館2027重新開放

藝術迷則可以關注休士頓曼尼爾收藏館The Menil Collection旗下的濕壁畫建築Fresco Building。這座由建築師François de Menil設計、於1997年開幕的建築，過去曾以長期借展方式保存並展示一組13世紀賽普勒斯拜占庭時期希臘正教濕壁畫，相關作品已於2012年依約歸還賽普勒斯。歷經多年籌備後，曼尼爾收藏館宣布將於2027年重新開放這座建築，並轉型為專門呈現當代藝術家特定場域沉浸式裝置藝術的公共空間。

這項轉變也讓原本具有宗教藝術保存歷史的建築，迎來新的藝術定位。未來造訪休士頓時，除了安排美食與城市景點，喜歡當代藝術、建築設計與沉浸式展覽的旅客，也能把這座重新開放的藝術空間列入行程。

德州米其林2026公布19家一星

如果說2027年的新景點讓人想安排德州自由行，那麼2026年米其林指南公布的餐廳名單，則讓美食控有了提前規劃旅行的理由。根據德州旅遊局公布的資訊，2026年德州共有19家餐廳獲得米其林一星肯定，比前一年淨增加1家，創下德州連續3年公布米其林榜單以來的新高。這份名單最有意思的地方，在於餐廳類型相當多元，從精緻法式料理、日式割烹，到植物性料理與德州傳統煙燻燒烤，都能找到受到米其林肯定的餐廳。

其中，今年共有3家新晉一星餐廳，分別是沃斯堡的Goldee's Bar-B-Q、奧斯汀的Fabrik Austin，以及KAPPO KAPPO。對準備安排德州美食旅行的人來說，這3間新進榜餐廳自然成為值得留意的名單。

德州燒烤Goldee's首度摘星

德州燒烤一直是當地最具代表性的美食之一，而2026年米其林名單中最受矚目的消息，就是沃斯堡Fort Worth終於迎來史上首家米其林星級餐廳。這間餐廳就是Goldee's Bar-B-Q，過去曾獲得米其林必比登推介，今年更進一步升上一星，成為沃斯堡餐飲界的重要里程碑。

對喜歡美式燒烤的人而言，德州BBQ最迷人的地方，就是煙燻肉料理本身的豪邁風格。從肉品外層經過煙燻形成的深色表皮，到切開後呈現的肉質紋理，都是這類料理受到關注的特色。Goldee's Bar-B-Q此次獲得米其林一星，也讓德州傳統燒烤再次成為國際美食話題。值得一提的是，德州在2024年成為全美第一批有燒烤餐廳獲得米其林星級肯定的州。2026年共有4間德州燒烤餐廳名列一星榜單，對於想安排BBQ美食巡禮的旅客而言，這4間店正好可以成為規劃路線的重要參考。

▲大塊煙燻牛肉、帶骨烤肉與香腸擺滿整個餐盤，搭配繽紛配菜與醬料，光看就讓人想大口開吃。德州BBQ不只是當地經典美食，2026年更有4家燒烤餐廳獲得米其林一星肯定，連沃斯堡的Goldee's Bar-B-Q都首度摘星，美食控去德州又多了必吃理由。圖／德州旅遊局提供；窩客島整理



德州4家米其林燒烤必收藏

2026年獲得米其林一星肯定的4家德州燒烤餐廳，分別是奧斯汀的InterStellar BBQ、Leroy and Lewis Barbecue，沃斯堡的Goldee's Bar-B-Q，以及休士頓近郊的CorkScrew BBQ。其中，CorkScrew BBQ更曾獲得米其林「德州最佳BBQ」的評價，讓這間位於休士頓近郊的燒烤店，成為美食旅客值得關注的目的地。

如果想把德州燒烤當成旅行主題，可以依照城市安排餐廳。奧斯汀有2間一星燒烤店，適合集中安排美食行程。沃斯堡則有新晉一星的Goldee's Bar-B-Q，休士頓近郊也有CorkScrew BBQ可以列入清單。相較於只在旅途中隨機找餐廳，這樣的安排更能把德州在地飲食文化變成旅行的重要體驗。

奧斯汀日法割烹新摘米其林

今年德州米其林名單也不只有燒烤受到關注。奧斯汀另外迎來2間新晉一星餐廳，分別是主打植物性精緻料理的Fabrik Austin，以及融合日本與法國料理風格的KAPPO KAPPO。Fabrik Austin以植物性料理為主要特色，讓不以肉類料理為飲食重心的旅客，也能在德州找到獲得米其林肯定的精緻餐飲選擇。KAPPO KAPPO則以日法割烹料理受到關注，更在開幕後首度入榜便取得一星肯定。

這2間餐廳也呈現奧斯汀餐飲市場的不同面貌。除了德州燒烤與美式料理，旅客還能接觸植物性精緻餐飲與日法料理。對喜歡安排特色餐廳、將美食視為旅行重點的人而言，奧斯汀的選擇比想像中更加豐富。

達拉斯休士頓米其林餐廳推薦

德州其他城市的米其林餐廳同樣值得留意。達拉斯Dallas有日式無菜單料理Tatsu，以及當代法式料理Mamani，讓喜歡精緻餐飲的旅客，可以在不同料理風格之間選擇。休士頓Houston則維持穩定表現，前一年獲得一星肯定的5間餐廳，在2026年全數成功保星，料理類型涵蓋西班牙、法式、地中海、印度與墨西哥精緻餐飲。至於聖安東尼奧San Antonio，則有Mixtli、Isidore及Nicosi共3間餐廳入選一星名單。這也意味著，旅客不一定要集中在同一座城市，才能安排米其林美食之旅。無論是達拉斯、休士頓、奧斯汀或聖安東尼奧，都有不同料理特色值得探索。

2027德州自由行美食景點攻略

從2027年即將登場的海盜水上樂園、家庭雲霄飛車，到3間奢華飯店與文化藝術場館，德州這波旅遊新消息，讓不同旅行族群都能找到感興趣的行程。親子旅客可以關注休士頓近郊的凱馬海濱木棧道與聖安東尼奧六旗樂園。喜歡精品住宿的旅客，可以留意佛列德里克斯堡的華爾道夫與金普頓新飯店。熱愛音樂、藝術與歷史的人，則可以安排奧斯汀的新表演場館、阿拉莫博物館及休士頓曼尼爾收藏館。

美食控更不能錯過2026年米其林名單，尤其4家獲得一星肯定的德州燒烤餐廳，讓當地最具代表性的BBQ文化成為值得專程造訪的美食亮點。德州旅遊局亞太區負責人Oliver Yang也表示：「2027年將是德州旅遊嶄新的一頁，從家庭娛樂、星級住宿到世界級餐飲，德州為台灣旅客準備了前所未有的豐富行程。」對準備安排美國自由行的旅客而言，2027年可以提前留意這些新景點的實際開幕時間，再搭配已公布的米其林餐廳名單，安排一趟從主題樂園、奢華住宿一路吃到德州煙燻燒烤的旅行。





德州旅遊官方資訊

官方單位：德州旅遊局Travel Texas

官方網站：https://www.traveltexas.com/

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