CoCo開賣巧克力手搖！可可珍奶、蕎麥可可任選2杯才85元，45元奶茶三兄弟加碼喝

編輯 鄭雅之 表示：天氣變涼就是要喝熱可可呀！CoCo加珍珠、加蕎麥茶可可新飲料都很欠喝，任選2杯才85元很佛～

秋冬到來就是要喝暖心的熱可可手搖！連鎖手搖品牌CoCo都可將在11月推出最新冬日飲品，主打香濃的可可甜心系列。這次除了帶來全新口感風貌，更推出寵粉級優惠，線上領券即可享有特惠活動，加上熱銷經典款補貼價，讓飲料控能輕鬆擁有爆棚幸福感。以下就整理出本次登場的重點新品與詳細活動。



▲CoCo手搖新品「蕎麥可可甜心」內附蕎麥茶包，溫潤穀香巧妙平衡香醇巧克力，11月全月推出專屬暖心體驗與限時折扣。





巧克力控絕不能錯過的經典風味

「可可甜心珍奶」以濃郁巧克力奶茶為基底，加入Ｑ彈有嚼勁的珍珠，每一口都是滿滿的豐富層次。香濃的巧克力滋味與奶茶完美融合成醇厚口感，帶來絕佳的甜蜜療癒體驗。天氣變冷的時候點上一杯熱飲，就能輕鬆滿足口腹之慾，成功擄獲眾多飲料迷的味蕾。



▲冬日療癒手搖新選擇，CoCo「可可甜心珍奶」與「蕎麥可可甜心」主打香醇巧克力風味，透過都可訂線上領券享任選2杯85元。





翻轉想像的新式風味手搖登場

「蕎麥可可甜心」打破傳統巧克力的濃甜印象，特別加入穀香滿滿的蕎麥茶包。溫潤的蕎麥茶香與濃郁巧克力自然和諧交織，巧妙地平衡整體口感，喝起來香醇而不顯甜膩。這款兼具穀物香氣與甜蜜層次的特色飲品，絕對是今年冬季最令人驚喜的暖心選擇。



▲天冷必喝濃郁系手搖飲料！CoCo「可可甜心珍奶」搭配Q彈珍珠增添口感，11月於「都可訂」線上領取好友禮優惠券即享超值甜甜價。





11月抗漲省荷包的超值小確幸

除了全新登場的可可系列，CoCo都可更針對人氣商品「奶茶三兄弟」推出整個月的特惠方案。充滿豐富料頭的經典奶茶不用45元就能輕鬆入手，無論選擇冰飲還是溫飲都能滿足大眾的需求。在這個感恩節氣裡，非常適合與親朋好友一起享用，用最劃算的甜點體驗補充滿滿的正能量。



▲CoCo抗漲回饋忠實飲料控，11月限定大杯「奶茶三兄弟」限時特價45元，滿滿配料帶來滿足感與超值手搖小確幸。









CoCo都可 可可甜心系列新品

開賣日期：2026年11月1日起

新品品項與街邊店售價：

可可甜心珍奶：中杯60元，大杯70元

蕎麥可可甜心：中杯60元，大杯70元

可可甜心牛乳：中杯65元，大杯75元

可可甜心奶茶：中杯50元，大杯60元





CoCo都可 11月月好友禮優惠活動：

活動日期：2026年11月1日至11月30日

活動管道：LINE線上搜尋都可訂領券

活動內容：憑券享指定大杯飲品任選2杯85元（品項包含可可甜心珍奶、蕎麥可可甜心、葡萄柚果粒茶、手作仙草凍乳），每人可領6張券，共可享12杯優惠





CoCo都可 奶茶三兄弟限時抗漲活動

活動日期：2026年11月1日至11月30日

活動管道：臨櫃與線上都可訂同步開賣（商場與部分門市除外）

活動內容：奶茶三兄弟大杯特價45元



