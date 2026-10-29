今年第一杯草莓飲料！大苑子3款草莓刺波推薦喝，人氣款買一送一券要先領

編輯 鄭雅之 表示：草莓控終於等到大苑子推草莓飲料了！每年都要喝啊～
草莓控期待已久今年第一杯草莓手搖飲終於登場，大苑子推出全新刺波系列，特別選用台語俗稱刺波的蜜糖草莓為主角，為草莓季揭開精彩序幕。這次研發團隊展現豐富調飲經驗，把果香完美結合雙果、檸檬與鮮乳，打造出三款不同風味的特調飲品，並採取兩階段接力上市，讓所有草莓控都能品嚐到甜蜜幸福感。
刺波芭樂與刺波輕檸十月率先登場
首波限定飲品於10月30日搶先開賣，首推賣相與風味兼具的「刺波芭樂」，嚴選香甜蜜糖草莓混搭在地芭樂，入口散發微微沙沙感與雙果香氣，豐富層次令人驚艷。喜歡清爽果茶的人則不能錯過「刺波輕檸」，以鮮採檸檬的酸爽提亮草莓甜味，再融合清新淡雅茶香，打造出微酸微甜的絕妙平衡，讓人一口接一口停不下來。
刺波鮮奶茶選用許慶良鮮乳升級
第二階段則在11月13日壓軸登場，推出奶茶控引頸期盼的「刺波鮮奶茶」。這款飲品特別加入特A級許慶良鮮乳，將醇厚濃郁的優質鮮奶與蜜糖草莓及嚴選茶湯交織在一起，每一口都能感受到滑順細緻的口感與層次分明的果香與奶香，不僅風味溫潤不鬆散，更是今年秋冬絕對要踩點朝聖的夢幻級手搖飲品。
11月好康買一送一
除了令人心動的草莓新品之外，大苑子更針對廣大粉絲推出超值的會員好康活動。凡是在11月份新加入的會員，就能直接獲得熱門飲品買一送一券與折價券。想要享有更多福利的消費者，還能選擇升級為尊寵會員，獨享每月免費飲品招待與消費點數大方回饋，讓大家在歡慶草莓季的同時，也能享受最實惠的消費體驗。
大苑子 草莓刺波系列 新品資訊
品項、售價：
- 刺波芭樂：大杯90元(10/30上市)
- 刺波輕檸：大杯75元(10/30上市)
- 刺波鮮奶茶：大杯中南區75元，北區80元(11/13)
大苑子11月新會員 優惠資訊
- 新加入會員可獲得台灣鮮搾柳丁綠L買一送一優惠券及50元折價券。
- 尊寵會員升級禮遇：以99點黃金點數或99元升級，每月享有2杯飲品招待，消費指定商品可獲20%黃金點數回饋。
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