今年第一杯草莓飲料！大苑子3款草莓刺波推薦喝，人氣款買一送一券要先領

編輯 鄭雅之 表示：草莓控終於等到大苑子推草莓飲料了！每年都要喝啊～

草莓控期待已久今年第一杯草莓手搖飲終於登場，大苑子推出全新刺波系列，特別選用台語俗稱刺波的蜜糖草莓為主角，為草莓季揭開精彩序幕。這次研發團隊展現豐富調飲經驗，把果香完美結合雙果、檸檬與鮮乳，打造出三款不同風味的特調飲品，並採取兩階段接力上市，讓所有草莓控都能品嚐到甜蜜幸福感。



▲大苑子刺波系列推出刺波芭樂、刺波鮮奶茶與刺波輕檸三款限定特調，滿足草莓控多元飲品選擇。

▲大苑子刺波輕檸融合蜜糖草莓香甜、鮮採檸檬酸爽與淡雅茶香，打造清爽不膩口的酸甜果茶體驗。





刺波芭樂與刺波輕檸十月率先登場

首波限定飲品於10月30日搶先開賣，首推賣相與風味兼具的「刺波芭樂」，嚴選香甜蜜糖草莓混搭在地芭樂，入口散發微微沙沙感與雙果香氣，豐富層次令人驚艷。喜歡清爽果茶的人則不能錯過「刺波輕檸」，以鮮採檸檬的酸爽提亮草莓甜味，再融合清新淡雅茶香，打造出微酸微甜的絕妙平衡，讓人一口接一口停不下來。



▲大苑子刺波系列首波推出刺波芭樂，以蜜糖草莓結合芭樂獨特清香與沙沙口感，帶來層次豐富的雙果特調美味。





刺波鮮奶茶選用許慶良鮮乳升級

第二階段則在11月13日壓軸登場，推出奶茶控引頸期盼的「刺波鮮奶茶」。這款飲品特別加入特A級許慶良鮮乳，將醇厚濃郁的優質鮮奶與蜜糖草莓及嚴選茶湯交織在一起，每一口都能感受到滑順細緻的口感與層次分明的果香與奶香，不僅風味溫潤不鬆散，更是今年秋冬絕對要踩點朝聖的夢幻級手搖飲品。



▲大苑子刺波鮮奶茶特別嚴選特A級許慶良鮮乳，交織蜜糖草莓果香與濃郁茶湯，呈現醇厚滑順的夢幻風味。





11月好康買一送一

除了令人心動的草莓新品之外，大苑子更針對廣大粉絲推出超值的會員好康活動。凡是在11月份新加入的會員，就能直接獲得熱門飲品買一送一券與折價券。想要享有更多福利的消費者，還能選擇升級為尊寵會員，獨享每月免費飲品招待與消費點數大方回饋，讓大家在歡慶草莓季的同時，也能享受最實惠的消費體驗。



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大苑子 草莓刺波系列 新品資訊

品項、售價：

刺波芭樂：大杯90元(10/30上市)

刺波輕檸：大杯75元(10/30上市)

刺波鮮奶茶：大杯中南區75元，北區80元(11/13)





大苑子11月新會員 優惠資訊

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