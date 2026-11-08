奶茶控3間新推薦！琥珀珍珠鮮乳茶、蕎香茉莉奶綠第二杯5折喝，加碼紅茶巴士雙杯50元

編輯 鄭雅之 表示：奶茶控又有新選擇！不是一般的紅茶拿鐵～

超狂手搖杯優惠清單一次整理，11月飲料控快跟著喝起來，這次三大手搖飲品牌聯手推出好康，有主打溫潤穀物香的功夫茶蕎香系列第二杯半價，也有阿檸全新登場的晶透琥珀珍珠鮮乳茶，還有紅茶巴士超省荷包的雙杯銅板價組合，無論是喜歡濃厚奶香、花香底蘊還是咀嚼系配料的朋友都能喝得超滿足。



▲11月手搖飲優惠齊發，功夫茶蕎香系列第二杯半價喝得到穀香粉粿，阿檸雙11推琥珀珍珠鮮乳茶任選第二杯半價，紅茶巴士則祭出人氣飲品雙杯組合50元起開喝。





濃醇奶香遇上穀物香氣，功夫茶蕎香系列嚼出滿滿層次感

奶茶愛好者最近又有全新的口袋名單可以嚐鮮，功夫茶特別鎖定喜歡茶感鮮明與厚實奶香的粉絲，將香氣撲鼻的蕎麥融入奶精茶飲基底，打造出香氣獨特的蕎香茉莉奶綠以及蕎香四季奶青，入口先有花香與茶韻，接著湧現濃醇奶香，推薦加價10元升級咀嚼系最愛的蕎麥粉粿，每一口都能嚼出迷人穀香。





功夫茶 蕎香系列優惠

活動時間：2026年11月1日至2026年12月15日

活動內容：蕎香系列（蕎香茉莉奶綠、蕎香四季奶青，大杯原價皆為70元）任選第二杯半價，加料蕎麥粉粿加價10元



▲功夫茶推出全新蕎香茉莉奶綠與蕎香四季奶青，大杯原價70元享第二杯半價優惠，濃郁茶奶香氣還能加價10元升級咀嚼系最愛的Q彈蕎麥粉粿。

晶透琥珀珍珠咬下超驚艷，阿檸三款鮮乳茶限時開搶

珍珠控絕對不能錯過這波視覺與口感兼具的全新亮點，阿檸打破傳統黑白配料的框架，端出市場少見的琥珀珍珠，並與三款特色鮮乳茶交織出豐富美味，包含無咖啡因且帶有焙炒穀香的蕎麥款、茶韻厚實的紅烏龍款，以及散發淡雅香氣的桂花款，彈嫩晶亮的珍珠搭配柔順鮮乳茶，喝起來既滑順又充滿療癒感。





阿檸 琥珀珍珠系列優惠

活動時間：2026年11月1日至2026年11月30日

活動內容：琥珀珍珠系列（蕎麥、紅烏、桂花琥珀珍珠鮮乳茶，原價75元）單杯現折10元，特價65元

加碼活動：2026年11月10日至2026年11月12日雙11期間，琥珀珍珠系列任選第二杯半價



▲阿檸全新琥珀珍珠鮮乳茶系列登場，同步推出蕎麥、紅烏及桂花三款風味，11月祭出單杯現折10元，雙11限定期間再享任選第二杯半價。





小資族下午茶首選，紅茶巴士經典熱銷款雙杯只要銅板價

想喝飲料又想守護荷包的朋友看過來，高人氣的紅茶巴士在11月祭出超有感的組合優惠，集結4款店內長年熱賣的招牌品項分波段登場，前半個月由果香迷人的胭脂紅茶搭配口感豐富的粉角紅茶牛奶，後半個月則端出經典招牌巴士紅茶配上復古風味的阿嬤豆漿紅茶，兩人同行或者一人獨享雙杯都能輕鬆無負擔。





紅茶巴士 優惠

第一波優惠：2026年11月1日至2026年11月15日，胭脂紅茶搭配粉角紅茶牛奶，組合優惠價75元（原價100元）

第二波優惠：2026年11月16日至2026年11月30日，招牌巴士紅茶搭配阿嬤豆漿紅茶，組合優惠價50元（原價70元）



▲紅茶巴士11月推出銅板價雙杯好茶組合，胭脂紅茶搭配粉角紅茶牛奶特價75元，接力登場的招牌巴士紅茶配阿嬤豆漿紅茶只要50元。

飲料控要喝的新品！

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